Нападники на автомайданівців продовжують працювати в поліції, - Адвокатська дорадча група

За 25 місяців спливає термін давності у справі про напад київських силовиків на автомайданівців. Не відбулося ще навіть підготовче засідання.

Про це повідомляє у фейсбуці Адвокатська дорадча група, інформує Цензор.НЕТ.

Засідання у справі мало відбутися 22 грудня, але на нього не з’явився жоден обвинувачений та жоден захисник.

"В справі обвинувачуються ексзаступник начальника УМВС м. Києва начальник кримінальної міліції Олександр Кравченко, ексзаступник начальника УБНОН м. Києва Олександр Шевченко, його колишні підлеглі: Михайло Марініч, Роман Москалець, Олександр Швайчук", - пояснили у Адвокатській дорадчій групі.

Йдеться про напад на автомайданівців 23.01.2014 на вулиці Щорса в Києві. За 25 місяців у ній спливають терміни давності, а ще не проведене навіть підготовче засідання.

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"Адвокат Бівалькевич, який був до цього в засіданні по Косенко, теж на це засідання не прийшов, замість цього подав от такий документ, як підставу для відкладення — Шевченко і Марініч, ЯКІ ДОСІ Є ДІЮЧИМИ ПРАЦІВНИКАМИ ПОЛІЦІЇ — у відрядженні", – додали в Адвокатській дорадчій групі.