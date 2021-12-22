Справа MH17: Прокуратура запросила для всіх обвинувачених довічні терміни
Нідерландська прокуратура запросила для всіх обвинувачених у справі про катастрофу MH17 довічне тюремне ув'язнення.
Про це повідомила з засідання суду журналістка De Telegraaf Саскія Беллеман, передає Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.
Як заявила прокурор Манон Ріддербекс, катастрофа MH17 є одним із найтяжчих злочинів, який став результатом операції з участю фігурантів справи Ігоря Гіркіна, Сергія Дубинського, Олега Пулатова та Леоніда Харченка.
"Факти настільки серйозні, а наслідки настільки великі, що з погляду відплати доречне лише максимальне покарання", - наголосила вона.
Таким чином, прокуратура вимагає довічного ув'язнення для всіх чотирьох обвинувачених.
Ріддербекс додала, що Росія навряд чи видасть своїх громадян Гіркіна, Дубинського та Пулатова, а місцезнаходження українця Леоніда Харченка залишається невідомим.
"Але будь-кого, хто сьогодні здається невловимим, завтра можуть заарештувати", - вважає звинувачення.
Прокуратура також вимагає, щоб суд ухвалив рішення про негайне ув'язнення.
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ГЛАВНОГО ЗАКАЗЧИКА ???
За словами обвинувача, підсудні Гіркін, Дубинський, Пулатов і Харченко "самі не натиснули кнопку, але запросили, отримали та застосували "Бук" у власних військових цілях і при цьому збили MH17". Джерело:
Я смотрела интервью. Это правда, что Цемаха допросила Международная совместная следственная группа (JIT)", - отметила пресс-секретарь прокуратуры Нидерландов Брехт ван де Мосдейк.