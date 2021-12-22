"Нафтогаз" обратился в Еврокомиссию с жалобой на злоупотребление "Газпромом" доминирующим положением на рынке
Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" 21 декабря обратилась в Европейскую Комиссию с жалобой на злоупотребление российским "Газпромом" доминирующим положением на европейском рынке газа. Национальная компания подала ходатайство Генеральному директорату по конкуренции (Directorate General for Competition) о принятии немедленных мер по нормализации ситуации.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Нафтогаза".
"Газпром" резко уменьшил продажу собственного газа на европейском спотовом рынке, несмотря на растущий спрос и ограничивает возможности других компаний поставлять дополнительные объемы газа в Европу и конкурировать с "Газпромом". Именно это является ключевой причиной кризиса и рекордного роста цен в Европе. Действия "Газпрома" антиконкурентны и повлекли за собой значительные негативные последствия для всех европейских потребителей. "Нафтогаз" как один из крупнейших покупателей газа в Европе также несет убытки из-за этих злоупотреблений. Следовательно, мы просим Европейскую Комиссию должным образом отреагировать на нарушения", — отметил председатель правления "Нафтогаза" Юрий Витренко.
В своей жалобе "Нафтогаз" обращает внимание Европейской Комиссии на ряд конкретных злоупотреблений. В частности, речь идет о преднамеренном отказе "Газпрома" от надлежащего заполнения газом хранилищ в ЕС, принадлежащих "Газпрому" или в которых он имеет значительные забронированные объемы. Кроме того, российская компания внезапно и без веских причин прекратила реализацию газа через собственную электронную платформу. Имея достаточные объемы газа и возможность использовать свободные транзитные мощности украинской ГТС, Газпром отказался от поставок больших объемов в ЕС. Также без веских причин "Газпром" так и не добавил на своей электронной платформе точку передачи газа на границе РФ-Украина. Кроме того, "Газпром" продолжает блокировать экспорт добываемого в России частными компаниями, а также блокирует транзит газа из стран Центральной Азии в Европу.
"Целью таких действий является, в частности, создание искусственного дефицита газа и давление на Европейский Союз для скорейшего запуска газопровода "Северный поток-2" без соблюдения требований европейского законодательства. Действия "Газпрома" прямо противоречат европейскому антимонопольному законодательству и уже привели к росту цен к рекордной" отметки $1921 за 1 тыс. м3 (по состоянию на 21 декабря 2021 года)", - говорится в сообщении.
В жалобе также говорится о невозможности дискриминационных подходов со стороны "Газпрома" при использовании "Северного потока-2", Украинской газотранспортной системы и других транзитных маршрутов, по которым российский газ транспортируется в Европу.
"Следовательно "Нафтогаз" просит Европейскую Комиссию принять комплекс немедленных обеспечительных мер. В частности, "Нафтогаз" просит ЕК обязать "Газпром" выставить на продажу через электронную платформу значительные объемы газа для поставки на украинско-российской границе или по крайней мере на границе Украины и стран ЕС. При этом клиенты "Газпрома" получат возможность покупать газ, в частности, на границе России с Украиной для дальнейшего самостоятельного бронирования мощностей ГТС и транспортировки в Европу и/или закачки газа в украинские ПХГ. Кроме того, "Газпром" должен предоставлять технические возможности своей газотранспортной системы для экспорта газа по частным российским добывающим компаниям, а также транзиту газа из стран Центральной Азии", - акцентируют внимание в "Нафтогазе".
Предложения Нафтогаза направлены на скорейшее разрешение энергетического кризиса в Европе, являются справедливыми и взвешенными.
Кроме того, сообщается, что обращение "Нафтогаза" к Еврокомиссии содержит краткое описание злоупотреблений и антиконкурентных действий со стороны "Газпрома", а также первоочередные предложения по нормализации ситуации - в дальнейшем компания предоставит Европейской Комиссии расширенные и дополненные материалы.
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Путін не зможе довго гратись у монополіста. Його змусять бути ввічливим.
скорее всего - ничего ! рашка сама себе режиссер...
Украина простила России $7,4 млрд долга по газу - решение Кабмина...
https://delo.ua/econonomyandpoliticsinukraine/ukraina-prostila-rossii-74-mlrd-dolga-po-gazu-362817/
Що для Клоуна ці гроші, тим паче вони державні...
Потребление природного газа в Украине в 2020 году - 29,3 миллиарда кубометров.
https://www.statista.com/statistics/703670/natural-gas-consumption-poland/
С 01.01.2022 запретят рашка-газ в ЕС?
Під нього відведено цілий поверх у "Лахта-центрі".
Відбір ведеться через посередників. Підрозділ нібито має працювати над софтом для Газпрому. Виглядає правдоподібно з урахуванням введення в РФ закону про софт.
Але існує й інша версія: це новий підрозділ "кухаря Путіна" Пригожина - своєрідний кібер-Вагнер. Отже, продовження буде…
На тлі американських подій в Україні не просто слід подумати над захистом нашої критичної інфраструктури, передусім енергетичної. Необхідно діяти. Тим більше, що вона вже була атакована кілька разів у минулі роки.
Але навіть законопроєкт "Про критичну інфраструктуру та її захист" на восьмому році російської агресії проти України усе ще залишається проєктом.
Отже, Росія прогнозовано збирається продовжувати кібернапади. А чом би й ні? Адже її ніхто не зупиняє в реальному просторі, тільки погрожують "пекельними санкціями", то за логікою Кремля, в кіберпросторі ступінь свободи дій куди вища, а удари можна завдати не менш дошкульні, ніж застосуванням тактичної ядерної зброї.
Настав час для США "промацати кібербагнетом газпромівські мережі". Тим більше, що хтось мені казав у D.C., що Байден під час Женевського рандеву натякнув Путіну, що в Росії багато різних трубопроводів...
Просто Путін не розуміє натяки. Йому потрібно так, щоб кількадесятметровий факел з розірваного трубопроводу запалав десь біля Кремля! - https://gazeta.ua/blog/56283/moskva-gotuye-masshtabnij-kibernapad-na-********