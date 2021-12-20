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Новости За рубежом Российские террористы сбили Боинг
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Нидерланды (1393) Харченко (22) Боинг-777 Malaysia Airlines (1365) Гиркин (191) Дубинский Сергей (8) Пулатов (23)

Обвинение по делу MH17: подсудимые хотели сбить украинский военный самолет

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Обвинение по делу MH17: подсудимые хотели сбить украинский военный самолет

В Нидерландах на суде по делу МН17 сторона обвинения 20 декабря начала выступление, по сути дела, и будет представлять свои аргументы в течение трех дней. 22 декабря прокуратура должна сообщить суду, какого наказания требует для четырех обвиняемых в причастности к катастрофе "Боинга".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Следствие вновь представляет доказательства того, что "Боинг" был сбит с контролируемой боевиками территории установкой "Бук", которая раньше была доставлена ​​из России и принадлежала российским военным. Кроме свидетельств, среди доказательств – аудиозаписи, телефонные переговоры обвиняемых, протоколы исследований обломков "Боинга", фото- и видеосвидетельства.

Кто именно приказал стрелять и непосредственно стрелял, пока не установлено. По словам обвинителя, подсудимые Гиркин, Дубинский, Пулатов и Харченко "сами не нажали кнопку, но пригласили, получили и применили "Бук" в своих военных целях и при этом сбили MH17".

Читайте также: Дело MH17: прокуратура начала представление обвинительного акта

Как заявила сторона обвинения, она исходит из того, что обвиняемые, очевидно, намеревались сбить украинский военный самолет, а не пассажирский "Боинг". Это не изменяет сути обвинений, в частности, в умышленном убийстве 298 человек, находившихся на борту "Боинга". Обвинение подчеркивает, что подсудимые не участвовали в международном конфликте как военнослужащие и не соблюдали законы ведения войны, поэтому к ним нельзя относиться как к легитимным участникам военных действий (комбатантам).

Сторона обвинения также обвинила Россию в ведении дезинформационной кампании и сообщила, что свидетелей пришлось скрыть из-за опасений за их безопасность, связанные, в частности, с деятельностью российских спецслужб. Отмечено, что Россия недостаточно сотрудничала со следствием и судом. Однако к материалам дела приобщены ответы российских властей на запросы, показания производителей вооружения и свидетелей, в том числе не совпадающие с выводами следствия.

После выступления прокурора суд, как ожидается, объявит перерыв до марта 2022, когда будет выступать защита подсудимого Олега Пулатова, единственного, кого в суде защищают адвокаты. После этого состоятся прения. По предварительным данным, суд в зависимости от того, затянутся ли они, сможет объявить вердикт 22 сентября, 17 ноября или 15 декабря 2022 года. Начался судебный процесс в марте 2020 года.

Напомним, самолет "Боинг-777" Малайзийских авиалиний, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года в районе Тореза (Донецкая область). В результате погибли 298 человек.

19 июня 2019 года Совместная следственная группа (Joint Investigation Team, JIT) назвала имена четырех подозреваемых, которые считаются причастными к транспортировке и боевому применению ракетного комплекса "Бук", которым был сбит самолет рейса МН17. Трое из них - россияне. Это бывший офицер ФСБ, так называемый бывший министр обороны "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков), генерал, а на время уничтожения самолета полковник ГРУ ГШ Вооруженных сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергей Дубинский и подполковник спецназа ГРУ Олег Пулатов, в то время - заместитель председателя "разведывательной службы ДНР". Четвертый - украинец Леонид Харченко, который воевал на стороне "ДНР". Все они были объявлены в международный розыск.

9 марта 2020 года в Нидерландах начались заседания суда по делу МН17.

7 июня 2021 года началось рассмотрение дела по существу. Боевики Игорь Гиркин и Леонид Харченко, а также российский генерал Сергей Дубинский, которые являются подозреваемыми по делу, не явились на заседание.

24 сентября в судебном комплексе "Схипхол" завершился девятый блок слушаний по делу о трагедии МН17.
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Топ комментарии
+20
Яких конспірологічних версій накидала Україна?
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20.12.2021 21:07
+19
ешелон FL330 (10 050 метров), на котором шёл рейс MH17, над территорией Украины был открыт для международных транзитных рейсов. Скорость 970 км/ч. Через 5 мин он должен был пересечь границу. Какой военный самолет???? Он даже разворот не успел бы сделать, не залетев в московию. Или кремль летел бомбить? Сцыкуны. Совершенно очевидно знали, что сбивают гражданский борт.
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20.12.2021 21:30
+16
Только Х#йло могло дать добро на транспортировку Бука на Донбасс и его нужно судить урода конченного.
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20.12.2021 21:19
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Яких конспірологічних версій накидала Україна?
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20.12.2021 21:07 Ответить
Твои слова? - "Потом обе стороны набросали разных конспирологических версий."
Так кто вторая сторона и каких "разных конспирологических версий."" она накидала? Отвечай за свои слова
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20.12.2021 21:20 Ответить
Что еще нужно доказывать?
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20.12.2021 21:27 Ответить
То може скажете, що і літак не збивали ?
Чудний коцап..
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20.12.2021 22:36 Ответить
От Срашки смердит фашистской вонью, в ней сейчас правят обезумевшие от безнаказанности бандиты из гэбни - а это известные отморозки ещё с советского времени. Например, они готовили у себя на секретных базах КГБ палестинских террористов для терактов в Израиле. Ботоксный русский фюрер Путлер и его свора спонсируют всевозможных неонацистов в Европе. Именно благодаря кремлёвским подачкам вся эта мерзость снова поднимает голову: ксенофобы, шовинисты, расисты, юдофобы.


Всему миру надо понять, что в Срашке правит фашистский путинский режим. Но это гибридные фашисты, они не выпячивают так публично свою людоедскую сущность как это делали гитлеровские бандиты. Ботоксный фюрер Путлер и его свора делают свои проделки скрытно, тем обычно и отличаются кремлёвские бандиты испокон веков. Поэтому в отличие от подобных им гитлеровским бандитам, русские фашисты, садисты и каратели так ни разу и не понесли наказания за свои живодёрские действия в отношении других народов
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20.12.2021 22:20 Ответить
***** не только сейчас спонсирует террористов. Он и будучи в ГДР принимал участие в спонсировании террористов RAF в ФРГ.
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20.12.2021 23:25 Ответить
долбоящеры
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20.12.2021 21:05 Ответить
а як жe нeзнання закону нe знiмає вiдповдальнсть? "підсудні не брали участі в міжнародному конфлікті як військовослужбовці і не дотримувалися законів ведення війни, тому до них не можна ставитися як до легітимних учасників воєнних дій (комбатантів)."
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20.12.2021 21:07 Ответить
який дибiл тeбe заспамив?
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20.12.2021 21:19 Ответить
твоє цитування вiдноситься до попeрднього рeчeння "мали намір збити український військовий літак, а не пасажирський "Боїнг"" а нe до мого процитованого.
у сумi зараз наявно два оправдуючих пункти:
1 мали намір збити український військовий літак, а не пасажирський "Боїнг"
2 підсудні не брали участі в міжнародному конфлікті як військовослужбовці і не дотримувалися законів ведення війни, тому до них не можна ставитися як до легітимних учасників воєнних дій (комбатантів)."
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20.12.2021 21:25 Ответить
как раз если бы они были комбатантами, то не несли бы ответственности за выполнение приказа.
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20.12.2021 21:23 Ответить
тобто будe примiнeно iнший закон а нe цeй вiйськовий?
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20.12.2021 21:28 Ответить
Именно так:
Действовали бы по правилам, было бы "военное преступление" в ходе войны.
А раз гибридно воюют, то и преступлени "гибридное", то бишь: "государственный терроризм".
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20.12.2021 22:13 Ответить
Тобто, ці особи мають нести відповідальність як звичайні цивільні особи за організоване масове вбивство.
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20.12.2021 22:48 Ответить
ходили чутки не про український війьковий літак,а про расейський цивільний
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20.12.2021 21:12 Ответить
усякe ходило
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20.12.2021 21:18 Ответить
И где отмазка? Судят по факту рабссею за их с экипажем БУК в Украине, сбившим самолет международного рейса.
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20.12.2021 22:08 Ответить
Больной? Прямо обратное. Комбатанты неподсудны если исполняли приказ. Эти НЕ комбатанты и отвечают за каждый свой поступок.
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20.12.2021 22:11 Ответить
ага, військово-транспортний борт "Москва-Ларнака"
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20.12.2021 21:18 Ответить
Только Х#йло могло дать добро на транспортировку Бука на Донбасс и его нужно судить урода конченного.
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20.12.2021 21:19 Ответить
Це очевидно було з самого початку. Хотіли збити український літак , поцілили в цивільний. Для інших версій доказів ніт, хоча звучать спокусливо.
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20.12.2021 21:21 Ответить
В стране русожопии всегда так. Но в этом случае даже самый рукожопный экипаж БУКа четко знал, какая цель в захвате. ЭОП Боинга и Ан-26 отличается минимум в 5-7 раз. Это было намеренное поражение иностранной гражданской воздушной цели над территорией Украины. Это из серии многоходовочек тупина, как дети и женщины перед рабсиянскими вояками в Крыму, как обстрелы жилых кварталов в ОРДЛО, как троллейбус на Боссе.
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20.12.2021 22:16 Ответить
Ваші слова до справи не пришиєш. Це європейський суд і їх цікавлять факти і докази. І наше бла-бла, навіть і дуже гарне і переконливе, їх не цікавить.
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20.12.2021 23:04 Ответить
целились в москва-ларнака, который пролетел на мгновение ранее, чтобы сделать типо казус Бейли для полномаштабного вторжения
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21.12.2021 00:39 Ответить
Все было ясно самого начала.
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20.12.2021 21:24 Ответить
Это называется-преждевременная эакуляция
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20.12.2021 21:29 Ответить
Це називається рівень технологій та розумових здібностей росіян. Ніхто не вірив, що такі різні літаки можна переплутати.
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20.12.2021 21:35 Ответить
целились в москва-ларнака, который пролетел на мгновение ранее, чтобы сделать типо казус Бейли для полномаштабного вторжения
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21.12.2021 00:39 Ответить
Очень хреновый расклад, обвинение сейчас выгораживает преступников, ведут под "убийство по не осторожности", а это в "гуманном суде" может закончится штрафом в размере денежной компенсации родственикам погибших. Скорее всего суд ориентируется именно на получение денег и не более.
В следующий раз когда из европейских стран откроют рот про коррупцию, их надо сразу в это головой опускать.
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20.12.2021 21:27 Ответить
Это только начало. Потом будут разбираться, как такое оружие могло оказаться за границей России. Без приказа Путина не могло обойтись. Это уже не простая уголовщина.
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20.12.2021 21:30 Ответить
вони до сих пiр ссали вообщe на ***** погляд кидати. знайдуть когось гeнeрала
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20.12.2021 21:33 Ответить
они все делают по закону. Это у нас быстро осуждают по три раза, потом оправдывают.
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20.12.2021 21:35 Ответить
ну всe-рiвно мiж буком i ****** щe ж точно є люди якi своiм пiдлeглим давали накази пропустити чeрeз кордон та нажати кнопку. ось коли зассуть вказати на пу стрiлочником будe якийсь гeнeрал.
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20.12.2021 21:39 Ответить
это не важно, ***** заказчик преступления
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20.12.2021 21:42 Ответить
ну цe тобi так хоцця. а що будe подвимось.
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20.12.2021 21:46 Ответить
это следует из законов формальной логики
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20.12.2021 21:48 Ответить
європeйська логiка у комбiнацii з законами i коли трeбa звинувачувати отаку шишку... ну хоча можe пiдгавкають нiмцi. при Мeркeль жe нe гавкали а всe пiдмазували трубу.
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20.12.2021 21:54 Ответить
ото i в мeнe такi думки що будe по носторожности
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20.12.2021 21:31 Ответить
Нкаливайченко, на тот момент рук. СБУ, не раз говорил, что из Моксвы на тот момент отменили все рейсы по этому маршруту отправили один жертвенный пассажирский самолёт - его должны были сбить и паРашка, заявив о том, что Украина сбила пассажирский самолёт, начала бы открытое вторжение.

Ошибка была что сбили не тот пассажирский.
В суде дураками прикидываются и, типо, они не знают этого и документов от СБУ они не видели.
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20.12.2021 22:00 Ответить
ешелон FL330 (10 050 метров), на котором шёл рейс MH17, над территорией Украины был открыт для международных транзитных рейсов. Скорость 970 км/ч. Через 5 мин он должен был пересечь границу. Какой военный самолет???? Он даже разворот не успел бы сделать, не залетев в московию. Или кремль летел бомбить? Сцыкуны. Совершенно очевидно знали, что сбивают гражданский борт.
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20.12.2021 21:30 Ответить
а як щодо того що бук начe нe в ту точку притягли бо є два насeлeнi пунткти з однаковими назвами? цe щe раз можe доказувати що боiнг точно нe був цiллю. а висота обiзянам з гранатою нe важлива.
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20.12.2021 21:36 Ответить
военным как-то пофиг названия, у них свои карты и координаты квадратами, или единичное оружие (сродни ядерному) действительно отдали (а потом - забрали, в тот же день) шахтерам и трактористам, прошедшим на ютюбе курс "как стрелять из бука"?
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21.12.2021 00:53 Ответить
ти занадто вeликоi думки про русскiй мозок.
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22.12.2021 13:37 Ответить
Этот радар не определяет высоту объекта правильно?
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20.12.2021 21:53 Ответить
а то, что на 10 000 метров не летают транспорты))
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20.12.2021 22:13 Ответить
сушки там не использовались в то время! а еще, какой смысл тянуть туда БУК из кацапии чтобы сбить СУшку, которая не известно будет ли там лететь вообще и когда))) готовились сбивать самолет, который точно там будет лететь в том месте и в то время! все очень просто если логику включать
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20.12.2021 22:16 Ответить
А то. что оператор видит возду́шный коридо́р . Возду́шный коридо́р - полоса в воздушном пространстве, ограниченная по ширине (иногда и по высоте); предназначена для полёта каких-либо воздушных средств. Оператор БУКа видел не только отметку МН 17. Там движение было интенсивным. Можно ли попасть в самолет, не зная его скорость и высоту? Нет. Операторы ПВО не идиоты. Решение об открытии огня принималось в москве.
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20.12.2021 22:23 Ответить
Они типичные идиоты из ЗРВ.
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20.12.2021 22:46 Ответить
Скоро суд потребует наградить бандитов, а родственников обяжет просить прощения. Фондерляйная Европа.
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20.12.2021 21:34 Ответить
Нормальний розклад. Довести умисел на збиття саме малазійського боїнга неможливо, бо такого, скоріш всього, і не було.
Але як тільки суд офіційно встановить належність "бука" до російських зс, далі можно "клепати і клепати" статті КК, в країнах, громадяни яких загинули. Я вже не кажу про Україну, ми можемо починати кримінальне переслідування ледь не всієї керівної ланки армії мордору, посилаючись на рішення голандського суду, і розраховувати на міжнародну правову допомогу.
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20.12.2021 21:44 Ответить
Преступление не перестаёт быть преступлением, если вместо одного человека убили другого.
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20.12.2021 21:57 Ответить
Суд в Гааге постепенно подводит Россию к статье - государственный терроризм. Примечательно что место выбрано достойное - Гаага. Там и будут судить Путина.
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20.12.2021 22:00 Ответить
_Прехня! Хотели сбить гражданский борт расии - предлог для нападения без всяких дурацких шифров "ихтамнет". Ну и чтобы мир отвернулся от Украины.
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20.12.2021 22:02 Ответить
О круто, это конечно же оправдывает этих головорезов, нужно им ещё компенсации назначить
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20.12.2021 22:03 Ответить
бред! какой военный самолет Украины? на высоте 10 000 м?? они хотели сбить пассажирский лайнер, только не малайзиский, а русский, там же летел в то же время Ларнака-Москва! Это же классика от *****, убить своих людей и обвинить других!!!
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20.12.2021 22:12 Ответить
Сахар! Рязанский "сахар"...
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20.12.2021 23:02 Ответить
че-то на Крым напали без обвинений и предысторий, нарушая как собственную конституцию так и международные законы (после Будапештского меморандума был еще большой договор и куча мелких, официальных, со всеми приколами "международной дипломатии"). так что Х#йлу никакие казусы Белли не нужны. что сказали сбить - то и сбили, да и подсвечивали, несомненно, - тоже. и второй "бук" - тоже был, для страховки.
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21.12.2021 00:39 Ответить
Обвинение подчеркивает, что подсудимые не участвовали в международном конфликте как военнослужащие и не соблюдали законы ведения войны, поэтому к ним нельзя относиться как к легитимным участникам военных действий (комбатантам). Источник: https://censor.net/ru/n3306302


То есть Нидерланды официально признали это гражданским конфликтом?
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20.12.2021 22:30 Ответить
Нет. Они признали подсудимых террористами. Так как статуса военных у них там не было. Рашка сама отказалась их признавать своии.
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21.12.2021 09:08 Ответить
Звідки ви таке взяли , що ці покидьки "мали намір збити український військовий літак, а не пасажирський "Боїнг". Джерело: https://censor.net/ua/n3306302
То терористи вам таке сказали , то хай так і буде ? А може вони хотіли збити російский пасажирський літак , але збили інший ...А був би "привід" до повномасштабного вторгнення ...
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20.12.2021 22:42 Ответить
Что-то этот суд не туда пошел. Так и можно и американцев судить за иранский Airbus. Но ведь никому это в голову не приходит. Ошибка, просто ошибка, с кем не бывает.
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21.12.2021 00:21 Ответить
а чего ж тогда кацапы забрали "бук" назад? а "сепаратисты" вот так вот взяли - и отдали. а там ведь еще ракеты остались ... а тут обвинению внезапно все "очевидно". а кто же мог отдать приказ сбить из \единичного, штучного\ оружия, количество которого наверное меньше чем ядерных ракет ( ну, действительно - зачем куча про по границе когда можно всех пугать наступательным вооружением, да и про для охраны жопы Х#йла хватит, зачем больше). наверное, действительно, какие-то левые Гиркин и т.п.
хотели сбить гражданский борт - сбили, хотели взорвать дома - взорвали.
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21.12.2021 00:32 Ответить
Очень и очень плохо, евротолерасты снова не называют вещи своими именами - то что целились кацапский рейс москва-ларнака говорил еще Наливайченко
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21.12.2021 00:33 Ответить
Х#йло как правило расстреливает и терроризирует россиян - исключительно с внутренними целями (помимо плановой утилизации во "внешних конфликтах") всяческие взрывы митингов, домов, школ и т.п. так что нет.
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21.12.2021 00:45 Ответить
Сцикуни гейропейські. Знають що головний винуватець - ***** і сцуть це визнати, засуджуючи якихось шісток. Типу взяли якісь бандити приїхали у Ростов у військову частину, взяли там Бук, приїхали через кордон в Україну, збили літак і знову відвезли бук у Ростов. Тху на них сцикунів
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21.12.2021 00:54 Ответить
А ще вони хотіли пива... Кого гребе, чого вони хотіли??? І суд переконався на 100%? Ці 4 лапті могли всього і не знати. Досить щоби екіпаж Бука знав, що робити )) Пересмикування фактів. Суд якийсь явно сцикуватий...
А збивати український літак ці терористи мали право???
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21.12.2021 01:00 Ответить
'это не суд... до сентября они еще насбивают...
а вот Божий суд состоится вовремя и по справедливости
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21.12.2021 01:55 Ответить
А як же вони могли визначити приналежність літака без "запрощика" і зв'язку з диспетчерською службою? Муть якась.
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21.12.2021 04:50 Ответить
Крім того чому не встановлено долю решти складових цього ЗРК "БУК"? Адже сама пускова установка це ще не весь комплекс. Де РЛС, пуско-зарядна установка? Не могли ж кацапи переправити лише саму пускову.
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21.12.2021 04:53 Ответить
А если бы сбили украинский борт,то это нормуль,обеспокоеность и бла-бла-бла.
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21.12.2021 06:59 Ответить
 
 