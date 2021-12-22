Дело MH17: Прокуратура потребовала для всех обвиняемых пожизненные сроки
Нидерландская прокуратура потребовала для всех обвиняемых по делу о крушении MH17 пожизненное тюремное заключение.
Об этом сообщила с заседания суда журналистка De Telegraaf Саския Беллеман, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Как заявила прокурор Манон Риддербекс, катастрофа MH17 является одним их самых тяжких преступлений, которое стало результатом операции с участием фигурантов дела Игоря Гиркина, Сергея Дубинского, Олега Пулатова и Леонида Харченко.
"Факты настолько серьезны, а последствия настолько велики, что с точки зрения возмездия уместно только максимальное наказание", - отметила она.
Таким образом, прокуратура требует пожизненного заключения для всех четверых обвиняемых.
Риддербекс добавила, что Россия вряд ли выдаст своих граждан Гиркина, Дубинского и Пулатова, а местонахождение украинца Леонида Харченко остается неизвестным.
"Но любого, кто сегодня кажется неуловимым, завтра могут арестовать", - полагает обвинение.
Прокуратура также требует, чтобы суд вынес решение о немедленном тюремном заключении.
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ГЛАВНОГО ЗАКАЗЧИКА ???
За словами обвинувача, підсудні Гіркін, Дубинський, Пулатов і Харченко "самі не натиснули кнопку, але запросили, отримали та застосували "Бук" у власних військових цілях і при цьому збили MH17". Джерело:
Я смотрела интервью. Это правда, что Цемаха допросила Международная совместная следственная группа (JIT)", - отметила пресс-секретарь прокуратуры Нидерландов Брехт ван де Мосдейк.