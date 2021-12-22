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"Нафтогаз" обратился в Еврокомиссию с жалобой на злоупотребление "Газпромом" доминирующим положением на рынке

Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" 21 декабря обратилась в Европейскую Комиссию с жалобой на злоупотребление российским "Газпромом" доминирующим положением на европейском рынке газа. Национальная компания подала ходатайство Генеральному директорату по конкуренции (Directorate General for Competition) о принятии немедленных мер по нормализации ситуации.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Нафтогаза".

"Газпром" резко уменьшил продажу собственного газа на европейском спотовом рынке, несмотря на растущий спрос и ограничивает возможности других компаний поставлять дополнительные объемы газа в Европу и конкурировать с "Газпромом". Именно это является ключевой причиной кризиса и рекордного роста цен в Европе. Действия "Газпрома" антиконкурентны и повлекли за собой значительные негативные последствия для всех европейских потребителей. "Нафтогаз" как один из крупнейших покупателей газа в Европе также несет убытки из-за этих злоупотреблений. Следовательно, мы просим Европейскую Комиссию должным образом отреагировать на нарушения", — отметил председатель правления "Нафтогаза" Юрий Витренко.

В своей жалобе "Нафтогаз" обращает внимание Европейской Комиссии на ряд конкретных злоупотреблений. В частности, речь идет о преднамеренном отказе "Газпрома" от надлежащего заполнения газом хранилищ в ЕС, принадлежащих "Газпрому" или в которых он имеет значительные забронированные объемы. Кроме того, российская компания внезапно и без веских причин прекратила реализацию газа через собственную электронную платформу. Имея достаточные объемы газа и возможность использовать свободные транзитные мощности украинской ГТС, Газпром отказался от поставок больших объемов в ЕС. Также без веских причин "Газпром" так и не добавил на своей электронной платформе точку передачи газа на границе РФ-Украина. Кроме того, "Газпром" продолжает блокировать экспорт добываемого в России частными компаниями, а также блокирует транзит газа из стран Центральной Азии в Европу.

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"Целью таких действий является, в частности, создание искусственного дефицита газа и давление на Европейский Союз для скорейшего запуска газопровода "Северный поток-2" без соблюдения требований европейского законодательства. Действия "Газпрома" прямо противоречат европейскому антимонопольному законодательству и уже привели к росту цен к рекордной" отметки $1921 за 1 тыс. м3 (по состоянию на 21 декабря 2021 года)", - говорится в сообщении.

В жалобе также говорится о невозможности дискриминационных подходов со стороны "Газпрома" при использовании "Северного потока-2", Украинской газотранспортной системы и других транзитных маршрутов, по которым российский газ транспортируется в Европу.

"Следовательно "Нафтогаз" просит Европейскую Комиссию принять комплекс немедленных обеспечительных мер. В частности, "Нафтогаз" просит ЕК обязать "Газпром" выставить на продажу через электронную платформу значительные объемы газа для поставки на украинско-российской границе или по крайней мере на границе Украины и стран ЕС. При этом клиенты "Газпрома" получат возможность покупать газ, в частности, на границе России с Украиной для дальнейшего самостоятельного бронирования мощностей ГТС и транспортировки в Европу и/или закачки газа в украинские ПХГ. Кроме того, "Газпром" должен предоставлять технические возможности своей газотранспортной системы для экспорта газа по частным российским добывающим компаниям, а также транзиту газа из стран Центральной Азии", - акцентируют внимание в "Нафтогазе".

Предложения Нафтогаза направлены на скорейшее разрешение энергетического кризиса в Европе, являются справедливыми и взвешенными.

Кроме того, сообщается, что обращение "Нафтогаза" к Еврокомиссии содержит краткое описание злоупотреблений и антиконкурентных действий со стороны "Газпрома", а также первоочередные предложения по нормализации ситуации - в дальнейшем компания предоставит Европейской Комиссии расширенные и дополненные материалы.

Автор: 

Газ (10224) Газпром (3183) Еврокомиссия (1446) Нафтогаз (3112) Северный поток (1449)


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Топ комментарии
+8
в лигу сексуальных реформ обратитесь когда газ был летом по 200 бакинских вы портфели делили, зато теперь проснулись....
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22.12.2021 14:33
+3
ты методичку переверни) им на нас наплевать - геополитика
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22.12.2021 14:35
+3
Газпром специально даёт малые лимиты в ЕС, чтоб Украине не было где брать. Нечего на кацапов надеятся. Нужно вкладывать бабло в водород.
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22.12.2021 15:16
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Нормальна така скарга.
Путін не зможе довго гратись у монополіста. Його змусять бути ввічливим.
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22.12.2021 14:28 Ответить
Бюргери у ***** купують газ задешево. ***** мєркєль з ****** в змові, а тепер вона тіпа нє прє дєлах. А тон у всьому цьому в Європі задають бюргери, але їх все влаштовує. Вони нічого робити не будуть.
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22.12.2021 14:29 Ответить
Ти щоооо. Газмяс для европи це мишебраття
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22.12.2021 14:33 Ответить
в лигу сексуальных реформ обратитесь когда газ был летом по 200 бакинских вы портфели делили, зато теперь проснулись....
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22.12.2021 14:33 Ответить
Кацапский газовый шантаж не состоялся, американцы и австралийцы протянули руку помощи Европе направив свои СПГ танкеры. Нас они тоже не оставят в беде, а кацапы обосрались в очередной раз.
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22.12.2021 14:34 Ответить
ты методичку переверни) им на нас наплевать - геополитика
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22.12.2021 14:35 Ответить
Геополитика-это лишь отмазки кацапской срани.

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22.12.2021 15:08 Ответить
Цена в Европе намного выше, чем в Азии. Бизнесмены америки и австралии, хотят заработать в Европе. Вот упадет Европейская цена до 1500, тогда опять все танкеры пойдут в Азию. Ничего личного, только бизнес.
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22.12.2021 15:20 Ответить
Не верят брокеры в американские и австралийские газовозы, т.к. - Цена газа в Европе снова закрепилась выше $2000
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22.12.2021 15:41 Ответить
Уже не доминируют...норвежская компания GASSCO потеснила быдло Путлера на второе место...доведя суточную добычу до 400 млн кубов в сутки в ЕС...
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22.12.2021 15:01 Ответить
Это же хорошо вся Европа будет покупать дешёвый и не вонючий норвежский газ и Раша окажется в попе
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22.12.2021 17:01 Ответить
боюсь даже предположить что теперь будет...
скорее всего - ничего ! рашка сама себе режиссер...
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22.12.2021 15:01 Ответить
Сертификацмя Северного говна Анналена Бербок отложила на сентябрь 2022 года....РАБссия в ЖО.....потому и пишуть цидульки в НАТО и Госдеп...тиа Ультиматумы Путлера....стадо баранов...вы НИКТО...
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22.12.2021 15:03 Ответить
Т.е. ***** будет еще больше получать прибыли за кубометр газа?
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22.12.2021 15:40 Ответить
*****-да, свинособакия-нет
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22.12.2021 15:47 Ответить
Какой же ты дятел.С такими ценами СП-2 уже себя отбил,а до сентября еще три раза оправдает.
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22.12.2021 18:00 Ответить
Мавзолейные идиоты вы еще пару раз прикрутите вентиль...Норвежці ждут момент....
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22.12.2021 15:05 Ответить
Запуск Норвежского Газогона Baltic Pipe Польшу Украину Литву и Словакию намечен на лето 2022 года....Северній потоп запустят в сентябре....И то я не уверен что запустят...Аналена Бербок порвет Путлера...
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22.12.2021 15:10 Ответить
10 млрд кубов в год.
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22.12.2021 15:25 Ответить
Газпром специально даёт малые лимиты в ЕС, чтоб Украине не было где брать. Нечего на кацапов надеятся. Нужно вкладывать бабло в водород.
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22.12.2021 15:16 Ответить
Газ есть где брать - в Норвегии, но по цене спота.
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22.12.2021 15:22 Ответить
Это с Крымом и Донбассом Украине надо было в год 30 ярдов кубиков...сейчас намного меньше...
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22.12.2021 15:19 Ответить
28 декабря 2019

Украина простила России $7,4 млрд долга по газу - решение Кабмина...
https://delo.ua/econonomyandpoliticsinukraine/ukraina-prostila-rossii-74-mlrd-dolga-po-gazu-362817/

Що для Клоуна ці гроші, тим паче вони державні...
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22.12.2021 15:20 Ответить
Ищем резервы...население Польши и Украины одинаково Польше газа нужно 8-10 ярдов в год....Украине в 2 раза больше....странная Ыканомика у Фирташа и Коломойского....вам не кажецца?
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22.12.2021 15:21 Ответить
Потребление природного газа Польшей 21,6 млрд кубометров в 2020 году.
Потребление природного газа в Украине в 2020 году - 29,3 миллиарда кубометров.
https://www.statista.com/statistics/703670/natural-gas-consumption-poland/
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22.12.2021 15:35 Ответить
Миллер в подземном переходе метро с помятой шляпой милостыню собирает. Да дайте ему на зиму мешок картошки, он и подобреет, станет газ продавать всем желающим.
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22.12.2021 15:28 Ответить
мы просим Европейскую Комиссию должным образом отреагировать на нарушения

С 01.01.2022 запретят рашка-газ в ЕС?
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22.12.2021 15:38 Ответить
Адназчачна! Вот москали попрыгают!
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22.12.2021 16:09 Ответить
...У Петербурзі Газпром веде набір IT-фахівців у новий підрозділ.
Під нього відведено цілий поверх у "Лахта-центрі".

Відбір ведеться через посередників. Підрозділ нібито має працювати над софтом для Газпрому. Виглядає правдоподібно з урахуванням введення в РФ закону про софт.

Але існує й інша версія: це новий підрозділ "кухаря Путіна" Пригожина - своєрідний кібер-Вагнер. Отже, продовження буде…

На тлі американських подій в Україні не просто слід подумати над захистом нашої критичної інфраструктури, передусім енергетичної. Необхідно діяти. Тим більше, що вона вже була атакована кілька разів у минулі роки.

Але навіть законопроєкт "Про критичну інфраструктуру та її захист" на восьмому році російської агресії проти України усе ще залишається проєктом.

Отже, Росія прогнозовано збирається продовжувати кібернапади. А чом би й ні? Адже її ніхто не зупиняє в реальному просторі, тільки погрожують "пекельними санкціями", то за логікою Кремля, в кіберпросторі ступінь свободи дій куди вища, а удари можна завдати не менш дошкульні, ніж застосуванням тактичної ядерної зброї.

Настав час для США "промацати кібербагнетом газпромівські мережі". Тим більше, що хтось мені казав у D.C., що Байден під час Женевського рандеву натякнув Путіну, що в Росії багато різних трубопроводів...

Просто Путін не розуміє натяки. Йому потрібно так, щоб кількадесятметровий факел з розірваного трубопроводу запалав десь біля Кремля! - https://gazeta.ua/blog/56283/moskva-gotuye-masshtabnij-kibernapad-na-********
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22.12.2021 15:56 Ответить
Так может вообще запретить газпрому поставлять газ в ЕС? Цены нормализуются.
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22.12.2021 16:39 Ответить
на рынке и так дефицит , убираем с рынка еще 35 процентов товара, точно цены стабилизируются,но только на отметке 4000
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22.12.2021 23:46 Ответить
Мордорский газ уберут, зайдут нормальные компании. Все выровняют.
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22.12.2021 23:54 Ответить
какие нормальные?в европе дефицит , им газа много надо а сша спг тащит в азию, ну не станут у кацапов брать, что изменится? да ничего, дефицит станет ещё больше, кацапы дают нереальную цифру примерно 200 млрд в год, где эти объемы взять? кто сможет такое компенсировать? как в поговорке гладко было на бумаге, вот мы не берем у кацапов и что цена стабилизировалась? пришли другие продавать нам? у нас на бирже для предприятий уже по 2500 торгуют
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23.12.2021 10:28 Ответить
Главное у кацапов меньше денег будеит. Остальное неважно, можно патирпеть.
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23.12.2021 11:32 Ответить
да глупости, просто кацапы на китай переорентируются, в европе вообще все развалится, цены на газ всю продукцию сделают нелеквидной, китай и так всех давит, а с дешевым российским газом вообще без вариантов,всех сожрут.
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24.12.2021 12:13 Ответить
Европейцам нравится, когда их принуждают. А вот Ю.В. пытается их из комфортной позы поднять.
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22.12.2021 16:47 Ответить
 
 