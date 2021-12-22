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Новости Российские террористы сбили Боинг
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Дело MH17: Прокуратура потребовала для всех обвиняемых пожизненные сроки

Дело MH17: Прокуратура потребовала для всех обвиняемых пожизненные сроки

Нидерландская прокуратура потребовала для всех обвиняемых по делу о крушении MH17 пожизненное тюремное заключение.

Об этом сообщила с заседания суда журналистка De Telegraaf Саския Беллеман, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Как заявила прокурор Манон Риддербекс, катастрофа MH17 является одним их самых тяжких преступлений, которое стало результатом операции с участием фигурантов дела Игоря Гиркина, Сергея Дубинского, Олега Пулатова и Леонида Харченко.

"Факты настолько серьезны, а последствия настолько велики, что с точки зрения возмездия уместно только максимальное наказание", - отметила она.

Таким образом, прокуратура требует пожизненного заключения для всех четверых обвиняемых.

Также читайте: Каждому близкому родственнику погибшего в катастрофе МН17 должно быть выплачено 40 тыс. евро, – генпрокурор Нидерландов

Риддербекс добавила, что Россия вряд ли выдаст своих граждан Гиркина, Дубинского и Пулатова, а местонахождение украинца Леонида Харченко остается неизвестным.

"Но любого, кто сегодня кажется неуловимым, завтра могут арестовать", - полагает обвинение.

Прокуратура также требует, чтобы суд вынес решение о немедленном тюремном заключении.

Автор: 

суд (25087) Харченко (23) Боинг-777 Malaysia Airlines (1371) Гиркин Игорь (192) Дубинский Сергей (8) Пулатов Олег (23)


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Топ комментарии
+24
И плешивого вписать надо !
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22.12.2021 13:24
+20
Нема, тому що Цемаха не допитали. А хто ж віддав цього цінного свідка кацапам?
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22.12.2021 13:30
+16
А де ж роССійські генерали в списці ?
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22.12.2021 13:28
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И плешивого вписать надо !
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22.12.2021 13:24 Ответить
Пуйло може і росердитися. Спишуть на виконанців.
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22.12.2021 13:26 Ответить
Может спровоцировать всеобщую обеспокоенность
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22.12.2021 13:45 Ответить
А Путлера
ГЛАВНОГО ЗАКАЗЧИКА ???
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22.12.2021 13:44 Ответить
Толстожопым европейцам важнее стабильные поставки газа нежели ПРАВОСУДИЕ. Мир стал жить сегодняшним днём.
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22.12.2021 13:48 Ответить
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22.12.2021 14:21 Ответить
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22.12.2021 14:22 Ответить
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22.12.2021 14:24 Ответить
А як же ж бути з основними злочинцями, тими хто накази давав на транспортування ракет Бук в іншу країну , на збиття літака , це ж армія, накази виконуються...?!!А зараз ці ж самі шантажують весь Світ..?!
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22.12.2021 15:12 Ответить
А тому ,хто дав наказ?!
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22.12.2021 13:26 Ответить
читай: вони нe являються вiйськовослужбовцями якi зобов"язанi виконувати наказ чeрeз присягу.
За словами обвинувача, підсудні Гіркін, Дубинський, Пулатов і Харченко "самі не натиснули кнопку, але запросили, отримали та застосували "Бук" у власних військових цілях і при цьому збили MH17". Джерело:
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22.12.2021 13:35 Ответить
А де ж роССійські генерали в списці ?
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22.12.2021 13:28 Ответить
Нема, тому що Цемаха не допитали. А хто ж віддав цього цінного свідка кацапам?
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22.12.2021 13:30 Ответить
підарешти
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22.12.2021 13:32 Ответить
Цемаха допитали не бреши.
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22.12.2021 13:44 Ответить
Хто?
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22.12.2021 13:58 Ответить
Следователи международной следственной группы по мн17.
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22.12.2021 14:03 Ответить
********** поменял цемаха на трансляцию скатов по первому Аналу на новый год, бизнес это главное, а родина то куйня.
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22.12.2021 16:29 Ответить
Звучит как условно пожизненное в пределах парашки...
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22.12.2021 13:35 Ответить
Наш красавец Цэмаха Путину вернул, за то, что бы "заглянуть Путину в глаза". А если бы Цэмаха отвезли на суд, то может еще мнго фамилий в списке обвиняемых появилось.
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22.12.2021 13:35 Ответить
Насколько помню, цемаха голландцы в Украине допрашивали. Абсолютно, не удивлюсь, если сами голландцы и попросили клоуна в рашу отдать этого деятеля, что бы имя пуйла не всплывало.
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22.12.2021 13:42 Ответить
это брехня зеленой шоблы, Цемаха в Украине голландцы не допрашивали. И чтобы Цемах не попал в руки голландской прокуратуры зеленый предатель по быстрячку подарил его кремлевскому ху@лу и это при том, что Цемах являлся гражданином Украины то есть его не имели права передавать Рашке.
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22.12.2021 13:56 Ответить
Где брехня?

Я смотрела интервью. Это правда, что Цемаха допросила Международная совместная следственная группа (JIT)", - отметила пресс-секретарь прокуратуры Нидерландов Брехт ван де Мосдейк.
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22.12.2021 14:25 Ответить
перед допросом голландцев цемах уже знал об обмене на данецкую праститутку и стал молчать как рыба, до этого он был по сговорчивее и понимал впереди тюрьма или суицид.
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22.12.2021 16:33 Ответить
Окуенно, ,, ВАШ,, помог избежать следственных действий и наказания... А это уже имеет своё определение в УК- СОДЕЙСТВИЕ.
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22.12.2021 13:53 Ответить
ТАК ГЛАВНЫЙ ОТВЕТСТВЕННЫЙ ЭТО ГЛАВНОКОМАНДУЮЩИЙ РОССИЙСКОЙ АРМИИ !!!
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22.12.2021 13:40 Ответить
До одного места всё это. Лаптестан не признаёт решения иностранных судов. Никого не посадят.
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22.12.2021 13:41 Ответить
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22.12.2021 13:41 Ответить
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22.12.2021 14:28 Ответить
Але ж замовив і профінансував цей теракт - уряд РФ . Хіба не на замовнику злочину лежить найбільша вина ?
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22.12.2021 13:44 Ответить
найбільша вина, в залежності від гаспрому. Звідти і .. Обезпокоєнность..
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22.12.2021 14:03 Ответить
шось дуже жорстоко.....повісити би їх на*уй, та й усе....
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22.12.2021 13:48 Ответить
На ветке бздит какая-то кацапская плесень. Не пора ли "покрестить"?)
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22.12.2021 13:48 Ответить
а кто им Бук дал???, донецкие шахтеры???, де пуйло в обвинительном акте????
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22.12.2021 13:49 Ответить
дело не в этом.Сегодняшняя Фемида в Еропе стоит не на объездной. Она стоит возле газовой трубомагистрали.
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22.12.2021 14:06 Ответить
что в принципе, одно и тоже)
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22.12.2021 14:09 Ответить
А Бук у них был личным,приватизированным.
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22.12.2021 14:17 Ответить
Ашиплісь, ой ашиплісь пракурори із суддями. Тепер всіх підсудних прийдеться відпустити, прямо із зали суду, бо згідно крилатої фрази члЄніна:"раїса - турма народов".
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22.12.2021 14:34 Ответить
Нужно давать сроки целой цепочки чиновников, по вине которых эта смерть перемещалась от точки дислокации до точки где было совершено преступление, это Начальники ГАИ городов где проезжал Бук, МЭРам, Губернаторам, начальнику погранзаставы который дал добро на пересечение украинской границы и тд.
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22.12.2021 14:42 Ответить
На лаві підсудних повинні бути ті,хто дав дозвіл на використання системи Бук на території України, ті,хто пропустив цю зброю через кордон України з боку пограничної служби РФ, ті ,хто нажимав на спусковий гачок
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22.12.2021 14:56 Ответить
Прекрасно, а нынешнее руководство рф не виновно?, в расход, как всегда - пешки..
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22.12.2021 14:56 Ответить
Если суд ЕС скажет, что виновен путен, то завтра в здании суда ЕС отключат газ и судьям будет холодно. А Вы же понимаете, что это намного важнее, чем какая-то там правда или справедливость или возмездие за сотни жертв, погибших в сбитом Боинге...
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22.12.2021 15:27 Ответить
Всё, конечно же, понятно, по этому это не суд, а цирк и грош ему цена с такими выводами.
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22.12.2021 19:38 Ответить
Пора діяти,бо )(уйло знахабніло.
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22.12.2021 15:42 Ответить
Росічнам ца масове вбивство людей цєз цього літака треба на 100 років заборонити право літати російським літакам над країнами Європи і всього цивілізованого світу!
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22.12.2021 16:14 Ответить
Все правильно. Вбивці не мають права розгулювати на волі. Дійде черга і до Путлера, якщо сам не здохне раніше.
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22.12.2021 17:38 Ответить
Простите за цинизм, ими расстрел до ж......................., требовать надо со страны, они шо сами это придумали?
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22.12.2021 20:31 Ответить
 
 