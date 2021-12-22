До конца года банки начнут выдавать пластиковые карты "єПідтримка", - Федоров
Некоторые банки Украины, уже подключенные к проекту "єПідтримка", до конца этого года начнут выдавать пластиковые карты для выплаты вакцинированным украинцам 1 тыс. грн.
Об этом сообщил вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Некоторые банки до конца этого года начнут выдавать также пластиковые карты. Мы прогнозируем, что в следующем году таких банков будет большинство. Большое количество банков сможет генерировать не только виртуальные карты, но также начнет выпускать пластиковые карты", - сказал он на совместном брифинге по Минэкономике и Минкульту в среду.
В то же время Федоров напомнил, что к настоящему времени к проекту "єПідтримка" уже подключились шесть финансовых учреждений страны - ПриватБанк, А-Банк, Альфа-Банк, monobank, Сбербанк, Укргазбанк. Еще 13 банков – в процессе подключения.
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Это какая-то ботоферма пишет, что угодно лишь бы показать что все плохо?
Вся эта тема с пластиковыми картами 1000 на 4 месяца здорово попахивает очередной какой-то махинацией либо банальным способом привлечения клиентов к своему банку (к примеру возможность обналичить эту тысячу). Если это второй вариант, то здесь нет ничего плохого.
выплата Юлиной 1000грн 10 лет назад вообще проблем не вызвала,
а у Федорова это проблема, это все что нужно знать про "диджитализацию" за народные деньги-которые никто экономить не собирается - выдадут 1 000грн, но для ее выплаты потратят 10 000грн. на каждого.
т.к. это же совсем просто выплатить деньги как Юля 1000грн. через Ощадбанк, - где в этой схеме будет Федоров?
Квитки на транспорт теж купують через інтернет.
Квитки на культурні заходи давно купують через інтернет-каси.
Ліки всі дешевеше замовляти та сплачувати через інтернет-аптеки.
Виникає питання. Навіщо витрачати фінансові ресурси на виготовлення та обслуговування одноразового шматка пластику, терміном дії 4 місяці???
Прийшла та тисяча, замовив книжок на 998 грн і все, забувся про це питання.
Ні...якже без корупції...от треба ж ще вкрасти декілька мільйонів на виготовленні карток.
"Всі ми - пластикові картки!"
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Наверное для того, чтобы эта самая тысяча от каждого воспользовавшегося точно вернулась в бюджет и не лежала на чёрный день, я прав?
Для простого вирішення питання надання можливості використання всіма категоріями громадян1000 грн. за повний курс вакцинації застосуйте принцип віртуальної картки ПРИВАТБАНКУ БОНУС+. яка привязана до основної картки, тільки при розрахунку потрібно вибрати звідки списати кошти.
Думаю для інших банкіа небуде проблемою створення такихвіртуальних карт.