"Нафтогаз" обратился в Еврокомиссию с жалобой на злоупотребление "Газпромом" доминирующим положением на рынке

Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" 21 декабря обратилась в Европейскую Комиссию с жалобой на злоупотребление российским "Газпромом" доминирующим положением на европейском рынке газа. Национальная компания подала ходатайство Генеральному директорату по конкуренции (Directorate General for Competition) о принятии немедленных мер по нормализации ситуации.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Нафтогаза".

"Газпром" резко уменьшил продажу собственного газа на европейском спотовом рынке, несмотря на растущий спрос и ограничивает возможности других компаний поставлять дополнительные объемы газа в Европу и конкурировать с "Газпромом". Именно это является ключевой причиной кризиса и рекордного роста цен в Европе. Действия "Газпрома" антиконкурентны и повлекли за собой значительные негативные последствия для всех европейских потребителей. "Нафтогаз" как один из крупнейших покупателей газа в Европе также несет убытки из-за этих злоупотреблений. Следовательно, мы просим Европейскую Комиссию должным образом отреагировать на нарушения", — отметил председатель правления "Нафтогаза" Юрий Витренко.

В своей жалобе "Нафтогаз" обращает внимание Европейской Комиссии на ряд конкретных злоупотреблений. В частности, речь идет о преднамеренном отказе "Газпрома" от надлежащего заполнения газом хранилищ в ЕС, принадлежащих "Газпрому" или в которых он имеет значительные забронированные объемы. Кроме того, российская компания внезапно и без веских причин прекратила реализацию газа через собственную электронную платформу. Имея достаточные объемы газа и возможность использовать свободные транзитные мощности украинской ГТС, Газпром отказался от поставок больших объемов в ЕС. Также без веских причин "Газпром" так и не добавил на своей электронной платформе точку передачи газа на границе РФ-Украина. Кроме того, "Газпром" продолжает блокировать экспорт добываемого в России частными компаниями, а также блокирует транзит газа из стран Центральной Азии в Европу.

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"Целью таких действий является, в частности, создание искусственного дефицита газа и давление на Европейский Союз для скорейшего запуска газопровода "Северный поток-2" без соблюдения требований европейского законодательства. Действия "Газпрома" прямо противоречат европейскому антимонопольному законодательству и уже привели к росту цен к рекордной" отметки $1921 за 1 тыс. м3 (по состоянию на 21 декабря 2021 года)", - говорится в сообщении.

В жалобе также говорится о невозможности дискриминационных подходов со стороны "Газпрома" при использовании "Северного потока-2", Украинской газотранспортной системы и других транзитных маршрутов, по которым российский газ транспортируется в Европу.

"Следовательно "Нафтогаз" просит Европейскую Комиссию принять комплекс немедленных обеспечительных мер. В частности, "Нафтогаз" просит ЕК обязать "Газпром" выставить на продажу через электронную платформу значительные объемы газа для поставки на украинско-российской границе или по крайней мере на границе Украины и стран ЕС. При этом клиенты "Газпрома" получат возможность покупать газ, в частности, на границе России с Украиной для дальнейшего самостоятельного бронирования мощностей ГТС и транспортировки в Европу и/или закачки газа в украинские ПХГ. Кроме того, "Газпром" должен предоставлять технические возможности своей газотранспортной системы для экспорта газа по частным российским добывающим компаниям, а также транзиту газа из стран Центральной Азии", - акцентируют внимание в "Нафтогазе".

Предложения Нафтогаза направлены на скорейшее разрешение энергетического кризиса в Европе, являются справедливыми и взвешенными.

Кроме того, сообщается, что обращение "Нафтогаза" к Еврокомиссии содержит краткое описание злоупотреблений и антиконкурентных действий со стороны "Газпрома", а также первоочередные предложения по нормализации ситуации - в дальнейшем компания предоставит Европейской Комиссии расширенные и дополненные материалы.