До кінця року банки почнуть видавати пластикові картки "єПідтримка", - Федоров
Деякі банки України, які вже підключені до проєкту "єПідтримка", до кінця цього року почнуть видавати пластикові картки для виплати вакцинованим українцям 1 тис. грн.
Про це повідомив віцепрем'єр-міністр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров під час спільного брифінгу з Мінекономіки та Мінкультом, інформує Цензор.НЕТ.
"Деякі банки до кінця цього року почнуть видавати також пластикові картки. Ми прогнозуємо, що наступного року таких банків буде більшість. Велика кількість банків зможе генерувати не лише віртуальні картки, а й також почне випускати пластикові картки", - сказав він.
Водночас Федоров нагадав, що до цього часу до проєкту "єПпідтримка" вже підключилися шість фінансових установ країни - ПриватБанк, А-Банк, Альфа-Банк, monobank, Ощадбанк, Укргазбанк. Іще 13 банків – у процесі підключення.
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Это какая-то ботоферма пишет, что угодно лишь бы показать что все плохо?
Вся эта тема с пластиковыми картами 1000 на 4 месяца здорово попахивает очередной какой-то махинацией либо банальным способом привлечения клиентов к своему банку (к примеру возможность обналичить эту тысячу). Если это второй вариант, то здесь нет ничего плохого.
выплата Юлиной 1000грн 10 лет назад вообще проблем не вызвала,
а у Федорова это проблема, это все что нужно знать про "диджитализацию" за народные деньги-которые никто экономить не собирается - выдадут 1 000грн, но для ее выплаты потратят 10 000грн. на каждого.
т.к. это же совсем просто выплатить деньги как Юля 1000грн. через Ощадбанк, - где в этой схеме будет Федоров?
Квитки на транспорт теж купують через інтернет.
Квитки на культурні заходи давно купують через інтернет-каси.
Ліки всі дешевеше замовляти та сплачувати через інтернет-аптеки.
Виникає питання. Навіщо витрачати фінансові ресурси на виготовлення та обслуговування одноразового шматка пластику, терміном дії 4 місяці???
Прийшла та тисяча, замовив книжок на 998 грн і все, забувся про це питання.
Ні...якже без корупції...от треба ж ще вкрасти декілька мільйонів на виготовленні карток.
"Всі ми - пластикові картки!"
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Наверное для того, чтобы эта самая тысяча от каждого воспользовавшегося точно вернулась в бюджет и не лежала на чёрный день, я прав?
Для простого вирішення питання надання можливості використання всіма категоріями громадян1000 грн. за повний курс вакцинації застосуйте принцип віртуальної картки ПРИВАТБАНКУ БОНУС+. яка привязана до основної картки, тільки при розрахунку потрібно вибрати звідки списати кошти.
Думаю для інших банкіа небуде проблемою створення такихвіртуальних карт.