Ющенка ввели в оману пропагандисти з RT, - ЗМІ

Джерела, билизькі до третього президента України Віктора Ющенка, твердять, що автори пропагандистського фільму ввели в оману ексочільника держави та його помічників.

Про це пише ВВС News Україна, повідомляє Цензор.НЕТ.

За словами джерел, автори фільму не повідомили про те, хто насправді причетний до його створення та де він буде демонструватися. А також сказали неправду про інших учасників фільму.

"Вони отримали інтерв'ю з Ющенком шляхом обману", - сказав співрозмовник, близький до експрезидента. Сам Ющенко коментувати цю ситуацію відмовився.

Офіційний запит на інтерв'ю надійшов від американської компанії, розповів співрозмовник. У цьому листі було детально описано, яким буде фільм, називалися очікувані учасники. Вже після виходу фільму стало зрозуміло, що у запиті були названі не всі герої фільму.

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У той самий час, називалися як майбутні співрозмовники експрезиденти Леонід Кравчук і Леонід Кучма. Однак у фільмі їхніх інтерв'ю немає, оскільки Леонід Кравчук на той час вже був на лікуванні, а Леонід Кучма, імовірно, відмовився.

"Це справа журналістів - розповідати, що таке фейки і як підло виглядають подібні ситуації і поведінка тих, хто так вчинив. А не президента", - сказав близький до Віктора Ющенка співрозмовник, пояснюючи, чому третій президент утримується від коментарів з цього приводу.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, російський державний канал RT показав фільм під назвою "Україна - вічне сьогодення", в якому взяли участь Віктор Ющенко, Валерій Пустовойтенко, Олександр Мороз, а також Ренат Кузьмін, Андрій Деркач, Віктор Суслов та Анатолій Шарій.

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Серед іншого, Ренат Кузьмін розповідає в фільмі про "величезну схожість України та нацистської Німеччини", Шарій - про "відсутність незалежності України", Деркач - про "контроль над Україною структурами Сороса" тощо.