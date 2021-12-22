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До кінця року банки почнуть видавати пластикові картки "єПідтримка", - Федоров

До кінця року банки почнуть видавати пластикові картки

Деякі банки України, які вже підключені до проєкту "єПідтримка", до кінця цього року почнуть видавати пластикові картки для виплати вакцинованим українцям 1 тис. грн.

Про це повідомив віцепрем'єр-міністр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров під час спільного брифінгу з Мінекономіки та Мінкультом, інформує Цензор.НЕТ.

"Деякі банки до кінця цього року почнуть видавати також пластикові картки. Ми прогнозуємо, що наступного року таких банків буде більшість. Велика кількість банків зможе генерувати не лише віртуальні картки, а й також почне випускати пластикові картки", - сказав він.

Водночас Федоров нагадав, що до цього часу до проєкту "єПпідтримка" вже підключилися шість фінансових установ країни - ПриватБанк, А-Банк, Альфа-Банк, monobank, Ощадбанк, Укргазбанк. Іще 13 банків – у процесі підключення.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Шмигаль про виплату "ковідної тисячі": Українці вже витратили понад 130 млн грн у рамках програми "єПідтримка"

Автор: 

вакцина (4419) виплати (1037) Федоров Михайло (876) Дія (1122)


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Топ коментарі
+5
Когда про карты не говорили, то сразу тут вой поднялся - а как же пенсионеры их потратят, если у них смарфона нету, как сказали что дадут карту - так сразу вой поднялся - а зачем это делают?

Это какая-то ботоферма пишет, что угодно лишь бы показать что все плохо?
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22.12.2021 12:36
+4
вот нахрена замусоривать пластиком емкостью всего 1000 уахей природу, а?...
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22.12.2021 12:23
+4
похоже что через 4 месяца планируется очередной грандиозный "распил бабла"
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22.12.2021 13:51
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вот нахрена замусоривать пластиком емкостью всего 1000 уахей природу, а?...
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22.12.2021 12:23 Відповісти
Когда про карты не говорили, то сразу тут вой поднялся - а как же пенсионеры их потратят, если у них смарфона нету, как сказали что дадут карту - так сразу вой поднялся - а зачем это делают?

Это какая-то ботоферма пишет, что угодно лишь бы показать что все плохо?
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22.12.2021 12:36 Відповісти
поверьте, можно найти десятки более гуманных для планеты способов подтвердить эту тысячу пенсионерам и другим,... просто у банков на пластик наверняка есть иные долгоиграющие стратегии... я бы посоветовал получающим внимательно читать условия...
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22.12.2021 12:39 Відповісти
Возможно, но это один из самых простых способов. Первый это получение в тот же приват24 или монобанк за пару нажатий в телефоне, второй - это выдача карты. Не вижу в выдачи карты ничего плохого.
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22.12.2021 13:05 Відповісти
что ты, все прекрасно
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22.12.2021 12:43 Відповісти
А я такое и не говорил)) просто открой ту новость про то, что дадут по 1000 и ее можно будет получить через приложения Дия - все возмущаются, о пенсионерах пишут, заботятся как так, у них же смартфонов нету, это специально они сделали чтобы пенсы не получили эту тысячу, и все остальное в том же духе! А теперь все тоже самое, но про карту))
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22.12.2021 13:04 Відповісти
моя мама любую карту получать не хочет, не то что кредитную. у неё панический страх что её вгонят в долги... не думаю что пенсионеры побегут непонятные карты открывать
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22.12.2021 13:09 Відповісти
Для этого у нее есть дети - например вы, кто сможет это сделать
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22.12.2021 13:22 Відповісти
просто интересно, ты до выборов форум читал, и как, тебя не возмущало? )
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22.12.2021 12:46 Відповісти
Зелена мразь не жаліє наших грошей на свій піар, даже картки випустили за наш рахунок.
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22.12.2021 13:17 Відповісти
Карты выпускает банк, дурик
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22.12.2021 15:03 Відповісти
Да, ладно, сейчас всё больше и больше пенсов юзают смартфоны. А те, кто не умеют пользоваться ими, то как правило не умеют пользоваться и банкоматами. И тут приходят на помощь родственники или няньки.

Вся эта тема с пластиковыми картами 1000 на 4 месяца здорово попахивает очередной какой-то махинацией либо банальным способом привлечения клиентов к своему банку (к примеру возможность обналичить эту тысячу). Если это второй вариант, то здесь нет ничего плохого.
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22.12.2021 14:12 Відповісти
Я не зміг получити через приват24, бо в мене стоїть стара IOS і телефон не хоче обновлятися, а без обновлення не можна скачати новий приват24 по якому можна отримати 1000грн. тому для мене це +.
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22.12.2021 12:44 Відповісти
мало того, для реализации этой тысячи на смартфон нужно установить дополнительно например приложение GooglePay и в нем сделать привязку открытой виртуальной карты, куда зачислили 1000, но если смартфон не имеет встроенного чипа для осуществления оплаты на кассовых терминалах, то все эти действия бесполезны, надо покупать смартфон с чипом
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22.12.2021 13:47 Відповісти
Согласен. Можно было бы просто в счет комуналки засчитать. Тысяча, это копейки с нынешними ценами.
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22.12.2021 13:27 Відповісти
не в 1000грн. (30 баксах/серебренниках) дело, этож сколько бюджетного бабла можно попилить на выпуске карт и программного обеспечения для обеспечения для них,
выплата Юлиной 1000грн 10 лет назад вообще проблем не вызвала,
а у Федорова это проблема, это все что нужно знать про "диджитализацию" за народные деньги-которые никто экономить не собирается - выдадут 1 000грн, но для ее выплаты потратят 10 000грн. на каждого.
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22.12.2021 13:31 Відповісти
Тільки заради однієї тисячі гривень? Невже це вигідно?
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22.12.2021 12:25 Відповісти
Зате у Вови понтів повні штани.
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22.12.2021 12:29 Відповісти
Да проели тысячу изабыли. Что Юле помогло??
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22.12.2021 13:05 Відповісти
У Юльки не было такой массовой поддержки. А тут во какая тема - тыща по чути каждому желающему, а не только тем, кто потерял своё бабло после развала совка.
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22.12.2021 13:27 Відповісти
І почуємо ми це скоро у новорічному базіканні Найвеличнішого Нєлоха.
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22.12.2021 13:13 Відповісти
это все за бюджетные деньги, которые Федоров попилит под видом выпуска карт и програмного обеспечения для выплаты 1000грн.,
т.к. это же совсем просто выплатить деньги как Юля 1000грн. через Ощадбанк, - где в этой схеме будет Федоров?
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22.12.2021 13:34 Відповісти
Велика еПідтримка оманського брехуна.
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22.12.2021 12:25 Відповісти
На эти выброшенные деньги можно было изготовить три дивизиона Нептун. И не сидеть с обосранными штанами!
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22.12.2021 13:07 Відповісти
безмежний популізм
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22.12.2021 12:30 Відповісти
+++ Все правильно. Не у всех есть возможность, с помощью телефона, воспользоваться виртуальной картой.
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22.12.2021 12:31 Відповісти
Всі книжки купують через інтернет-книгарні.

Квитки на транспорт теж купують через інтернет.

Квитки на культурні заходи давно купують через інтернет-каси.

Ліки всі дешевеше замовляти та сплачувати через інтернет-аптеки.

Виникає питання. Навіщо витрачати фінансові ресурси на виготовлення та обслуговування одноразового шматка пластику, терміном дії 4 місяці???

Прийшла та тисяча, замовив книжок на 998 грн і все, забувся про це питання.

Ні...якже без корупції...от треба ж ще вкрасти декілька мільйонів на виготовленні карток.
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22.12.2021 12:32 Відповісти
Отож.
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22.12.2021 13:14 Відповісти
Зачем пластиковые карточки? А как же екология? Давайте деревянные или из камня. Одноразовые пакеты же запретили что теперь продукты все натуральными руками все берут. Раз взялись за екологию так давайте до конца. А не тут читать а тут не читать
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22.12.2021 12:36 Відповісти
Дуже влучне зауваження!
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22.12.2021 13:10 Відповісти
"Всі ми - президенти!"
"Всі ми - пластикові картки!"
...
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22.12.2021 12:40 Відповісти
А зачем если 4 месяца дают на потратить ? Что за фокус ептать ? Обнюхались опять ?
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22.12.2021 12:41 Відповісти
Я вот этой темы вообще понять ни могу... Почему только 4 месяца и только 4 месяца?
Наверное для того, чтобы эта самая тысяча от каждого воспользовавшегося точно вернулась в бюджет и не лежала на чёрный день, я прав?
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22.12.2021 13:21 Відповісти
похоже что через 4 месяца планируется очередной грандиозный "распил бабла"
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22.12.2021 13:51 Відповісти
Через 4 месяца будут ее на "Пушкинскую карту" менять
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22.12.2021 15:32 Відповісти
Хех...)
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22.12.2021 15:54 Відповісти
Шановні і поважні розробники Дії!
Для простого вирішення питання надання можливості використання всіма категоріями громадян1000 грн. за повний курс вакцинації застосуйте принцип віртуальної картки ПРИВАТБАНКУ БОНУС+. яка привязана до основної картки, тільки при розрахунку потрібно вибрати звідки списати кошти.
Думаю для інших банкіа небуде проблемою створення такихвіртуальних карт.
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22.12.2021 21:52 Відповісти
 
 