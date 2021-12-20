РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
6717 посетителей онлайн
Новости ПроисшествияЗа рубежом Российские террористы сбили Боинг
2 656 8
Нидерланды (1385) суд (24704) Боинг-777 Malaysia Airlines (1367)

Дело MH17: прокуратура начала представление обвинительного акта

Новости Цензор.НЕТ Происшествия За рубежом

Дело MH17: прокуратура начала представление обвинительного акта

В Нидерландах, несмотря на жесткий карантин, сегодня в 10:00 по местному времени началось очередное заседание суда по делу МН17.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

В судебном комплексе "Схипхол" в Нидерландах прокуратура приступила к представлению обвинительного акта.

По предварительному графику судебные заседания состоятся 20, 21 и 22 декабря.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Я объяснял Зеленскому, что Цемах – "билет Путина в Гаагу", но президент требовал его выдать, - Луценко

Напомним, самолет "Боинг-777" Малайзийских авиалиний, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года в районе Тореза (Донецкая область). В результате погибли 298 человек.

19 июня 2019 года Совместная следственная группа (Joint Investigation Team, JIT) назвала имена четырех подозреваемых, которые считаются причастными к транспортировке и боевому применению ракетного комплекса "Бук", которым был сбит самолет рейса МН17. Трое из них - россияне. Это бывший офицер ФСБ, так называемый бывший министр обороны "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков), генерал, а на время уничтожения самолета полковник ГРУ ГШ Вооруженных сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергей Дубинский и подполковник спецназа ГРУ Олег Пулатов, в то время - заместитель председателя "разведывательной службы ДНР". Четвертый - украинец Леонид Харченко, который воевал на стороне "ДНР". Все они были объявлены в международный розыск.

9 марта 2020 года в Нидерландах начались заседания суда по делу МН17.

7 июня 2021 года началось рассмотрение дела по существу. Боевики Игорь Гиркин и Леонид Харченко, а также российский генерал Сергей Дубинский, которые являются подозреваемыми по делу, не явились на заседание.

24 сентября в судебном комплексе "Схипхол" завершился девятый блок слушаний по делу о трагедии МН17.

Автор: Наталя Джума
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
7 лет . Скорость в расследовании поражает .
показать весь комментарий
20.12.2021 11:33 Ответить
Теракт ливийских спецслужб в Локерби расследовался примерно столько же .
показать весь комментарий
20.12.2021 11:35 Ответить
А в США выпустили книгу ,где автор утверждает шо в катастрофа в Локбери дело рук ЦРУ. Везли этим рейсом доказательства, шо авиарейсами "PanAmerikan" провозили наркоту в США , и к этому были причастны ЦРУ.
показать весь комментарий
20.12.2021 12:32 Ответить
У нас убийц Небесной Сотни искать еще не начали.
показать весь комментарий
20.12.2021 11:52 Ответить
іще стільки ж пройде, поки Х..ла повісять
показать весь комментарий
20.12.2021 12:02 Ответить
Хорошо бьі ознакомиться с текстом обвинительного акта , наверняка там будет много интересного для Украиньі , в плане доказательств прямого участия армии РФ в конфликте.
показать весь комментарий
20.12.2021 11:33 Ответить
Европейские клоуны,тянули,тянули и родили мышку,истинные виновники трагедии Путин и Шойгу остались в стороне,виновны у них простые стрелочники- шестерки.
показать весь комментарий
20.12.2021 11:37 Ответить
может, это и есть истинной причиной истерики про ната запаребриком?...
показать весь комментарий
20.12.2021 11:42 Ответить
 
 