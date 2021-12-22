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До конца года банки начнут выдавать пластиковые карты "єПідтримка", - Федоров

До конца года банки начнут выдавать пластиковые карты

Некоторые банки Украины, уже подключенные к проекту "єПідтримка", до конца этого года начнут выдавать пластиковые карты для выплаты вакцинированным украинцам 1 тыс. грн.

Об этом сообщил вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Некоторые банки до конца этого года начнут выдавать также пластиковые карты. Мы прогнозируем, что в следующем году таких банков будет большинство. Большое количество банков сможет генерировать не только виртуальные карты, но также начнет выпускать пластиковые карты", - сказал он на совместном брифинге по Минэкономике и Минкульту в среду.

В то же время Федоров напомнил, что к настоящему времени к проекту "єПідтримка" уже подключились шесть финансовых учреждений страны - ПриватБанк, А-Банк, Альфа-Банк, monobank, Сбербанк, Укргазбанк. Еще 13 банков – в процессе подключения.

Также читайте: Вакцинированные за рубежом украинцы смогут получить "ковидную тысячу", - Шмыгаль

Автор: 

вакцина (3815) выплаты (644) Федоров Михаил (505) Дія (423)


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Топ комментарии
+5
Когда про карты не говорили, то сразу тут вой поднялся - а как же пенсионеры их потратят, если у них смарфона нету, как сказали что дадут карту - так сразу вой поднялся - а зачем это делают?

Это какая-то ботоферма пишет, что угодно лишь бы показать что все плохо?
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22.12.2021 12:36
+4
вот нахрена замусоривать пластиком емкостью всего 1000 уахей природу, а?...
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22.12.2021 12:23
+4
похоже что через 4 месяца планируется очередной грандиозный "распил бабла"
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22.12.2021 13:51
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вот нахрена замусоривать пластиком емкостью всего 1000 уахей природу, а?...
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22.12.2021 12:23 Ответить
Когда про карты не говорили, то сразу тут вой поднялся - а как же пенсионеры их потратят, если у них смарфона нету, как сказали что дадут карту - так сразу вой поднялся - а зачем это делают?

Это какая-то ботоферма пишет, что угодно лишь бы показать что все плохо?
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22.12.2021 12:36 Ответить
поверьте, можно найти десятки более гуманных для планеты способов подтвердить эту тысячу пенсионерам и другим,... просто у банков на пластик наверняка есть иные долгоиграющие стратегии... я бы посоветовал получающим внимательно читать условия...
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22.12.2021 12:39 Ответить
Возможно, но это один из самых простых способов. Первый это получение в тот же приват24 или монобанк за пару нажатий в телефоне, второй - это выдача карты. Не вижу в выдачи карты ничего плохого.
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22.12.2021 13:05 Ответить
что ты, все прекрасно
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22.12.2021 12:43 Ответить
А я такое и не говорил)) просто открой ту новость про то, что дадут по 1000 и ее можно будет получить через приложения Дия - все возмущаются, о пенсионерах пишут, заботятся как так, у них же смартфонов нету, это специально они сделали чтобы пенсы не получили эту тысячу, и все остальное в том же духе! А теперь все тоже самое, но про карту))
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22.12.2021 13:04 Ответить
моя мама любую карту получать не хочет, не то что кредитную. у неё панический страх что её вгонят в долги... не думаю что пенсионеры побегут непонятные карты открывать
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22.12.2021 13:09 Ответить
Для этого у нее есть дети - например вы, кто сможет это сделать
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22.12.2021 13:22 Ответить
просто интересно, ты до выборов форум читал, и как, тебя не возмущало? )
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22.12.2021 12:46 Ответить
Зелена мразь не жаліє наших грошей на свій піар, даже картки випустили за наш рахунок.
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22.12.2021 13:17 Ответить
Карты выпускает банк, дурик
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22.12.2021 15:03 Ответить
Да, ладно, сейчас всё больше и больше пенсов юзают смартфоны. А те, кто не умеют пользоваться ими, то как правило не умеют пользоваться и банкоматами. И тут приходят на помощь родственники или няньки.

Вся эта тема с пластиковыми картами 1000 на 4 месяца здорово попахивает очередной какой-то махинацией либо банальным способом привлечения клиентов к своему банку (к примеру возможность обналичить эту тысячу). Если это второй вариант, то здесь нет ничего плохого.
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22.12.2021 14:12 Ответить
Я не зміг получити через приват24, бо в мене стоїть стара IOS і телефон не хоче обновлятися, а без обновлення не можна скачати новий приват24 по якому можна отримати 1000грн. тому для мене це +.
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22.12.2021 12:44 Ответить
мало того, для реализации этой тысячи на смартфон нужно установить дополнительно например приложение GooglePay и в нем сделать привязку открытой виртуальной карты, куда зачислили 1000, но если смартфон не имеет встроенного чипа для осуществления оплаты на кассовых терминалах, то все эти действия бесполезны, надо покупать смартфон с чипом
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22.12.2021 13:47 Ответить
Согласен. Можно было бы просто в счет комуналки засчитать. Тысяча, это копейки с нынешними ценами.
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22.12.2021 13:27 Ответить
не в 1000грн. (30 баксах/серебренниках) дело, этож сколько бюджетного бабла можно попилить на выпуске карт и программного обеспечения для обеспечения для них,
выплата Юлиной 1000грн 10 лет назад вообще проблем не вызвала,
а у Федорова это проблема, это все что нужно знать про "диджитализацию" за народные деньги-которые никто экономить не собирается - выдадут 1 000грн, но для ее выплаты потратят 10 000грн. на каждого.
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22.12.2021 13:31 Ответить
Тільки заради однієї тисячі гривень? Невже це вигідно?
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22.12.2021 12:25 Ответить
Зате у Вови понтів повні штани.
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22.12.2021 12:29 Ответить
Да проели тысячу изабыли. Что Юле помогло??
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22.12.2021 13:05 Ответить
У Юльки не было такой массовой поддержки. А тут во какая тема - тыща по чути каждому желающему, а не только тем, кто потерял своё бабло после развала совка.
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22.12.2021 13:27 Ответить
І почуємо ми це скоро у новорічному базіканні Найвеличнішого Нєлоха.
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22.12.2021 13:13 Ответить
это все за бюджетные деньги, которые Федоров попилит под видом выпуска карт и програмного обеспечения для выплаты 1000грн.,
т.к. это же совсем просто выплатить деньги как Юля 1000грн. через Ощадбанк, - где в этой схеме будет Федоров?
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22.12.2021 13:34 Ответить
Велика еПідтримка оманського брехуна.
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22.12.2021 12:25 Ответить
На эти выброшенные деньги можно было изготовить три дивизиона Нептун. И не сидеть с обосранными штанами!
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22.12.2021 13:07 Ответить
безмежний популізм
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22.12.2021 12:30 Ответить
+++ Все правильно. Не у всех есть возможность, с помощью телефона, воспользоваться виртуальной картой.
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22.12.2021 12:31 Ответить
Всі книжки купують через інтернет-книгарні.

Квитки на транспорт теж купують через інтернет.

Квитки на культурні заходи давно купують через інтернет-каси.

Ліки всі дешевеше замовляти та сплачувати через інтернет-аптеки.

Виникає питання. Навіщо витрачати фінансові ресурси на виготовлення та обслуговування одноразового шматка пластику, терміном дії 4 місяці???

Прийшла та тисяча, замовив книжок на 998 грн і все, забувся про це питання.

Ні...якже без корупції...от треба ж ще вкрасти декілька мільйонів на виготовленні карток.
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22.12.2021 12:32 Ответить
Отож.
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22.12.2021 13:14 Ответить
Зачем пластиковые карточки? А как же екология? Давайте деревянные или из камня. Одноразовые пакеты же запретили что теперь продукты все натуральными руками все берут. Раз взялись за екологию так давайте до конца. А не тут читать а тут не читать
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22.12.2021 12:36 Ответить
Дуже влучне зауваження!
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22.12.2021 13:10 Ответить
"Всі ми - президенти!"
"Всі ми - пластикові картки!"
...
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22.12.2021 12:40 Ответить
А зачем если 4 месяца дают на потратить ? Что за фокус ептать ? Обнюхались опять ?
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22.12.2021 12:41 Ответить
Я вот этой темы вообще понять ни могу... Почему только 4 месяца и только 4 месяца?
Наверное для того, чтобы эта самая тысяча от каждого воспользовавшегося точно вернулась в бюджет и не лежала на чёрный день, я прав?
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22.12.2021 13:21 Ответить
похоже что через 4 месяца планируется очередной грандиозный "распил бабла"
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22.12.2021 13:51 Ответить
Через 4 месяца будут ее на "Пушкинскую карту" менять
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22.12.2021 15:32 Ответить
Хех...)
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22.12.2021 15:54 Ответить
Шановні і поважні розробники Дії!
Для простого вирішення питання надання можливості використання всіма категоріями громадян1000 грн. за повний курс вакцинації застосуйте принцип віртуальної картки ПРИВАТБАНКУ БОНУС+. яка привязана до основної картки, тільки при розрахунку потрібно вибрати звідки списати кошти.
Думаю для інших банкіа небуде проблемою створення такихвіртуальних карт.
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22.12.2021 21:52 Ответить
 
 