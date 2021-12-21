Ряд предложений РФ по безопасности явно неприемлемы, остальные можно обсудить, - Блинкен

Некоторые предложения России по безопасности явно не могут быть приняты Вашингтоном, а диалог по остальным вопросам может стартовать в начале 2022 года.

Об этом заявил глава Госдепартамента США Энтони Блинкен, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Некоторые из предложений явно не подходят", - сказал он на брифинге в госдепе. При этом, по словам Блинкена, есть в российских предложениях и моменты, по которым есть смысл вести диалог.

"Можно было бы ожидать в начале следующего года контактов во всех сферах", - сказал он о возможных переговорах с Россией.

При этом Блинкен предупредил, что на таких переговорах речь должна идти не только о предложениях РФ, но и об инициативах Москвы, вызывающих обеспокоенность США и их союзников.

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Ранее помощник госсекретаря Карен Донфрид заявила, что не исключает, что такие контакты могут начаться в январе.

Блинкен в очередной раз напомнил, что США, с одной стороны, готовы заниматься сдерживанием России на мировой арене, а с другой - готовы к диалогу с Москвой.