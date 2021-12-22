IFC и ЕБРР помогут Укравтодору привлекать инвестиции на ремонт и содержание дорог

Министерство инфраструктуры, Европейский банк реконструкции и развития и Международная финансовая корпорация (IFC) подписали консультативное соглашение о сотрудничестве по реализации Программы государственно-частного партнерства (ГЧП).

Об этом сообщает Укравтодор на своей странице в Facebook.

Соглашение предусматривает привлечение частного сектора к обслуживанию и развитию сети дорог, которые в Украине реализовываются по программе президента "Большая стройка".

"Правильно структурированные проекты ГЧП могут помочь украинскому автомобильному сектору привлечь потенциальные инвестиции на сумму около 2 миллиардов долларов, удовлетворив значительные инфраструктурные потребности страны. Новые партнеры помогут мобилизовать финансирование и экспертизу для подготовки комплексных проектов", – говорят в Укравтодоре.

Начнут с двух маршрутов, играющих важную роль в национальной логистике грузов и требующих немедленного восстановления: Харьков - Днепр - Запорожье (М-29, M-04, M-18) и Ягодин - Ковель - Луцк (М-07, М-19).

"Маршруты Харьков – Днепр – Запорожье и Ягодин – Ковель – Луцк – это первые проекты. ГЧП на этих маршрутах предусматривает реконструкцию, текущий и капитальный ремонт дорог. Долгосрочное сотрудничество строится по логике так называемых OPRC-контрактов по содержанию дорог, оценивающих работу подрядчика по конкретным показателям безопасности и комфорта движения", - заявил министр инфраструктуры Александр Кубраков.

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Выбранная модель государственно-частного партнерства предполагает, что частный инвестор обязуется обновлять и развивать существующую дорогу. При этом из Дорожного фонда будут выделяться средства в его поддержку – при условии соблюдения качества содержания дороги.

Кроме дорожной инфраструктуры, IFC и ЕБРР анализируют возможности для ГЧП в портовом, железнодорожном, энергетическом и медицинском секторах.

Как сообщалось, по программе президента Владимира Зеленского "Большая стройка" уже обновлено 13 тыс. км дорог. В планах – сделать еще 15 тыс. км за следующие два года.