В Европе прекратили трансляцию пропагандистского телеканала Russia Today на немецком языке
Телеканал RT DE (вариант Russia Today на немецком языке) сняли с вещания в Европе по требованию немецкого регулятора MABB.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Сегодня немецкий медиарегулятор MABB вынудил европейского оператора спутниковой связи Eutelsat 9В снять со своей платформы наш новый немецкоязычный телеканал RT DE, вещающий из студий в Москве", — заявили в пресс-службе телеканала.
Ранее стало известно, что YouTube заблокировал новый канал RT Deutsch в день запуска телевизионного вещания на немецком языке. В момент блокировки на канале шла прямая трансляция эфира.
28 сентября этого года корпорация Google удалила два YouTube-канала Russia Today — RT DE и Der Fehlende Part (DFP). Это произошло после того, как российский телеканал нарушил условия использования видеохостинга. Перед тем RT DE было объявлено предупреждение за загрузку контента, нарушающего наши правила в отношении ложной медицинской информации о коронавирусной инфекции COVID-19.
Там добавили, что владельцы канала RT DE "пытались обойти ограничения, используя другой канал". В результате оба канала были заблокированы за нарушение условий использования YouTube.
До этого RT сообщал о блокировке двух своих каналов без возможности восстановления. Перед этим YouTube заблокировал четыре видео RT DE о COVID-19, а затем запретил каналу в течение недели публиковать новые ролики.
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Рабские Вымираты это страна террорист и должна быть уничтожена под корень!
daj kurze grzędę, a ona: wyżej siędę - посади свинью за стол, а она и ноги на стол
Сидят сопли жуют, а когда им нужно стало бороться с аниваксами, отключили!
Перед тим RT DE було оголошено попередження за завантаження контенту, який порушує наші правила щодо неправдивої медичної інформації про коронавірусну інфекцію COVID-19. Джерело:
в других странах европы есть свои "дочки" этой помойки?
быстро погуглил, вроде во франции есть
и многие другие (rt international)
Отдельно есть uk, america, spanish
или они там правду вещают?
Да щаз. Вещают то же самое, что и рабсейский первий анал, где рабсеющка усех уже пабидила, омерига зогневает и всё такое. Только всё это подаётся очень тонко и на хорошем уровне (отделы пропаганды рабсеюшки не зря корм жуют). Европейские и штатовские леваки, как самая тупая ветвь человечества, хрумают этот контент за обе щёки.