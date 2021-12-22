До кінця року банки почнуть видавати пластикові картки "єПідтримка", - Федоров

Деякі банки України, які вже підключені до проєкту "єПідтримка", до кінця цього року почнуть видавати пластикові картки для виплати вакцинованим українцям 1 тис. грн.

Про це повідомив віцепрем'єр-міністр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров під час спільного брифінгу з Мінекономіки та Мінкультом, інформує Цензор.НЕТ.

"Деякі банки до кінця цього року почнуть видавати також пластикові картки. Ми прогнозуємо, що наступного року таких банків буде більшість. Велика кількість банків зможе генерувати не лише віртуальні картки, а й також почне випускати пластикові картки", - сказав він.

Водночас Федоров нагадав, що до цього часу до проєкту "єПпідтримка" вже підключилися шість фінансових установ країни - ПриватБанк, А-Банк, Альфа-Банк, monobank, Ощадбанк, Укргазбанк. Іще 13 банків – у процесі підключення.

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