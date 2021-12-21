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Новини Російські терористи збили Боїнг Війна
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Справа MH17: Слідство не знайшло слідів іншої зброї, крім "Бука"

Справа MH17: Слідство не знайшло слідів іншої зброї, крім

У Нідерландах на суді у справі про катастрофу MH17 на Донбасі в 2014 році обвинувачення заявило, що альтернативні версії катастрофи літака не витримують критики. Слідство на місці катастрофи не знайшло слідів іншої зброї, крім зенітно-ракетного комплексу "Бук".

Про це повідомила з засідання суду журналістка De Telegraaf Саскія Беллеман, передає Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

Зокрема, як заявила на суді прокурорка Манон Ріддербекс, на місці аварії літака не було виявлено слідів, які б вказували на можливу наявність іншої зброї.

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"Висновок очевидний: рейс MH17 було збито ракетою "Бук", - зазначила вона.

Також на суді заслухали переговори фігурантів справи Леоніда Харченка та Олега Пулатова, які обговорювали версію того, що літак Малазійських авіаліній було збито нібито українським винищувачем, по якому вже спрацював "Бук". При цьому террористи в розмовах використовують вираз "наш "Бук".

Як з'ясувало слідство, в той день не було збито жодного українського винищувача, і в районі падіння уламків MH17 не було уламків іншого літака. Обвинувачення вважає, що версія про український винищувач була запущена, щоб "пустити пил в очі".

За словами прокурора Варда Фердинандуссе, "Бук" було доставлено на територію України з Російської Федерації через прикордонний перехід в Сєвєрному (Луганська область) в ніч з 16 на 17 липня 2014 року.

"Це сталося в той час, коли з Росії ввозилося багато важкої техніки", - зазначив він.

Він також підкреслив, що цьому передували заклики обвинувачених росіян Ігоря Гіркіна і Сергія Дубинського, які займали керівні посади в так званій "ДНР", про необхідність поставки засобів ППО для цілей на великій висоті.

Прокурор зазначив, що за кілька тижнів до катастрофи MH17 тільки в Донецькій області було збито 12 українських вертольотів і 4 літаки. При цьому терористи своєю зброєю не могли вразити українські винищувачі, в результаті ударів, яких несли важкі втрати.

Також повідомляється, що обвинувачення на суді представило дані прослушки телефонної розмови Дубинського про необхідність поставок саме ракет і ЗРК "Бук".

"Наша єдина надія - це "Бук". І сьогодні ввечері приїде "Бук", і всі проблеми вирішуються", - заявив він Олегу Пулатову, єдиному обвинуваченому, щодо якого суд у справі MH17 йде не заочно.

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Крім того, Фердинандуссе зазначив, що напередодні катастрофи MH17 терористи в районі окупованого Сніжного вже збили два українські винищувачі.

В суді розглянули детальний маршрут російського "Бука" до катастрофи і після неї.

Нагадаємо, літак "Боїнг-777" Малайзійських авіаліній, який прямував з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року в районі Тореза (Донецька область). Унаслідок падіння загинуло 298 осіб.

19 червня 2019 року JIT назвала імена чотирьох підозрюваних, які вважаються причетними до транспортування і бойового застосування ракетного комплексу "Бук", яким було збито літак рейсу МН17. Троє із них - росіяни. Це колишній офіцер ФСБ, так званий колишній міністр оборони "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков), генерал, а на час знищення літака полковник ГРУ ГШ Збройних сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергій Дубинський і підполковник спецназу ГРУ Олег Пулатов, на той час - заступник голови "розвідувальної служби ДНР". Четвертий - українець Леонід Харченко, який воював на боці "ДНР". Всіх їх було оголошено в міжнародний розшук.

Також дивіться: Грозєв: Упевнений, ми побачимо в суді генерала, який відправив в Україну "Бук", що збив літак рейсу MH17. ВIДЕО

9 березня 2020 року в Нідерландах почалися засідання суду у справі МН17.

7 червня 2021 року почався розгляд справи по суті. Бойовики Ігор Гіркін і Леонід Харченко, а також російський генерал Сергій Дубинський, які є підозрюваними у справі, не з'явилися на засідання.

Автор: 

росія (65002) Харченко (23) Боїнг-777 Malasia Airli... (754) Бук (129) Пулатов Олег (21)


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Топ коментарі
+9
Сколько можно сопли жевать ? Это ваши граждане .
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21.12.2021 13:58
+6
За всё ответит ***** поганое
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21.12.2021 14:08
+6
Росіяни ви вбивці....
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21.12.2021 14:22
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Сколько можно сопли жевать ? Это ваши граждане .
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21.12.2021 13:58 Відповісти
Евробюрократия самая страшная в мире. Наверное британцы что-то знали, когда делали от туда ноги))
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21.12.2021 14:13 Відповісти
За всё ответит ***** поганое
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21.12.2021 14:08 Відповісти
В следующем году не найдут следов другого самолёта, кроме MH 17. А потом вообще никаких следов не найдут.
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21.12.2021 14:09 Відповісти
И это всего за 5 лет? Еще ищите
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21.12.2021 14:11 Відповісти
Почти 7,5 лет...
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21.12.2021 17:33 Відповісти
Росіяни ви вбивці....
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21.12.2021 14:22 Відповісти
Днище, мля! 7 лет возят сопли!!! Где же неотвратимость наказания??? Так ведь все фигуранты передохнут в своих кроватях от старости до вынесения "справедливого приговора"!!! Как же бесит меня эта толерастия и замыливание очевидного! Нормальный мир скоро подохнет с такими козявкожуями!
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21.12.2021 14:27 Відповісти
Стрёмно признавать очевидное. Бо если рашка сбила, о надо же что-то делать. А что делать если та торговля - аж гай шумыть?
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21.12.2021 16:25 Відповісти
Перше засідання суда по "справі Локербі" відбулося через 11 років після теракту. При тому, що шотландці не заважали працювати слідчим, не блокували територію, де лежали порештки літака, не розстрілювали уламки літака із автоматів, не ховали речові докази, як це робили лугандонці. І не затягували слідство, висуваючи різні брехливі версії, як це робила Москва, змушуючи слідство гаяти час на перевірку завідомо фальшивої інформації.

І слідство триває досі: недавно (у грудні 2019 року) слідство висунуло звинувачення ще одному фігуранту цієї справи. Це через 32 роки після вибуху.

Так що суд через 7 років у даних обставинах - це не "возят сопли", а оперативно і швидко працюють.
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21.12.2021 17:29 Відповісти
Там правильное щепетильное расследование. Более ста томов. Суд будет длиться ещё лет 10.
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21.12.2021 15:13 Відповісти
Шукайте сліди інших складових цього ЗРК "БУК". Не могла Росія відправити лише пускову установку. Десь обов'язково мають бути РЛС, пуско-зарядна.
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21.12.2021 16:04 Відповісти
Совсем не обязтельно. Если не заряжать, то Бук свои 4 ракеты за собой на горбе возит. В пусковой установке есть своя РЛС с узкой диаграммой направленности. А основная РЛС где угодно может быть, можно даже без неё теоретически. Они целеуказания могли просто по телефону из рашки получать. А куда уже навелись и пальнули - то другой вопрос.
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21.12.2021 16:24 Відповісти
Ніякий дурень в реальності не транспортує пускову установку з ракетами на великі відстані.
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21.12.2021 16:29 Відповісти
Все вопросы к кацапам.
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21.12.2021 16:44 Відповісти
До того ж дуже насторожує як тоді Смішко заперечував наявність у ЗСУ "Буків". Скоріш за все, якщо це збили ЛДНРівці, то пускову установку вони просто захопили. Це багато пояснює. І відсутність інших складових ЗРК, і українську ракету і відсутність пеленгу роботи внутрішньої РЛС (частота то прописана як українська).
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21.12.2021 16:33 Відповісти
Вы как будто вчера из схрона вылезли. Уже доказано, что установка приехала из рашки, чо это именно рашклванская установка, новые рашкованские ракеты, которых на территории Украины никогда небыло, известны имена расчёта и из какой воинской части они прибыли, есть фотки установки на пути к месту выстрела и обратно. И всё это подтверждено Нидерландским судом.
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21.12.2021 16:43 Відповісти
То все недолуге бла-бла-бла, яке не витримує жодної критики. Смішко тоді також розпинався, що на Україні немає "БУКів" - вона їх продала. А потім були репортажі про навчання за участю цих ЗРК. Одним словом багато фактів вказують, що правду в цій трагедії приховано. Але думаю настане час і все стане відомо достеменно. Не даремно піндоси відмовились надати цьому "суду" дані своїх спостережень за тим районом.
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22.12.2021 07:21 Відповісти
Выводы нидерландского суда для вас "бла-бла-бла"? Ну Ок
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22.12.2021 11:19 Відповісти
Давайте ещё напишите что они эту установку в шахте нашли или в военторге купили. Вы когда нибудь внутренности Бука видели? Обдроченцы его включить не смогут, не то, что куда-то пульнуть. Зачем вы повторяете кацапский пропагандистский бред?
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21.12.2021 16:45 Відповісти
Бачив я його "нутрощі". І тому то вважаю, що не було ніякого сенсу тягнути туди з Росії цю пускову установку. ЛДНРівці досить успішно "лушпарили" літаки і з ПЗРК.
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22.12.2021 07:24 Відповісти
Это вопрос к кацапам нахиба они его притащили.
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22.12.2021 11:20 Відповісти
Я так понимаю, ждут пока все участники событий умрут от старости.
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21.12.2021 16:20 Відповісти
 
 