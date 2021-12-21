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Планов о проведении встречи Байдена и Путина пока нет, - Блинкен

Планов о проведении встречи Байдена и Путина пока нет, - Блинкен

Планов о проведении встречи между президентом США Джо Байденом и президентом РФ Владимиром Путиным пока нет.

Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По словам Блинкена, странам необходимо работать на дипломатическом уровне над спорными вопросами. "Нам нужен прогресс в том, что касается дипломатии", – добавил глава госдепа.

"Мы хотим видеть деэскалацию со стороны России, что она уводит свои войска от границы с Украиной", – добавил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Макрон обсудил с Путиным ситуацию на Донбассе

Он отметил, что "намного более благоприятно вести разговор в ситуации, когда есть деэскалация, а не когда, наоборот, происходит эскалация".

Блинкен отметил, что США поддерживают и способствуют усилиям Германии и Франции по работе в рамках "нормандского формата".

Читайте также: Канцлер Германии Шольц в разговоре с Путиным заявил о необходимости деэскалации у границ Украины

Автор: 

Байден Джо (2785) путин владимир (31225) США (26511) Блинкен Энтони (937)


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Топ комментарии
+13
Так виглядає головна ялинка країни
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21.12.2021 22:23
+8
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21.12.2021 22:35
+6
Дай Пан Боже, щоб Єнтоні Джон БлинкЕн став Президентом США після Байдена. Слава Богу, що така людина з"явилася в США. Слава Україні !!! Слава США !!!
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21.12.2021 22:24
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Так виглядає головна ялинка країни
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21.12.2021 22:23 Ответить
Дай Пан Боже, щоб Єнтоні Джон БлинкЕн став Президентом США після Байдена. Слава Богу, що така людина з"явилася в США. Слава Україні !!! Слава США !!!
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21.12.2021 22:24 Ответить
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21.12.2021 22:35 Ответить
Пусть ***** сгорит в аду в наступающем году!
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21.12.2021 22:44 Ответить
Шикарная поэзия, почти по Пушкину)))
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21.12.2021 22:55 Ответить
К чему бы это.
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https://newsyou.info/v-rossii-s-1-fevralya-vvodyat-standart-srochnogo-zaxoroneniya-trupov-v-mirnoe-i-*******-vremya В России с 1 февраля вводят стандарт «срочного захоронения трупов в мирное и военное время»
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21.12.2021 22:45 Ответить
Ждут НАТОвских ракет..... С ядерными боеголовками....Для мирного времени...
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21.12.2021 23:19 Ответить
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21.12.2021 22:49 Ответить
Ну умирать по-человечески там тоже не умеют, как скоты
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21.12.2021 22:56 Ответить
И слава богу! Что там можно ещё тереть то? Я с женой столько не болтаю. А если уж на то пошло, и есть какие то подозрения? то и встречаться нет уж смысла в их то возрасте , да и пуйлу нравится очевидно що Шойгу.
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21.12.2021 22:56 Ответить
С 1 февраля 2022 года в России впервые вводится национальный стандарт «Срочное захоронение трупов в мирное и военное время».
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21.12.2021 23:16 Ответить
Кавказ-Центр про США. "Когда Чечня в одиночку сражалась с русской ордой и долбила ее, нужно было помогать Чечне а не России. Клинтон дал Ельцину 6 млрд. для войны. Буш дал Путину больше. Когда Россия нацелилась на Чечню Джохар предупредил мир что Москва готовится к войне и если Кремль не остановить сейчас то за Чечней последуют другие страны, затем и Европа. Но Запад решил ублажить Москву чеченской кровью."
Собственно, в 2014 году США тоже решили ублажить Путина Крымом и Донбассом.
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21.12.2021 23:18 Ответить
У них и в декабре планов встречаться не было, а потом вдруг...Вжик-вжик, и не мужик. После заявы, что некоторые предъявы Путина могут быть удовлетворены стало понятно, что Блинкин - это такая же падаль как и Саливан. Не знаю, за что его Пионтковский хвалит?
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21.12.2021 23:44 Ответить
Трошки "цунгцванг" - бо домовляються без нас, зрозуміло, що полізуть, нас ніхто запитувати не збирається, тому - 1 - 6 у готовності повинні бути, і все, що напрацювали.
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22.12.2021 00:14 Ответить
Домовляються не "без нас", а без Зеленського. І Єрмака.
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22.12.2021 03:27 Ответить
Путин так требовал срочного ответа, а тут облом:
поговорим в начале 22-го года ...
И после ДЕэскалации.
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22.12.2021 03:26 Ответить
 
 