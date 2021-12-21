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Новости Российские террористы сбили Боинг Война
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Дело MH17: Следствие не нашло следов другого оружия, кроме "Бука"

Дело MH17: Следствие не нашло следов другого оружия, кроме

В Нидерландах на суде по делу о крушении MH17 на Донбассе в 2014 году обвинение заявило, что альтернативные версии крушения самолета не выдерживают критики. Следствие на месте крушения не нашло следов другого оружия, кроме зенитно-ракетного комплекса "Бук".

Об этом сообщила с заседания суда журналистка De Telegraaf Саския Беллеман, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

В частности, как заявила на суде прокурор Манон Риддербекс, на месте крушения самолета не было обнаружено следов, которые бы указывали на возможное наличие другого оружия.

"Вывод очевиден: рейс MH17 был сбит ракетой "Бук", - отметила она.

Также на суде заслушали переговоры фигурантов дела Леонида Харченко и Олега Пулатова, которые обсуждали версию того, что самолет Малазийских авиалинийбіл сбит якобы украинским истребителем, по которому уже сработал "Бук". При этом боевики в разговорах используют выражение "наш "Бук".

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Как выяснило следствие, в тот день не был сбит ни один украинский истребитель, и в районе падения обломков MH17 не было обломков другого самолета. Обвинение считает, что версия об украинском истребителе была запущена, чтобы "пустить пыль в глаза".

По словам прокурора Варда Фердинандуссе, "Бук" был доставлен на территорию Украины из Российской Федерации через пограничный переход в Северном (Луганская область) в ночь с 16 на 17 июля 2014 года.

"Это произошло в то время, когда из России ввозилось много тяжелой техники", - отметил он.

Он также подчеркнул, что этому предшествовали призывы обвиняемых россиян Игоря Гиркина и Сергея Дубинского, которые занимали руководящие должности в так называемой "ДНР", о необходимости поставки средств ПВО для целей на большой высоте.

Прокурор отметил, что за несколько недель до катастрофы MH17 только в Донецкой области было сбито 12 украинских вертолетов и 4 самолета. При этом боевики своим оружием не могли поразить более высоко летящие украинские истребители, в результате ударов, которых несли тяжелые потери.

Также сообщается, что обвинение на суде представило данные прослушки телефонного разговора Дубинского о необходимости поставок именно ракет и ЗРК "Бук".

"Наша единственная надежда - это "Бук". И сегодня вечером приедет "Бук", и все проблемы решаются", - заявил он Олегу Пулатову, единственному обвиняемому, в отношении которого суд по MH17 идет не заочно.

Также читайте: Дело MH17: прокуратура начала представление обвинительного акта

Кроме того, Фердинандуссе отметил, что накануне катастрофы MH17 боевики в районе оккупированного Снежного уже сбили два украинских истребителя.

В суде рассматривают подробный маршрут российского "Бука" до катастрофы и после нее.

Напомним, самолет "Боинг-777" Малайзийских авиалиний, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года в районе Тореза (Донецкая область). В результате погибли 298 человек.

19 июня 2019 года Совместная следственная группа (Joint Investigation Team, JIT) назвала имена четырех подозреваемых, которые считаются причастными к транспортировке и боевому применению ракетного комплекса "Бук", которым был сбит самолет рейса МН17. Трое из них - россияне. Это бывший офицер ФСБ, так называемый бывший министр обороны "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков), генерал, а на время уничтожения самолета полковник ГРУ ГШ Вооруженных сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергей Дубинский и подполковник спецназа ГРУ Олег Пулатов, в то время - заместитель председателя "разведывательной службы ДНР". Четвертый - украинец Леонид Харченко, который воевал на стороне "ДНР". Все они были объявлены в международный розыск.

9 марта 2020 года в Нидерландах начались заседания суда по делу МН17.

7 июня 2021 года началось рассмотрение дела по существу. Боевики Игорь Гиркин и Леонид Харченко, а также российский генерал Сергей Дубинский, которые являются подозреваемыми по делу, не явились на заседание.

Автор: 

россия (95413) Харченко (23) Боинг-777 Malaysia Airlines (1371) Бук (657) Пулатов Олег (23)


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Топ комментарии
+9
Сколько можно сопли жевать ? Это ваши граждане .
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21.12.2021 13:58
+6
За всё ответит ***** поганое
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21.12.2021 14:08
+6
Росіяни ви вбивці....
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21.12.2021 14:22
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Сколько можно сопли жевать ? Это ваши граждане .
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21.12.2021 13:58 Ответить
Евробюрократия самая страшная в мире. Наверное британцы что-то знали, когда делали от туда ноги))
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21.12.2021 14:13 Ответить
За всё ответит ***** поганое
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21.12.2021 14:08 Ответить
В следующем году не найдут следов другого самолёта, кроме MH 17. А потом вообще никаких следов не найдут.
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21.12.2021 14:09 Ответить
И это всего за 5 лет? Еще ищите
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21.12.2021 14:11 Ответить
Почти 7,5 лет...
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21.12.2021 17:33 Ответить
Росіяни ви вбивці....
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21.12.2021 14:22 Ответить
Днище, мля! 7 лет возят сопли!!! Где же неотвратимость наказания??? Так ведь все фигуранты передохнут в своих кроватях от старости до вынесения "справедливого приговора"!!! Как же бесит меня эта толерастия и замыливание очевидного! Нормальный мир скоро подохнет с такими козявкожуями!
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21.12.2021 14:27 Ответить
Стрёмно признавать очевидное. Бо если рашка сбила, о надо же что-то делать. А что делать если та торговля - аж гай шумыть?
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21.12.2021 16:25 Ответить
Перше засідання суда по "справі Локербі" відбулося через 11 років після теракту. При тому, що шотландці не заважали працювати слідчим, не блокували територію, де лежали порештки літака, не розстрілювали уламки літака із автоматів, не ховали речові докази, як це робили лугандонці. І не затягували слідство, висуваючи різні брехливі версії, як це робила Москва, змушуючи слідство гаяти час на перевірку завідомо фальшивої інформації.

І слідство триває досі: недавно (у грудні 2019 року) слідство висунуло звинувачення ще одному фігуранту цієї справи. Це через 32 роки після вибуху.

Так що суд через 7 років у даних обставинах - це не "возят сопли", а оперативно і швидко працюють.
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21.12.2021 17:29 Ответить
Там правильное щепетильное расследование. Более ста томов. Суд будет длиться ещё лет 10.
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21.12.2021 15:13 Ответить
Шукайте сліди інших складових цього ЗРК "БУК". Не могла Росія відправити лише пускову установку. Десь обов'язково мають бути РЛС, пуско-зарядна.
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21.12.2021 16:04 Ответить
Совсем не обязтельно. Если не заряжать, то Бук свои 4 ракеты за собой на горбе возит. В пусковой установке есть своя РЛС с узкой диаграммой направленности. А основная РЛС где угодно может быть, можно даже без неё теоретически. Они целеуказания могли просто по телефону из рашки получать. А куда уже навелись и пальнули - то другой вопрос.
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21.12.2021 16:24 Ответить
Ніякий дурень в реальності не транспортує пускову установку з ракетами на великі відстані.
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21.12.2021 16:29 Ответить
Все вопросы к кацапам.
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21.12.2021 16:44 Ответить
До того ж дуже насторожує як тоді Смішко заперечував наявність у ЗСУ "Буків". Скоріш за все, якщо це збили ЛДНРівці, то пускову установку вони просто захопили. Це багато пояснює. І відсутність інших складових ЗРК, і українську ракету і відсутність пеленгу роботи внутрішньої РЛС (частота то прописана як українська).
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21.12.2021 16:33 Ответить
Вы как будто вчера из схрона вылезли. Уже доказано, что установка приехала из рашки, чо это именно рашклванская установка, новые рашкованские ракеты, которых на территории Украины никогда небыло, известны имена расчёта и из какой воинской части они прибыли, есть фотки установки на пути к месту выстрела и обратно. И всё это подтверждено Нидерландским судом.
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21.12.2021 16:43 Ответить
То все недолуге бла-бла-бла, яке не витримує жодної критики. Смішко тоді також розпинався, що на Україні немає "БУКів" - вона їх продала. А потім були репортажі про навчання за участю цих ЗРК. Одним словом багато фактів вказують, що правду в цій трагедії приховано. Але думаю настане час і все стане відомо достеменно. Не даремно піндоси відмовились надати цьому "суду" дані своїх спостережень за тим районом.
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22.12.2021 07:21 Ответить
Выводы нидерландского суда для вас "бла-бла-бла"? Ну Ок
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22.12.2021 11:19 Ответить
Давайте ещё напишите что они эту установку в шахте нашли или в военторге купили. Вы когда нибудь внутренности Бука видели? Обдроченцы его включить не смогут, не то, что куда-то пульнуть. Зачем вы повторяете кацапский пропагандистский бред?
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21.12.2021 16:45 Ответить
Бачив я його "нутрощі". І тому то вважаю, що не було ніякого сенсу тягнути туди з Росії цю пускову установку. ЛДНРівці досить успішно "лушпарили" літаки і з ПЗРК.
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22.12.2021 07:24 Ответить
Это вопрос к кацапам нахиба они его притащили.
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22.12.2021 11:20 Ответить
Я так понимаю, ждут пока все участники событий умрут от старости.
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21.12.2021 16:20 Ответить
 
 