Зеленський та Єрмак все ж зірвали призначення керівника САП, - Шабунін
Контрольовані Банковою члени комісії з відбору керівника САП відмовилися затвердити ними ж проставлені та особисто оголошені бали.
Про це пише у телеграмі голова правління громадської організації "Центр протидії корупції" Віталій Шабунін, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Зроблено це в показовий, підкреслено бєспрєдєльний, спосіб. Щоб в наших Західних союзників не залишилося сумнівів, що Зеленський і Єрмак плюнули їм в лице", - вважає Шабунін.
Він наголосив, що п’ять із шести членів комісії від парламенту не дали голоси за фінальне рішення. Це голова комісії Коваль (За Майбутнє), Романюк (Довіра), Бусол (За Майбутнє), Соболь (від Слуг Народу) та Гуджал (ОПЗЖ).
"Зрештою Коваль зачитала проєкт рішення комісії, за яким переміг детектив НАБУ Клименко, який доганяв Татарова. Однак контрольовані Зеленським/Єрмаком члени комісії не дали голоси за формальне рішення, після якого країна отримала б керівника САП, конкурс на якого триває уже понад рік", - зазначив Шабунін.
На його думку, навіть якщо члени комісії зберуться завтра - це нічого не змінить.
"Клименко є переможцем конкурсу і це означає, що Банкова збирається зірвати конкурс. Рішення ОАСК напередодні точно не випадкове і писалося на Банковій", - додав Шабунін.
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Ткач из УП например наоборот деградировал, последние 2 суток у ся на фб вроде как бухое строчит ересь насчет политических преследований Пороха... интересно если ермак захочет вырват ему пару зубов без наркоза кто поможет Мише? если журналист доволен политическим гонениям от власти значит он готов, что в кулуараз ВР ему принесут швабру и попросят "испольнить" на камеру) ведь это тоже самое по сути) если можно трамбоавать лидера опозиции, то какогото журналюгу и подавно) но Миша НЕ эволюционировал)