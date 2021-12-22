Нам потрібна більш глибинна взаємодія з Європарламентом, - Стефанчук
Україна має посилити взаємодію з Європейським парламентом щодо збереження стабільної підтримки в боротьбі з агресією з боку Російської Федерації.
Про це заявив спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук на щорічній конференції послів України "Дипломатія 30. Стратегія сильної держави" в середу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Нам потрібна більш глибинна взаємодія з Європейським парламентом, у якому зберігається стабільна підтримка України в боротьбі з російською агресією та зусиль щодо відновлення територіальної цілісності нашої держави", – сказав він.
Водночас він наголосив на необхідності розвивати міжпарламентський діалог, зокрема в рамках між парламентським комітетом Асоціації Україна-ЄС та парламентською асамблеєю ЄВРОНЕСТ як установами Східного партнерства між Європейським Союзом та східноєвропейськими партнерами.
"Своєю чергою як голова Верховної Ради гарантую повну та всебічну підтримку активізації взаємодії з Європейським парламентом та представницькими структурами Європейського Союзу. Найбільш швидка організація відповідних офіційних візитів мала б на меті не лише підтвердження нашої позиції як держави серед усталених партнерів, а й встановлення нових каналів взаємодії", – зазначив Стефанчук.
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а здесь и теперь нужно пиз*** и пиз*** (с ударением в разных слогах)... и больше ничего...
что сделал презЕ чтоб противостоять??? пригрел кротов, издал приказ "не стрелять", мечтает заглянуть в очко (око), провалил все заказы оборонпрома, а теперь еще и на руцкую энерго-иглу подсел (электричество импортируем...дожились)
Конечно если: 73 процента включат мозги, а не уши...
Какие парламентские связи с трупом???