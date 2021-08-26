Не потрібно недооцінювати Росію. Ця країна має небезпечно ефективну дипломатію, - Ющенко
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Третій президент України Віктор Ющенко назвав найважчими своїми переговорами на чолі держави саміт Північноатлантичного альянсу, який проходив у 2008 році в Бухаресті: тоді партнери не підтримали надання Україні Плану дій щодо членства в НАТО.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив, відповідаючи на запитання "Української правди" з нагоди 30 років незалежності України
"Я думаю, найбільш важкий був саміт НАТО в Бухаресті. 2008 рік. Ми мали всі найбільш оптимістичні прогнози, підтримку американських партнерів і розуміли, що перед нами реальний шанс отримати позитивну відповідь на заяву України про План дій щодо членства.
Проте, коли почалася дискусія по українському питанню, я побачив, що серед європейських партнерів немає єдності в підтримці України. І дуже кулуарно, в дуже дипломатичний спосіб Україні відмовили після кількох годин дискусій, і це було принизливе рішення, по якому, я сподіваюся, нині багато хто в Європі сильно пошкодував.
Але ніколи не потрібно недооцінювати Росію. Те, що відбулося зараз з Північним потоком-2, говорить про те, що ця країна має небезпечно ефективну дипломатію".
Як повідомлялося, оператор "Північного потоку-2" програв суд у Німеччині і має стати незалежним від "Газпрому".
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Теперь они то хотят Порошенка, то Зеленского. А Россия четко знает свой интерес. Вот главное отличие Украины от России. Пока при Порошенко вся наша политика работала на евроинтеграцию мы были очень успешны в этом направлении. Но украинцы снова метнулись куда-то не туда.
о, вєлічайший хозяін всєлєнной! а можно ми вот сюда мєтньомся?
а тєпєрь: можно ми вот сюда метньомся?
Так что твои сказки - исключительно для внутри-рашкинского потребления
з паРашею хотiли та хочуть дружити лише хАхли-малороси, а не українцi.
Да до Европы ничего не дошло .
Своим надо помогать, в протекционизме - наша сила.
Эти правила работают и в Европе, и ничего нового или необычного в этом нет.
Выросло новое поколение - будут выбирать молодых. В Словакии тоже произошёл перелом и выбирают сорокалетних , время на месте не стоит .
В демократических странах она периодически меняется 😀😀😀
От Розумкова веет брежневщиной 😀😀😀
Олигархические телепомойки, которые вещали о "крепких хозяйственниках донбасса" и вовсю пытались дискредитировать Ющенко, нанесли огромный ущерб его рейтингу. Во многом благодаря их пропагандистской работе, руками малообразованного избирателя Украина и была отдана Яныку и его своре. Ситуация очень похожа на ту, которую мы видели перед выборами 2019 года.
советской дипломатии на долгие годы: «Очевидно, что действительно впечатление
можно произвести только сверхнаглостью».
Вся "эффективность" дипломатии ********** определяется количеством милиардов Баксов, которые идут на подкуп местных политических ШАВОК, типа Шредера.
Кстати, когда ТЫ ПАДЛА, Украину Донецкому Зеку с потрохами продал - это тоже была "эффективность" дипломатии *****.
Щодо баби Лізи - наведи хоч одне криве слово крємлядєй щодо британської монархії?
У кацапів тільки США в усьому винні. То хто з нас балбєс?
Україні залишилась РАДЯНСЬКА дипломатія,як і на РФ. Україна залишалась під зовнішнім керуваням РФ,і навіть за президенства Ющенка керувалася кремлем,а не Києвом.
Порошенко розпочав все розчищати від путінят - були успіхи.
"Мудрий нарід" обрав Зе- мудака,при якому Україну відкинуло знов до Ющенка і люббих друзів ЗЕрмака.
А чё им жалеть-то, не у них кусок страны же оттяпали, президент-инфантил тоже не у них. У них всё хорошо. Для них события в Украине, как для нас в Сирии или Афганистане или даже в своё время в Грузии - где-то далеко.
Мільярди доларів на підкупи, ось і вся ефективність кацапської дипломатії!
Шрьодери, лі Пени, австрійці, чехи і той же Додон!
Плюс парашне нахабство космічних масштабів!
Это именно та падла, которая разорвала ПРЯМЫЕ договора с Туркменией, по продаже нам газа. Собственно строительство Северных и Южного потока - это в первую очередь вина Ющенко.
"Промышленники" нервно курили в сторонке.
Но недооценивать всё это, конечно же, не стоит.