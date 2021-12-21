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Планів про проведення зустрічі Байдена і Путіна поки що немає, - Блінкен

Планів про проведення зустрічі Байдена і Путіна поки що немає, - Блінкен

Планів про проведення зустрічі між президентом США Джо Байденом і президентом РФ Володимиром Путіним поки що немає.

Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

За словами Блінкена, країнам необхідно працювати на дипломатичному рівні над спірними питаннями. "Нам потрібний прогрес у тому, що стосується дипломатії", - додав глава держдепу.

"Ми хочемо бачити деескалацію з боку Росії, що вона відводить свої війська від кордону з Україною", – додав він.

Він зазначив, що "набагато сприятливіше вести розмову в ситуації, коли є деескалація, а не коли, навпаки, відбувається ескалація".

Блінкен зазначив, що США підтримують і сприяють зусиллям Німеччини та Франції щодо роботи в рамках "нормандського формату".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Збройні конфлікти, кровопролиття - абсолютно не наш вибір", - Путін

Автор: 

Байден Джо (2883) путін володимир (23773) США (22643) Блінкен Ентоні (1157)


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Топ коментарі
+13
Так виглядає головна ялинка країни
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21.12.2021 22:23
+8
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21.12.2021 22:35
+6
Дай Пан Боже, щоб Єнтоні Джон БлинкЕн став Президентом США після Байдена. Слава Богу, що така людина з"явилася в США. Слава Україні !!! Слава США !!!
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21.12.2021 22:24
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Так виглядає головна ялинка країни
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21.12.2021 22:23 Відповісти
Дай Пан Боже, щоб Єнтоні Джон БлинкЕн став Президентом США після Байдена. Слава Богу, що така людина з"явилася в США. Слава Україні !!! Слава США !!!
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21.12.2021 22:24 Відповісти
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21.12.2021 22:35 Відповісти
Пусть ***** сгорит в аду в наступающем году!
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21.12.2021 22:44 Відповісти
Шикарная поэзия, почти по Пушкину)))
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21.12.2021 22:55 Відповісти
К чему бы это.
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https://newsyou.info/v-rossii-s-1-fevralya-vvodyat-standart-srochnogo-zaxoroneniya-trupov-v-mirnoe-i-*******-vremya В России с 1 февраля вводят стандарт «срочного захоронения трупов в мирное и военное время»
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21.12.2021 22:45 Відповісти
Ждут НАТОвских ракет..... С ядерными боеголовками....Для мирного времени...
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21.12.2021 23:19 Відповісти
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21.12.2021 22:49 Відповісти
Ну умирать по-человечески там тоже не умеют, как скоты
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21.12.2021 22:56 Відповісти
И слава богу! Что там можно ещё тереть то? Я с женой столько не болтаю. А если уж на то пошло, и есть какие то подозрения? то и встречаться нет уж смысла в их то возрасте , да и пуйлу нравится очевидно що Шойгу.
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21.12.2021 22:56 Відповісти
С 1 февраля 2022 года в России впервые вводится национальный стандарт «Срочное захоронение трупов в мирное и военное время».
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21.12.2021 23:16 Відповісти
Кавказ-Центр про США. "Когда Чечня в одиночку сражалась с русской ордой и долбила ее, нужно было помогать Чечне а не России. Клинтон дал Ельцину 6 млрд. для войны. Буш дал Путину больше. Когда Россия нацелилась на Чечню Джохар предупредил мир что Москва готовится к войне и если Кремль не остановить сейчас то за Чечней последуют другие страны, затем и Европа. Но Запад решил ублажить Москву чеченской кровью."
Собственно, в 2014 году США тоже решили ублажить Путина Крымом и Донбассом.
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21.12.2021 23:18 Відповісти
У них и в декабре планов встречаться не было, а потом вдруг...Вжик-вжик, и не мужик. После заявы, что некоторые предъявы Путина могут быть удовлетворены стало понятно, что Блинкин - это такая же падаль как и Саливан. Не знаю, за что его Пионтковский хвалит?
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21.12.2021 23:44 Відповісти
Трошки "цунгцванг" - бо домовляються без нас, зрозуміло, що полізуть, нас ніхто запитувати не збирається, тому - 1 - 6 у готовності повинні бути, і все, що напрацювали.
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22.12.2021 00:14 Відповісти
Домовляються не "без нас", а без Зеленського. І Єрмака.
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22.12.2021 03:27 Відповісти
Путин так требовал срочного ответа, а тут облом:
поговорим в начале 22-го года ...
И после ДЕэскалации.
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22.12.2021 03:26 Відповісти
 
 