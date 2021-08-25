Зеркаль: Решение суда по "Северному потоку-2" испортило планы Кремля
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Решение немецкого суда не остановит планы по строительству и запуску газопровода, но заставит Россию играть по европейским правилам.
Об этом пишет в Фейсбуке советник министра энергетики Украины Лана Зеркаль, сообщает Цензор.НЕТ.
"Исключений не будет: двери закрываются. "Северный поток – 2" не будет освобожден от требований газовой директивы ЕС… Что это значит? А то, что доставка и транспортировка газа по трубе должны быть разделены, то есть должен состояться знакомый нам анбандлинг. А еще то, что свободная конкуренция и недопущение злоупотребления доступом к рынку не являются пустыми словами для ЕС и они готовы отстаивать честные и справедливые правила игры", – подчеркнула Зеркаль.
По ее словам, решение суда не повлияет на строительство газопровода, но изменит его работу.
"Газпрому" придется делиться. Мало того, что компания-оператор должна быть независимой от него, так еще и 50% газа в трубе должно поставляться третьими сторонами. Да, это не остановит строительство проекта, но, мягко говоря, уже испортило планы Кремля. Ну и помним, мы тоже активно работаем, чтобы закрыть эти "двери неограниченных возможностей" "Газпрома" навсегда", – подытожила Зеркаль.
Как сообщалось, оператор "Северного потока-2" проиграл суд в Германии и должен стать независимым от "Газпрома".
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. Расскажи нам о своих успехах чтобы твои слова звучали солидно, п не пустобрехом. Тут один дрыщ возомнил себя Конфуцием,а на деле оказался типичным быдлоидом.
КастратуКонфуцию и не снилось !!! и еще - я люблю Украину !!! и я никогда не был на подтанцовке ни одного лидера или политсилы..
Под этим флагом в атаку ходили власовцы.
Они помнят, они гордятся.
Ну, видно дед этого умника служил во власлвской армии, хотя скорее он просмто совсем не знает истории.
да и власовцы в той войне были не самыми плохими персонажами
Найкращий спосіб щоб закрити ці "двері" назавжди, це залити цю трубу бетоном всередині.
Я писал недавно о решении суда ЕС по газопроводу OPAL на иск Польши о том, что СП должен соответствовать Энергетической Хартии ЕС и том, что это решение будет прецедентом и для судов по СП-2. Так вот, прогноз сбылся.
Итак, Высший земельный суд Дюссельдорфа только что вынес решение по жалобе компании-оператора Nord Steam 2 на Федеральное сетевое агентство Bundesnetzagentur. Суд решил, что газопровод должен соответствовать нормам газовой директивы ЕС.
Таким образом, компания-оператор «Северного потока 2» должна стать независимой от «Газпрома».
Кроме того, 50% пропускной способности газопровода должны стать доступны для других поставщиков. Поскольку «Газпром» обладает монополией на экспорт газа с территории России, это означает, что газопровод может быть использован только наполовину.
Что это означает?
Это означает то, что без транзита через Украину Россия не сможет обойтись даже после ввода СП-2 в эксплуатацию..ponomaroleg.com
Путин заплатит, а вот у нас система начнет работать с перерывами, чего он и добивается. Эта же падла может прокачать почти весь объем газа летом, когда проходят плановые ремонты на его Северных потоках. Так что не тут надо искать решение проблемы.
Написали вы всё верно. Но всё же... Наши ветки не только прокачивают газ в ЕС, это еще и нитки наших собственных газовых сетей. Была тут у меня недавно ссылка на 30 украинских предприятий, типа реклама Нафтогаза о сотрудничестве с крутыми украинскими предприятиями по областям Украины. Есть чем гордиться. И как вы поняли, они потребляют газ, много газа. Его надо закупать.
Веток у нас три, только там наверное не по одной трубе идет. Вот оставить одну трубу на ветку, а главное замена компрессорных станций.
И, к сожалению, я думаю, что нет у нас 4-х лет, а максимум полтора года. И надо очень сильно напрячься, а Украина бездарно теряет время и Витренко с Коболевым уже так руководили Нафтогазом, что добыча упала или стали больше тырить. Теперь Витренко руководит, к сожалению.
Катарского газа в ближайшие годы не получить - Турция не даст пройти проливами.
В свете перехода на электрику тянуть газопровод из Туркмении, по Каспийскому морю, далее Азербайджан - Грузия и морем газовозами до Одессы - этот вариант не успели сделать, помешало избрание Януковича, теперь поздно.
Для нужд промышленности остаётся только вариант дружбы с Польшей и брать вместе с ними штатовский газ, а так же к ним может приходить газ из Катара по морю. Но это опять таки не 2022-й год, а наверное позже.
И есть еще один путь. Путин создал энергетическую сверхдержаву, значит его главное оружие не захват территорий, а продажа углеводородов. Отсюда вывод - наш главный фронт войны с путиным, это энергетика. У нас очень энергоёмкие предприятия и частный сектор. При ПРАВИЛЬНОМ подходе вполне реально сократить потребление энергии, в целом по Украине в ЧЕТЫРЕ РАЗА!!! Только надо стараться и делать правильно, а не пилить бабло, как делают нынешние власти не только в центре, но и повсеместно на местах.
Нет, пока о реальных расчётах можно забыть, остаются лишь прикидки от людей вне власти, но специалистов по теме.
Я уже сделал ударение на одном, как по мне, важнейшем аспекте газа из РФ, но ещё раз пропишу.
Меня настораживает фраза в переговорах, о прокачке по нашей ГТС каких-то объёмов газа, меньше 70 млрд. кубов. Дело в том, что 70 млрд, хочешь не хочешь, но им придется раскидывать по году (зимой, как всегда качается меньше, так как все их летние излишки газа уходят на обогрев в самой РФ). Летом эти излишки раньше закачивались в наши ГТС, для того, чтобы поднимать их зимой для ЕС.
А вот когда речь идет про объемы до 40 млрд. кубов, то этот гад может делать так - его Северные потоки всё равно надо раз в год, обычно летом, когда работать проще, надо останавливать на регламентные работы. Вот он, вместо прокачки газа по Северным потокам, может шурануть их, в полном объёме через нашу ГТС. А тогда, если перекроем часть труб, мы просто не справимся с большим объёмом и Путин станет кричать, что наша ГТС уже сдохла. Ну и кроме того, в остальные месяцы будет недостаточно газа в системе. Для Путина газ, это стратегическое оружие, так что за не прокаченный объём он легко может заплатить долларами, вот только наш ущерб будет гораздо большим (((
У нас год-полтора, на то, чтобы модернизироваться и вообще отказаться от газа из РФ и от его прокачки - так станет проще.
Ну и продолжить переговоры с Вестингауз, о постройке ими, тут в Украине, завода по производству топливных сборок для наших АЭС. При Трампе американцы давали добро, на этот проект, только с нюансом - первичное обогащение нашего урана тут, потом дообогащение в США (в Белом доме бояться, что с нашим Южмашем, как с производителем ракетоносителей, плюс завод по обогащению, и Украина сможет легко вернуть себе ядерный статус) и уже из привезенного из США сырья, тут собирать топливные сборки.
Раз уж нам досталось в наследство от СССР столько атомных блоков, то надо это использовать на полную катушку, заменяя, где можно, дорогой газ на дешёвую электроэнергию АЭС.
Согласен с вами, что нужен высший управленческий класс для нивелирования этих рисков, но конца света не ожидаю. Хуже, чем в 2014/15 не будет.
Знаете, как говорят - Янукович воровал с прибыли, а Порошенко и Зеленский уже с убытков. Так что я пессимистично настроен - Зеленский распродает много гос собственности, и если топ-гос предприятия при Порошенко приносили хоть какую-то прибыль, то при Зеленском миллиардные убытки при огромных зарплатах руководителям. (((
Вы сейчас такую информацию, которую я помню, найдете с трудом - её поудоляли в сети.
Итак, я уж точно в миллионах мегаватт не помню, но в 1991-мукраинские АЭС производили столько электроэнергии, сколько за 2013-й, довоенный год потребила ВСЯ Украина. Но потребление неравномерно, по времени суток, потому и тогда и сегодня АЭС дают, примерно, чуть более половины электроэнергии.
Но кстати, и этот баланс реально изменить. В Украине большие запасы титана. При СССР тут добывали руду и везли вагонами в Сибирь, где на реках построили огромные ГЭС как раз для выплавки титана и алюминия - требуется очень много электроэнергии. Если построить, на севере Украины, поближе к месторождениям, комбинат по выплавке титана, то ночью Хмельницкая и Ровенская АЭС могут давать энергию на выплавку титана, а днём передавать эту же мощность в единую сеть. Правда летом мощности АЭС необходимо снижать, из-за перегрева прудов охлаждения.
Если Украина начнёт плавить титан сама, то между украинским титаном и рынком США исчезнет "прокладка" в виде РФ, а страна получит очень большую прибавочную стоимость. А ведь можно даже готовые детали поставлять, что еще прибыльнее. Да и ракетостроение и авиастроение РФ останется без нашего титана, а это почти 100% сегодняшних их закупок.
Так что, работающих, даже 10-ти блоков, но хорошо загруженных, предполагаю будет достаточно. А есть еще солнечные электростанции, которые огромными мощностями государству ("Энергоатому") надо строить прямо возле АЭС и включать их в ЕДИНОЕ с АЭС предприятие, дело в том, что с учетом солнечной инсоляции в летний период, солнечные электроблоки как раз дадут дополнительную мощность для АЭС в ДНЕВНОЕ время, когда возрастает нагрузка. Сегодня солнечные электростанции сами по себе и вот это как раз и есть управленческая глупость - мозгов не хватило руководителям.
Сегодня схема такая - в Украине добывают руду, ее передают в РФ, где плавят в металл. Часть титана остаётся в РФ, а часть продают в США.
Если США помогут инвестициями, то смогут вычеркнуть РФ из этой цепочки, А КРОМЕ того, без нашего титана РФ покинет те рынки сбыта своей продукции, которую возьмут под себя США. Двойная выгода.
И разве это гигантомания? Обычный, электроплавильный завод, так как комбинат по обогащению, итак существует в Иршанске.. И почему 10 лет? Это в СССР были долгострои, а на Западе давно умеют строить быстро. Да и в Украине умеют быстро строить, когда хорошая стимуляция.
В Сумской области есть уникальное месторождение чистейшего по качеству кварцита. Карьер разрабатывает кацапско-еврейский олигарх Дерипаска, которому лицензию продлил и Порошенко и Зеленский - это во время войны с Московией. А Украина закупает кварцит дороже, за границей. А кварцит - это микроэлектроника и те же солнечные панели для СЭС...
Отобрать лицензию и построить завод 51/49%- окупится очень быстро.
Так что надо просто грамотно вести переговоры.
Согласно официальной информации от Витренко, в Украине добывается 17 млрд кубов газа в год. Однако есть эксперты, которые, на основании частично открытой информации делают вывод, что в Украине добывают от 70 до 110 млрд кубов газа в год!!!
А экс-Голова СБУ Смешко утверждает, что в 1991-м году Украина поставила в РСФСР 90 млрд кубов газа, а опираясь на свои источники информации в Нафтогазе, утверждает, что нынче в Украине добывается минимум 40 млрд кубов газа в год!!!
Капітуляція Зе перед кремлем , не за горами ☹️
но как только откроет рот - бл....
Или мадама этого не знает?
Кака там с компетентностью?
Думаю, получше чем у тебя, минимум примерно на порядок. 🙂