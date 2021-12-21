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Зеленський та Єрмак все ж зірвали призначення керівника САП, - Шабунін

Зеленський та Єрмак все ж зірвали призначення керівника САП, - Шабунін

Контрольовані Банковою члени комісії з відбору керівника САП відмовилися затвердити ними ж проставлені та особисто оголошені бали.

Про це пише у телеграмі голова правління громадської організації "Центр протидії корупції" Віталій Шабунін, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Зроблено це в показовий, підкреслено бєспрєдєльний, спосіб. Щоб в наших Західних союзників не залишилося сумнівів, що Зеленський і Єрмак плюнули їм в лице", - вважає Шабунін.

Він наголосив, що п’ять із шести членів комісії від парламенту не дали голоси за фінальне рішення. Це голова комісії Коваль (За Майбутнє), Романюк (Довіра), Бусол (За Майбутнє), Соболь (від Слуг Народу) та Гуджал (ОПЗЖ).

Читайте: Конкурс на голову САП: переможця немає, найбільше балів - у детектива НАБУ Клименка

"Зрештою Коваль зачитала проєкт рішення комісії, за яким переміг детектив НАБУ Клименко, який доганяв Татарова. Однак контрольовані Зеленським/Єрмаком члени комісії не дали голоси за формальне рішення, після якого країна отримала б керівника САП, конкурс на якого триває уже понад рік", - зазначив Шабунін.

На його думку, навіть якщо члени комісії зберуться завтра - це нічого не змінить.

"Клименко є переможцем конкурсу і це означає, що Банкова збирається зірвати конкурс. Рішення ОАСК напередодні точно не випадкове і писалося на Банковій", - додав Шабунін.

Також читайте: Конкурс на главу САП - сором всесвітнього масштабу. Двоє членів комісії дали Клименку мінімум балів, бо нібито не встигли поставити питання,- засновник StateWatch Лємєнов

Автор: 

Зеленський Володимир (23729) конкурс (1285) Шабунін Віталій (534) САП (2212) Єрмак Андрій (1371) Офіс Президента (2021)


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Топ коментарі
+53
Я і не сумнівалась.
Зеленський набрехав Байдену в очі.
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21.12.2021 19:37
+46
Похрін на шабуніна. Зе-рмаки свідомо нищать західну підтримку України.
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21.12.2021 19:37
+46
https://www.youtube.com/channel/UCV0ZrOPCKzqx36rRiPHkwFg

https://www.youtube.com/channel/UCV0ZrOPCKzqx36rRiPHkwFg Віталій Портников https://www.youtube.com/post/UgkxySqqlD60SwjfBdXh2PLtqFs1Jfr1K6lW 1 час назад

Запитання моє адресується не тим людям, які розуміють, яка мерзота твориться навколо і які вже думають про Україну після Зеленського - тобто про те, що залишиться від України після Зеленського. Моє запитання до "слуг народу" - депутатів, чиновників, попутників, огидних пропагандистів. Ви що, і справді не розумієте, що відрізняє вас від "пацанів" із Партії регіонів - тих, кому вдалося втриматися на плаву, якщо не у політиці, так у бізнесі? Вони були представниками могутніх кланів із величезним майном, із величезними зв'язками у правоохоронній системі. Вони могли відкупитися та домовитися. А ви - ніхто і ніщо, випадкові люди, які витягли свій щасливий квиток лише тому, що гигикали на дурних концертах, на сцені чи у глядацькій залі. Ви що, не розумієте, що будь-який наступний режим вас наздоганятиме просто із задоволення. Просто тому, що розслідування ваших справ нікому нічим не загрожуватиме, а лише зміцнюватиме у населення почуття справедливості, яке так вигідно експлуатувати. Ви, а не Порошенко, будете фігурантами, які доведуть як нова влада вміє добиватися справедливості, яка у нас чудова чесна судова система і як ніхто не втече від відповідальності. І подітися вам не буде куди. Вас не прикриють серйозні люди в Україні, а у Росії, як того ж Олійника, на вас ніхто не чекає. Якщо ви не здатні в силу певних інтелектуальних та моральних здібностей подумати про майбутнє країни, в якій ви живете, так подумайте просто про себе, про своє власне майбутнє, майбутнє ваших сімей, про те, що скажуть вам ваші діти через роки, коли дізнаються що ви були учасниками цього підлого балагану. Про те, як пройде ваше подальше життя після того, як карета перетвориться на гарбуз - а вона перетвориться, це я вам обіцяю. Вам просто потрібно рятуватися.

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21.12.2021 19:51
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Шабунин прямо эволюционирует... а то с сентября было "коварный татаров блокнул конкурс", "татаров и венидиктова сорвали конкурс, президент должен разобраться", "коварный татаров за спиной Зеленского вновь сорвал конкурс через своих людей" и в таком духе... но эволюция! закончилось все закономерно "Зеленский и Ермак". какой обучаемый журналист!
Ткач из УП например наоборот деградировал, последние 2 суток у ся на фб вроде как бухое строчит ересь насчет политических преследований Пороха... интересно если ермак захочет вырват ему пару зубов без наркоза кто поможет Мише? если журналист доволен политическим гонениям от власти значит он готов, что в кулуараз ВР ему принесут швабру и попросят "испольнить" на камеру) ведь это тоже самое по сути) если можно трамбоавать лидера опозиции, то какогото журналюгу и подавно) но Миша НЕ эволюционировал)
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21.12.2021 23:09 Відповісти
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