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Новости
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Нам нужно более глубокое взаимодействие с Европарламентом, - Стефанчук

Нам нужно более глубокое взаимодействие с Европарламентом, - Стефанчук

Украина должна усилить взаимодействие с Европейским парламентом по сохранению стабильной поддержки в борьбе с агрессией со стороны Российской Федерации.

Об этом заявил спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук на ежегодной конференции послов Украины "Дипломатия 30. Стратегия сильного государства" в среду, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Нам нужно более глубокое взаимодействие с Европейским парламентом, в котором сохраняется стабильная поддержка Украины в борьбе с российской агрессией и усилий по восстановлению территориальной целостности нашего государства", - сказал он.

В то же время он подчеркнул необходимость развития межпарламентского диалога, в частности, в рамках между парламентским комитетом Ассоциации Украина-ЕС и парламентской ассамблеей ЕВРОНЕСТ как учреждениями Восточного партнерства между Европейским Союзом и восточноевропейскими партнерами.

"В свою очередь, как председатель Верховной Рады, гарантирую полную и всестороннюю поддержку активизации взаимодействия с Европейским парламентом и представительными структурами Европейского Союза. Наиболее быстрая организация соответствующих официальных визитов имела бы целью не только подтверждение нашей позиции как государства среди устоявшихся партнеров, но и установление новых каналов взаимодействия", – отметил Стефанчук.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Своевременная и важная резолюция, - МИД о решении Европарламента по реакции на возможное вторжение России в Украину

Автор: 

ВР (29234) Европарламент (1799) Стефанчук Руслан (656)


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Топ комментарии
+11
З конкурсами на антикорупційні посади лад наведіть для початку, дебіли...
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22.12.2021 10:47
+10
Ага, особенно после позорища с выборами главы САП вся Европа побежит углублять с вами, придурками, отношения...
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22.12.2021 10:53
+8
Так працюйте для цього. Чи вважаєте що взаімодію вам піднесуть на блюдечке с голубой каёмочкой?
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22.12.2021 10:53
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З конкурсами на антикорупційні посади лад наведіть для початку, дебіли...
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22.12.2021 10:47 Ответить
просто хочет перенести заседания рады если не в страсбург, то в брюссель.
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22.12.2021 10:49 Ответить
Даже не старайся, с властью зедебилов ни один нормальный парламент связываться не захочет.
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22.12.2021 10:50 Ответить
в Украине парламентско-президентская форрма правления - что сделал парламент для того, чтобы конкурс САП, за который лично подписался перед Байденом Зеленский прошел? О каком с Вами , клиническими казнокрадами и идиотами может идти речь взаимодействии, если вы сами внутри страны не можете взаимодействовать? Расстрелять как голобородько в фильме и пустить по ветру на удобрения! Только с олигархами и можете что шкурные интересы голосовать!
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22.12.2021 11:00 Ответить
Колыван хочет))))
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22.12.2021 10:51 Ответить
Ага, особенно после позорища с выборами главы САП вся Европа побежит углублять с вами, придурками, отношения...
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22.12.2021 10:53 Ответить
Так працюйте для цього. Чи вважаєте що взаімодію вам піднесуть на блюдечке с голубой каёмочкой?
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22.12.2021 10:53 Ответить
Любимый Свинарчук зе-баната дал голос... После слива САП, - с зеленой кодлой будет включенна опция остракизма.
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22.12.2021 10:57 Ответить
ЄС може скасувати безвіз депутатам ВР України.
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22.12.2021 12:41 Ответить
"Нам потрібна більш глибинна взаємодія з Європейським парламентом," Та ви хоч на мілині не втопіться, глибини їм схотілося.
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22.12.2021 11:08 Ответить
Вот куда, куда, туда вас точно не пустят.
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22.12.2021 11:11 Ответить
канешна...кто-то где-то должен противостоять аргессии рашки...
а здесь и теперь нужно пиз*** и пиз*** (с ударением в разных слогах)... и больше ничего...
что сделал презЕ чтоб противостоять??? пригрел кротов, издал приказ "не стрелять", мечтает заглянуть в очко (око), провалил все заказы оборонпрома, а теперь еще и на руцкую энерго-иглу подсел (электричество импортируем...дожились)
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22.12.2021 11:14 Ответить
РАБссия кормит НАТО своими потоками..кормит..а они все никак не нажруцца Начали опять строить Северній потоп-3 ,типа ЯМАЛ-Лунапарк...
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22.12.2021 11:18 Ответить
Твоє **.о в той Європарламент не пролізе.
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22.12.2021 11:20 Ответить
Да кто с клоунами помойными будет сотрудничать.
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22.12.2021 11:22 Ответить
Анал
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22.12.2021 11:23 Ответить
Импичмент зЕлоху, очень сильно повлияет глубокое взаимоотношение с Европейским парламентом! А роспуск зЕбилов, сильно закрепит доверие к Украине!
Конечно если: 73 процента включат мозги, а не уши...
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22.12.2021 11:52 Ответить
Стефанчук дебіл-він не відповідає за те, що каже. Хто буде в Європарламенті мати з ним чи зі шмарклею справу?
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22.12.2021 12:38 Ответить
а кто мешает?*????..разве что непрофессональные кадры,да желание "быстрых лавр" власти любой ценой загасить войну (не остановить,а именно загасить,перенеся её с востока на всю территорию Украины уже точно как ГРАЖДАНСКУЮ)
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22.12.2021 12:54 Ответить
А у нас нет Рады---позорная монобильшисть ее убила...
Какие парламентские связи с трупом???
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23.12.2021 00:32 Ответить
 
 