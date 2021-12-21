Ряд предложений РФ по безопасности явно неприемлемы, остальные можно обсудить, - Блинкен
Некоторые предложения России по безопасности явно не могут быть приняты Вашингтоном, а диалог по остальным вопросам может стартовать в начале 2022 года.
Об этом заявил глава Госдепартамента США Энтони Блинкен, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Некоторые из предложений явно не подходят", - сказал он на брифинге в госдепе. При этом, по словам Блинкена, есть в российских предложениях и моменты, по которым есть смысл вести диалог.
"Можно было бы ожидать в начале следующего года контактов во всех сферах", - сказал он о возможных переговорах с Россией.
При этом Блинкен предупредил, что на таких переговорах речь должна идти не только о предложениях РФ, но и об инициативах Москвы, вызывающих обеспокоенность США и их союзников.
Ранее помощник госсекретаря Карен Донфрид заявила, что не исключает, что такие контакты могут начаться в январе.
Блинкен в очередной раз напомнил, что США, с одной стороны, готовы заниматься сдерживанием России на мировой арене, а с другой - готовы к диалогу с Москвой.
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хло відчуває що Україна остаточно вислизає із його пазурів
відтого і сіпається
Пока Клоун при власти, время работает против нас!!!!
Украина для США всего лишь рычаг давления на рашку, такой себе прянико-кнут два в одном.
В тексте документа отмечены предпочтительные территории для организации мест массового захоронения, определены нормативы процесса погребения, а также прописаны правила создания запаса гробов, спецсредств и команд по срочному захоронению трупов.
Российские власти разработали специальную инструкцию по рытью братских могил с подробным описанием всех технических параметров процесса: общих размеров, времени рытья могилы и скорости засыпания ямы спецтехникой.
В качестве примера в документе показано, как в течение 72 часов правильно захоронить 1000 человек. В документе также опубликованы графические материалы рытья котлована для братских могил.
По мнению пользователей социальных сетей, документ появился неслучайно на фоне угроз российского вторжения и может служить мерой психологического давления на Украину и страны Запада.
Напомним, Россия продолжает стягивать оружие к https://www.dialog.ua/war/242632_1639997444 границе с Украиной . На прошлой неделе агрессор перебросил дополнительные САУ 122-мм. В конце ноября главный разведчик Украины Кирилл Буданов заявил, что к границе с Украиной Россия стянула 92 тысячи военнослужащих.
Ранее Алексей Данилов анонсировал серийное производство новейших винтовок для Украины. С его слов, оружия хватит, чтобы вооружить https://www.dialog.ua/war/242624_1639990588 50% населения страны в случае вторжения со стороны России.
Напомним, Рябков требует от Вашингтона дать срочный ответ за план России по безопасности, который первым пунктом включает отказ пр
дядечка Сем вже достатньо вклав в Україну і з цих інвестицій йому світить гарний профіт,
так що хло може отдохнуть
ну й українці цілком внятно висловились стосовно НАТО - тут хлу ловити немає чого, бо Новососсія закінчилась у 2014 р.
Они, мля, не видят, что он СВИХНУЛСЯ?!
Ну вот и зрада.
Є й оптимістичний сценарій. США розуміють, що ***** геть схиблений та недоговроздатний і чекають доки він сконає, щоб домовлятися з новим царем, яким може бути представник олігархічного бізнесу, а не КДБшник.
Пока они будут переливать с пустого в порожнее, Кремль будет делать всё что сочтёт нужным.