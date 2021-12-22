Нам нужно более глубокое взаимодействие с Европарламентом, - Стефанчук
Украина должна усилить взаимодействие с Европейским парламентом по сохранению стабильной поддержки в борьбе с агрессией со стороны Российской Федерации.
Об этом заявил спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук на ежегодной конференции послов Украины "Дипломатия 30. Стратегия сильного государства" в среду, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Нам нужно более глубокое взаимодействие с Европейским парламентом, в котором сохраняется стабильная поддержка Украины в борьбе с российской агрессией и усилий по восстановлению территориальной целостности нашего государства", - сказал он.
В то же время он подчеркнул необходимость развития межпарламентского диалога, в частности, в рамках между парламентским комитетом Ассоциации Украина-ЕС и парламентской ассамблеей ЕВРОНЕСТ как учреждениями Восточного партнерства между Европейским Союзом и восточноевропейскими партнерами.
"В свою очередь, как председатель Верховной Рады, гарантирую полную и всестороннюю поддержку активизации взаимодействия с Европейским парламентом и представительными структурами Европейского Союза. Наиболее быстрая организация соответствующих официальных визитов имела бы целью не только подтверждение нашей позиции как государства среди устоявшихся партнеров, но и установление новых каналов взаимодействия", – отметил Стефанчук.
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а здесь и теперь нужно пиз*** и пиз*** (с ударением в разных слогах)... и больше ничего...
что сделал презЕ чтоб противостоять??? пригрел кротов, издал приказ "не стрелять", мечтает заглянуть в очко (око), провалил все заказы оборонпрома, а теперь еще и на руцкую энерго-иглу подсел (электричество импортируем...дожились)
Конечно если: 73 процента включат мозги, а не уши...
Какие парламентские связи с трупом???