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В Европе прекратили трансляцию пропагандистского телеканала Russia Today на немецком языке

В Европе прекратили трансляцию пропагандистского телеканала Russia Today на немецком языке

Телеканал RT DE (вариант Russia Today на немецком языке) сняли с вещания в Европе по требованию немецкого регулятора MABB.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Сегодня немецкий медиарегулятор MABB вынудил европейского оператора спутниковой связи Eutelsat 9В снять со своей платформы наш новый немецкоязычный телеканал RT DE, вещающий из студий в Москве", — заявили в пресс-службе телеканала.

Ранее стало известно, что YouTube заблокировал новый канал RT Deutsch в день запуска телевизионного вещания на немецком языке. В момент блокировки на канале шла прямая трансляция эфира.

28 сентября этого года корпорация Google удалила два YouTube-канала Russia Today — RT DE и Der Fehlende Part (DFP). Это произошло после того, как российский телеканал нарушил условия использования видеохостинга. Перед тем RT DE было объявлено предупреждение за загрузку контента, нарушающего наши правила в отношении ложной медицинской информации о коронавирусной инфекции COVID-19.

Там добавили, что владельцы канала RT DE "пытались обойти ограничения, используя другой канал". В результате оба канала были заблокированы за нарушение условий использования YouTube.

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До этого RT сообщал о блокировке двух своих каналов без возможности восстановления. Перед этим YouTube заблокировал четыре видео RT DE о COVID-19, а затем запретил каналу в течение недели публиковать новые ролики.

Автор: 

Германия (6939) пропаганда (3672) россия (95441) Евросоюз (17102) телевидение (897) RT (24)


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Топ комментарии
+18
Гарна новина 👍🏼, це вже хоть щось !!
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22.12.2021 13:00
+13
Нарешті німці зробили необхідний крок
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22.12.2021 13:02
+9
Телеканал RT DE (варіант Russia Today німецькою мовою) зняли з мовлення в Європі на вимогу німецького регулятора MABB. Джерело:
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22.12.2021 13:05
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Правила форума Совет форумчан
Гарна новина 👍🏼, це вже хоть щось !!
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22.12.2021 13:00 Ответить
RTце канал-анал...
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22.12.2021 13:01 Ответить
Це канал пропаганди, що мусить бути заборонений у будь-якій розвинутій країні. Інакше так можна й канали усяких моджахедів чи інших барадачєй у сітку каналів пускати з лозунгами "ані тожє льуді".
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22.12.2021 17:10 Ответить
Нарешті німці зробили необхідний крок
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22.12.2021 13:02 Ответить
О, скоро їх почне попускати
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22.12.2021 13:03 Ответить
Телеканал RT DE (варіант Russia Today німецькою мовою) зняли з мовлення в Європі на вимогу німецького регулятора MABB. Джерело:
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22.12.2021 13:05 Ответить
як би вони щe так по русским школам у нiмeччинi пошарили - там совок совкiв продукує. i сказати нiчого нe можна бо совковим вчилкам нe нравтся критика. цi тупi курки вважають що на них назжають нe тому що вoни тупi а тому що "травля русских людєй".
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22.12.2021 13:06 Ответить
все россиянское телевидение, радиовещание, социальные сети, россиянский интернет, все печатные СМИ и литература, это все инструменты Генштаба РФ для ведения подрывной деятельности и информционной войны..
Рабские Вымираты это страна террорист и должна быть уничтожена под корень!
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22.12.2021 13:06 Ответить
YouTube заблокував новий канал RT Deutsch у день запуску телевізійного мовлення німецькою мовою. На момент блокування на каналі йшла пряма трансляція ефіру. Джерело:
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22.12.2021 13:06 Ответить
во золлен вир етцт эссен ?? как бы спрашивают потомки Шарикова ..
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22.12.2021 13:09 Ответить
Ніяк не збагну, чому в нас,після 7 років війни вільно тиражується рашистска пропаганда? Чому досі не завалили радіо вишки, які транслюють ненависть, на окупованих землях?
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22.12.2021 13:12 Ответить
Немецкий мир, без фрау Штази-Рибентроп.
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22.12.2021 13:25 Ответить
О россии!

daj kurze grzędę, a ona: wyżej siędę - посади свинью за стол, а она и ноги на стол
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22.12.2021 13:28 Ответить
Шо за нома?Спешишь?Правильно😂🌷×××
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22.12.2021 13:33 Ответить
Йди звідси, кацапе, водки немає.
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22.12.2021 13:49 Ответить
фрилансер что ли? как такого дурачка на цензор то занесло
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22.12.2021 14:06 Ответить
что нє смєйотєсь, не смєшно? нє понялі? ето Гєрманія! (с)
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22.12.2021 13:34 Ответить
Раньше нужно было, когда недоимперия полезна в украинский Крым и Донбасс!
Сидят сопли жуют, а когда им нужно стало бороться с аниваксами, отключили!
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22.12.2021 13:37 Ответить
Руссофобы! Фашисты! Можем повторить! Хрю-хрю-хрю! Гав!
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22.12.2021 13:37 Ответить
Пусть немецкие дороги или автомобили повторят...
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22.12.2021 17:11 Ответить
ну вот...европейцы могут.... а наши? а наши сами подпевать готовы... и свои к-аналы мутят...
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22.12.2021 13:38 Ответить
Десятки лет западные ху.вые демократии кушали потоки кремлевской лжи, пока украинские воины не почистили им уши, и заставили почесать репу.
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22.12.2021 13:41 Ответить
Вони про щось починають здогадуватись...
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22.12.2021 13:42 Ответить
Слава богу помойку закрыли
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22.12.2021 13:46 Ответить
зато у нас открылся канал "УкрЛайф", куда переползли некоторые журнашлюхи и эксперды с "112 & Co" да и на не закрытом "НАШ"ем рашистская пропаганда фонтанирует прорванной канализацией
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22.12.2021 14:01 Ответить
что значит избавились от меркельши.
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22.12.2021 14:04 Ответить
А как же демократия?)
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22.12.2021 14:21 Ответить
Все за демократичними процедурами.
Перед тим RT DE було оголошено попередження за завантаження контенту, який порушує наші правила щодо неправдивої медичної інформації про коронавірусну інфекцію COVID-19. Джерело:
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22.12.2021 14:33 Ответить
Не всі, але багато. Допомагають по кількасот українців на добу на той світ відправляти.
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22.12.2021 17:57 Ответить
при фрау штазі такого не було.
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22.12.2021 14:34 Ответить
а почему только в германии?
в других странах европы есть свои "дочки" этой помойки?
быстро погуглил, вроде во франции есть
и многие другие (rt international)
Отдельно есть uk, america, spanish
или они там правду вещают?
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22.12.2021 14:58 Ответить
> "или они там правду вещают?"

Да щаз. Вещают то же самое, что и рабсейский первий анал, где рабсеющка усех уже пабидила, омерига зогневает и всё такое. Только всё это подаётся очень тонко и на хорошем уровне (отделы пропаганды рабсеюшки не зря корм жуют). Европейские и штатовские леваки, как самая тупая ветвь человечества, хрумают этот контент за обе щёки.
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22.12.2021 17:14 Ответить
Потому, что немцы любят диктатуру. Поэтому любят и Путина и цензуру. А Ютуб - левацкая империя зла. И проукраинские каналы они тоже благополучно блокируют за "нарушение правил". Не стоит обольщаться, что цензура работает только против Рашки. Собственно, цензура, в конечном итоге, всегда работает только на диктатуру. И в этом случае тоже в плюсе окажется Путин.
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22.12.2021 20:23 Ответить
вата на паРаше пылает и грозит Гуглу страшными карами от роскомпозора.
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22.12.2021 15:04 Ответить
руссия сягодне
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22.12.2021 16:07 Ответить
 
 