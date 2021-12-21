Планів про проведення зустрічі Байдена і Путіна поки що немає, - Блінкен
Планів про проведення зустрічі між президентом США Джо Байденом і президентом РФ Володимиром Путіним поки що немає.
Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
За словами Блінкена, країнам необхідно працювати на дипломатичному рівні над спірними питаннями. "Нам потрібний прогрес у тому, що стосується дипломатії", - додав глава держдепу.
"Ми хочемо бачити деескалацію з боку Росії, що вона відводить свої війська від кордону з Україною", – додав він.
Він зазначив, що "набагато сприятливіше вести розмову в ситуації, коли є деескалація, а не коли, навпаки, відбувається ескалація".
Блінкен зазначив, що США підтримують і сприяють зусиллям Німеччини та Франції щодо роботи в рамках "нормандського формату".
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
-----------------------------------------------------------------------------
https://newsyou.info/v-rossii-s-1-fevralya-vvodyat-standart-srochnogo-zaxoroneniya-trupov-v-mirnoe-i-*******-vremya В России с 1 февраля вводят стандарт «срочного захоронения трупов в мирное и военное время»
Собственно, в 2014 году США тоже решили ублажить Путина Крымом и Донбассом.
поговорим в начале 22-го года ...
И после ДЕэскалации.