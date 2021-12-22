В Европе прекратили трансляцию пропагандистского телеканала Russia Today на немецком языке

Телеканал RT DE (вариант Russia Today на немецком языке) сняли с вещания в Европе по требованию немецкого регулятора MABB.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Сегодня немецкий медиарегулятор MABB вынудил европейского оператора спутниковой связи Eutelsat 9В снять со своей платформы наш новый немецкоязычный телеканал RT DE, вещающий из студий в Москве", — заявили в пресс-службе телеканала.

Ранее стало известно, что YouTube заблокировал новый канал RT Deutsch в день запуска телевизионного вещания на немецком языке. В момент блокировки на канале шла прямая трансляция эфира.

28 сентября этого года корпорация Google удалила два YouTube-канала Russia Today — RT DE и Der Fehlende Part (DFP). Это произошло после того, как российский телеканал нарушил условия использования видеохостинга. Перед тем RT DE было объявлено предупреждение за загрузку контента, нарушающего наши правила в отношении ложной медицинской информации о коронавирусной инфекции COVID-19.

Там добавили, что владельцы канала RT DE "пытались обойти ограничения, используя другой канал". В результате оба канала были заблокированы за нарушение условий использования YouTube.

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До этого RT сообщал о блокировке двух своих каналов без возможности восстановления. Перед этим YouTube заблокировал четыре видео RT DE о COVID-19, а затем запретил каналу в течение недели публиковать новые ролики.