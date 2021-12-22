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Новини Російські терористи збили Боїнг
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Справа MH17: Прокуратура запросила для всіх обвинувачених довічні терміни

Справа MH17: Прокуратура запросила для всіх обвинувачених довічні терміни

Нідерландська прокуратура запросила для всіх обвинувачених у справі про катастрофу MH17 довічне тюремне ув'язнення.

Про це повідомила з засідання суду журналістка De Telegraaf Саскія Беллеман, передає Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

Як заявила прокурор Манон Ріддербекс, катастрофа MH17 є одним із найтяжчих злочинів, який став результатом операції з участю фігурантів справи Ігоря Гіркіна, Сергія Дубинського, Олега Пулатова та Леоніда Харченка.

"Факти настільки серйозні, а наслідки настільки великі, що з погляду відплати доречне лише максимальне покарання", - наголосила вона.

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Таким чином, прокуратура вимагає довічного ув'язнення для всіх чотирьох обвинувачених.

Ріддербекс додала, що Росія навряд чи видасть своїх громадян Гіркіна, Дубинського та Пулатова, а місцезнаходження українця Леоніда Харченка залишається невідомим.

"Але будь-кого, хто сьогодні здається невловимим, завтра можуть заарештувати", - вважає звинувачення.

Прокуратура також вимагає, щоб суд ухвалив рішення про негайне ув'язнення.

Автор: 

суд (11665) Харченко (23) Боїнг-777 Malasia Airli... (754) Гіркін Ігор (189) Дубинський Сергій (8) Пулатов Олег (21)


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Топ коментарі
+24
И плешивого вписать надо !
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22.12.2021 13:24
+20
Нема, тому що Цемаха не допитали. А хто ж віддав цього цінного свідка кацапам?
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22.12.2021 13:30
+16
А де ж роССійські генерали в списці ?
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22.12.2021 13:28
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И плешивого вписать надо !
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22.12.2021 13:24 Відповісти
Пуйло може і росердитися. Спишуть на виконанців.
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22.12.2021 13:26 Відповісти
Может спровоцировать всеобщую обеспокоенность
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22.12.2021 13:45 Відповісти
А Путлера
ГЛАВНОГО ЗАКАЗЧИКА ???
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22.12.2021 13:44 Відповісти
Толстожопым европейцам важнее стабильные поставки газа нежели ПРАВОСУДИЕ. Мир стал жить сегодняшним днём.
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22.12.2021 13:48 Відповісти
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22.12.2021 14:21 Відповісти
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22.12.2021 14:22 Відповісти
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22.12.2021 14:24 Відповісти
А як же ж бути з основними злочинцями, тими хто накази давав на транспортування ракет Бук в іншу країну , на збиття літака , це ж армія, накази виконуються...?!!А зараз ці ж самі шантажують весь Світ..?!
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22.12.2021 15:12 Відповісти
А тому ,хто дав наказ?!
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22.12.2021 13:26 Відповісти
читай: вони нe являються вiйськовослужбовцями якi зобов"язанi виконувати наказ чeрeз присягу.
За словами обвинувача, підсудні Гіркін, Дубинський, Пулатов і Харченко "самі не натиснули кнопку, але запросили, отримали та застосували "Бук" у власних військових цілях і при цьому збили MH17". Джерело:
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22.12.2021 13:35 Відповісти
А де ж роССійські генерали в списці ?
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22.12.2021 13:28 Відповісти
Нема, тому що Цемаха не допитали. А хто ж віддав цього цінного свідка кацапам?
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22.12.2021 13:30 Відповісти
підарешти
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22.12.2021 13:32 Відповісти
Цемаха допитали не бреши.
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22.12.2021 13:44 Відповісти
Хто?
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22.12.2021 13:58 Відповісти
Следователи международной следственной группы по мн17.
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22.12.2021 14:03 Відповісти
********** поменял цемаха на трансляцию скатов по первому Аналу на новый год, бизнес это главное, а родина то куйня.
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22.12.2021 16:29 Відповісти
Звучит как условно пожизненное в пределах парашки...
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22.12.2021 13:35 Відповісти
Наш красавец Цэмаха Путину вернул, за то, что бы "заглянуть Путину в глаза". А если бы Цэмаха отвезли на суд, то может еще мнго фамилий в списке обвиняемых появилось.
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22.12.2021 13:35 Відповісти
Насколько помню, цемаха голландцы в Украине допрашивали. Абсолютно, не удивлюсь, если сами голландцы и попросили клоуна в рашу отдать этого деятеля, что бы имя пуйла не всплывало.
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22.12.2021 13:42 Відповісти
это брехня зеленой шоблы, Цемаха в Украине голландцы не допрашивали. И чтобы Цемах не попал в руки голландской прокуратуры зеленый предатель по быстрячку подарил его кремлевскому ху@лу и это при том, что Цемах являлся гражданином Украины то есть его не имели права передавать Рашке.
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22.12.2021 13:56 Відповісти
Где брехня?

Я смотрела интервью. Это правда, что Цемаха допросила Международная совместная следственная группа (JIT)", - отметила пресс-секретарь прокуратуры Нидерландов Брехт ван де Мосдейк.
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22.12.2021 14:25 Відповісти
перед допросом голландцев цемах уже знал об обмене на данецкую праститутку и стал молчать как рыба, до этого он был по сговорчивее и понимал впереди тюрьма или суицид.
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22.12.2021 16:33 Відповісти
Окуенно, ,, ВАШ,, помог избежать следственных действий и наказания... А это уже имеет своё определение в УК- СОДЕЙСТВИЕ.
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22.12.2021 13:53 Відповісти
ТАК ГЛАВНЫЙ ОТВЕТСТВЕННЫЙ ЭТО ГЛАВНОКОМАНДУЮЩИЙ РОССИЙСКОЙ АРМИИ !!!
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22.12.2021 13:40 Відповісти
До одного места всё это. Лаптестан не признаёт решения иностранных судов. Никого не посадят.
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22.12.2021 13:41 Відповісти
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22.12.2021 13:41 Відповісти
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22.12.2021 14:28 Відповісти
Але ж замовив і профінансував цей теракт - уряд РФ . Хіба не на замовнику злочину лежить найбільша вина ?
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22.12.2021 13:44 Відповісти
найбільша вина, в залежності від гаспрому. Звідти і .. Обезпокоєнность..
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22.12.2021 14:03 Відповісти
шось дуже жорстоко.....повісити би їх на*уй, та й усе....
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22.12.2021 13:48 Відповісти
На ветке бздит какая-то кацапская плесень. Не пора ли "покрестить"?)
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22.12.2021 13:48 Відповісти
а кто им Бук дал???, донецкие шахтеры???, де пуйло в обвинительном акте????
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22.12.2021 13:49 Відповісти
дело не в этом.Сегодняшняя Фемида в Еропе стоит не на объездной. Она стоит возле газовой трубомагистрали.
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22.12.2021 14:06 Відповісти
что в принципе, одно и тоже)
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22.12.2021 14:09 Відповісти
А Бук у них был личным,приватизированным.
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22.12.2021 14:17 Відповісти
Ашиплісь, ой ашиплісь пракурори із суддями. Тепер всіх підсудних прийдеться відпустити, прямо із зали суду, бо згідно крилатої фрази члЄніна:"раїса - турма народов".
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22.12.2021 14:34 Відповісти
Нужно давать сроки целой цепочки чиновников, по вине которых эта смерть перемещалась от точки дислокации до точки где было совершено преступление, это Начальники ГАИ городов где проезжал Бук, МЭРам, Губернаторам, начальнику погранзаставы который дал добро на пересечение украинской границы и тд.
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22.12.2021 14:42 Відповісти
На лаві підсудних повинні бути ті,хто дав дозвіл на використання системи Бук на території України, ті,хто пропустив цю зброю через кордон України з боку пограничної служби РФ, ті ,хто нажимав на спусковий гачок
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22.12.2021 14:56 Відповісти
Прекрасно, а нынешнее руководство рф не виновно?, в расход, как всегда - пешки..
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22.12.2021 14:56 Відповісти
Если суд ЕС скажет, что виновен путен, то завтра в здании суда ЕС отключат газ и судьям будет холодно. А Вы же понимаете, что это намного важнее, чем какая-то там правда или справедливость или возмездие за сотни жертв, погибших в сбитом Боинге...
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22.12.2021 15:27 Відповісти
Всё, конечно же, понятно, по этому это не суд, а цирк и грош ему цена с такими выводами.
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22.12.2021 19:38 Відповісти
Пора діяти,бо )(уйло знахабніло.
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22.12.2021 15:42 Відповісти
Росічнам ца масове вбивство людей цєз цього літака треба на 100 років заборонити право літати російським літакам над країнами Європи і всього цивілізованого світу!
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22.12.2021 16:14 Відповісти
Все правильно. Вбивці не мають права розгулювати на волі. Дійде черга і до Путлера, якщо сам не здохне раніше.
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22.12.2021 17:38 Відповісти
Простите за цинизм, ими расстрел до ж......................., требовать надо со страны, они шо сами это придумали?
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22.12.2021 20:31 Відповісти
 
 