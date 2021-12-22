Нападавшие на автомайдановцев продолжают работать в полиции, - Адвокатская совещательная группа

Через 25 месяцев истекает срок давности по делу о нападении киевских силовиков на автомайдановцев. Не состоялось даже подготовительного заседания.

Об этом сообщает в Фейсбуке Адвокатская совещательная группа, передает Цензор.НЕТ.

Заседание по делу должно было состояться 22 декабря, но на него не явился ни один обвиняемый и ни один защитник.

"В деле обвиняются экс-замначальника УМВД г. Киева начальник криминальной милиции Александр Кравченко, экс-замначальника УБНОН г. Киева Александр Шевченко, его бывшие подчиненные: Михаил Маринич, Роман Москалец, Александр Швайчук", - объяснили в Адвокатской совещательной группе.

Речь идет о нападении на автомайдановцев 23.01.2014 на улице Щорса в Киеве. Через 25 месяцев в деле истекают сроки давности, а еще не проведено даже подготовительного заседания.

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"Адвокат Бивалькевич, который был до этого в заседании по Косенко, тоже на это заседание не пришел, вместо этого подал вот такой документ, как основание чтобы отложить - Шевченко и Маринич, КОТОРЫЕ ДО СИХ ПОР ЯВЛЯЮТСЯ ДЕЙСТВУЮЩИМИ РАБОТНИКАМИ ПОЛИЦИИ, - в командировке", – добавили в Адвокатской совещательной группе.