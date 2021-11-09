Ющенко ввели в заблуждение пропагандисты из RT, - СМИ
Источники, приближенные к третьему президенту Украины Виктору Ющенко, утверждают, что авторы пропагандистского фильма ввели в заблуждение экс-главу государства и его помощников.
Об этом пишет ВВС News Украина, сообщает Цензор.НЕТ.
По словам источников, авторы фильма не сообщили о том, кто действительно причастен к его созданию и где он будет демонстрироваться. А также наврали о других участниках фильма.
"Они получили интервью с Ющенко путем обмана", – сказал собеседник, близкий к экспрезиденту. Сам Ющенко комментировать эту ситуацию отказался.
Официальный запрос на интервью пришел от американской компании, рассказал собеседник. В этом письме подробно описано, каким будет фильм, назывались ожидаемые участники. После выхода фильма стало понятно, что в запросе были названы не все герои фильма.
В то же время назывались как будущие собеседники экспрезиденты Леонид Кравчук и Леонид Кучма. Однако в фильме их интервью нет, поскольку Леонид Кравчук к тому времени уже был на лечении, а Леонид Кучма, вероятно, отказался.
"Это дело журналистов – рассказывать, что такое фейки и как подло выглядят подобные ситуации и поведение тех, кто так поступил. А не президента", – сказал близкий к Виктору Ющенко собеседник, объясняя, почему третий президент воздерживается от комментариев по этому поводу.
Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, российский государственный канал RT показал фильм под названием "Украина – вечное настоящее", в котором приняли участие Виктор Ющенко, Валерий Пустовойтенко, Александр Мороз, а также Ренат Кузьмин, Андрей Деркач, Виктор Суслов и Анатолий Шарий.
Среди прочего, Ренат Кузьмин рассказывает в фильме об "огромном сходстве Украины и нацистской Германии", Шарий - об "отсутствии независимости Украины", Деркач - о "контроле над Украиной структур Сороса" и т.д.
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А Ющенко зробив дуже багато для України (хоча в той же час, через свій ідеалізм і помилок наробив), але тупувате населення його внеску не оцінить ще довго.
І ще можна додати наприклад суттєві виплати для новонароджених, як його ініціативу.
Як казав мій колишній гол.бухгалтер (вже на пенсії): "така розумна, як моя дружина після"
І тобі не хворати!
Поки що хамлом виставляєш себе ти двічі назвавши ідіотом а також наліпивши інші ярлики на людину, яка зробила на порядки більше ніж ти сама і багато інших. А я лише віддзеркалив тобі твої слова.
Проблема нашого населення у тому, що по-перше в них пам'ять, як у рибок гуппі, воно емоційно інфантильне, не бажає напружуватись, а бажає перебувати виключно у зоні комфорту, а по-друге, що вони вважають, що політик має їх розважати.
Політика справа доволі нудна і політик має бути нудним, переконуючи та роз'яснюючи свої ідеологічні засади, напрямок руху, тощо. Полум'яний трибун на додаток -- це вже приємний бонус, який зовсім не означає, що цей політик хороший. Прикладів таких трибунів достатньо -- Кастро, Хусейн, Чавес та багато інших, хто завів очолювані держави у прірву.
Хотіли в Україні клоунаду, щоб було весело? Обрали, навіть, якщо ти особисто до цього не причетна, весело тобі тепер? Точно не нудно, відосики, фотки з відпочинків за рахунок платників податків ...
Ідеальних людей і тим більше політиків не буває, але Ющенко точно зробив для руху країни у правильному напрямку чи не найбільше. Чи міг зробити більше? Звісно міг, якби не його ідеалізм та імпульсивність.
Чи міг зробити більше Порошенко, якого я у своєму рейтингу ставлю на друге місце? Теж відповідь позитивна. Але теж не зробив через занадто самовпевнену поведінку та бажання вихолостити суть люстрації, конкурсів на ключові антикорупційні посади тощо, бажання всюди мати вплив та відігравати головну роль.
А тобі Свєта, можу тільки порадити думати не емоціями, а вмикати логіку.
І на останок, якраз про логіку.
Багато хто закидає Ющенку, що це він ніби привів овоча до президентської булави якимись своїми заявами.
Так, от логіки у цьому НУЛЬ!
Навіть якщо відсунути тези на кшталт, що другий тур -- це була боротьба жаби з гадюкою, тобто юлі та яника (я маю на увазі вибори без вибору), а також, що голосують власне виборці у кабінках для голосування і ніхто їхніми руками там не водить окрім них самих, то скажіть мені будь-ласка, ті хто таке закидає, чи будете ви дослуховуватись до думок, порад, закликів людини, яка немає у вас авторитету? Як ви ж самі пишете Ющенко на момент виборів у 2010 році мав рейтинг 5%. Тобто, сталось якесь таке диво, що люди побігли голосувати за порадою людини, до якої в них не було довіри. Серйозно?
Аргументи, а вони були? Я бачу від тебе тільки вкидання лайна на вентилятор.
Економічні реформи при Ющенко були, тільки реформи не означає "халява", а боротьби з корупцією (системної) нажаль не було.
"ударілся в патріотізм", це мабуть щось лайливе для тебе, а у цьому його велика заслуга, що певну частину населення вдалось розбудити та перетворити на громадян.
Те, що юля та яник однакові, хіба це неправда? Я вище так і написав -- боротьба жаби та гадюки. Історія не терпить уявлень, але при юлі ми б рухались і були б приблизно у тому ж, а може й у гіршому стані, тому що вона хитріша.
І на останок, так як всі мої заклики та аргументи ти ігноруєш, я більше не відповідатиму.
Хай щастить.
До епохи Ющенка більшість населення, саме населення, а не народу, були темним опущеним совком.
Я міг би показати тобі де ти не дружиш із логікою, але ж нащо воно мені марно витрачати час?
Ну як йому не дати інтерв"ю , тим більше що мене майже забули ...
А правда - тут :
RT (раніше - Russia Today, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 укр. «Росія Сьогодні») - російська державна мережна багатомовна телевізійна компанія, орієнтована на закордонну аудиторію. Існує з https://uk.wikipedia.org/wiki/2005 2005 року, фінансується урядом Росії, центральна контора розташована у Москві. Веде мовлення англійською, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%B1%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 арабською , іспанською, російською та німецькою мовою. Часто звинувачується в систематичній https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0 пропаганді
Позиціонує себе як «альтернатива англо-саксонському глобальному інформаційному простору», або таким новинним каналам, як https://uk.wikipedia.org/wiki/CNN CNN та https://uk.wikipedia.org/wiki/BBC BBC . На відміну від https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0 радянської практики закордонного мовлення часів https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0 «холодної війни» тільки з Москви, RT проводить політику відкриття закордонних філіалів і наймання на роботу місцевих журналістів.
Невже так важко було перевірити, ким та для кого знімають це кіно?
Та ще й опинитись у такій шоблі «любих друзів» - це справжня ганьба.