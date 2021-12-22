До конца года банки начнут выдавать пластиковые карты "єПідтримка", - Федоров

Некоторые банки Украины, уже подключенные к проекту "єПідтримка", до конца этого года начнут выдавать пластиковые карты для выплаты вакцинированным украинцам 1 тыс. грн.

Об этом сообщил вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Некоторые банки до конца этого года начнут выдавать также пластиковые карты. Мы прогнозируем, что в следующем году таких банков будет большинство. Большое количество банков сможет генерировать не только виртуальные карты, но также начнет выпускать пластиковые карты", - сказал он на совместном брифинге по Минэкономике и Минкульту в среду.

В то же время Федоров напомнил, что к настоящему времени к проекту "єПідтримка" уже подключились шесть финансовых учреждений страны - ПриватБанк, А-Банк, Альфа-Банк, monobank, Сбербанк, Укргазбанк. Еще 13 банков – в процессе подключения.

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