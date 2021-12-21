Планів про проведення зустрічі Байдена і Путіна поки що немає, - Блінкен

Планів про проведення зустрічі між президентом США Джо Байденом і президентом РФ Володимиром Путіним поки що немає.

Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

За словами Блінкена, країнам необхідно працювати на дипломатичному рівні над спірними питаннями. "Нам потрібний прогрес у тому, що стосується дипломатії", - додав глава держдепу.

"Ми хочемо бачити деескалацію з боку Росії, що вона відводить свої війська від кордону з Україною", – додав він.

Він зазначив, що "набагато сприятливіше вести розмову в ситуації, коли є деескалація, а не коли, навпаки, відбувається ескалація".

Блінкен зазначив, що США підтримують і сприяють зусиллям Німеччини та Франції щодо роботи в рамках "нормандського формату".

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