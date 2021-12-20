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Новини За кордоном Російські терористи збили Боїнг
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Нідерланди (1124) Харченко (21) Боїнг-777 Malasia Airli... (748) Гіркін (187) Дубинський Сергій (8) Пулатов (21)

Обвинувачення у справі MH17: підсудні хотіли збити український військовий літак

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Обвинувачення у справі MH17: підсудні хотіли збити український військовий літак

У Нідерландах на суді у справі МН17 сторона обвинувачення 20 грудня розпочала виступ по суті справи і представлятиме свої аргументи впродовж трьох днів. 22 грудня прокуратура має повідомити суд, якого покарання вимагає для чотирьох обвинувачених у причетності до катастрофи "Боїнга".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланям на Радіо Свобода.

Слідство знову представляє докази того, що "Боїнг" був збитий із контрольованої бойовиками території з установки "Бук", яка раніше була доставлена з Росії і належала російським військовим. Крім свідчень, серед доказів – аудіозаписи телефонні переговори обвинувачених, протоколи досліджень уламків "Боїнга", фото- та відеосвідчення.

Хто саме наказав стріляти і безпосередньо здійснював його, поки не встановлено. За словами обвинувача, підсудні Гіркін, Дубинський, Пулатов і Харченко "самі не натиснули кнопку, але запросили, отримали та застосували "Бук" у власних військових цілях і при цьому збили MH17".

Як заявила сторона обвинувачення, вона виходить з того, що обвинувачені, очевидно, мали намір збити український військовий літак, а не пасажирський "Боїнг". Це не змінює суті звинувачень, зокрема, в умисному вбивстві 298 людей, які були на борту "Боїнга". Обвинувачення наголошує, що підсудні не брали участі в міжнародному конфлікті як військовослужбовці і не дотримувалися законів ведення війни, тому до них не можна ставитися як до легітимних учасників воєнних дій (комбатантів).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Справа МН17: Росія не дозволила опитати в суді курського комбрига Мучкаєва - суддя оголосив про завершення додаткового розслідування

Сторона обвинувачення також звинуватила Росію у веденні дезінформаційної кампанії та повідомила, що особи свідків довелося приховати через побоювання за їхню безпеку, повʼязані, зокрема, з діяльністю російських спецслужб. Відзначено, Росія недостатньо співпрацювала зі слідством і судом. Проте до матеріалів справи долучені відповіді російської влади на запити, свідчення виробників озброєння та свідків, у тому числі такі, які не збігаються з висновками слідства.

Після виступу прокурора суд, як очікується, оголосить перерву до березня 2022 року, коли виступатиме захист підсудного Олега Пулатова, єдиного, кого в суді захищають адвокати. Після цього відбудуться дебати. За попередніми даними, суд, залежно від того, чи вони затягнуться, зможе оголосити вердикт 22 вересня, 17 листопада або 15 грудня 2022 року. Розпочався судовий процес у березні 2020 року.

Також читайте: Ми розглядаємо різні подальші кроки, щоб домогтися визнання Росією відповідальності у трагедії МН17, - МЗС Нідерландів

Нагадаємо, літак "Боїнг-777" Малайзійських авіаліній, який прямував з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року в районі Тореза (Донецька область). Унаслідок падіння загинуло 298 осіб.

19 червня 2019 року JIT назвала імена чотирьох підозрюваних, які вважаються причетними до транспортування і бойового застосування ракетного комплексу "Бук", яким було збито літак рейсу МН17. Троє із них - росіяни. Це колишній офіцер ФСБ, так званий колишній міністр оборони "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков), генерал, а на час знищення літака полковник ГРУ ГШ Збройних сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергій Дубинський і підполковник спецназу ГРУ Олег Пулатов, на той час - заступник голови "розвідувальної служби ДНР". Четвертий - українець Леонід Харченко, який воював на боці "ДНР". Всіх їх було оголошено в міжнародний розшук.

Також дивіться: Грозєв: Упевнений, ми побачимо в суді генерала, який відправив в Україну "Бук", що збив літак рейсу MH17. ВIДЕО

9 березня 2020 року в Нідерландах почалися засідання суду у справі МН17.

7 червня 2021 року почався розгляд справи по суті. Бойовики Ігор Гіркін і Леонід Харченко, а також російський генерал Сергій Дубинський, які є підозрюваними у справі, не з'явилися на засідання.

24 вересня у судовому комплексі "Схіпхол" закінчився дев'ятий блок слухань у справі про трагедію МН17.

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+20
Яких конспірологічних версій накидала Україна?
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20.12.2021 21:07
+19
ешелон FL330 (10 050 метров), на котором шёл рейс MH17, над территорией Украины был открыт для международных транзитных рейсов. Скорость 970 км/ч. Через 5 мин он должен был пересечь границу. Какой военный самолет???? Он даже разворот не успел бы сделать, не залетев в московию. Или кремль летел бомбить? Сцыкуны. Совершенно очевидно знали, что сбивают гражданский борт.
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20.12.2021 21:30
+16
Только Х#йло могло дать добро на транспортировку Бука на Донбасс и его нужно судить урода конченного.
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20.12.2021 21:19
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Яких конспірологічних версій накидала Україна?
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20.12.2021 21:07 Відповісти
Твои слова? - "Потом обе стороны набросали разных конспирологических версий."
Так кто вторая сторона и каких "разных конспирологических версий."" она накидала? Отвечай за свои слова
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20.12.2021 21:20 Відповісти
Что еще нужно доказывать?
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20.12.2021 21:27 Відповісти
То може скажете, що і літак не збивали ?
Чудний коцап..
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20.12.2021 22:36 Відповісти
От Срашки смердит фашистской вонью, в ней сейчас правят обезумевшие от безнаказанности бандиты из гэбни - а это известные отморозки ещё с советского времени. Например, они готовили у себя на секретных базах КГБ палестинских террористов для терактов в Израиле. Ботоксный русский фюрер Путлер и его свора спонсируют всевозможных неонацистов в Европе. Именно благодаря кремлёвским подачкам вся эта мерзость снова поднимает голову: ксенофобы, шовинисты, расисты, юдофобы.


Всему миру надо понять, что в Срашке правит фашистский путинский режим. Но это гибридные фашисты, они не выпячивают так публично свою людоедскую сущность как это делали гитлеровские бандиты. Ботоксный фюрер Путлер и его свора делают свои проделки скрытно, тем обычно и отличаются кремлёвские бандиты испокон веков. Поэтому в отличие от подобных им гитлеровским бандитам, русские фашисты, садисты и каратели так ни разу и не понесли наказания за свои живодёрские действия в отношении других народов
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20.12.2021 22:20 Відповісти
***** не только сейчас спонсирует террористов. Он и будучи в ГДР принимал участие в спонсировании террористов RAF в ФРГ.
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20.12.2021 23:25 Відповісти
долбоящеры
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20.12.2021 21:05 Відповісти
а як жe нeзнання закону нe знiмає вiдповдальнсть? "підсудні не брали участі в міжнародному конфлікті як військовослужбовці і не дотримувалися законів ведення війни, тому до них не можна ставитися як до легітимних учасників воєнних дій (комбатантів)."
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20.12.2021 21:07 Відповісти
який дибiл тeбe заспамив?
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20.12.2021 21:19 Відповісти
твоє цитування вiдноситься до попeрднього рeчeння "мали намір збити український військовий літак, а не пасажирський "Боїнг"" а нe до мого процитованого.
у сумi зараз наявно два оправдуючих пункти:
1 мали намір збити український військовий літак, а не пасажирський "Боїнг"
2 підсудні не брали участі в міжнародному конфлікті як військовослужбовці і не дотримувалися законів ведення війни, тому до них не можна ставитися як до легітимних учасників воєнних дій (комбатантів)."
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20.12.2021 21:25 Відповісти
как раз если бы они были комбатантами, то не несли бы ответственности за выполнение приказа.
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20.12.2021 21:23 Відповісти
тобто будe примiнeно iнший закон а нe цeй вiйськовий?
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20.12.2021 21:28 Відповісти
Именно так:
Действовали бы по правилам, было бы "военное преступление" в ходе войны.
А раз гибридно воюют, то и преступлени "гибридное", то бишь: "государственный терроризм".
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20.12.2021 22:13 Відповісти
Тобто, ці особи мають нести відповідальність як звичайні цивільні особи за організоване масове вбивство.
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20.12.2021 22:48 Відповісти
ходили чутки не про український війьковий літак,а про расейський цивільний
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20.12.2021 21:12 Відповісти
усякe ходило
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20.12.2021 21:18 Відповісти
И где отмазка? Судят по факту рабссею за их с экипажем БУК в Украине, сбившим самолет международного рейса.
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20.12.2021 22:08 Відповісти
Больной? Прямо обратное. Комбатанты неподсудны если исполняли приказ. Эти НЕ комбатанты и отвечают за каждый свой поступок.
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20.12.2021 22:11 Відповісти
ага, військово-транспортний борт "Москва-Ларнака"
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20.12.2021 21:18 Відповісти
Только Х#йло могло дать добро на транспортировку Бука на Донбасс и его нужно судить урода конченного.
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20.12.2021 21:19 Відповісти
Це очевидно було з самого початку. Хотіли збити український літак , поцілили в цивільний. Для інших версій доказів ніт, хоча звучать спокусливо.
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20.12.2021 21:21 Відповісти
В стране русожопии всегда так. Но в этом случае даже самый рукожопный экипаж БУКа четко знал, какая цель в захвате. ЭОП Боинга и Ан-26 отличается минимум в 5-7 раз. Это было намеренное поражение иностранной гражданской воздушной цели над территорией Украины. Это из серии многоходовочек тупина, как дети и женщины перед рабсиянскими вояками в Крыму, как обстрелы жилых кварталов в ОРДЛО, как троллейбус на Боссе.
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20.12.2021 22:16 Відповісти
Ваші слова до справи не пришиєш. Це європейський суд і їх цікавлять факти і докази. І наше бла-бла, навіть і дуже гарне і переконливе, їх не цікавить.
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20.12.2021 23:04 Відповісти
целились в москва-ларнака, который пролетел на мгновение ранее, чтобы сделать типо казус Бейли для полномаштабного вторжения
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21.12.2021 00:39 Відповісти
Все было ясно самого начала.
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20.12.2021 21:24 Відповісти
Это называется-преждевременная эакуляция
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20.12.2021 21:29 Відповісти
Це називається рівень технологій та розумових здібностей росіян. Ніхто не вірив, що такі різні літаки можна переплутати.
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20.12.2021 21:35 Відповісти
целились в москва-ларнака, который пролетел на мгновение ранее, чтобы сделать типо казус Бейли для полномаштабного вторжения
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21.12.2021 00:39 Відповісти
Очень хреновый расклад, обвинение сейчас выгораживает преступников, ведут под "убийство по не осторожности", а это в "гуманном суде" может закончится штрафом в размере денежной компенсации родственикам погибших. Скорее всего суд ориентируется именно на получение денег и не более.
В следующий раз когда из европейских стран откроют рот про коррупцию, их надо сразу в это головой опускать.
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20.12.2021 21:27 Відповісти
Это только начало. Потом будут разбираться, как такое оружие могло оказаться за границей России. Без приказа Путина не могло обойтись. Это уже не простая уголовщина.
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20.12.2021 21:30 Відповісти
вони до сих пiр ссали вообщe на ***** погляд кидати. знайдуть когось гeнeрала
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20.12.2021 21:33 Відповісти
они все делают по закону. Это у нас быстро осуждают по три раза, потом оправдывают.
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20.12.2021 21:35 Відповісти
ну всe-рiвно мiж буком i ****** щe ж точно є люди якi своiм пiдлeглим давали накази пропустити чeрeз кордон та нажати кнопку. ось коли зассуть вказати на пу стрiлочником будe якийсь гeнeрал.
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20.12.2021 21:39 Відповісти
это не важно, ***** заказчик преступления
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20.12.2021 21:42 Відповісти
ну цe тобi так хоцця. а що будe подвимось.
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20.12.2021 21:46 Відповісти
это следует из законов формальной логики
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20.12.2021 21:48 Відповісти
європeйська логiка у комбiнацii з законами i коли трeбa звинувачувати отаку шишку... ну хоча можe пiдгавкають нiмцi. при Мeркeль жe нe гавкали а всe пiдмазували трубу.
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20.12.2021 21:54 Відповісти
ото i в мeнe такi думки що будe по носторожности
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20.12.2021 21:31 Відповісти
Нкаливайченко, на тот момент рук. СБУ, не раз говорил, что из Моксвы на тот момент отменили все рейсы по этому маршруту отправили один жертвенный пассажирский самолёт - его должны были сбить и паРашка, заявив о том, что Украина сбила пассажирский самолёт, начала бы открытое вторжение.

Ошибка была что сбили не тот пассажирский.
В суде дураками прикидываются и, типо, они не знают этого и документов от СБУ они не видели.
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20.12.2021 22:00 Відповісти
ешелон FL330 (10 050 метров), на котором шёл рейс MH17, над территорией Украины был открыт для международных транзитных рейсов. Скорость 970 км/ч. Через 5 мин он должен был пересечь границу. Какой военный самолет???? Он даже разворот не успел бы сделать, не залетев в московию. Или кремль летел бомбить? Сцыкуны. Совершенно очевидно знали, что сбивают гражданский борт.
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20.12.2021 21:30 Відповісти
а як щодо того що бук начe нe в ту точку притягли бо є два насeлeнi пунткти з однаковими назвами? цe щe раз можe доказувати що боiнг точно нe був цiллю. а висота обiзянам з гранатою нe важлива.
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20.12.2021 21:36 Відповісти
военным как-то пофиг названия, у них свои карты и координаты квадратами, или единичное оружие (сродни ядерному) действительно отдали (а потом - забрали, в тот же день) шахтерам и трактористам, прошедшим на ютюбе курс "как стрелять из бука"?
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21.12.2021 00:53 Відповісти
ти занадто вeликоi думки про русскiй мозок.
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22.12.2021 13:37 Відповісти
Этот радар не определяет высоту объекта правильно?
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20.12.2021 21:53 Відповісти
а то, что на 10 000 метров не летают транспорты))
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20.12.2021 22:13 Відповісти
сушки там не использовались в то время! а еще, какой смысл тянуть туда БУК из кацапии чтобы сбить СУшку, которая не известно будет ли там лететь вообще и когда))) готовились сбивать самолет, который точно там будет лететь в том месте и в то время! все очень просто если логику включать
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20.12.2021 22:16 Відповісти
А то. что оператор видит возду́шный коридо́р . Возду́шный коридо́р - полоса в воздушном пространстве, ограниченная по ширине (иногда и по высоте); предназначена для полёта каких-либо воздушных средств. Оператор БУКа видел не только отметку МН 17. Там движение было интенсивным. Можно ли попасть в самолет, не зная его скорость и высоту? Нет. Операторы ПВО не идиоты. Решение об открытии огня принималось в москве.
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20.12.2021 22:23 Відповісти
Они типичные идиоты из ЗРВ.
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20.12.2021 22:46 Відповісти
Скоро суд потребует наградить бандитов, а родственников обяжет просить прощения. Фондерляйная Европа.
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20.12.2021 21:34 Відповісти
Нормальний розклад. Довести умисел на збиття саме малазійського боїнга неможливо, бо такого, скоріш всього, і не було.
Але як тільки суд офіційно встановить належність "бука" до російських зс, далі можно "клепати і клепати" статті КК, в країнах, громадяни яких загинули. Я вже не кажу про Україну, ми можемо починати кримінальне переслідування ледь не всієї керівної ланки армії мордору, посилаючись на рішення голандського суду, і розраховувати на міжнародну правову допомогу.
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20.12.2021 21:44 Відповісти
Преступление не перестаёт быть преступлением, если вместо одного человека убили другого.
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20.12.2021 21:57 Відповісти
Суд в Гааге постепенно подводит Россию к статье - государственный терроризм. Примечательно что место выбрано достойное - Гаага. Там и будут судить Путина.
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20.12.2021 22:00 Відповісти
_Прехня! Хотели сбить гражданский борт расии - предлог для нападения без всяких дурацких шифров "ихтамнет". Ну и чтобы мир отвернулся от Украины.
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20.12.2021 22:02 Відповісти
О круто, это конечно же оправдывает этих головорезов, нужно им ещё компенсации назначить
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20.12.2021 22:03 Відповісти
бред! какой военный самолет Украины? на высоте 10 000 м?? они хотели сбить пассажирский лайнер, только не малайзиский, а русский, там же летел в то же время Ларнака-Москва! Это же классика от *****, убить своих людей и обвинить других!!!
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20.12.2021 22:12 Відповісти
Сахар! Рязанский "сахар"...
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20.12.2021 23:02 Відповісти
че-то на Крым напали без обвинений и предысторий, нарушая как собственную конституцию так и международные законы (после Будапештского меморандума был еще большой договор и куча мелких, официальных, со всеми приколами "международной дипломатии"). так что Х#йлу никакие казусы Белли не нужны. что сказали сбить - то и сбили, да и подсвечивали, несомненно, - тоже. и второй "бук" - тоже был, для страховки.
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21.12.2021 00:39 Відповісти
Обвинение подчеркивает, что подсудимые не участвовали в международном конфликте как военнослужащие и не соблюдали законы ведения войны, поэтому к ним нельзя относиться как к легитимным участникам военных действий (комбатантам). Источник: https://censor.net/ru/n3306302


То есть Нидерланды официально признали это гражданским конфликтом?
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20.12.2021 22:30 Відповісти
Нет. Они признали подсудимых террористами. Так как статуса военных у них там не было. Рашка сама отказалась их признавать своии.
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21.12.2021 09:08 Відповісти
Звідки ви таке взяли , що ці покидьки "мали намір збити український військовий літак, а не пасажирський "Боїнг". Джерело: https://censor.net/ua/n3306302
То терористи вам таке сказали , то хай так і буде ? А може вони хотіли збити російский пасажирський літак , але збили інший ...А був би "привід" до повномасштабного вторгнення ...
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20.12.2021 22:42 Відповісти
Что-то этот суд не туда пошел. Так и можно и американцев судить за иранский Airbus. Но ведь никому это в голову не приходит. Ошибка, просто ошибка, с кем не бывает.
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21.12.2021 00:21 Відповісти
а чего ж тогда кацапы забрали "бук" назад? а "сепаратисты" вот так вот взяли - и отдали. а там ведь еще ракеты остались ... а тут обвинению внезапно все "очевидно". а кто же мог отдать приказ сбить из \единичного, штучного\ оружия, количество которого наверное меньше чем ядерных ракет ( ну, действительно - зачем куча про по границе когда можно всех пугать наступательным вооружением, да и про для охраны жопы Х#йла хватит, зачем больше). наверное, действительно, какие-то левые Гиркин и т.п.
хотели сбить гражданский борт - сбили, хотели взорвать дома - взорвали.
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21.12.2021 00:32 Відповісти
Очень и очень плохо, евротолерасты снова не называют вещи своими именами - то что целились кацапский рейс москва-ларнака говорил еще Наливайченко
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21.12.2021 00:33 Відповісти
Х#йло как правило расстреливает и терроризирует россиян - исключительно с внутренними целями (помимо плановой утилизации во "внешних конфликтах") всяческие взрывы митингов, домов, школ и т.п. так что нет.
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21.12.2021 00:45 Відповісти
Сцикуни гейропейські. Знають що головний винуватець - ***** і сцуть це визнати, засуджуючи якихось шісток. Типу взяли якісь бандити приїхали у Ростов у військову частину, взяли там Бук, приїхали через кордон в Україну, збили літак і знову відвезли бук у Ростов. Тху на них сцикунів
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21.12.2021 00:54 Відповісти
А ще вони хотіли пива... Кого гребе, чого вони хотіли??? І суд переконався на 100%? Ці 4 лапті могли всього і не знати. Досить щоби екіпаж Бука знав, що робити )) Пересмикування фактів. Суд якийсь явно сцикуватий...
А збивати український літак ці терористи мали право???
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21.12.2021 01:00 Відповісти
'это не суд... до сентября они еще насбивают...
а вот Божий суд состоится вовремя и по справедливости
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21.12.2021 01:55 Відповісти
А як же вони могли визначити приналежність літака без "запрощика" і зв'язку з диспетчерською службою? Муть якась.
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21.12.2021 04:50 Відповісти
Крім того чому не встановлено долю решти складових цього ЗРК "БУК"? Адже сама пускова установка це ще не весь комплекс. Де РЛС, пуско-зарядна установка? Не могли ж кацапи переправити лише саму пускову.
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21.12.2021 04:53 Відповісти
А если бы сбили украинский борт,то это нормуль,обеспокоеность и бла-бла-бла.
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21.12.2021 06:59 Відповісти
 
 