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Новини Політика України
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НАТО (5105) Росія (47133) Ющенко (3938) Північний потік (1369)

Не потрібно недооцінювати Росію. Ця країна має небезпечно ефективну дипломатію, - Ющенко

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Не потрібно недооцінювати Росію. Ця країна має небезпечно ефективну дипломатію, - Ющенко

Третій президент України Віктор Ющенко назвав найважчими своїми переговорами на чолі держави саміт Північноатлантичного альянсу, який проходив у 2008 році в Бухаресті: тоді партнери не підтримали надання Україні Плану дій щодо членства в НАТО.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив, відповідаючи на запитання "Української правди" з нагоди 30 років незалежності України

"Я думаю, найбільш важкий був саміт НАТО в Бухаресті. 2008 рік. Ми мали всі найбільш оптимістичні прогнози, підтримку американських партнерів і розуміли, що перед нами реальний шанс отримати позитивну відповідь на заяву України про План дій щодо членства.

Проте, коли почалася дискусія по українському питанню, я побачив, що серед європейських партнерів немає єдності в підтримці України. І дуже кулуарно, в дуже дипломатичний спосіб Україні відмовили після кількох годин дискусій, і це було принизливе рішення, по якому, я сподіваюся, нині багато хто в Європі сильно пошкодував.

Читайте також: Ющенко: Україна не отримала ПДЧ у НАТО в 2008-му через Меркель і Саркозі. ВIДЕО

Але ніколи не потрібно недооцінювати Росію. Те, що відбулося зараз з Північним потоком-2, говорить про те, що ця країна має небезпечно ефективну дипломатію".

Як повідомлялося, оператор "Північного потоку-2" програв суд у Німеччині і має стати незалежним від "Газпрому".
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Топ коментарі
+13
Россия просто прекрасно понимает чего она хочет и добивается своего настойчиво. Украинцы же метались из стороны в сторону. То они с Россией дружат, то их больше интересует европейские стандарты.
Теперь они то хотят Порошенка, то Зеленского. А Россия четко знает свой интерес. Вот главное отличие Украины от России. Пока при Порошенко вся наша политика работала на евроинтеграцию мы были очень успешны в этом направлении. Но украинцы снова метнулись куда-то не туда.
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26.08.2021 09:41
+12
Не нужно недооценивать Россию. Эта страна имеет опасно эффективную дипломатию, - Ющенко - Цензор.НЕТ 7659 Не нужно недооценивать Россию. Эта страна имеет опасно эффективную дипломатию, - Ющенко - Цензор.НЕТ 7780
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26.08.2021 09:40
+11
Поважаю В. Ющенко, як щирого патріота України та культурну і виважену людину. Але, на жаль, він був одним із самих не ефективних політиків, що фактично кинуло Україну в "обійми" Януковича. Мабуть мало, хто памʼятає, що обираючи кандидатуру на посаду премʼєр-міністра під час свого президентства між Ю.Тимошенко та П.Порошенко обрав авантюристку, яка потім над ним же й насміхалась поряд хуʼлом кремлівським, а в економіці "наломала дров" та ще гірше розплодила корупцію. Отож щодо ефективності дипломатії москалів - може краще поговорити про не ефективність української дипломатії при Ющенко? Здається вся українська дипломатія того часу з боку Ющенка полягала тільки в розлогих та затягнутих філософствуваннях про "любі друзі, давайте жити дружно...".
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26.08.2021 09:55
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Не нужно недооценивать Россию. Эта страна имеет опасно эффективную дипломатию, - Ющенко - Цензор.НЕТ 7659 Не нужно недооценивать Россию. Эта страна имеет опасно эффективную дипломатию, - Ющенко - Цензор.НЕТ 7780
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26.08.2021 09:40 Відповісти
Россия просто прекрасно понимает чего она хочет и добивается своего настойчиво. Украинцы же метались из стороны в сторону. То они с Россией дружат, то их больше интересует европейские стандарты.
Теперь они то хотят Порошенка, то Зеленского. А Россия четко знает свой интерес. Вот главное отличие Украины от России. Пока при Порошенко вся наша политика работала на евроинтеграцию мы были очень успешны в этом направлении. Но украинцы снова метнулись куда-то не туда.
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26.08.2021 09:41 Відповісти
кому ж іще знати куди "метнутись" українцям, як не кацапам?
о, вєлічайший хозяін всєлєнной! а можно ми вот сюда мєтньомся?
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26.08.2021 09:44 Відповісти
Так метайся куда хочешь. Просто не надо потом сопли размазывать - отчего нас там Европа не принимает. Какие сигналы ты Европе подаешь - так она и реагирует.
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26.08.2021 09:47 Відповісти
о, суровий угро-фінскій норман! прості за еті соплі! прості, што проявіл ету слабость пєрєд мужествєнним завоєватєлєм!
а тєпєрь: можно ми вот сюда метньомся?
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26.08.2021 09:49 Відповісти
Украина дружила с рашкой только в твоем воспаленном воображении, набутылочник лишнехромосомный! Не потрібно недооцінювати Росію. Ця країна має небезпечно ефективну дипломатію, - Ющенко - Цензор.НЕТ 6810Как бы ты не коррумпировал и не расставлял на ключевые посты в Украине кацапских прихвостней - Украина целенаправленно посылает рашку с кацами нах! Не потрібно недооцінювати Росію. Ця країна має небезпечно ефективну дипломатію, - Ющенко - Цензор.НЕТ 2300
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26.08.2021 10:59 Відповісти
До 2014 года очень даже дружили, и в политике открыто была так называемая двухвекторность..хотели одной жопой на двух стульях высидеть, и с Рашкой дружить и с Западом.. и нашим и вашим.. Было, было... ещё как было.
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26.08.2021 12:36 Відповісти
Если ты дружил с рашкой, или например янык с азировым напару (агенты), или граждане рашки, которые были назначены яныком министров обороны и главой сбу - это не значит что еще кто-то с рашкой дружил. Не потрібно недооцінювати Росію. Ця країна має небезпечно ефективну дипломатію, - Ющенко - Цензор.НЕТ 2088 По "одной жопой на двух стульях" - это разгоняемый рашкой миф! Наподобие "моя хата скраю" и "где два украинца - там три гетьмана" Не потрібно недооцінювати Росію. Ця країна має небезпечно ефективну дипломатію, - Ющенко - Цензор.НЕТ 3605
Так что твои сказки - исключительно для внутри-рашкинского потребления Не потрібно недооцінювати Росію. Ця країна має небезпечно ефективну дипломатію, - Ющенко - Цензор.НЕТ 2853
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26.08.2021 16:29 Відповісти
Не українці " метнулись", а шмаркляста команда.
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26.08.2021 11:07 Відповісти
А хто тоді привів до влади шмарклясту команду?
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26.08.2021 11:58 Відповісти
Украинцы же метались из стороны в сторону. То они с Россией дружат, то их больше интересует европейские стандарты.



з паРашею хотiли та хочуть дружити лише хАхли-малороси, а не українцi.
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31.08.2021 21:55 Відповісти
« я надеюсь, сейчас многие в Европе сильно пожалели.Источник: https://censor.net/ru/n3284596»
Да до Европы ничего не дошло .
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26.08.2021 09:41 Відповісти
До них начнёт доходить, когда русские танки будут под Берлином.
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26.08.2021 14:57 Відповісти
они только в Англии по приблизительным подсчётам англичан имеют свыше 1 триллиона долларами денег у кацапов для подкупа просто неограниченно. могут на корню пол европы скупить . вот и вся эффективность
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26.08.2021 09:41 Відповісти
Политики стран Западной Европы нынче сильно "измельчали", среди них отсутствуют сильные личности, государственники. Власть, по большей части, находится в руках популистов и коррупционеров, которые только рады продаться за кацапские, кровавые деньги.
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26.08.2021 09:52 Відповісти
Ну да, такие как Рейган, Тэтчер, де Голль, Адэнауер, *********, канули в прошлое, ещё гомосятина проникла в большую потитку, Кенеди быстро привёл все силы в высшую боевую готовность, тогда во время Карибского кризиса.
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26.08.2021 11:25 Відповісти
Так эта тенденция абсолютно во всём мире как по заказу. или продажные. или идиоты какие то
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26.08.2021 11:44 Відповісти
Ну вот ты сам ответил, кому то выгодны такие мягким членом деланые политики.
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26.08.2021 11:56 Відповісти
Швейцарский институт получил суперкомпьютер и провёл исследования нескольких сот миллионов фирм в мире и пришли к итогу что все они принадлежат сотне компаний которые владеют 60% ВВП мира .дальше копаться насколько понял они побоялись .это было вроде в 2014г если память не изменяет
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26.08.2021 12:33 Відповісти
Да я об этом слышал, что всеми компаниями в мире, владеют несколько человек не удивлюсь, если рашей тоже кто то владеет как активом.
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26.08.2021 12:46 Відповісти
Так они юридически оформленная согласно всех международных норм принадлежность Англии . Шум большой был года полтора два назад раскопали какой то толи договор то ли закон самого начала 90-х
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26.08.2021 13:37 Відповісти
Я работаю в международной компании, теперь, лет 20 назад, это была компания со 100 проц, эстонского капитала, теперь главный акционер в Великобритании, управляющая компания в Швейцарии, технические услуги колумбиец главный, и на самом деле неизвестно кому принадлежит, и кто собственник.
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26.08.2021 13:58 Відповісти
Не нужно недооценивать Россию. Эта страна имеет опасно эффективную дипломатию, - Ющенко - Цензор.НЕТ 713 Не нужно недооценивать Россию. Эта страна имеет опасно эффективную дипломатию, - Ющенко - Цензор.НЕТ 9259
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26.08.2021 09:44 Відповісти
Не потрібно недооцінювати Росію. Ця країна має небезпечно ефективну дипломатію, - Ющенко - Цензор.НЕТ 8350
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26.08.2021 10:20 Відповісти
Поетому не хотите проиграть- не садитесь за стол с шулером. Результат будет один.
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26.08.2021 09:45 Відповісти
Надо отсудить у ник добычу газа лет на сто.
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26.08.2021 09:46 Відповісти
Ющенко? а это тот у которого секретарем РНБО була Райка Богатырева и рыги ходили по Администрации Президента как у себя в офисе
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26.08.2021 09:46 Відповісти
І ще цілим прем'єром при ньому був Яник, який на президентських вкрав в нього голоси.
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26.08.2021 12:02 Відповісти
до Дня Конституції, 28 червня 2015 президент України Петро Порошенко нагородив державними відзнаками 163 людини, серед яких виявився голова Центральної виборчої комісії Михайло Охендовський.


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26.08.2021 14:29 Відповісти
Эффективность кремлёвской дипломатии зиждется на этническом факторе.
Своим надо помогать, в протекционизме - наша сила.
Эти правила работают и в Европе, и ничего нового или необычного в этом нет.
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26.08.2021 09:47 Відповісти
Ющ почав піар кампанію. Мабуть знов попхнеться в президенти.
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26.08.2021 09:49 Відповісти
Не выберут .

Выросло новое поколение - будут выбирать молодых. В Словакии тоже произошёл перелом и выбирают сорокалетних , время на месте не стоит .
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26.08.2021 09:51 Відповісти
Это Украина выбрала сорокалетних.) После Порошенко.
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26.08.2021 09:55 Відповісти
Законсервировать власть на 20 лет смог только **** тоталитарными методами
В демократических странах она периодически меняется 😀😀😀
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26.08.2021 10:16 Відповісти
А вам понравилось что Украина выбрала сорокалетних? Все идет к тому что они снова выиграют и парламентские и президентские выборы. Но уже будут пятидесятилетними.
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26.08.2021 10:49 Відповісти
Але частину голосів на себе відтягне і презом знов стане наркоша.
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26.08.2021 09:58 Відповісти
Да и Розумков рвётся к власти с тихой подачи ОПЗЖ и хремля
От Розумкова веет брежневщиной 😀😀😀
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26.08.2021 10:18 Відповісти
це номенклатурний вилупок, його аж корчить кастова пиха
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26.08.2021 11:45 Відповісти
Он всегда лекции читает. Таким же был когда был презом. Может до кого-то дойдет.
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26.08.2021 09:53 Відповісти
у вас, кацапів, не тільки небезпечно сильна дипломатія, але й надзвичайно спритні шпигуни-отруйники
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26.08.2021 09:55 Відповісти
а Ющу вже неможна й рота розкрити? гадаю, він був не найгіршим президентом.
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26.08.2021 10:09 Відповісти
А здав найгіршому, тому краще йому помовчати.
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26.08.2021 10:14 Відповісти
у цьому роци з медом погано
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26.08.2021 11:54 Відповісти
Поважаю В. Ющенко, як щирого патріота України та культурну і виважену людину. Але, на жаль, він був одним із самих не ефективних політиків, що фактично кинуло Україну в "обійми" Януковича. Мабуть мало, хто памʼятає, що обираючи кандидатуру на посаду премʼєр-міністра під час свого президентства між Ю.Тимошенко та П.Порошенко обрав авантюристку, яка потім над ним же й насміхалась поряд хуʼлом кремлівським, а в економіці "наломала дров" та ще гірше розплодила корупцію. Отож щодо ефективності дипломатії москалів - може краще поговорити про не ефективність української дипломатії при Ющенко? Здається вся українська дипломатія того часу з боку Ющенка полягала тільки в розлогих та затягнутих філософствуваннях про "любі друзі, давайте жити дружно...".
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26.08.2021 09:55 Відповісти
На счет Тимошенко соглашусь. Это один из основных промахов Ющенко на посту президента.
Олигархические телепомойки, которые вещали о "крепких хозяйственниках донбасса" и вовсю пытались дискредитировать Ющенко, нанесли огромный ущерб его рейтингу. Во многом благодаря их пропагандистской работе, руками малообразованного избирателя Украина и была отдана Яныку и его своре. Ситуация очень похожа на ту, которую мы видели перед выборами 2019 года.
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26.08.2021 10:05 Відповісти
С учетом как прос-ли первый Майдан, как сдулся "помаранчевый" лагерь( кого там только не было, даже Азаров) и сам ЮЩЕНКО.. ЮЩЕНКО... ЮЩЕНКО..., как он назначил премьера Ябуповича, а потом по факту поддержал его кандидатуру в президенты.. То оно конечно так..
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26.08.2021 09:56 Відповісти
В письме наркому иностранных дел Чичерину Ленин, определил программу действий

советской дипломатии на долгие годы: «Очевидно, что действительно впечатление

можно произвести только сверхнаглостью».
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26.08.2021 10:00 Відповісти
ИДИОТ!!!
Вся "эффективность" дипломатии ********** определяется количеством милиардов Баксов, которые идут на подкуп местных политических ШАВОК, типа Шредера.
Кстати, когда ТЫ ПАДЛА, Украину Донецкому Зеку с потрохами продал - это тоже была "эффективность" дипломатии *****.
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26.08.2021 10:02 Відповісти
Хотел написать это же более дипломатично, но в принципе так тоже можно.))
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26.08.2021 10:08 Відповісти
Вся еефективність російської дипломатії полягає у зговірливості євроатлантичних еліт. Вони визнають, що Україна, інші пострадянські країни, Східна Європа - це сфера впливу Росії. І щоб її не дратувати, треба йти на так звані "компроміси". Ці всі Маркелі, Макрони по замовчуваннюю вважають Україну кацапською вотчиною. США як світовий поліцеський зійшли навівець, їх хвилю\більше Азіатський регіон. Надія лише на Велику Британію - історичного ворога Росії та нашого природнього союзника.
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26.08.2021 10:04 Відповісти
"Велика Британія" уже сказала тебе что надо шахты закрывать, а то глобальное потепление тыковку напечет! Не потрібно недооцінювати Росію. Ця країна має небезпечно ефективну дипломатію, - Ющенко - Цензор.НЕТ 4200 Вот для тебя будет сюрпризом когда узнаешь что ***** - карманный гопник бабы Лизы Не потрібно недооцінювати Росію. Ця країна має небезпечно ефективну дипломатію, - Ющенко - Цензор.НЕТ 4366
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26.08.2021 11:05 Відповісти
Маячня. Шахти мають приносити прибуток, а не бути бездонною дотаційною прірвою. Старі та неефективні потрібно закривати, а залишити лише перспективні. А щодо баби лізи, то "шарік - ти балбєс."
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26.08.2021 11:09 Відповісти
Зайда, я бачу шо ти пісатєль а нє чітатєль, але британці кажуть саме про екологчний вплив вугільних шахт, а не за економіку Не потрібно недооцінювати Росію. Ця країна має небезпечно ефективну дипломатію, - Ющенко - Цензор.НЕТ 7997
Щодо баби Лізи - наведи хоч одне криве слово крємлядєй щодо британської монархії?
У кацапів тільки США в усьому винні. То хто з нас балбєс? Не потрібно недооцінювати Росію. Ця країна має небезпечно ефективну дипломатію, - Ющенко - Цензор.НЕТ 4183
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26.08.2021 16:21 Відповісти
Нічого дивного!
Україні залишилась РАДЯНСЬКА дипломатія,як і на РФ. Україна залишалась під зовнішнім керуваням РФ,і навіть за президенства Ющенка керувалася кремлем,а не Києвом.
Порошенко розпочав все розчищати від путінят - були успіхи.
"Мудрий нарід" обрав Зе- мудака,при якому Україну відкинуло знов до Ющенка і люббих друзів ЗЕрмака.
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26.08.2021 10:09 Відповісти
> сейчас многие в Европе сильно пожалели

А чё им жалеть-то, не у них кусок страны же оттяпали, президент-инфантил тоже не у них. У них всё хорошо. Для них события в Украине, как для нас в Сирии или Афганистане или даже в своё время в Грузии - где-то далеко.
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26.08.2021 10:11 Відповісти
Не потрібно недооцінювати Росію. Ця країна має небезпечно ефективну дипломатію, - Ющенко - Цензор.НЕТ 1771
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26.08.2021 10:14 Відповісти
У того, кто умеет адекватно отслеживать причинно-следственные связи, эта личность ничего, кроме презрения вызывать не может. Полностью слив Оранжевую революцию, этот тип не только никак не мешал, но и всячески содействовал полной передаче власти в стране ОПГ Януковича. Тем самым, именно он заложил фундамент под трагические события 2014 года со всеми вытекающими последствиями. Украине вполне могло хватить одной революции, если бы после неё к власти не пришло вот это.
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26.08.2021 10:20 Відповісти
Тебе бы ярд занесли - ты б тоже содействовал Не потрібно недооцінювати Росію. Ця країна має небезпечно ефективну дипломатію, - Ющенко - Цензор.НЕТ 1020
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26.08.2021 11:03 Відповісти
Ты б и за Тыщу гривен продался бы!Только никто не дает,да?
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26.08.2021 11:09 Відповісти
Я достаточно зарабатываю, и могу бесплатно насадить тебя на бутылку Не потрібно недооцінювати Росію. Ця країна має небезпечно ефективну дипломатію, - Ющенко - Цензор.НЕТ 3105 И Юща гниломордого рядом с тобой Не потрібно недооцінювати Росію. Ця країна має небезпечно ефективну дипломатію, - Ющенко - Цензор.НЕТ 241
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26.08.2021 16:22 Відповісти
100%
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26.08.2021 15:46 Відповісти
Гроші, гроші і гроші парашні!
Мільярди доларів на підкупи, ось і вся ефективність кацапської дипломатії!
Шрьодери, лі Пени, австрійці, чехи і той же Додон!
Плюс парашне нахабство космічних масштабів!
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26.08.2021 10:24 Відповісти
Именно так. Вся хваленая демократия ценностей коллективного запада зиждется на тотальном контроле. Контроле и за властью и за гражданами. Потому как и те и другие не менее падки на бабосы чем и остальные. Появится возможность безнаказанно хапнуть- хапнут не задумываясь. Потому ориентируясь на запад делать по своему... Иначе никак...
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26.08.2021 10:46 Відповісти
Витя, поменьше надо было Армию разворовывать, тогда бы и у нас была бы опасно эффективная дипломатия! А то что конюшня "мид" копростана бред несёт, это не дипломатия а хамство...
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26.08.2021 10:25 Відповісти
Если бы только армию Не потрібно недооцінювати Росію. Ця країна має небезпечно ефективну дипломатію, - Ющенко - Цензор.НЕТ 668
Это именно та падла, которая разорвала ПРЯМЫЕ договора с Туркменией, по продаже нам газа. Собственно строительство Северных и Южного потока - это в первую очередь вина Ющенко.
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26.08.2021 15:48 Відповісти
"Эта страна имеет опасно эффективную дипломатию, - Ющенко" - занесли мне ярд денег, и я сделал Яныка премьером! А что я мог против такой опасно эффективной дипломатии? Не потрібно недооцінювати Росію. Ця країна має небезпечно ефективну дипломатію, - Ющенко - Цензор.НЕТ 2154 Не потрібно недооцінювати Росію. Ця країна має небезпечно ефективну дипломатію, - Ющенко - Цензор.НЕТ 8473
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26.08.2021 11:02 Відповісти
Интересы Европы не слишком крепко ссориться с Россией. Они терпели, пока видели, что Украина делает что-то в сторону евроинтеграции. А криворагульного клоуна они терпеть не будут. Это логично и правильно. Для нас это плохо, но мы это сами выбрали.
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26.08.2021 11:10 Відповісти
Ну так помимо политиков, на западе есть ещё большой бизнес, главе допустим немецкого Сименс, ему как то нет дела до Украины, если все новые локомотивы раши, имеют сименовскую начинку, а сапсан так вообще полностью Сименс, а это миллиарды евро.
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26.08.2021 11:30 Відповісти
Я это понимаю. Но также надо помнить и про то, что подобная политика сгенерировала Сталина и Гитлера. Результаты были ужасными.
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26.08.2021 11:34 Відповісти
Ну за Гитлером стояли промышленники, он бы тоже без их поддержки не пришёл бы к власти, в отличии от Сталина, Гитлер, его партия, пришли к власти легитимным путем, в результате выборов, видимо Гитлер, пообещал большому бизнесу, рабскую силу, которую добудет на востоке, в странах запада, люди жили как и до оккупации, ходили на работу, работали на Рейх, получали кстати больше чем до немецкой оккупации, что бы не бузили, на востоке было все по другому.
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26.08.2021 11:54 Відповісти
ну, я говорю не про немецких промышленников, а об американских и европейских. Они вполне нормально сосуществовали с Гитлером, действительно используя рабскую силу(как и Сталин) и неплохо на этом заработали. То же было и в отношении СССР. Американцы были в курсе голода в Украине, но не слишком обращали внимание на этот факт. Они помогали Сталину строить концлагерь зарабатывая на этом. На политику(как и сейчас) они не слишком обращали внимание, важен был заработок любой ценой. История повторилась: что тогда, что сейчас моральные аспекты вопроса отброшены в сторону. Результаты также могут повториться. Очень бы не хотелось.
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26.08.2021 12:08 Відповісти
Ну потому что деньги у мире главное, зачем промышленнику заморачитватся по поводу какой строй и власть, в той сране, на которой можно заработать, Стандарт ойл, американская всю войну сотрудричала с гитлеровцами, грузовики опель блиц, собирались на заводах форда, английские тузы имели акции немецких компаний, и был запрет авиации союзников, на бомбёжки этих предприятий, потому что война закончится, а предприятие потом будет, приносить прибыль, амерканцы продавали советам да и запад, лицензии типа авиационных компаний, не сразу но дибились разрешения своих парламентов, а сейчас что могло изменится, если бы западу раша не была бы нужна, её уже сравнял и бы с землёй, голод тогда и в раше был, и мир тогда другой был, никто не провозглашал ценности демократические, там более в США тогда у самих был голод, кризис, жёсткий, экономический, свои рабочие умирали массово от голода, пока Великий яРузвельт это не остановил и не вывел США в мировые лидеры.
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26.08.2021 12:26 Відповісти
Гитлер без Сралина ни к какой власти бы не пришел! Посмотри историю голосования Алоизыча на канцлера! У него было большинство, но недостаточное для назначения. Только после голосов коммунистов Тельмана, управляемого Сралиным из Кремля, Гитлер и стал канцлером Не потрібно недооцінювати Росію. Ця країна має небезпечно ефективну дипломатію, - Ющенко - Цензор.НЕТ 2017
"Промышленники" нервно курили в сторонке.
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26.08.2021 16:24 Відповісти
Да там что то было такое, вроде даже компартии Германии содеожалась советами и плясали под дудку Сталина, видимо у Сталин а были свои виды на Гитлера, но содержать до выборов, партию НСДАП, и 6 000 000, штурмовиков, которые сидели на пособиях, и обеспечивались,на это нужны были огромные деньги.
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26.08.2021 17:23 Відповісти
Они даже Талибан признали,а клоуна подавно.
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26.08.2021 13:42 Відповісти
При Ющенко была полная анархия ! Каждый был себе барин ... Это была демократия!
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26.08.2021 11:12 Відповісти
теперь у тебя есть царь - зеленый псих с интеллектом мокшанской лягушки. Теперь ты должен быть счастлив.
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26.08.2021 11:35 Відповісти
всі події в Україні та Грузії свідчать про те, що коли Горбачов та Коль обговорювали шляхи обєднення Німеччини домовились удвох, що німці не будуть проти збереження Союзу, а потім це ж було закріплено між Єльцинім та Колем, коли вони удвох "крепко поддали". Тому то і була предява німців про відмову у самий останній момент, колуарно. А Саркозі пристав, бо одержав хабара і за Україну і за Грузію. А гроші Сакрозі платив тоді ще живий друг рейху Муамар. Ходили упорні слухи, що головна "дисидентка" шляху в Європу та отримання Томосу теж була причетна до цих грошей. Про це на дапитах у процесі Саркозі повідомив начальник охорони Муамара. А потім було підписання газового договору, де і хіхікала бабуся разом з фюрером і клялася йому у вічній дружбі та любові. Ось і зараз говорять учасники, що підписант Дубина (Нафтогаз) був пайщиком в ІСД, який і був проданий разом із заводами до підписання договору. А Ви віщуєте, що Ющенко винуватий у всьому. Там тільки один вірмен сидить, за шахрайство дали аж 9 років.
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26.08.2021 11:17 Відповісти
витя пробудился и возбудился
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26.08.2021 21:09 Відповісти
Вся "эффективная дипломатия" РФ заключается в скупке и коррумпировании европейских и мировых политиков по всему миру на шальные нефтегазовые доходы от продажи ресурсов из недр страны, а так же "эффективная дипломатия" угроз, шантажа и запугивания, вместе с откроваенной пропагандой и отрицанием очевидного.
Но недооценивать всё это, конечно же, не стоит.
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26.08.2021 22:49 Відповісти
 
 