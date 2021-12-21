Планов о проведении встречи Байдена и Путина пока нет, - Блинкен
Планов о проведении встречи между президентом США Джо Байденом и президентом РФ Владимиром Путиным пока нет.
Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
По словам Блинкена, странам необходимо работать на дипломатическом уровне над спорными вопросами. "Нам нужен прогресс в том, что касается дипломатии", – добавил глава госдепа.
"Мы хотим видеть деэскалацию со стороны России, что она уводит свои войска от границы с Украиной", – добавил он.
Он отметил, что "намного более благоприятно вести разговор в ситуации, когда есть деэскалация, а не когда, наоборот, происходит эскалация".
Блинкен отметил, что США поддерживают и способствуют усилиям Германии и Франции по работе в рамках "нормандского формата".
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https://newsyou.info/v-rossii-s-1-fevralya-vvodyat-standart-srochnogo-zaxoroneniya-trupov-v-mirnoe-i-*******-vremya В России с 1 февраля вводят стандарт «срочного захоронения трупов в мирное и военное время»
Собственно, в 2014 году США тоже решили ублажить Путина Крымом и Донбассом.
поговорим в начале 22-го года ...
И после ДЕэскалации.