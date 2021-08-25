Зеркаль: Рішення суду щодо "Північного потоку-2" зіпсувало плани Кремля

Рішення німецького суду не зупинить плани з будівництва та запуску газопроводу, але змусить Росію грати за європейськими правилами.

Про це пише у фейсбуці радник міністра енергетики України Лана Зеркаль, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Винятків не буде: двері зачиняються. "Північний потік - 2" не буде звільнено від вимог газової директиви ЄС ... Що це означає? А те, що доставка і транспортування газу по трубі мають бути розділені, тобто має відбутися знайомий нам анбандлінг. А ще те, що вільна конкуренція і недопущення зловживання доступом до ринку не є порожніми словами для ЄС і вони готові відстоювати чесні і справедливі правила гри", - підкреслила Зеркаль.

За її словами, рішення суду не вплине на будівництво газопроводу, але змінить його роботу.

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"Газпрому" доведеться ділитися. Мало того, що компанія-оператор повинна бути незалежною від нього, так ще і 50% газу в трубі мають постачати треті сторони. Так, це не зупинить будівництво проєкту, але, м'яко кажучи, вже зіпсувало плани Кремля. Ну і пам'ятаємо, ми теж активно працюємо, щоб закрити ці "двері необмежених можливостей" "Газпрому" назавжди", - підсумувала Зеркаль.

Як повідомлялося, оператор "Північного потоку-2" програв суд у Німеччині і має стати незалежним від "Газпрому".