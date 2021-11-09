Ющенко ввели в заблуждение пропагандисты из RT, - СМИ

Источники, приближенные к третьему президенту Украины Виктору Ющенко, утверждают, что авторы пропагандистского фильма ввели в заблуждение экс-главу государства и его помощников.

Об этом пишет ВВС News Украина, сообщает Цензор.НЕТ.

По словам источников, авторы фильма не сообщили о том, кто действительно причастен к его созданию и где он будет демонстрироваться. А также наврали о других участниках фильма.

"Они получили интервью с Ющенко путем обмана", – сказал собеседник, близкий к экспрезиденту. Сам Ющенко комментировать эту ситуацию отказался.

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Официальный запрос на интервью пришел от американской компании, рассказал собеседник. В этом письме подробно описано, каким будет фильм, назывались ожидаемые участники. После выхода фильма стало понятно, что в запросе были названы не все герои фильма.

В то же время назывались как будущие собеседники экспрезиденты Леонид Кравчук и Леонид Кучма. Однако в фильме их интервью нет, поскольку Леонид Кравчук к тому времени уже был на лечении, а Леонид Кучма, вероятно, отказался.

"Это дело журналистов – рассказывать, что такое фейки и как подло выглядят подобные ситуации и поведение тех, кто так поступил. А не президента", – сказал близкий к Виктору Ющенко собеседник, объясняя, почему третий президент воздерживается от комментариев по этому поводу.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, российский государственный канал RT показал фильм под названием "Украина – вечное настоящее", в котором приняли участие Виктор Ющенко, Валерий Пустовойтенко, Александр Мороз, а также Ренат Кузьмин, Андрей Деркач, Виктор Суслов и Анатолий Шарий.

Среди прочего, Ренат Кузьмин рассказывает в фильме об "огромном сходстве Украины и нацистской Германии", Шарий - об "отсутствии независимости Украины", Деркач - о "контроле над Украиной структур Сороса" и т.д.