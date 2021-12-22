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У Європі припинили трансляцію пропагандистського телеканалу Russia Today німецькою мовою

У Європі припинили трансляцію пропагандистського телеканалу Russia Today німецькою мовою

Телеканал RT DE (варіант Russia Today німецькою мовою) зняли з мовлення в Європі на вимогу німецького регулятора MABB.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Сьогодні німецький медіарегулятор MABB змусив європейського оператора супутникового зв'язку Eutelsat 9В зняти зі своєї платформи наш новий німецькомовний телеканал RT DE, який веде мовлення зі студій у Москві", - заявили в пресслужбі телеканалу.

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Раніше стало відомо, що YouTube заблокував новий канал RT Deutsch у день запуску телевізійного мовлення німецькою мовою. На момент блокування на каналі йшла пряма трансляція ефіру.

28 вересня цього року корпорація Google видалила два YouTube-канали Russia Today - RT DE і Der Fehlende Part (DFP). Це сталося після того, як російський телеканал порушив умови використання відеохостингу. Перед тим RT DE було оголошено попередження за завантаження контенту, який порушує наші правила щодо неправдивої медичної інформації про коронавірусну інфекцію COVID-19.

Там додали, що власники каналу RT DE "намагалися обійти обмеження, використовуючи інший канал". У результаті обидва канали були заблоковані через порушення умов використання YouTube.

До цього RT повідомляв про блокування двох каналів без можливості відновлення. Перед цим YouTube заблокував чотири відео RT DE про COVID-19, а потім заборонив каналу протягом тижня публікувати нові ролики.

Автор: 

Німеччина (7336) пропаганда (2798) росія (65035) Євросоюз (13360) телебачення (1170) RT (29)


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Топ коментарі
+18
Гарна новина 👍🏼, це вже хоть щось !!
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22.12.2021 13:00
+13
Нарешті німці зробили необхідний крок
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22.12.2021 13:02
+9
Телеканал RT DE (варіант Russia Today німецькою мовою) зняли з мовлення в Європі на вимогу німецького регулятора MABB. Джерело:
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22.12.2021 13:05
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Гарна новина 👍🏼, це вже хоть щось !!
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22.12.2021 13:00 Відповісти
RTце канал-анал...
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22.12.2021 13:01 Відповісти
Це канал пропаганди, що мусить бути заборонений у будь-якій розвинутій країні. Інакше так можна й канали усяких моджахедів чи інших барадачєй у сітку каналів пускати з лозунгами "ані тожє льуді".
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22.12.2021 17:10 Відповісти
Нарешті німці зробили необхідний крок
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22.12.2021 13:02 Відповісти
О, скоро їх почне попускати
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22.12.2021 13:03 Відповісти
Телеканал RT DE (варіант Russia Today німецькою мовою) зняли з мовлення в Європі на вимогу німецького регулятора MABB. Джерело:
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22.12.2021 13:05 Відповісти
як би вони щe так по русским школам у нiмeччинi пошарили - там совок совкiв продукує. i сказати нiчого нe можна бо совковим вчилкам нe нравтся критика. цi тупi курки вважають що на них назжають нe тому що вoни тупi а тому що "травля русских людєй".
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22.12.2021 13:06 Відповісти
все россиянское телевидение, радиовещание, социальные сети, россиянский интернет, все печатные СМИ и литература, это все инструменты Генштаба РФ для ведения подрывной деятельности и информционной войны..
Рабские Вымираты это страна террорист и должна быть уничтожена под корень!
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22.12.2021 13:06 Відповісти
YouTube заблокував новий канал RT Deutsch у день запуску телевізійного мовлення німецькою мовою. На момент блокування на каналі йшла пряма трансляція ефіру. Джерело:
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22.12.2021 13:06 Відповісти
во золлен вир етцт эссен ?? как бы спрашивают потомки Шарикова ..
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22.12.2021 13:09 Відповісти
Ніяк не збагну, чому в нас,після 7 років війни вільно тиражується рашистска пропаганда? Чому досі не завалили радіо вишки, які транслюють ненависть, на окупованих землях?
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22.12.2021 13:12 Відповісти
Немецкий мир, без фрау Штази-Рибентроп.
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22.12.2021 13:25 Відповісти
О россии!

daj kurze grzędę, a ona: wyżej siędę - посади свинью за стол, а она и ноги на стол
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22.12.2021 13:28 Відповісти
Шо за нома?Спешишь?Правильно😂🌷×××
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22.12.2021 13:33 Відповісти
Йди звідси, кацапе, водки немає.
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22.12.2021 13:49 Відповісти
фрилансер что ли? как такого дурачка на цензор то занесло
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22.12.2021 14:06 Відповісти
что нє смєйотєсь, не смєшно? нє понялі? ето Гєрманія! (с)
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22.12.2021 13:34 Відповісти
Раньше нужно было, когда недоимперия полезна в украинский Крым и Донбасс!
Сидят сопли жуют, а когда им нужно стало бороться с аниваксами, отключили!
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22.12.2021 13:37 Відповісти
Руссофобы! Фашисты! Можем повторить! Хрю-хрю-хрю! Гав!
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22.12.2021 13:37 Відповісти
Пусть немецкие дороги или автомобили повторят...
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22.12.2021 17:11 Відповісти
ну вот...европейцы могут.... а наши? а наши сами подпевать готовы... и свои к-аналы мутят...
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22.12.2021 13:38 Відповісти
Десятки лет западные ху.вые демократии кушали потоки кремлевской лжи, пока украинские воины не почистили им уши, и заставили почесать репу.
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22.12.2021 13:41 Відповісти
Вони про щось починають здогадуватись...
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22.12.2021 13:42 Відповісти
Слава богу помойку закрыли
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22.12.2021 13:46 Відповісти
зато у нас открылся канал "УкрЛайф", куда переползли некоторые журнашлюхи и эксперды с "112 & Co" да и на не закрытом "НАШ"ем рашистская пропаганда фонтанирует прорванной канализацией
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22.12.2021 14:01 Відповісти
что значит избавились от меркельши.
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22.12.2021 14:04 Відповісти
А как же демократия?)
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22.12.2021 14:21 Відповісти
Все за демократичними процедурами.
Перед тим RT DE було оголошено попередження за завантаження контенту, який порушує наші правила щодо неправдивої медичної інформації про коронавірусну інфекцію COVID-19. Джерело:
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22.12.2021 14:33 Відповісти
Не всі, але багато. Допомагають по кількасот українців на добу на той світ відправляти.
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22.12.2021 17:57 Відповісти
при фрау штазі такого не було.
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22.12.2021 14:34 Відповісти
а почему только в германии?
в других странах европы есть свои "дочки" этой помойки?
быстро погуглил, вроде во франции есть
и многие другие (rt international)
Отдельно есть uk, america, spanish
или они там правду вещают?
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22.12.2021 14:58 Відповісти
> "или они там правду вещают?"

Да щаз. Вещают то же самое, что и рабсейский первий анал, где рабсеющка усех уже пабидила, омерига зогневает и всё такое. Только всё это подаётся очень тонко и на хорошем уровне (отделы пропаганды рабсеюшки не зря корм жуют). Европейские и штатовские леваки, как самая тупая ветвь человечества, хрумают этот контент за обе щёки.
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22.12.2021 17:14 Відповісти
Потому, что немцы любят диктатуру. Поэтому любят и Путина и цензуру. А Ютуб - левацкая империя зла. И проукраинские каналы они тоже благополучно блокируют за "нарушение правил". Не стоит обольщаться, что цензура работает только против Рашки. Собственно, цензура, в конечном итоге, всегда работает только на диктатуру. И в этом случае тоже в плюсе окажется Путин.
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22.12.2021 20:23 Відповісти
вата на паРаше пылает и грозит Гуглу страшными карами от роскомпозора.
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22.12.2021 15:04 Відповісти
руссия сягодне
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22.12.2021 16:07 Відповісти
 
 