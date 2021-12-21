Дело MH17: Следствие не нашло следов другого оружия, кроме "Бука"

В Нидерландах на суде по делу о крушении MH17 на Донбассе в 2014 году обвинение заявило, что альтернативные версии крушения самолета не выдерживают критики. Следствие на месте крушения не нашло следов другого оружия, кроме зенитно-ракетного комплекса "Бук".

Об этом сообщила с заседания суда журналистка De Telegraaf Саския Беллеман, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

В частности, как заявила на суде прокурор Манон Риддербекс, на месте крушения самолета не было обнаружено следов, которые бы указывали на возможное наличие другого оружия.

"Вывод очевиден: рейс MH17 был сбит ракетой "Бук", - отметила она.

Также на суде заслушали переговоры фигурантов дела Леонида Харченко и Олега Пулатова, которые обсуждали версию того, что самолет Малазийских авиалинийбіл сбит якобы украинским истребителем, по которому уже сработал "Бук". При этом боевики в разговорах используют выражение "наш "Бук".

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Как выяснило следствие, в тот день не был сбит ни один украинский истребитель, и в районе падения обломков MH17 не было обломков другого самолета. Обвинение считает, что версия об украинском истребителе была запущена, чтобы "пустить пыль в глаза".

По словам прокурора Варда Фердинандуссе, "Бук" был доставлен на территорию Украины из Российской Федерации через пограничный переход в Северном (Луганская область) в ночь с 16 на 17 июля 2014 года.

"Это произошло в то время, когда из России ввозилось много тяжелой техники", - отметил он.

Он также подчеркнул, что этому предшествовали призывы обвиняемых россиян Игоря Гиркина и Сергея Дубинского, которые занимали руководящие должности в так называемой "ДНР", о необходимости поставки средств ПВО для целей на большой высоте.

Прокурор отметил, что за несколько недель до катастрофы MH17 только в Донецкой области было сбито 12 украинских вертолетов и 4 самолета. При этом боевики своим оружием не могли поразить более высоко летящие украинские истребители, в результате ударов, которых несли тяжелые потери.

Также сообщается, что обвинение на суде представило данные прослушки телефонного разговора Дубинского о необходимости поставок именно ракет и ЗРК "Бук".

"Наша единственная надежда - это "Бук". И сегодня вечером приедет "Бук", и все проблемы решаются", - заявил он Олегу Пулатову, единственному обвиняемому, в отношении которого суд по MH17 идет не заочно.

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Кроме того, Фердинандуссе отметил, что накануне катастрофы MH17 боевики в районе оккупированного Снежного уже сбили два украинских истребителя.

В суде рассматривают подробный маршрут российского "Бука" до катастрофы и после нее.

Напомним, самолет "Боинг-777" Малайзийских авиалиний, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года в районе Тореза (Донецкая область). В результате погибли 298 человек.

19 июня 2019 года Совместная следственная группа (Joint Investigation Team, JIT) назвала имена четырех подозреваемых, которые считаются причастными к транспортировке и боевому применению ракетного комплекса "Бук", которым был сбит самолет рейса МН17. Трое из них - россияне. Это бывший офицер ФСБ, так называемый бывший министр обороны "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков), генерал, а на время уничтожения самолета полковник ГРУ ГШ Вооруженных сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергей Дубинский и подполковник спецназа ГРУ Олег Пулатов, в то время - заместитель председателя "разведывательной службы ДНР". Четвертый - украинец Леонид Харченко, который воевал на стороне "ДНР". Все они были объявлены в международный розыск.

9 марта 2020 года в Нидерландах начались заседания суда по делу МН17.

7 июня 2021 года началось рассмотрение дела по существу. Боевики Игорь Гиркин и Леонид Харченко, а также российский генерал Сергей Дубинский, которые являются подозреваемыми по делу, не явились на заседание.