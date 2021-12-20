Обвинувачення у справі MH17: підсудні хотіли збити український військовий літак

У Нідерландах на суді у справі МН17 сторона обвинувачення 20 грудня розпочала виступ по суті справи і представлятиме свої аргументи впродовж трьох днів. 22 грудня прокуратура має повідомити суд, якого покарання вимагає для чотирьох обвинувачених у причетності до катастрофи "Боїнга".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланям на Радіо Свобода.

Слідство знову представляє докази того, що "Боїнг" був збитий із контрольованої бойовиками території з установки "Бук", яка раніше була доставлена з Росії і належала російським військовим. Крім свідчень, серед доказів – аудіозаписи телефонні переговори обвинувачених, протоколи досліджень уламків "Боїнга", фото- та відеосвідчення.

Хто саме наказав стріляти і безпосередньо здійснював його, поки не встановлено. За словами обвинувача, підсудні Гіркін, Дубинський, Пулатов і Харченко "самі не натиснули кнопку, але запросили, отримали та застосували "Бук" у власних військових цілях і при цьому збили MH17".

Як заявила сторона обвинувачення, вона виходить з того, що обвинувачені, очевидно, мали намір збити український військовий літак, а не пасажирський "Боїнг". Це не змінює суті звинувачень, зокрема, в умисному вбивстві 298 людей, які були на борту "Боїнга". Обвинувачення наголошує, що підсудні не брали участі в міжнародному конфлікті як військовослужбовці і не дотримувалися законів ведення війни, тому до них не можна ставитися як до легітимних учасників воєнних дій (комбатантів).

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Сторона обвинувачення також звинуватила Росію у веденні дезінформаційної кампанії та повідомила, що особи свідків довелося приховати через побоювання за їхню безпеку, повʼязані, зокрема, з діяльністю російських спецслужб. Відзначено, Росія недостатньо співпрацювала зі слідством і судом. Проте до матеріалів справи долучені відповіді російської влади на запити, свідчення виробників озброєння та свідків, у тому числі такі, які не збігаються з висновками слідства.

Після виступу прокурора суд, як очікується, оголосить перерву до березня 2022 року, коли виступатиме захист підсудного Олега Пулатова, єдиного, кого в суді захищають адвокати. Після цього відбудуться дебати. За попередніми даними, суд, залежно від того, чи вони затягнуться, зможе оголосити вердикт 22 вересня, 17 листопада або 15 грудня 2022 року. Розпочався судовий процес у березні 2020 року.

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Нагадаємо, літак "Боїнг-777" Малайзійських авіаліній, який прямував з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року в районі Тореза (Донецька область). Унаслідок падіння загинуло 298 осіб.

19 червня 2019 року JIT назвала імена чотирьох підозрюваних, які вважаються причетними до транспортування і бойового застосування ракетного комплексу "Бук", яким було збито літак рейсу МН17. Троє із них - росіяни. Це колишній офіцер ФСБ, так званий колишній міністр оборони "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков), генерал, а на час знищення літака полковник ГРУ ГШ Збройних сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергій Дубинський і підполковник спецназу ГРУ Олег Пулатов, на той час - заступник голови "розвідувальної служби ДНР". Четвертий - українець Леонід Харченко, який воював на боці "ДНР". Всіх їх було оголошено в міжнародний розшук.

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9 березня 2020 року в Нідерландах почалися засідання суду у справі МН17.

7 червня 2021 року почався розгляд справи по суті. Бойовики Ігор Гіркін і Леонід Харченко, а також російський генерал Сергій Дубинський, які є підозрюваними у справі, не з'явилися на засідання.

24 вересня у судовому комплексі "Схіпхол" закінчився дев'ятий блок слухань у справі про трагедію МН17.