Нападники на автомайданівців продовжують працювати в поліції, - Адвокатська дорадча група
За 25 місяців спливає термін давності у справі про напад київських силовиків на автомайданівців. Не відбулося ще навіть підготовче засідання.
Про це повідомляє у фейсбуці Адвокатська дорадча група, інформує Цензор.НЕТ.
Засідання у справі мало відбутися 22 грудня, але на нього не з’явився жоден обвинувачений та жоден захисник.
"В справі обвинувачуються ексзаступник начальника УМВС м. Києва начальник кримінальної міліції Олександр Кравченко, ексзаступник начальника УБНОН м. Києва Олександр Шевченко, його колишні підлеглі: Михайло Марініч, Роман Москалець, Олександр Швайчук", - пояснили у Адвокатській дорадчій групі.
Йдеться про напад на автомайданівців 23.01.2014 на вулиці Щорса в Києві. За 25 місяців у ній спливають терміни давності, а ще не проведене навіть підготовче засідання.
"Адвокат Бівалькевич, який був до цього в засіданні по Косенко, теж на це засідання не прийшов, замість цього подав от такий документ, як підставу для відкладення — Шевченко і Марініч, ЯКІ ДОСІ Є ДІЮЧИМИ ПРАЦІВНИКАМИ ПОЛІЦІЇ — у відрядженні", – додали в Адвокатській дорадчій групі.
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Как "бригадный" бандит стал главой СНБО? ФОТО. ВИДЕО
На фото глава СНБО Алексей Данилов сидит рядом с криминальными авторитетами Луганска "Гореманом" и "Доброславом".
На фото глава СНБО Алексей Данилов сидит рядом с криминальными авторитетами Луганска "Гореманом" и "Доброславом".
Человек, который сегодня отвечает за национальную безопасность страны, являлся бандитом и был правой рукой "Доброслава".
В голове не укладывается, что одну из высших должностей в стране занимает гопник и рэкетир. СМИ, просыпайтесь, тут же полный букет.
https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=4349001941895762&id=100003579973128 15 год ·
Увага в ДБР помилочка вийшла! Кримінальна справа щодо вугілля з ОРДЛО дуже нагальна тільки не проти Порошенка, а ПРОТИ ЗЕЛЕНСЬКОГо!
Зе отримав в спадок від ПП державне Центренерго де вже не потрібен був антрацит з ОРДЛО, бо державні ТЕС були переобладнані під українське вугілля. Однак як тільки переміг Зеленський Центренерго перейшло на російське вугілля. Таким чином причина цьогорічної відсутності вугілля на українських ТЕС полягає в тому, що «зелене влада» знищила український добуток, бо два роки купувала вугілля виключно у держави-агресора і у наших шахт не було збуту
Це була ПОВТОРЮ нічим невипрадана диверсія, адже ЗЕ отримав в спадок від попередньої влади державну теплову генерацію незалежну від імпорту вугілля.
Справа в тому, що в 2018 році Державне «Центренерго», яке раніше використовувало антрацит, що добувається виключно на неконтрольованій території перейшло на газове вугілля.
Слідом за державою переобладнувати ТЕС почав ДЕТЕК Рината Ахметова.
Однак після перемоги Володимира Зеленського керівником Центренерго був призначений менеджер Коломойського (це було одне з перших призначень «зеленої влади») і Центренерго відмовляється від українського вугілля і починає завозити вугілля з Росії через Білорусь та напряму. Причому завозилося передовсім вугілля газової групи, що добувається в Україні. Російське вугілля було на 15-20% дешевше ніж українське тому слідом на російське вугілля для ТЕС переходить і ДТЕК. За 2 роки без ринку збуту український добуток вмер. Отож, як тільки Путін відмовив «зеленій владі» постачати вугілля, Україна потрапила в ситуацію, коли наші шахти також не можуть його дати.
2. Особливо очевидна «зрада» на прикладі Трипільської ТЕС біля Києва («Центренерго»). Це державна ТЕС на якій залишалися енергоблоки на антрациті. Їх не переобладнали, тому що відпала потреба Трипільської ТЕС для виробництва електроенергії. В 2017-2018 році були побудовані підстанції, які дали можливість тягнути для потреб Києва більше генерації Рівненської та Хмельницької АЕС. Трипільську ТЕС відправили в резерв….
Однак після перемоги Зеленського Трипільстка ТЕС знову запрацювала, бо зеленій владі треба було десь спалювати вугілля з ОРДЛО. Тільки за 20 рік туди було завезено майже 170 тисяч тон антрациту, який був придбаний у Росії за 320 млн грн. На Трипільську ТЕС він потрапляв по ціні куди дорожчій ( на третину, а інколи вполовину) адже постачався за посередництвом «Синтез оіл» - структури Коломойського. До речі, авто зареєстроване саме на цю фірму супроводжувало Володимира Зеленського в його передвиборчих поїздках, на ньому пересувалася його охорона кандидата в Президенти.
3. Однак найбільша зрада в історії з Трипільської ТЕС полягає в тому, що для того, щоб кудись в Україні «прилаштовувати вугілля» з окупованої території Трипільська ТЕС продовжувала активно експлуатуватися в першому кварталі 2020 року, коли був профіцит енергії в київському регіоні і щоб генерація «кривавого вугілля» влізла в «енергосистему» була обмежена потужність атомних енергоблоків Хмельницької та Рівненської АЕС.
На «українських умовах» це означає: вугілля тоді постачалося лише тими підприємствами в ОРДЛО, які перереєструвалися на території підконтрольній Україні, а отже платили податки в державний бюджет. До речі, зарплати робітники таких підприємств отримували на картки українських банків, все було офіційно. Тобто шахтарі, які працювали на таких підприємствах не втрачали зв'язок з Україною. Зрештою чоловіки на окупованих територіях мали вибір: не воювати проти України, а навпаки працювати на Україну на шахтах та заводах. Це була наша перемога в гібридній війні.
Однак після того, як Коломойський і Курченко за допомогою Семенченка та одурених патріотів влаштували так звану «блокаду» ОРДЛО, зокрема поїздам з вугіллям, Україна все втратила… Підприємства і шахти на окупованій території перейшли під контроль Курченка, Медведчука та ФСБ…З 2017 року вони платять податки в російський бюджет і антрацит з ОРДЛО постачається в Україну тільки на путінських умовах. ..
До речі, Семен Семенченко, який під ура-патріотичними гаслами організовував блокаду вугілля з ОРДЛО на українських умовах, натомість допомагав Коломойському, щоб на Центренерго надходило з ОРДЛО на путінських умовах… Нагадаю, як озброєнні тітушки Семенченка стерегли офіс «Центренерго» в лісі під Козином, коли там заправляв менеджмент Коломойського і організовував поїзди з кривавим антрацитом на Трипільську ТЕС.
5. Цікава деталь: з митної бази імпорту вугілля стає зрозуміло, що в 2020 році вугілля з Росії та окупованої території часто надходило в Україну через двох посередників білоруську фірму білоруського олігарха Вороб'я (очевидно це Медведчука), та українську фірму «Синтез оіл» це -Коломойський.
Висновок: як бачите вугільна кримінальна справа зі звинуваченням в в дерзраді дуже актуальна! Тільки стосовно Зеленського!!!
Вся моя інфа з митної бази. Даю пару скрінів митної бази, щодо імпорту антрациту на трипільську тес в 20 році
Пашка купи на базарі мозок. Дивись є шахти, багато шахт. Невже лднр так запросто дозволила вивіз вугілля з ЇХ території? Без грошей? Те, що шахтарам платила Україна навпаки добре для ордло. Нема головної болі, що робити з цими "магучими шахтерами, каторие не гонят паражняк".
І в ордло так чи інакше поступали кошти з цього вугілля. Таким чином ті хто хотів працювати могли працювати (отримували ЗП), ватажки лднр отримали кошти, найманці змогли воювати, бо кошти були і в "маладих республік".
БУДЬ-ЯКЕ фінансування терористів, а тим більше окупантів заборонене.
Далі те саме вугілля, з тих самих шахт йшло через каломойшу.
Ось нам, українцям якось взагалі насрати та тих шахтерив, на ті шахти. Отримають вони зарплату чи ні. Це окупована територія. Який % "магучих дамбацких шахтеров" взяв зброю в руки та боронив УКРАЇНСЬКУ сторону? Ось
Підсумуємо. Під час свинорилого гецьмана ФАКТИЧНО з ордло йшло вугілля, за яке кошти отримували окупанти. Спочатку під одним виглядом, потім по іншому.
Зауважимо, що любитель руцкага мира жид КАЛОмойський саме за часів царювання свинорилого та його єврохвойд (єврейська солідарність) постачав те саме вугілля з тих самих шатх.
До цього всього можна сміло долучити ОРГАНІЗАЦІЮ НАДвеликого кримінального угруповування, яке організувало, здійснило та контролювало ВЕСЬ "гральний" бізнес по ВСІЙ Україні. А Це за ДЕСЯТЬ тисяч гральних свинарників. Звичайно єврошлюхи "Не бачили, не знали та не були в курсі". Хоча НЕ побачити в кожному місті реклму розмром 3 Х5 метрів досить складно.
Вони ж як там по слогану "Віра". Ні це не віра в Бога, це віра та поклоніння золотому божку. Гроші.
А так топіть далі "за Пороха", ага, гецьмана ....мать свиночолго. Та їх європутан
Слідом за державою переобладнувати ТЕС почав ДЕТЕК Рината Ахметова.
Однак після перемоги Володимира Зеленського керівником Центренерго був призначений менеджер Коломойського (це було одне з перших призначень «зеленої влади») і Центренерго відмовляється від українського вугілля і починає завозити вугілля з Росії через Білорусь та напряму. Причому завозилося передовсім вугілля газової групи, що добувається в Україні. Російське вугілля було на 15-20% дешевше ніж українське тому слідом на російське вугілля для ТЕС переходить і ДТЕК. За 2 роки без ринку збуту український добуток вмер. Отож, як тільки Путін відмовив «зеленій владі» постачати вугілля, Україна потрапила в ситуацію, коли наші шахти також не можуть його дати.
руководить "малроссией -новроссией"!
ВАШ В ВИГНАННІ ЗЛОДІЙ В ЗАКОНІ! ВІН ЖЕ: ПРОДАЖНИЙ КАЦАПСЬКИЙ ХОЛУЙ, КРИВАВИЙ ЗЕК В БІГАХ, ВИРОДОК -ПЕРЕВЕРТЕНЬ ЯНУК!
А ТАКОЖ (ХАМ, ЗАВГАР, ПРОФфЕСОР, ЛЕГІТИМНИЙ КАЦАПСЬКИЙ П? .. РЕЗИДЕНТ ЯНИЧАРА, І ПРОДАЖНИЙ КРЕМЛІВСЬКИЙ ЗРАДНИК - ПОСІПАКА, ВІРНИЙ ОПРИЧНИК -ІУДА У ФАШИСТА @УЙЛА !