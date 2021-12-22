У Європі припинили трансляцію пропагандистського телеканалу Russia Today німецькою мовою
Телеканал RT DE (варіант Russia Today німецькою мовою) зняли з мовлення в Європі на вимогу німецького регулятора MABB.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Сьогодні німецький медіарегулятор MABB змусив європейського оператора супутникового зв'язку Eutelsat 9В зняти зі своєї платформи наш новий німецькомовний телеканал RT DE, який веде мовлення зі студій у Москві", - заявили в пресслужбі телеканалу.
Раніше стало відомо, що YouTube заблокував новий канал RT Deutsch у день запуску телевізійного мовлення німецькою мовою. На момент блокування на каналі йшла пряма трансляція ефіру.
28 вересня цього року корпорація Google видалила два YouTube-канали Russia Today - RT DE і Der Fehlende Part (DFP). Це сталося після того, як російський телеканал порушив умови використання відеохостингу. Перед тим RT DE було оголошено попередження за завантаження контенту, який порушує наші правила щодо неправдивої медичної інформації про коронавірусну інфекцію COVID-19.
Там додали, що власники каналу RT DE "намагалися обійти обмеження, використовуючи інший канал". У результаті обидва канали були заблоковані через порушення умов використання YouTube.
До цього RT повідомляв про блокування двох каналів без можливості відновлення. Перед цим YouTube заблокував чотири відео RT DE про COVID-19, а потім заборонив каналу протягом тижня публікувати нові ролики.
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Рабские Вымираты это страна террорист и должна быть уничтожена под корень!
daj kurze grzędę, a ona: wyżej siędę - посади свинью за стол, а она и ноги на стол
Сидят сопли жуют, а когда им нужно стало бороться с аниваксами, отключили!
Перед тим RT DE було оголошено попередження за завантаження контенту, який порушує наші правила щодо неправдивої медичної інформації про коронавірусну інфекцію COVID-19. Джерело:
в других странах европы есть свои "дочки" этой помойки?
быстро погуглил, вроде во франции есть
и многие другие (rt international)
Отдельно есть uk, america, spanish
или они там правду вещают?
Да щаз. Вещают то же самое, что и рабсейский первий анал, где рабсеющка усех уже пабидила, омерига зогневает и всё такое. Только всё это подаётся очень тонко и на хорошем уровне (отделы пропаганды рабсеюшки не зря корм жуют). Европейские и штатовские леваки, как самая тупая ветвь человечества, хрумают этот контент за обе щёки.