РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11516 посетителей онлайн
Новости
18 744 163

Ющенко ввели в заблуждение пропагандисты из RT, - СМИ

Ющенко ввели в заблуждение пропагандисты из RT, - СМИ

Источники, приближенные к третьему президенту Украины Виктору Ющенко, утверждают, что авторы пропагандистского фильма ввели в заблуждение экс-главу государства и его помощников.

Об этом пишет ВВС News Украина, сообщает Цензор.НЕТ.

По словам источников, авторы фильма не сообщили о том, кто действительно причастен к его созданию и где он будет демонстрироваться. А также наврали о других участниках фильма.

"Они получили интервью с Ющенко путем обмана", – сказал собеседник, близкий к экспрезиденту. Сам Ющенко комментировать эту ситуацию отказался.

Читайте также: Не нужно недооценивать Россию. Эта страна имеет опасно эффективную дипломатию, - Ющенко

Официальный запрос на интервью пришел от американской компании, рассказал собеседник. В этом письме подробно описано, каким будет фильм, назывались ожидаемые участники. После выхода фильма стало понятно, что в запросе были названы не все герои фильма.

В то же время назывались как будущие собеседники экспрезиденты Леонид Кравчук и Леонид Кучма. Однако в фильме их интервью нет, поскольку Леонид Кравчук к тому времени уже был на лечении, а Леонид Кучма, вероятно, отказался.

"Это дело журналистов – рассказывать, что такое фейки и как подло выглядят подобные ситуации и поведение тех, кто так поступил. А не президента", – сказал близкий к Виктору Ющенко собеседник, объясняя, почему третий президент воздерживается от комментариев по этому поводу.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, российский государственный канал RT показал фильм под названием "Украина – вечное настоящее", в котором приняли участие Виктор Ющенко, Валерий Пустовойтенко, Александр Мороз, а также Ренат Кузьмин, Андрей Деркач, Виктор Суслов и Анатолий Шарий.

Среди прочего, Ренат Кузьмин рассказывает в фильме об "огромном сходстве Украины и нацистской Германии", Шарий - об "отсутствии независимости Украины", Деркач - о "контроле над Украиной структур Сороса" и т.д.

Автор: 

пропаганда (3671) Ющенко Виктор (11774) RT (24)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+21
Дрыщь Позозрный ввел в оману всех кто стоял за него на Майдане.

Мало того, что Дрыщь Позорный даже и не собирался выполнять свои обицянки, так оно еще подставило ступень прокремлядьскому Овощу, что бы тот взошел на трон.
показать весь комментарий
09.11.2021 17:56
+17
опять пчеловоду не тот нарид подсунули...
показать весь комментарий
09.11.2021 17:52
+15
Не смішіть мої тапочки. Все він прекрасно знав. Просто він такий самий ватний виродок як і теперішній президент і більша половина верховної ради. Всі вони під ерефію лягають!!
показать весь комментарий
09.11.2021 17:53
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Ти за кого у другому турі 2010 голосував?
показать весь комментарий
09.11.2021 19:29 Ответить
А ты не включай балалечного лаптя, задрало уже тупорылое кремлевское дерьмо тут всех.
показать весь комментарий
09.11.2021 22:00 Ответить
То есть воровать не грех,лишь бы кацапам дули крутить? Нормальный бизнес-план.
показать весь комментарий
10.11.2021 06:40 Ответить
Ци руки накрали стока, що им ничо не треба.
показать весь комментарий
09.11.2021 19:25 Ответить
Это тот ,который бандитов в тюрьмы сажал?Ой...премьерами назначал)
показать весь комментарий
09.11.2021 20:02 Ответить
показать весь комментарий
09.11.2021 19:10 Ответить
Просто кум посоветовал....
показать весь комментарий
09.11.2021 19:11 Ответить
Ющенко по жизни.. обманываться рад.. Благодаря его позиции его премьер Ябупович стал президентом Украины.. дальнейшее развитие ситуации вы знаете.
показать весь комментарий
09.11.2021 19:16 Ответить
Перший фейк - це сам Ющенко,що стоїть біля вулика,закриваючи матнею льоток.Жоден пасічник так не стане,а стане збоку...Бджоли розкусили його моментом,їм варто було лишень понюхати його штани,і люди теж від них не відстали,за рік рейтинг Юща впав до десяти...А от чому не можуть досі розкусити Зєлю - це загадка...Скоріш за все тому,що Зєля зібрав в команду небачене різмаїття,до любого кольору-вибору...Від ідіотів і бандитів до розумних і мудрих...Поки що кожен знаходить в його команді свій ідеал,тупий - тупого,філософ - філософа,радикал - радикала,під...рас - під...раса..."Нехай розквітнуть сто квітів" - процитував Зєля,а потім сів і на квіти нас...ав...
показать весь комментарий
09.11.2021 19:17 Ответить
Гімно воно й африці гімно . Навіщо його обманювати. На дурака не нужен нож ему тс три короба наврешь и делай с ним что хошь.
показать весь комментарий
09.11.2021 19:22 Ответить
Кожний президент України і, навіть донєцкій хам, внесли в історію і розбудову нашої держави свій внесок: Кравчук - тим, що він перший президент, що ініціював розвал гнилої лапотної імперії. Кучма - тим, що роздав своїм родичам і тим, хто гарно тер йому спину, тонко нарізав ковбасу і рівно наливав чарки всі кращі і прибуткові підприємства, та народив в Україні олігархію. Ющенко - тим що багато і гарно говорив, але нічого не робив, Хам - тим, що зумів консолідувати українців, та примусив їх зрозуміти, що вони таки не бидло, а нація. Порошенко - тим, що зумів "атрезать па живому", фактично створити з нуля українські силові структури, відновити ВПК, отримати Томос для України, який підтвердив наш пріоритет в східному християнстві. Зеленський - тим, що дрейфував від аморфного 95 кварталу в політику та став патріотом України, зрушив з місця застій у будівництві доріг та іншої інфраструктури. Але кожен з президентів, окрім донєцкого хама, були і є проукраїнськими президентами, а не слугами царька.
показать весь комментарий
09.11.2021 19:23 Ответить
Як думаєш, для чого Росія зняла цей фільм?
показать весь комментарий
09.11.2021 19:26 Ответить
Интересно, что оно там наговорило, что теперь отмалчивается? Наверное, насрало на Украину? Был бы нормальным так мог дать такое интервью этим пропагадонам, что они бы не включили его в свой фильм.
показать весь комментарий
09.11.2021 19:30 Ответить
интересно сколько заплатили этому оракулу
показать весь комментарий
10.11.2021 08:45 Ответить
Наверняка столько, что не смог отказаться. А теперь корчит из себя ..лку))
показать весь комментарий
10.11.2021 13:37 Ответить
"...взяли участь Віктор Ющенко, Валерій Пустовойтенко, Олександр Мороз, а також Ренат Кузьмін, Андрій Деркач, Віктор Суслов та Анатолій Шарій" - обговорюється лише Ющенко. Що тут незрозумілого???
показать весь комментарий
09.11.2021 19:35 Ответить
Из-за провокатора из страны союзницы Путина Иван Петрович Сидоров поступил не по понятиям. Но на войне понятий нет. Слава нації - смерть ворогам.
показать весь комментарий
09.11.2021 21:34 Ответить
Ох Виктор, Виктор....ну ты и витюня!
показать весь комментарий
09.11.2021 19:49 Ответить
Скажи мне ,кто твой кум и я тебе скажу,кто ты)
показать весь комментарий
09.11.2021 19:59 Ответить
Ющенко так и умрёт нарциссом-идиотом.
показать весь комментарий
09.11.2021 20:01 Ответить
Ідіоткою скоріше так і помреш ти.
А Ющенко зробив дуже багато для України (хоча в той же час, через свій ідеалізм і помилок наробив), але тупувате населення його внеску не оцінить ще довго.
показать весь комментарий
09.11.2021 23:24 Ответить
Что он сделал? Лазил на Говерлу, как дурак. Говорил много и ни о чём. Пристраивал "любых друзив". Парился в бане с олигархами. На выборах в 2010 аж 5% набрал. Гений, однозначно.)
показать весь комментарий
10.11.2021 10:32 Ответить
Аби двічі не постити, ось посилання:
І ще можна додати наприклад суттєві виплати для новонароджених, як його ініціативу.
показать весь комментарий
10.11.2021 11:43 Ответить
Если его так легко ввести в оману, то он -- тщеславный идиот. Выплаты -- социальный популизм за счёт налогоплательщиков.
показать весь комментарий
10.11.2021 12:06 Ответить
Ой-йой, яка прям аналіткиня, яка прям всіх наскрізь бачить і розпізнає зраду за кілометр!
Як казав мій колишній гол.бухгалтер (вже на пенсії): "така розумна, як моя дружина після"
показать весь комментарий
10.11.2021 17:48 Ответить
По сути возражения есть? Нет? Свободны.
показать весь комментарий
10.11.2021 18:45 Ответить
Заперечення звісно є, але я з ідіотами не сперечаюсь.
показать весь комментарий
10.11.2021 20:14 Ответить
Не треба хамити. Якщо є заперечення -- напишіть, побачимо, хто з нас ідіот. Не хочете? Всього найкращого.
показать весь комментарий
10.11.2021 20:50 Ответить
По суті я написав вище. Але тут ніхто нікого не переконує (принаймні я не збираюсь), а лише обмінюється думками. Розумні прислухаються до думок інших, нерозумні продовжують вішати ярлики.
І тобі не хворати!
показать весь комментарий
10.11.2021 23:13 Ответить
По сути Вы ничего не написали, а только хамили. Вы будете отрицать, то Ющенко тщеславный бездарный тюфяк, витавший в облаках, пристраивавший друзей и кумовьёв на должности и договаривавшийся с олигархами? Попробуйте.)
показать весь комментарий
10.11.2021 23:27 Ответить
Спочатку потрудися будь-ласка перейти за посиланням вище у цій гілці та прочитай мій пост у іншій гілці та розкажи по пунктах своє ставлення.
Поки що хамлом виставляєш себе ти двічі назвавши ідіотом а також наліпивши інші ярлики на людину, яка зробила на порядки більше ніж ти сама і багато інших. А я лише віддзеркалив тобі твої слова.

Проблема нашого населення у тому, що по-перше в них пам'ять, як у рибок гуппі, воно емоційно інфантильне, не бажає напружуватись, а бажає перебувати виключно у зоні комфорту, а по-друге, що вони вважають, що політик має їх розважати.
Політика справа доволі нудна і політик має бути нудним, переконуючи та роз'яснюючи свої ідеологічні засади, напрямок руху, тощо. Полум'яний трибун на додаток -- це вже приємний бонус, який зовсім не означає, що цей політик хороший. Прикладів таких трибунів достатньо -- Кастро, Хусейн, Чавес та багато інших, хто завів очолювані держави у прірву.
Хотіли в Україні клоунаду, щоб було весело? Обрали, навіть, якщо ти особисто до цього не причетна, весело тобі тепер? Точно не нудно, відосики, фотки з відпочинків за рахунок платників податків ...
Ідеальних людей і тим більше політиків не буває, але Ющенко точно зробив для руху країни у правильному напрямку чи не найбільше. Чи міг зробити більше? Звісно міг, якби не його ідеалізм та імпульсивність.
Чи міг зробити більше Порошенко, якого я у своєму рейтингу ставлю на друге місце? Теж відповідь позитивна. Але теж не зробив через занадто самовпевнену поведінку та бажання вихолостити суть люстрації, конкурсів на ключові антикорупційні посади тощо, бажання всюди мати вплив та відігравати головну роль.

А тобі Свєта, можу тільки порадити думати не емоціями, а вмикати логіку.

І на останок, якраз про логіку.
Багато хто закидає Ющенку, що це він ніби привів овоча до президентської булави якимись своїми заявами.
Так, от логіки у цьому НУЛЬ!
Навіть якщо відсунути тези на кшталт, що другий тур -- це була боротьба жаби з гадюкою, тобто юлі та яника (я маю на увазі вибори без вибору), а також, що голосують власне виборці у кабінках для голосування і ніхто їхніми руками там не водить окрім них самих, то скажіть мені будь-ласка, ті хто таке закидає, чи будете ви дослуховуватись до думок, порад, закликів людини, яка немає у вас авторитету? Як ви ж самі пишете Ющенко на момент виборів у 2010 році мав рейтинг 5%. Тобто, сталось якесь таке диво, що люди побігли голосувати за порадою людини, до якої в них не було довіри. Серйозно?
показать весь комментарий
11.11.2021 11:57 Ответить
Пустая демагогия. Вы не опровергли ни одного моего аргумента. От Ющенко ждали экономических реформ борьбы с коррупцией, он этого не сделал, зато ударился в патриотизм. Люди за него проголосовали, чтобы не голосовать за уголовника, а Ющенко возомнил себя национальным мессией. Неадекват. Ющенко в 2010 во 2-м туре косвенно поддержал Януковича, заявив, что они с Юлей одинаковы (не дословно). А разница между ВФЯ и Юлей во 2- туре составила 3 с чем-то%. Я в феврале 2010 слышала С. Хмару (соратника Ющенко) на радио "Эра"сказавшего, что Янукович никогда не сдаст Украину Кремлю, потому что "донецкие -- экономические националисты". Извините, но Ваш пост ни о чём.
показать весь комментарий
11.11.2021 12:40 Ответить
Свєта, ти пишеш демагогію, тут погоджуюсь.
Аргументи, а вони були? Я бачу від тебе тільки вкидання лайна на вентилятор.

Економічні реформи при Ющенко були, тільки реформи не означає "халява", а боротьби з корупцією (системної) нажаль не було.
"ударілся в патріотізм", це мабуть щось лайливе для тебе, а у цьому його велика заслуга, що певну частину населення вдалось розбудити та перетворити на громадян.
Те, що юля та яник однакові, хіба це неправда? Я вище так і написав -- боротьба жаби та гадюки. Історія не терпить уявлень, але при юлі ми б рухались і були б приблизно у тому ж, а може й у гіршому стані, тому що вона хитріша.

І на останок, так як всі мої заклики та аргументи ти ігноруєш, я більше не відповідатиму.
Хай щастить.
показать весь комментарий
11.11.2021 16:42 Ответить
К сожалению, ничего содержательного Вы не написали. "Ударяться в патриотизм" без экономических реформ и борьбы с коррупцией -- раздражать народ. Уже 8-ё год войны с РФ, а ваты в Украине валом.( А тогда же был мир и дружба. Юле с её хитростью уже ничего не светит. А тогда я за неё голосовала, чтоб не было стыдно за Украину в мире. Всего хорошего.
показать весь комментарий
11.11.2021 17:37 Ответить
И, да, сняться для Раша Тудей -- это достижение.
показать весь комментарий
10.11.2021 10:34 Ответить
А какого хрена тот ренат кузьмин, этот вор и предатель Украины ещё ходит по Украинской земле? Этот ворюга кузьмин давно должен сидетьв тюрьме, хотя бы за то , что продавал уголовные дела на ворюг и бандитов во време6на люстрации и на этом заработал ограмное состоянме и во время смылся из Украины!!Зато этот долботятел зеленский вернул в Украину всю пророссийскую сволочь!!!!
показать весь комментарий
09.11.2021 20:09 Ответить
и это му-му руководило страной...
показать весь комментарий
09.11.2021 20:10 Ответить
Зараз іА-іА руководить і що?
показать весь комментарий
09.11.2021 21:06 Ответить
лошара значит, Ющ? а я на первый Майдан ходил....
показать весь комментарий
09.11.2021 20:37 Ответить
Ничего, вон даже Комаровский с Гордоном себя сейчас лохами называют...)))
показать весь комментарий
10.11.2021 09:03 Ответить
Омана Петрогаз
показать весь комментарий
09.11.2021 20:43 Ответить
А чего он такого наговорил что так обо*рался?
показать весь комментарий
09.11.2021 21:01 Ответить
не "твердять" а стверджують! гугл не переводчик
показать весь комментарий
09.11.2021 21:12 Ответить
Джерела, билизькі до третього президента України Віктора Ющенка, твердять, що автори Джерело:
показать весь комментарий
09.11.2021 21:13 Ответить
вакансии редактора на пол ставки на цензоре нету?
показать весь комментарий
09.11.2021 21:16 Ответить
Життя Юща нічого не вчить, як був повним ід!отом так і залишився! І де воно взялось таке Чм@! 200% невіглас гордець-ід!от. нездара і нікчема... продав надії міліонів людей на пару серебриняків від яника... думая, що він ще комусь цікавій... краще б повішався, нелюдь.
показать весь комментарий
09.11.2021 21:17 Ответить
пасічнит має розказати , як він допоміг "паиреднику" регіональному отримати українську булаву
показать весь комментарий
09.11.2021 21:33 Ответить
Маскалям верить себя не уважать.
показать весь комментарий
09.11.2021 21:46 Ответить
и как такой легкообманчивый Ющ смог стать президентом?
показать весь комментарий
09.11.2021 22:06 Ответить
Якщо б ти слідкував за розвитком подій у той час, то знав би, що його доволі довго вмовляли соратники, він не дуже хотів йти на ті вибори. Але, коли вже прийняв рішення -- то йшов до кінця.
показать весь комментарий
09.11.2021 23:26 Ответить
как там говорил Станиславский ... "не верю !"
показать весь комментарий
09.11.2021 23:06 Ответить
этого ***** грех не *******,тряпка,чмо,ссыкло!
показать весь комментарий
09.11.2021 23:11 Ответить
Юха был ЛОШАРОЙ ,лошарой и остался!!!
показать весь комментарий
09.11.2021 23:27 Ответить
Скільки тут чорноротих нездар, це жах! Але ПВВ, аж зашкалює!

До епохи Ющенка більшість населення, саме населення, а не народу, були темним опущеним совком.
показать весь комментарий
09.11.2021 23:30 Ответить
Пришёл бухгалтер и просветил нас.
показать весь комментарий
10.11.2021 11:05 Ответить
Судячи з твого допису, тобі щось пояснювати -- марно час витрачати.
показать весь комментарий
10.11.2021 11:48 Ответить
А не надо ничего пояснять.Эта гнида просрала всё ,в том числе доверие доверчивого народа,просрала газ,просрала оранжевую коалицию вместе с петюней и дала дорогу Януковичу,что мы сейчас и расхлёбываем.
показать весь комментарий
10.11.2021 18:51 Ответить
То це Ющенко особисто метався по виборчих кабінках у день голосування та водив рукою довірливого наріду у квадратик навпроти прізвища янукович? Мабуть він супермен!

Я міг би показати тобі де ти не дружиш із логікою, але ж нащо воно мені марно витрачати час?
показать весь комментарий
10.11.2021 20:18 Ответить
Просто приїхав іноземний журналіст
Ну як йому не дати інтерв"ю , тим більше що мене майже забули ...
А правда - тут :

RT (раніше - Russia Today, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 укр. «Росія Сьогодні») - російська державна мережна багатомовна телевізійна компанія, орієнтована на закордонну аудиторію. Існує з https://uk.wikipedia.org/wiki/2005 2005 року, фінансується урядом Росії, центральна контора розташована у Москві. Веде мовлення англійською, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%B1%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 арабською , іспанською, російською та німецькою мовою. Часто звинувачується в систематичній https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0 пропаганді

Позиціонує себе як «альтернатива англо-саксонському глобальному інформаційному простору», або таким новинним каналам, як https://uk.wikipedia.org/wiki/CNN CNN та https://uk.wikipedia.org/wiki/BBC BBC . На відміну від https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0 радянської практики закордонного мовлення часів https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0 «холодної війни» тільки з Москви, RT проводить політику відкриття закордонних філіалів і наймання на роботу місцевих журналістів.
показать весь комментарий
10.11.2021 01:54 Ответить
А він думав, що буде у головній ролі Дартаньяном у цьому фільмі?
Невже так важко було перевірити, ким та для кого знімають це кіно?
Та ще й опинитись у такій шоблі «любих друзів» - це справжня ганьба.
показать весь комментарий
10.11.2021 02:25 Ответить
Мудилла Гнусавый Мессия родился уже введённым в заблуждение.
показать весь комментарий
10.11.2021 05:14 Ответить
Страница 2 из 2
 
 