Справа MH17: Слідство не знайшло слідів іншої зброї, крім "Бука"

У Нідерландах на суді у справі про катастрофу MH17 на Донбасі в 2014 році обвинувачення заявило, що альтернативні версії катастрофи літака не витримують критики. Слідство на місці катастрофи не знайшло слідів іншої зброї, крім зенітно-ракетного комплексу "Бук".

Про це повідомила з засідання суду журналістка De Telegraaf Саскія Беллеман, передає Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

Зокрема, як заявила на суді прокурорка Манон Ріддербекс, на місці аварії літака не було виявлено слідів, які б вказували на можливу наявність іншої зброї.

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"Висновок очевидний: рейс MH17 було збито ракетою "Бук", - зазначила вона.

Також на суді заслухали переговори фігурантів справи Леоніда Харченка та Олега Пулатова, які обговорювали версію того, що літак Малазійських авіаліній було збито нібито українським винищувачем, по якому вже спрацював "Бук". При цьому террористи в розмовах використовують вираз "наш "Бук".

Як з'ясувало слідство, в той день не було збито жодного українського винищувача, і в районі падіння уламків MH17 не було уламків іншого літака. Обвинувачення вважає, що версія про український винищувач була запущена, щоб "пустити пил в очі".

За словами прокурора Варда Фердинандуссе, "Бук" було доставлено на територію України з Російської Федерації через прикордонний перехід в Сєвєрному (Луганська область) в ніч з 16 на 17 липня 2014 року.

"Це сталося в той час, коли з Росії ввозилося багато важкої техніки", - зазначив він.

Він також підкреслив, що цьому передували заклики обвинувачених росіян Ігоря Гіркіна і Сергія Дубинського, які займали керівні посади в так званій "ДНР", про необхідність поставки засобів ППО для цілей на великій висоті.

Прокурор зазначив, що за кілька тижнів до катастрофи MH17 тільки в Донецькій області було збито 12 українських вертольотів і 4 літаки. При цьому терористи своєю зброєю не могли вразити українські винищувачі, в результаті ударів, яких несли важкі втрати.

Також повідомляється, що обвинувачення на суді представило дані прослушки телефонної розмови Дубинського про необхідність поставок саме ракет і ЗРК "Бук".

"Наша єдина надія - це "Бук". І сьогодні ввечері приїде "Бук", і всі проблеми вирішуються", - заявив він Олегу Пулатову, єдиному обвинуваченому, щодо якого суд у справі MH17 йде не заочно.

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Крім того, Фердинандуссе зазначив, що напередодні катастрофи MH17 терористи в районі окупованого Сніжного вже збили два українські винищувачі.

В суді розглянули детальний маршрут російського "Бука" до катастрофи і після неї.

Нагадаємо, літак "Боїнг-777" Малайзійських авіаліній, який прямував з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року в районі Тореза (Донецька область). Унаслідок падіння загинуло 298 осіб.

19 червня 2019 року JIT назвала імена чотирьох підозрюваних, які вважаються причетними до транспортування і бойового застосування ракетного комплексу "Бук", яким було збито літак рейсу МН17. Троє із них - росіяни. Це колишній офіцер ФСБ, так званий колишній міністр оборони "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков), генерал, а на час знищення літака полковник ГРУ ГШ Збройних сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергій Дубинський і підполковник спецназу ГРУ Олег Пулатов, на той час - заступник голови "розвідувальної служби ДНР". Четвертий - українець Леонід Харченко, який воював на боці "ДНР". Всіх їх було оголошено в міжнародний розшук.

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9 березня 2020 року в Нідерландах почалися засідання суду у справі МН17.

7 червня 2021 року почався розгляд справи по суті. Бойовики Ігор Гіркін і Леонід Харченко, а також російський генерал Сергій Дубинський, які є підозрюваними у справі, не з'явилися на засідання.