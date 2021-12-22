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Нам потрібна більш глибинна взаємодія з Європарламентом, - Стефанчук

Нам потрібна більш глибинна взаємодія з Європарламентом, - Стефанчук

Україна має посилити взаємодію з Європейським парламентом щодо збереження стабільної підтримки в боротьбі з агресією з боку Російської Федерації.

Про це заявив спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук на щорічній конференції послів України "Дипломатія 30. Стратегія сильної держави" в середу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Нам потрібна більш глибинна взаємодія з Європейським парламентом, у якому зберігається стабільна підтримка України в боротьбі з російською агресією та зусиль щодо відновлення територіальної цілісності нашої держави", – сказав він.

Водночас він наголосив на необхідності розвивати міжпарламентський діалог, зокрема в рамках між парламентським комітетом Асоціації Україна-ЄС та парламентською асамблеєю ЄВРОНЕСТ як установами Східного партнерства між Європейським Союзом та східноєвропейськими партнерами.

"Своєю чергою як голова Верховної Ради гарантую повну та всебічну підтримку активізації взаємодії з Європейським парламентом та представницькими структурами Європейського Союзу. Найбільш швидка організація відповідних офіційних візитів мала б на меті не лише підтвердження нашої позиції як держави серед усталених партнерів, а й встановлення нових каналів взаємодії", – зазначив Стефанчук.

Також читайте: Вчасна і важлива резолюція, - МЗС про рішення Європарламенту по реакції на можливе вторгнення Росії в Україну

Автор: 

ВР (14949) Європарламент (1045) Стефанчук Руслан (758)


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Топ коментарі
+11
З конкурсами на антикорупційні посади лад наведіть для початку, дебіли...
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22.12.2021 10:47
+10
Ага, особенно после позорища с выборами главы САП вся Европа побежит углублять с вами, придурками, отношения...
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22.12.2021 10:53
+8
Так працюйте для цього. Чи вважаєте що взаімодію вам піднесуть на блюдечке с голубой каёмочкой?
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22.12.2021 10:53
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З конкурсами на антикорупційні посади лад наведіть для початку, дебіли...
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22.12.2021 10:47 Відповісти
просто хочет перенести заседания рады если не в страсбург, то в брюссель.
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22.12.2021 10:49 Відповісти
Даже не старайся, с властью зедебилов ни один нормальный парламент связываться не захочет.
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22.12.2021 10:50 Відповісти
в Украине парламентско-президентская форрма правления - что сделал парламент для того, чтобы конкурс САП, за который лично подписался перед Байденом Зеленский прошел? О каком с Вами , клиническими казнокрадами и идиотами может идти речь взаимодействии, если вы сами внутри страны не можете взаимодействовать? Расстрелять как голобородько в фильме и пустить по ветру на удобрения! Только с олигархами и можете что шкурные интересы голосовать!
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22.12.2021 11:00 Відповісти
Колыван хочет))))
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22.12.2021 10:51 Відповісти
Ага, особенно после позорища с выборами главы САП вся Европа побежит углублять с вами, придурками, отношения...
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22.12.2021 10:53 Відповісти
Так працюйте для цього. Чи вважаєте що взаімодію вам піднесуть на блюдечке с голубой каёмочкой?
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22.12.2021 10:53 Відповісти
Любимый Свинарчук зе-баната дал голос... После слива САП, - с зеленой кодлой будет включенна опция остракизма.
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22.12.2021 10:57 Відповісти
ЄС може скасувати безвіз депутатам ВР України.
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22.12.2021 12:41 Відповісти
"Нам потрібна більш глибинна взаємодія з Європейським парламентом," Та ви хоч на мілині не втопіться, глибини їм схотілося.
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22.12.2021 11:08 Відповісти
Вот куда, куда, туда вас точно не пустят.
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22.12.2021 11:11 Відповісти
канешна...кто-то где-то должен противостоять аргессии рашки...
а здесь и теперь нужно пиз*** и пиз*** (с ударением в разных слогах)... и больше ничего...
что сделал презЕ чтоб противостоять??? пригрел кротов, издал приказ "не стрелять", мечтает заглянуть в очко (око), провалил все заказы оборонпрома, а теперь еще и на руцкую энерго-иглу подсел (электричество импортируем...дожились)
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22.12.2021 11:14 Відповісти
РАБссия кормит НАТО своими потоками..кормит..а они все никак не нажруцца Начали опять строить Северній потоп-3 ,типа ЯМАЛ-Лунапарк...
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22.12.2021 11:18 Відповісти
Твоє **.о в той Європарламент не пролізе.
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22.12.2021 11:20 Відповісти
Да кто с клоунами помойными будет сотрудничать.
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22.12.2021 11:22 Відповісти
Анал
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22.12.2021 11:23 Відповісти
Импичмент зЕлоху, очень сильно повлияет глубокое взаимоотношение с Европейским парламентом! А роспуск зЕбилов, сильно закрепит доверие к Украине!
Конечно если: 73 процента включат мозги, а не уши...
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22.12.2021 11:52 Відповісти
Стефанчук дебіл-він не відповідає за те, що каже. Хто буде в Європарламенті мати з ним чи зі шмарклею справу?
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22.12.2021 12:38 Відповісти
а кто мешает?*????..разве что непрофессональные кадры,да желание "быстрых лавр" власти любой ценой загасить войну (не остановить,а именно загасить,перенеся её с востока на всю территорию Украины уже точно как ГРАЖДАНСКУЮ)
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22.12.2021 12:54 Відповісти
А у нас нет Рады---позорная монобильшисть ее убила...
Какие парламентские связи с трупом???
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23.12.2021 00:32 Відповісти
 
 