Нам потрібна більш глибинна взаємодія з Європарламентом, - Стефанчук

Україна має посилити взаємодію з Європейським парламентом щодо збереження стабільної підтримки в боротьбі з агресією з боку Російської Федерації.

Про це заявив спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук на щорічній конференції послів України "Дипломатія 30. Стратегія сильної держави" в середу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Нам потрібна більш глибинна взаємодія з Європейським парламентом, у якому зберігається стабільна підтримка України в боротьбі з російською агресією та зусиль щодо відновлення територіальної цілісності нашої держави", – сказав він.

Водночас він наголосив на необхідності розвивати міжпарламентський діалог, зокрема в рамках між парламентським комітетом Асоціації Україна-ЄС та парламентською асамблеєю ЄВРОНЕСТ як установами Східного партнерства між Європейським Союзом та східноєвропейськими партнерами.

"Своєю чергою як голова Верховної Ради гарантую повну та всебічну підтримку активізації взаємодії з Європейським парламентом та представницькими структурами Європейського Союзу. Найбільш швидка організація відповідних офіційних візитів мала б на меті не лише підтвердження нашої позиції як держави серед усталених партнерів, а й встановлення нових каналів взаємодії", – зазначив Стефанчук.

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