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Северный поток (1428) Зеркаль (292)

Зеркаль: Решение суда по "Северному потоку-2" испортило планы Кремля

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Зеркаль: Решение суда по

Решение немецкого суда не остановит планы по строительству и запуску газопровода, но заставит Россию играть по европейским правилам.

Об этом пишет в Фейсбуке советник министра энергетики Украины Лана Зеркаль, сообщает Цензор.НЕТ.

"Исключений не будет: двери закрываются. "Северный поток – 2" не будет освобожден от требований газовой директивы ЕС… Что это значит? А то, что доставка и транспортировка газа по трубе должны быть разделены, то есть должен состояться знакомый нам анбандлинг. А еще то, что свободная конкуренция и недопущение злоупотребления доступом к рынку не являются пустыми словами для ЕС и они готовы отстаивать честные и справедливые правила игры", – подчеркнула Зеркаль.

По ее словам, решение суда не повлияет на строительство газопровода, но изменит его работу.

Читайте: Песков о проигрыше оператора "Северного потока-2" в суде Германии: Компания сама определит дальнейшие действия

"Газпрому" придется делиться. Мало того, что компания-оператор должна быть независимой от него, так еще и 50% газа в трубе должно поставляться третьими сторонами. Да, это не остановит строительство проекта, но, мягко говоря, уже испортило планы Кремля. Ну и помним, мы тоже активно работаем, чтобы закрыть эти "двери неограниченных возможностей" "Газпрома" навсегда", – подытожила Зеркаль.

Как сообщалось, оператор "Северного потока-2" проиграл суд в Германии и должен стать независимым от "Газпрома".

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+50
Зеркаль: Решение суда по "Северному потоку-2" испортило планы Кремля - Цензор.НЕТ 6616
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25.08.2021 20:34
+30
Да уж це вам не басманний і навіть не наш пещерні суди, европа!
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25.08.2021 20:10
+17
Зеркаль эксперт,это известно всем ,а вот кто ты, это вопрос
. Расскажи нам о своих успехах чтобы твои слова звучали солидно, п не пустобрехом. Тут один дрыщ возомнил себя Конфуцием,а на деле оказался типичным быдлоидом.
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25.08.2021 20:39
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Правила форума Совет форумчан
Да уж це вам не басманний і навіть не наш пещерні суди, европа!
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25.08.2021 20:10 Ответить
Решение суда в Дюссельдорфе - это очень важный в юридическом плане результат, который серьезно ограничивает потуги Мордора на достижение монополии в поставках газа.
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26.08.2021 01:34 Ответить
або "вовчий суд" - ОАСК
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26.08.2021 10:27 Ответить
я бы не стал обольщаться, уволят Шредера с Газпрома, откроют фунтовую контуру и с ней разделят объем транспортировки и вуаля! А скоро еще Меркель свободной от политики станет, ей какую нибудь фирмашку откроют, президентом в ней сделают...
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25.08.2021 20:11 Ответить
Може й так , але кацапи тепер не зможуть диктувати свої правила . От наприклад , гіпотетично , якщо Нафтогаз захоче прокачати по тій трубі газ , то гаспром заборонити це не зможе .
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25.08.2021 20:20 Ответить
це НЕ гіпотетично неможливо, тому нема сенсу це обговорювать. Рашка поставила бар'єр на шляху азійського газу своєю територію- оце реальна проблема! Добре що московити по СП-2 можуть прокачати не більше 50%. Вважаю що так труба і буде працювати- на половину своєї потужності.
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25.08.2021 21:23 Ответить
тут головне те, що газпром не зможе використовувати трубу більш ніж на 50% - це значить при пікових нагрузках потужностей всіх труб газпрому не хватить без української труби і доведеться резервувати транзит через Україну і платити навіть якщо не качатимуть. До того ж при використанні труби на 50% вона окупиться тільки років через 40-50 - ***** давно здохне, а кредити все ще треба буде віддавати
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25.08.2021 21:38 Ответить
Через 50 років труба окупиться лише для сторонніх інвесторів у СП-2, що претендують виключно на прибутки від прокачування. А )(.йло буде в плюсах вже через пів-року, від продажу краденого нанайського газу.
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26.08.2021 12:22 Ответить
Как там когда то будет это дело юридической плоскости... а газ по трубе бежит и где санкции за сбитый боинг Крым Донбас все притихли баблом запахло.
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25.08.2021 20:14 Ответить
Зеркаль эксперт,это известно всем ,а вот кто ты, это вопрос
. Расскажи нам о своих успехах чтобы твои слова звучали солидно, п не пустобрехом. Тут один дрыщ возомнил себя Конфуцием,а на деле оказался типичным быдлоидом.
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25.08.2021 20:39 Ответить
моя единственная заслуга что я еще живой пройдя такие замесы что тебе Кастрату Конфуцию и не снилось !!! и еще - я люблю Украину !!! и я никогда не был на подтанцовке ни одного лидера или политсилы..
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25.08.2021 20:44 Ответить
Что в детстве побили? Это конечно оправдывает быдло ,но ты же вроде не из них? Или я ошибаюсь?
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25.08.2021 20:49 Ответить
Кстати знал одного .... ,его единственной заслугой было то что он здох. Жизнь сложная вещь
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25.08.2021 20:59 Ответить
А щє один члєнограй загордився що він президент, але ж всім відомо що воно безмозгле ходяче шапіто Зеркаль: Рішення суду щодо "Північного потоку-2" зіпсувало плани Кремля - Цензор.НЕТ 7632
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26.08.2021 12:33 Ответить
Зеркаль: Решение суда по "Северному потоку-2" испортило планы Кремля - Цензор.НЕТ 6616
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25.08.2021 20:34 Ответить
Не догоняешь? Подумай
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25.08.2021 20:57 Ответить
То что они под этой тряпкой на мамонта с дерева шишками кидали? Меня эти двуногие существа уже ничем не удивят
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25.08.2021 21:03 Ответить
Ты не понял.
Под этим флагом в атаку ходили власовцы.
Они помнят, они гордятся.
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26.08.2021 01:12 Ответить
Ты тоже не понял, что это просто двуногие существа..(..
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26.08.2021 10:33 Ответить
В годы войны под триколором воевали власовцы.
Ну, видно дед этого умника служил во власлвской армии, хотя скорее он просмто совсем не знает истории.
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26.08.2021 02:04 Ответить
То есть никого не смущает 30-летия празднования российского триколора, с которым в бой шли «одни старики» в Великую отечественную. В то время как 1945 прошло 76 лет.
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26.08.2021 08:16 Ответить
Як співається в пісні... Оце так палево)))
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25.08.2021 21:17 Ответить
Їх діди зрадниками були. Або власовці або ще якісь війська СС. Хто міг під таким прапором в 1941-45 рр воювати?
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25.08.2021 21:58 Ответить
Не зрадники, просто не любили комунариків.
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25.08.2021 22:12 Ответить
Деды Власовцы.
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25.08.2021 23:52 Ответить
Зеркаль: Рішення суду щодо "Північного потоку-2" зіпсувало плани Кремля - Цензор.НЕТ 4184
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26.08.2021 00:12 Ответить
Ценю триколор, Власовцы под ним на москву шли.
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26.08.2021 08:18 Ответить
мож у него дед был власовцем ,кто знает
да и власовцы в той войне были не самыми плохими персонажами
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26.08.2021 08:40 Ответить
"...Ну и помним, мы тоже активно работаем, чтобы закрыть эти "двери неограниченных возможностей" "Газпрома" навсегда"...

Найкращий спосіб щоб закрити ці "двері" назавжди, це залити цю трубу бетоном всередині.
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25.08.2021 20:35 Ответить
На сегодня меньше 10 км оставалось. При сохранении средней скорости укладки завершат в первых числах сентября. Открытым пока остается вопрос сертификации.
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25.08.2021 20:40 Ответить
Суд: компания-оператор «Северного потока 2» должна стать независимой от «Газпрома».Зеркаль: Рішення суду щодо "Північного потоку-2" зіпсувало плани Кремля - Цензор.НЕТ 9240
Я писал недавно о решении суда ЕС по газопроводу OPAL на иск Польши о том, что СП должен соответствовать Энергетической Хартии ЕС и том, что это решение будет прецедентом и для судов по СП-2. Так вот, прогноз сбылся.
Итак, Высший земельный суд Дюссельдорфа только что вынес решение по жалобе компании-оператора Nord Steam 2 на Федеральное сетевое агентство Bundesnetzagentur. Суд решил, что газопровод должен соответствовать нормам газовой директивы ЕС.
Таким образом, компания-оператор «Северного потока 2» должна стать независимой от «Газпрома».
Кроме того, 50% пропускной способности газопровода должны стать доступны для других поставщиков. Поскольку «Газпром» обладает монополией на экспорт газа с территории России, это означает, что газопровод может быть использован только наполовину.
Что это означает?
Это означает то, что без транзита через Украину Россия не сможет обойтись даже после ввода СП-2 в эксплуатацию..ponomaroleg.com
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25.08.2021 21:46 Ответить
Только вопрос буде ли Украине выгодно качать всего половину а то и треть газа? Разумеется власти и Европа скажут что ето выгодно, а в реале убытки и дотации повесят на простых украинцев в виде повышения тарифов
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25.08.2021 22:50 Ответить
Для этого есть договора. С минимумом прокачки, которая обеспечит самоокупаемость. Не хочешь качать меньше 20 ярдов в год - плати за поддержание сети в готовности. Или качай не менее 20 (условно).
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25.08.2021 23:31 Ответить
Пока Путин строил обходные газопроводы, два наших барана тырили деньги на всё что можно, вместо замены компрессорных станций на менее энергоёмкие, да еще и работающие на электроэнергии, а не на газе.
Путин заплатит, а вот у нас система начнет работать с перерывами, чего он и добивается. Эта же падла может прокачать почти весь объем газа летом, когда проходят плановые ремонты на его Северных потоках. Так что не тут надо искать решение проблемы.
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26.08.2021 16:21 Ответить
Ну и? Меняйте двигатели, компрессоры, ещё есть 4 года. 40 ярдов газа для все ниток, законсервируют одну, хватит и прокачки 30, которые потребляет экономика Украины.
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27.08.2021 22:33 Ответить
Это вы мне? Я, наверное, к сожалению не у власти. Я могу лишь только подсказать тем, кто желает слышать РАЗНЫЕ точки зрения, а не считает себя непревзойденным правителем.

Написали вы всё верно. Но всё же... Наши ветки не только прокачивают газ в ЕС, это еще и нитки наших собственных газовых сетей. Была тут у меня недавно ссылка на 30 украинских предприятий, типа реклама Нафтогаза о сотрудничестве с крутыми украинскими предприятиями по областям Украины. Есть чем гордиться. И как вы поняли, они потребляют газ, много газа. Его надо закупать.
Веток у нас три, только там наверное не по одной трубе идет. Вот оставить одну трубу на ветку, а главное замена компрессорных станций.
И, к сожалению, я думаю, что нет у нас 4-х лет, а максимум полтора года. И надо очень сильно напрячься, а Украина бездарно теряет время и Витренко с Коболевым уже так руководили Нафтогазом, что добыча упала или стали больше тырить. Теперь Витренко руководит, к сожалению.
Катарского газа в ближайшие годы не получить - Турция не даст пройти проливами.
В свете перехода на электрику тянуть газопровод из Туркмении, по Каспийскому морю, далее Азербайджан - Грузия и морем газовозами до Одессы - этот вариант не успели сделать, помешало избрание Януковича, теперь поздно.
Для нужд промышленности остаётся только вариант дружбы с Польшей и брать вместе с ними штатовский газ, а так же к ним может приходить газ из Катара по морю. Но это опять таки не 2022-й год, а наверное позже.

И есть еще один путь. Путин создал энергетическую сверхдержаву, значит его главное оружие не захват территорий, а продажа углеводородов. Отсюда вывод - наш главный фронт войны с путиным, это энергетика. У нас очень энергоёмкие предприятия и частный сектор. При ПРАВИЛЬНОМ подходе вполне реально сократить потребление энергии, в целом по Украине в ЧЕТЫРЕ РАЗА!!! Только надо стараться и делать правильно, а не пилить бабло, как делают нынешние власти не только в центре, но и повсеместно на местах.
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28.08.2021 00:04 Ответить
Для этого у нас есть куча органов государственного стратегического планирования. Можно провести стресс-тесты и все экономические просчеты об окупаемости, себестоимости прокачки обновить. В том числе, при худших раскладах и пиковых условиях. Если запас прочности позволяет, плевать сверху вниз на Капустина. Если нужны переделки, модернизации, консервации, тип рвать компенсацион с дойче репаблик.
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28.08.2021 00:53 Ответить
Органы планирования есть. Но внимательно посмотрите, кого Зеленский поголовно расставил на руководящие должности - там же у всех наверняка есть еще и Израильское гражданство, а если и нет, то когда сбежат отсюда, то из Израиля обратно точно не выдадут ((((
Нет, пока о реальных расчётах можно забыть, остаются лишь прикидки от людей вне власти, но специалистов по теме.

Я уже сделал ударение на одном, как по мне, важнейшем аспекте газа из РФ, но ещё раз пропишу.
Меня настораживает фраза в переговорах, о прокачке по нашей ГТС каких-то объёмов газа, меньше 70 млрд. кубов. Дело в том, что 70 млрд, хочешь не хочешь, но им придется раскидывать по году (зимой, как всегда качается меньше, так как все их летние излишки газа уходят на обогрев в самой РФ). Летом эти излишки раньше закачивались в наши ГТС, для того, чтобы поднимать их зимой для ЕС.

А вот когда речь идет про объемы до 40 млрд. кубов, то этот гад может делать так - его Северные потоки всё равно надо раз в год, обычно летом, когда работать проще, надо останавливать на регламентные работы. Вот он, вместо прокачки газа по Северным потокам, может шурануть их, в полном объёме через нашу ГТС. А тогда, если перекроем часть труб, мы просто не справимся с большим объёмом и Путин станет кричать, что наша ГТС уже сдохла. Ну и кроме того, в остальные месяцы будет недостаточно газа в системе. Для Путина газ, это стратегическое оружие, так что за не прокаченный объём он легко может заплатить долларами, вот только наш ущерб будет гораздо большим (((

У нас год-полтора, на то, чтобы модернизироваться и вообще отказаться от газа из РФ и от его прокачки - так станет проще.

Ну и продолжить переговоры с Вестингауз, о постройке ими, тут в Украине, завода по производству топливных сборок для наших АЭС. При Трампе американцы давали добро, на этот проект, только с нюансом - первичное обогащение нашего урана тут, потом дообогащение в США (в Белом доме бояться, что с нашим Южмашем, как с производителем ракетоносителей, плюс завод по обогащению, и Украина сможет легко вернуть себе ядерный статус) и уже из привезенного из США сырья, тут собирать топливные сборки.
Раз уж нам досталось в наследство от СССР столько атомных блоков, то надо это использовать на полную катушку, заменяя, где можно, дорогой газ на дешёвую электроэнергию АЭС.
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28.08.2021 10:43 Ответить
Заменяй не заменяй, максимум наших блоков АЭС это 11-12 работающих зимой. Хоть какое топливо привезите, но ремонты каким-то из блоков нужны постоянно и подгадать, что бы все 4-5 проходящих условно СР и КР блока были обслужены четко в летний период невозможно. А уж при продлении сроков сверх нормативных там и вовсе по 10-11 месяцев ремонт и введение в эксплуатацию. Да и для химпрома и металлургии (меньше) без газа не обойтись. Особенно с учетом еще и падения добычи угля.

Согласен с вами, что нужен высший управленческий класс для нивелирования этих рисков, но конца света не ожидаю. Хуже, чем в 2014/15 не будет.
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28.08.2021 19:29 Ответить
Металлургия может и на электрику переходить, да и должна. А вот для химпрома газ и нефть, это сырьё, тут никуда не денешься.

Знаете, как говорят - Янукович воровал с прибыли, а Порошенко и Зеленский уже с убытков. Так что я пессимистично настроен - Зеленский распродает много гос собственности, и если топ-гос предприятия при Порошенко приносили хоть какую-то прибыль, то при Зеленском миллиардные убытки при огромных зарплатах руководителям. (((

Вы сейчас такую информацию, которую я помню, найдете с трудом - её поудоляли в сети.
Итак, я уж точно в миллионах мегаватт не помню, но в 1991-мукраинские АЭС производили столько электроэнергии, сколько за 2013-й, довоенный год потребила ВСЯ Украина. Но потребление неравномерно, по времени суток, потому и тогда и сегодня АЭС дают, примерно, чуть более половины электроэнергии.
Но кстати, и этот баланс реально изменить. В Украине большие запасы титана. При СССР тут добывали руду и везли вагонами в Сибирь, где на реках построили огромные ГЭС как раз для выплавки титана и алюминия - требуется очень много электроэнергии. Если построить, на севере Украины, поближе к месторождениям, комбинат по выплавке титана, то ночью Хмельницкая и Ровенская АЭС могут давать энергию на выплавку титана, а днём передавать эту же мощность в единую сеть. Правда летом мощности АЭС необходимо снижать, из-за перегрева прудов охлаждения.
Если Украина начнёт плавить титан сама, то между украинским титаном и рынком США исчезнет "прокладка" в виде РФ, а страна получит очень большую прибавочную стоимость. А ведь можно даже готовые детали поставлять, что еще прибыльнее. Да и ракетостроение и авиастроение РФ останется без нашего титана, а это почти 100% сегодняшних их закупок.

Так что, работающих, даже 10-ти блоков, но хорошо загруженных, предполагаю будет достаточно. А есть еще солнечные электростанции, которые огромными мощностями государству ("Энергоатому") надо строить прямо возле АЭС и включать их в ЕДИНОЕ с АЭС предприятие, дело в том, что с учетом солнечной инсоляции в летний период, солнечные электроблоки как раз дадут дополнительную мощность для АЭС в ДНЕВНОЕ время, когда возрастает нагрузка. Сегодня солнечные электростанции сами по себе и вот это как раз и есть управленческая глупость - мозгов не хватило руководителям.
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28.08.2021 21:15 Ответить
Пик нагрузки в 21-22-00, солнечные уже баеньки. А про строительство разных комбинатов и прочую гигантоманию, это вопрос лет на 10. И ярда на 2 баксов. Завлечете мировых инвесторов?
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28.08.2021 22:35 Ответить
Единая система включает в себя АЭС, СЭС, Тепловые ЭС, Гидро ЭС и Гидроаккумулирующие ЭС. Вот две, перечисленные в конце, как раз могут включаться на полную, именно в эти моменты + тепловые, которые как раз и поддерживают баланс.

Сегодня схема такая - в Украине добывают руду, ее передают в РФ, где плавят в металл. Часть титана остаётся в РФ, а часть продают в США.
Если США помогут инвестициями, то смогут вычеркнуть РФ из этой цепочки, А КРОМЕ того, без нашего титана РФ покинет те рынки сбыта своей продукции, которую возьмут под себя США. Двойная выгода.

И разве это гигантомания? Обычный, электроплавильный завод, так как комбинат по обогащению, итак существует в Иршанске.. И почему 10 лет? Это в СССР были долгострои, а на Западе давно умеют строить быстро. Да и в Украине умеют быстро строить, когда хорошая стимуляция.
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28.08.2021 23:01 Ответить
Если уж фантазировать о мифических американцах, я бы у них заказал финансирование украинской кремниевой долины. И электричество бы потребляли и высокая рентабельность.
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29.08.2021 12:17 Ответить
Кремниевая долина у них для себя, а у нас ВСЯ Украина богата на ископаемые и таланты.
В Сумской области есть уникальное месторождение чистейшего по качеству кварцита. Карьер разрабатывает кацапско-еврейский олигарх Дерипаска, которому лицензию продлил и Порошенко и Зеленский - это во время войны с Московией. А Украина закупает кварцит дороже, за границей. А кварцит - это микроэлектроника и те же солнечные панели для СЭС...
Отобрать лицензию и построить завод 51/49%- окупится очень быстро.
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29.08.2021 14:03 Ответить
Да и не фантазии это. Это я про титан, без которого нет их ракет и нет Боингов...
Так что надо просто грамотно вести переговоры.
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29.08.2021 14:04 Ответить
Если верить экспертам, то украинская ГТС работает с прибылью, если прокачивает в год минимум 40 млрд кубов газа. Если меньше 30 млрд, то убыточна. и в ГТС должен постоянно находиться минимум 1 млрд. кубов

Согласно официальной информации от Витренко, в Украине добывается 17 млрд кубов газа в год. Однако есть эксперты, которые, на основании частично открытой информации делают вывод, что в Украине добывают от 70 до 110 млрд кубов газа в год!!!

А экс-Голова СБУ Смешко утверждает, что в 1991-м году Украина поставила в РСФСР 90 млрд кубов газа, а опираясь на свои источники информации в Нафтогазе, утверждает, что нынче в Украине добывается минимум 40 млрд кубов газа в год!!!
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26.08.2021 16:18 Ответить
Україна подасть заяву на участь у транспортуванні газу СП-2.
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26.08.2021 12:30 Ответить
Качати газ можна тільки з РФ у Європу. Хто там ще може качати, крім Грязьпрома ??
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25.08.2021 21:57 Ответить
Зелёные "патриоты" развалили такое дело! Они сейчас цирк устраивают с харьковской сделкой, а не осознают, что клоун нагулял уже на 111ю посерьёзней Петра. Все Ермаки и Шефиры вовремя отпрыгнут в сторону, а дурачок станет Первым сидельцем
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25.08.2021 22:14 Ответить
Шредера поставят руководить одной компанией, Штанмайера другой, наделают кучу фирм прокладок и тд. А как только грянет зима ЕС будет сопеть в две дырочки и молить Х***ла чтобы не прекращал подачу газа.
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25.08.2021 22:48 Ответить
нам бы такие суды..., может быть мы не ходили бы кругами 30 лет, а уже куда-нибудь продвинулись...
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25.08.2021 22:49 Ответить
Не дивлячись на декларації, політика Зеленського сприяє тому, що зовнішня торгівля на крові - з країною-окупантом зростає. Так, з останні півроку 2021 року експорт українських товарів в Російську Федерацію зріс на 15%, імпорт російських товарів в Україну зріс майже на 10%.
Капітуляція Зе перед кремлем , не за горами ☹️
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25.08.2021 23:48 Ответить
хороша новина, але навіть і з 50% москалі зможуть збудувати другий "Лапті-центр" у підербурзі...
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26.08.2021 00:23 Ответить
Це самообман
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26.08.2021 01:08 Ответить
...если в европах долбанут сибирския морозы, уси директивы пойдет на растопку в городе-герое Киеве : увы больше нечем буржуйки будет топить. А, наш газ на 110% будет продаваться на Запад - дорога лошка к обеду
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26.08.2021 05:44 Ответить
Газ нанайський а не "ваш". Це означає що коли )(.йло представиться, нанайці зможуть нарешті вкурити що у "них в квартірє газ, а у вас лишень газопровод - вот". ))) Татари несподівано виявлять у татарстані купу нафти, якути з евенками золото з діамантами. І доведеться 20% московитів що мешкають на 0,2% окупованої дідами території (москва та область), знову взяти до рук лопати та почати щось робити десь на золотих копальнях на Колимі.
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26.08.2021 12:39 Ответить
Ми бажаємо у ЄС..ц! не беруть. І добре роблять. А РФ в ЄС не бажає. Ну і не треба. Але на ринку мусить грати за правилами ЄС!!! ОТ це і є єс!!!
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26.08.2021 07:10 Ответить
я уже года три как в подозрениях шо штази контролирует кгб и грязьпром....
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26.08.2021 11:03 Ответить
Лану Зеркаль в президенты бы... Жаль не заявляет о своих амбициях... Умная женщина и красивая, достойный был бы президент.
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26.08.2021 13:52 Ответить
зеленский тоже краcивый
но как только откроет рот - бл....
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26.08.2021 17:19 Ответить
У Газпрома, к сожалению, есть варианты решения проблемы
Или мадама этого не знает?
Кака там с компетентностью?
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26.08.2021 14:14 Ответить
Кака там с компетентностью?

Думаю, получше чем у тебя, минимум примерно на порядок. 🙂
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26.08.2021 15:06 Ответить
З цією дзеркаль носяться як з писаними яйцями))) а це звичайна дірка...)))
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26.08.2021 21:52 Ответить
 
 