Не нужно недооценивать Россию. Эта страна имеет опасно эффективную дипломатию, - Ющенко

Третий президент Украины Виктор Ющенко назвал самыми тяжелыми своими переговорами во главе государства саммит Североатлантического альянса, который проходил в 2008 году в Бухаресте: тогда партнеры не поддержали предоставление Украине Плана действий по членству в НАТО.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил отвечая на вопросы "Украинской правды" по случаю 30 лет независимости Украины

"Я думаю, самым тяжелым был саммит НАТО в Бухаресте. 2008 год. Мы имели все самые оптимистичные прогнозы, поддержку американских партнеров и понимали, что перед нами реальный шанс получить положительный ответ на заявление Украины о Плане действий относительно членства.

Однако, когда началась дискуссия по украинскому вопросу, я увидел, что среди европейских партнеров нет единства в поддержке Украины. И очень кулуарно, очень дипломатическим образом Украине отказали после нескольких часов дискуссий. И это было унизительное решение, по которому, я надеюсь, сейчас многие в Европе сильно пожалели.

Но никогда не нужно недооценивать Россию. То, что произошло сейчас с Северным потоком-2, говорит о том, что эта страна имеет опасно эффективную дипломатию".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеркаль: Решение суда по "Северному потоку-2" испортило планы Кремля

Как сообщалось, оператор "Северного потока-2" проиграл суд в Германии и должен стать независимым от "Газпрома".