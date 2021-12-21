Планов о проведении встречи Байдена и Путина пока нет, - Блинкен

Планов о проведении встречи между президентом США Джо Байденом и президентом РФ Владимиром Путиным пока нет.

Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По словам Блинкена, странам необходимо работать на дипломатическом уровне над спорными вопросами. "Нам нужен прогресс в том, что касается дипломатии", – добавил глава госдепа.

"Мы хотим видеть деэскалацию со стороны России, что она уводит свои войска от границы с Украиной", – добавил он.

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Он отметил, что "намного более благоприятно вести разговор в ситуации, когда есть деэскалация, а не когда, наоборот, происходит эскалация".

Блинкен отметил, что США поддерживают и способствуют усилиям Германии и Франции по работе в рамках "нормандского формата".

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