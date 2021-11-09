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Ющенка ввели в оману пропагандисти з RT, - ЗМІ

Ющенка ввели в оману пропагандисти з RT, - ЗМІ

Джерела, билизькі до третього президента України Віктора Ющенка, твердять, що автори пропагандистського фільму ввели в оману ексочільника держави та його помічників.

Про це пише ВВС News Україна, повідомляє Цензор.НЕТ.

За словами джерел, автори фільму не повідомили про те, хто насправді причетний до його створення та де він буде демонструватися. А також сказали неправду про інших учасників фільму.

"Вони отримали інтерв'ю з Ющенком шляхом обману", - сказав співрозмовник, близький до експрезидента. Сам Ющенко коментувати цю ситуацію відмовився.

Офіційний запит на інтерв'ю надійшов від американської компанії, розповів співрозмовник. У цьому листі було детально описано, яким буде фільм, називалися очікувані учасники. Вже після виходу фільму стало зрозуміло, що у запиті були названі не всі герої фільму.

Читайте: Ющенко та Мороз разом з Кузьміним, Деркачем і Шарієм знялися в антиукраїнському фільмі, опублікованому пропагандистами RT

У той самий час, називалися як майбутні співрозмовники експрезиденти Леонід Кравчук і Леонід Кучма. Однак у фільмі їхніх інтерв'ю немає, оскільки Леонід Кравчук на той час вже був на лікуванні, а Леонід Кучма, імовірно, відмовився.

"Це справа журналістів - розповідати, що таке фейки і як підло виглядають подібні ситуації і поведінка тих, хто так вчинив. А не президента", - сказав близький до Віктора Ющенка співрозмовник, пояснюючи, чому третій президент утримується від коментарів з цього приводу.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, російський державний канал RT показав фільм під назвою "Україна - вічне сьогодення", в якому взяли участь Віктор Ющенко, Валерій Пустовойтенко, Олександр Мороз, а також Ренат Кузьмін, Андрій Деркач, Віктор Суслов та Анатолій Шарій.

Також читайте: Російський держканал RT в РФ називає противників вакцинації "імбецилами" та "вбивцями", а на Заході став рупором антиковідників і поширює ненаукові відомості про вірус та згадує гестапо

Серед іншого, Ренат Кузьмін розповідає в фільмі про "величезну схожість України та нацистської Німеччини", Шарій - про "відсутність незалежності України", Деркач - про "контроль над Україною структурами Сороса" тощо.

Автор: 

пропаганда (2797) Ющенко Віктор (3948) RT (29)


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Топ коментарі
+21
Дрыщь Позозрный ввел в оману всех кто стоял за него на Майдане.

Мало того, что Дрыщь Позорный даже и не собирался выполнять свои обицянки, так оно еще подставило ступень прокремлядьскому Овощу, что бы тот взошел на трон.
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09.11.2021 17:56
+17
опять пчеловоду не тот нарид подсунули...
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09.11.2021 17:52
+15
Не смішіть мої тапочки. Все він прекрасно знав. Просто він такий самий ватний виродок як і теперішній президент і більша половина верховної ради. Всі вони під ерефію лягають!!
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09.11.2021 17:53
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Ти за кого у другому турі 2010 голосував?
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09.11.2021 19:29 Відповісти
А ты не включай балалечного лаптя, задрало уже тупорылое кремлевское дерьмо тут всех.
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09.11.2021 22:00 Відповісти
То есть воровать не грех,лишь бы кацапам дули крутить? Нормальный бизнес-план.
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10.11.2021 06:40 Відповісти
Ци руки накрали стока, що им ничо не треба.
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09.11.2021 19:25 Відповісти
Это тот ,который бандитов в тюрьмы сажал?Ой...премьерами назначал)
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09.11.2021 20:02 Відповісти
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09.11.2021 19:10 Відповісти
Просто кум посоветовал....
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09.11.2021 19:11 Відповісти
Ющенко по жизни.. обманываться рад.. Благодаря его позиции его премьер Ябупович стал президентом Украины.. дальнейшее развитие ситуации вы знаете.
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09.11.2021 19:16 Відповісти
Перший фейк - це сам Ющенко,що стоїть біля вулика,закриваючи матнею льоток.Жоден пасічник так не стане,а стане збоку...Бджоли розкусили його моментом,їм варто було лишень понюхати його штани,і люди теж від них не відстали,за рік рейтинг Юща впав до десяти...А от чому не можуть досі розкусити Зєлю - це загадка...Скоріш за все тому,що Зєля зібрав в команду небачене різмаїття,до любого кольору-вибору...Від ідіотів і бандитів до розумних і мудрих...Поки що кожен знаходить в його команді свій ідеал,тупий - тупого,філософ - філософа,радикал - радикала,під...рас - під...раса..."Нехай розквітнуть сто квітів" - процитував Зєля,а потім сів і на квіти нас...ав...
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09.11.2021 19:17 Відповісти
Гімно воно й африці гімно . Навіщо його обманювати. На дурака не нужен нож ему тс три короба наврешь и делай с ним что хошь.
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09.11.2021 19:22 Відповісти
Кожний президент України і, навіть донєцкій хам, внесли в історію і розбудову нашої держави свій внесок: Кравчук - тим, що він перший президент, що ініціював розвал гнилої лапотної імперії. Кучма - тим, що роздав своїм родичам і тим, хто гарно тер йому спину, тонко нарізав ковбасу і рівно наливав чарки всі кращі і прибуткові підприємства, та народив в Україні олігархію. Ющенко - тим що багато і гарно говорив, але нічого не робив, Хам - тим, що зумів консолідувати українців, та примусив їх зрозуміти, що вони таки не бидло, а нація. Порошенко - тим, що зумів "атрезать па живому", фактично створити з нуля українські силові структури, відновити ВПК, отримати Томос для України, який підтвердив наш пріоритет в східному християнстві. Зеленський - тим, що дрейфував від аморфного 95 кварталу в політику та став патріотом України, зрушив з місця застій у будівництві доріг та іншої інфраструктури. Але кожен з президентів, окрім донєцкого хама, були і є проукраїнськими президентами, а не слугами царька.
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09.11.2021 19:23 Відповісти
Як думаєш, для чого Росія зняла цей фільм?
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09.11.2021 19:26 Відповісти
Интересно, что оно там наговорило, что теперь отмалчивается? Наверное, насрало на Украину? Был бы нормальным так мог дать такое интервью этим пропагадонам, что они бы не включили его в свой фильм.
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09.11.2021 19:30 Відповісти
интересно сколько заплатили этому оракулу
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10.11.2021 08:45 Відповісти
Наверняка столько, что не смог отказаться. А теперь корчит из себя ..лку))
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10.11.2021 13:37 Відповісти
"...взяли участь Віктор Ющенко, Валерій Пустовойтенко, Олександр Мороз, а також Ренат Кузьмін, Андрій Деркач, Віктор Суслов та Анатолій Шарій" - обговорюється лише Ющенко. Що тут незрозумілого???
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09.11.2021 19:35 Відповісти
Из-за провокатора из страны союзницы Путина Иван Петрович Сидоров поступил не по понятиям. Но на войне понятий нет. Слава нації - смерть ворогам.
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09.11.2021 21:34 Відповісти
Ох Виктор, Виктор....ну ты и витюня!
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09.11.2021 19:49 Відповісти
Скажи мне ,кто твой кум и я тебе скажу,кто ты)
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09.11.2021 19:59 Відповісти
Ющенко так и умрёт нарциссом-идиотом.
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09.11.2021 20:01 Відповісти
Ідіоткою скоріше так і помреш ти.
А Ющенко зробив дуже багато для України (хоча в той же час, через свій ідеалізм і помилок наробив), але тупувате населення його внеску не оцінить ще довго.
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09.11.2021 23:24 Відповісти
Что он сделал? Лазил на Говерлу, как дурак. Говорил много и ни о чём. Пристраивал "любых друзив". Парился в бане с олигархами. На выборах в 2010 аж 5% набрал. Гений, однозначно.)
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10.11.2021 10:32 Відповісти
Аби двічі не постити, ось посилання:
І ще можна додати наприклад суттєві виплати для новонароджених, як його ініціативу.
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10.11.2021 11:43 Відповісти
Если его так легко ввести в оману, то он -- тщеславный идиот. Выплаты -- социальный популизм за счёт налогоплательщиков.
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10.11.2021 12:06 Відповісти
Ой-йой, яка прям аналіткиня, яка прям всіх наскрізь бачить і розпізнає зраду за кілометр!
Як казав мій колишній гол.бухгалтер (вже на пенсії): "така розумна, як моя дружина після"
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10.11.2021 17:48 Відповісти
По сути возражения есть? Нет? Свободны.
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10.11.2021 18:45 Відповісти
Заперечення звісно є, але я з ідіотами не сперечаюсь.
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10.11.2021 20:14 Відповісти
Не треба хамити. Якщо є заперечення -- напишіть, побачимо, хто з нас ідіот. Не хочете? Всього найкращого.
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10.11.2021 20:50 Відповісти
По суті я написав вище. Але тут ніхто нікого не переконує (принаймні я не збираюсь), а лише обмінюється думками. Розумні прислухаються до думок інших, нерозумні продовжують вішати ярлики.
І тобі не хворати!
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10.11.2021 23:13 Відповісти
По сути Вы ничего не написали, а только хамили. Вы будете отрицать, то Ющенко тщеславный бездарный тюфяк, витавший в облаках, пристраивавший друзей и кумовьёв на должности и договаривавшийся с олигархами? Попробуйте.)
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10.11.2021 23:27 Відповісти
Спочатку потрудися будь-ласка перейти за посиланням вище у цій гілці та прочитай мій пост у іншій гілці та розкажи по пунктах своє ставлення.
Поки що хамлом виставляєш себе ти двічі назвавши ідіотом а також наліпивши інші ярлики на людину, яка зробила на порядки більше ніж ти сама і багато інших. А я лише віддзеркалив тобі твої слова.

Проблема нашого населення у тому, що по-перше в них пам'ять, як у рибок гуппі, воно емоційно інфантильне, не бажає напружуватись, а бажає перебувати виключно у зоні комфорту, а по-друге, що вони вважають, що політик має їх розважати.
Політика справа доволі нудна і політик має бути нудним, переконуючи та роз'яснюючи свої ідеологічні засади, напрямок руху, тощо. Полум'яний трибун на додаток -- це вже приємний бонус, який зовсім не означає, що цей політик хороший. Прикладів таких трибунів достатньо -- Кастро, Хусейн, Чавес та багато інших, хто завів очолювані держави у прірву.
Хотіли в Україні клоунаду, щоб було весело? Обрали, навіть, якщо ти особисто до цього не причетна, весело тобі тепер? Точно не нудно, відосики, фотки з відпочинків за рахунок платників податків ...
Ідеальних людей і тим більше політиків не буває, але Ющенко точно зробив для руху країни у правильному напрямку чи не найбільше. Чи міг зробити більше? Звісно міг, якби не його ідеалізм та імпульсивність.
Чи міг зробити більше Порошенко, якого я у своєму рейтингу ставлю на друге місце? Теж відповідь позитивна. Але теж не зробив через занадто самовпевнену поведінку та бажання вихолостити суть люстрації, конкурсів на ключові антикорупційні посади тощо, бажання всюди мати вплив та відігравати головну роль.

А тобі Свєта, можу тільки порадити думати не емоціями, а вмикати логіку.

І на останок, якраз про логіку.
Багато хто закидає Ющенку, що це він ніби привів овоча до президентської булави якимись своїми заявами.
Так, от логіки у цьому НУЛЬ!
Навіть якщо відсунути тези на кшталт, що другий тур -- це була боротьба жаби з гадюкою, тобто юлі та яника (я маю на увазі вибори без вибору), а також, що голосують власне виборці у кабінках для голосування і ніхто їхніми руками там не водить окрім них самих, то скажіть мені будь-ласка, ті хто таке закидає, чи будете ви дослуховуватись до думок, порад, закликів людини, яка немає у вас авторитету? Як ви ж самі пишете Ющенко на момент виборів у 2010 році мав рейтинг 5%. Тобто, сталось якесь таке диво, що люди побігли голосувати за порадою людини, до якої в них не було довіри. Серйозно?
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11.11.2021 11:57 Відповісти
Пустая демагогия. Вы не опровергли ни одного моего аргумента. От Ющенко ждали экономических реформ борьбы с коррупцией, он этого не сделал, зато ударился в патриотизм. Люди за него проголосовали, чтобы не голосовать за уголовника, а Ющенко возомнил себя национальным мессией. Неадекват. Ющенко в 2010 во 2-м туре косвенно поддержал Януковича, заявив, что они с Юлей одинаковы (не дословно). А разница между ВФЯ и Юлей во 2- туре составила 3 с чем-то%. Я в феврале 2010 слышала С. Хмару (соратника Ющенко) на радио "Эра"сказавшего, что Янукович никогда не сдаст Украину Кремлю, потому что "донецкие -- экономические националисты". Извините, но Ваш пост ни о чём.
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11.11.2021 12:40 Відповісти
Свєта, ти пишеш демагогію, тут погоджуюсь.
Аргументи, а вони були? Я бачу від тебе тільки вкидання лайна на вентилятор.

Економічні реформи при Ющенко були, тільки реформи не означає "халява", а боротьби з корупцією (системної) нажаль не було.
"ударілся в патріотізм", це мабуть щось лайливе для тебе, а у цьому його велика заслуга, що певну частину населення вдалось розбудити та перетворити на громадян.
Те, що юля та яник однакові, хіба це неправда? Я вище так і написав -- боротьба жаби та гадюки. Історія не терпить уявлень, але при юлі ми б рухались і були б приблизно у тому ж, а може й у гіршому стані, тому що вона хитріша.

І на останок, так як всі мої заклики та аргументи ти ігноруєш, я більше не відповідатиму.
Хай щастить.
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11.11.2021 16:42 Відповісти
К сожалению, ничего содержательного Вы не написали. "Ударяться в патриотизм" без экономических реформ и борьбы с коррупцией -- раздражать народ. Уже 8-ё год войны с РФ, а ваты в Украине валом.( А тогда же был мир и дружба. Юле с её хитростью уже ничего не светит. А тогда я за неё голосовала, чтоб не было стыдно за Украину в мире. Всего хорошего.
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11.11.2021 17:37 Відповісти
И, да, сняться для Раша Тудей -- это достижение.
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10.11.2021 10:34 Відповісти
А какого хрена тот ренат кузьмин, этот вор и предатель Украины ещё ходит по Украинской земле? Этот ворюга кузьмин давно должен сидетьв тюрьме, хотя бы за то , что продавал уголовные дела на ворюг и бандитов во време6на люстрации и на этом заработал ограмное состоянме и во время смылся из Украины!!Зато этот долботятел зеленский вернул в Украину всю пророссийскую сволочь!!!!
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09.11.2021 20:09 Відповісти
и это му-му руководило страной...
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09.11.2021 20:10 Відповісти
Зараз іА-іА руководить і що?
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09.11.2021 21:06 Відповісти
лошара значит, Ющ? а я на первый Майдан ходил....
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09.11.2021 20:37 Відповісти
Ничего, вон даже Комаровский с Гордоном себя сейчас лохами называют...)))
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10.11.2021 09:03 Відповісти
Омана Петрогаз
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09.11.2021 20:43 Відповісти
А чего он такого наговорил что так обо*рался?
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09.11.2021 21:01 Відповісти
не "твердять" а стверджують! гугл не переводчик
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09.11.2021 21:12 Відповісти
Джерела, билизькі до третього президента України Віктора Ющенка, твердять, що автори Джерело:
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09.11.2021 21:13 Відповісти
вакансии редактора на пол ставки на цензоре нету?
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09.11.2021 21:16 Відповісти
Життя Юща нічого не вчить, як був повним ід!отом так і залишився! І де воно взялось таке Чм@! 200% невіглас гордець-ід!от. нездара і нікчема... продав надії міліонів людей на пару серебриняків від яника... думая, що він ще комусь цікавій... краще б повішався, нелюдь.
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09.11.2021 21:17 Відповісти
пасічнит має розказати , як він допоміг "паиреднику" регіональному отримати українську булаву
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09.11.2021 21:33 Відповісти
Маскалям верить себя не уважать.
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09.11.2021 21:46 Відповісти
и как такой легкообманчивый Ющ смог стать президентом?
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09.11.2021 22:06 Відповісти
Якщо б ти слідкував за розвитком подій у той час, то знав би, що його доволі довго вмовляли соратники, він не дуже хотів йти на ті вибори. Але, коли вже прийняв рішення -- то йшов до кінця.
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09.11.2021 23:26 Відповісти
как там говорил Станиславский ... "не верю !"
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09.11.2021 23:06 Відповісти
этого ***** грех не *******,тряпка,чмо,ссыкло!
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09.11.2021 23:11 Відповісти
Юха был ЛОШАРОЙ ,лошарой и остался!!!
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09.11.2021 23:27 Відповісти
Скільки тут чорноротих нездар, це жах! Але ПВВ, аж зашкалює!

До епохи Ющенка більшість населення, саме населення, а не народу, були темним опущеним совком.
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09.11.2021 23:30 Відповісти
Пришёл бухгалтер и просветил нас.
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10.11.2021 11:05 Відповісти
Судячи з твого допису, тобі щось пояснювати -- марно час витрачати.
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10.11.2021 11:48 Відповісти
А не надо ничего пояснять.Эта гнида просрала всё ,в том числе доверие доверчивого народа,просрала газ,просрала оранжевую коалицию вместе с петюней и дала дорогу Януковичу,что мы сейчас и расхлёбываем.
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10.11.2021 18:51 Відповісти
То це Ющенко особисто метався по виборчих кабінках у день голосування та водив рукою довірливого наріду у квадратик навпроти прізвища янукович? Мабуть він супермен!

Я міг би показати тобі де ти не дружиш із логікою, але ж нащо воно мені марно витрачати час?
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10.11.2021 20:18 Відповісти
Просто приїхав іноземний журналіст
Ну як йому не дати інтерв"ю , тим більше що мене майже забули ...
А правда - тут :

RT (раніше - Russia Today, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 укр. «Росія Сьогодні») - російська державна мережна багатомовна телевізійна компанія, орієнтована на закордонну аудиторію. Існує з https://uk.wikipedia.org/wiki/2005 2005 року, фінансується урядом Росії, центральна контора розташована у Москві. Веде мовлення англійською, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%B1%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 арабською , іспанською, російською та німецькою мовою. Часто звинувачується в систематичній https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0 пропаганді

Позиціонує себе як «альтернатива англо-саксонському глобальному інформаційному простору», або таким новинним каналам, як https://uk.wikipedia.org/wiki/CNN CNN та https://uk.wikipedia.org/wiki/BBC BBC . На відміну від https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0 радянської практики закордонного мовлення часів https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0 «холодної війни» тільки з Москви, RT проводить політику відкриття закордонних філіалів і наймання на роботу місцевих журналістів.
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10.11.2021 01:54 Відповісти
А він думав, що буде у головній ролі Дартаньяном у цьому фільмі?
Невже так важко було перевірити, ким та для кого знімають це кіно?
Та ще й опинитись у такій шоблі «любих друзів» - це справжня ганьба.
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10.11.2021 02:25 Відповісти
Мудилла Гнусавый Мессия родился уже введённым в заблуждение.
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10.11.2021 05:14 Відповісти
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