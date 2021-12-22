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"Нафтогаз" звернувся до Єврокомісії зі скаргою на зловживання "Газпромом" домінантним становищем на ринку

Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" 21 грудня звернулася до Європейської Комісії зі скаргою на зловживання російським "Газпромом" домінуючим становищем на європейському ринку газу. Національна компанія подала клопотання до Генерального директорату з конкуренції (Directorate General for Competition) про вжиття негайних заходів для нормалізації ситуації.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Нафтогазу".

"Газпром" різко зменшив продаж власного газу на європейському спотовому ринку попри зростаючий попит та обмежує можливості інших компаній постачати додаткові обсяги газу в Європу і конкурувати з "Газпромом". Саме це є ключовою причиною кризи та рекордного зростання цін у Європі. Дії "Газпрому" є антиконкурентними та спричинили значні негативні наслідки для всіх європейських споживачів. "Нафтогаз" як один з найбільших покупців газу в Європі також несе збитки через ці зловживання. Відтак, ми просимо Європейську Комісію належно відреагувати на порушення", — зазначив голова правління "Нафтогазу" Юрій Вітренко.

У своїй скарзі "Нафтогаз" звертає увагу Європейської Комісії на низку конкретних зловживань. Зокрема, йдеться про зумисну відмову "Газпрому" від належного заповнення газом сховищ в ЄС, які належать "Газпрому" чи в яких він має значні заброньовані обсяги. Крім того, російська компанія раптово та без вагомих причин припинила реалізацію газу через власну електронну платформу. Маючи достатні обсяги газу та можливість використовувати вільні транзитні потужності української ГТС, "Газпром" відмовився від поставок більших обсягів до ЄС. Також без вагомих причин "Газпром" так і не додав на своїй електронній платформі точку передачі газу на кордоні РФ-Україна. Крім того, "Газпром" продовжує блокувати експорт газу, що видобувається в Росії приватними компаніями, а також блокує транзит газу з країн Центральної Азії до Європи.

"Метою таких дій є, зокрема, створення штучного дефіциту газу та тиск на Європейський Союз задля якнайшвидшого запуску газопроводу "Північний потік-2" без дотримання вимог європейського законодавства. Дії "Газпрому" прямо суперечать європейському антимонопольному законодавству та вже призвели до зростання цін до рекордної позначки $1921 за 1 тис. куб. м (станом на 21 грудня 2021 року)", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Макогон про стрімкий ріст цін на газ в Європі: "Газпром" посилює енергетичну кризу для досягнення своїх геополітичних цілей

У скарзі також йдеться про унеможливлення дискримінаційних підходів з боку "Газпрому" при використанні "Північного потоку-2", Української газотранспортної системи та інших транзитних маршрутів, якими російський газ транспортується до Європи.

"Відтак "Нафтогаз" просить Європейську Комісію вжити комплекс негайних забезпечувальних заходів. Зокрема, "Нафтогаз" просить ЄК зобов’язати "Газпром" виставити на продаж через електронну платформу значні обсяги газу для поставки на українсько-російському кордоні або принаймні на кордоні України та країн ЄС. При цьому клієнти "Газпрому" отримають можливість купувати газ, зокрема, на кордоні Росії з Україною для подальшого самостійного бронювання потужностей ГТС та транспортування до Європи та/або закачки газу до українських ПСГ. Крім того, "Газпром" має надавати технічні можливості своєї газотранспортної системи для експорту газу приватними російськими видобувними компаніями, а також транзиту газу з країн Центральної Азії", - акцентують увагу у "Нафтогазі".

Пропозиції Нафтогазу спрямовані на якнайшвидше розв’язання енергетичної кризи в Європі, є справедливими та зваженими.

Крім того, повідомляється, що звернення "Нафтогазу" до Єврокомісії містить короткий опис зловживань та антиконкурентних дій з боку "Газпрому", а також першочергові пропозиції щодо нормалізації ситуації — надалі компанія надасть Європейській Комісії також розширені та доповнені матеріали.

Автор: 

газ (10417) Газпром (3386) Єврокомісія (2148) Нафтогаз (4409) Північний потік (2461)


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Топ коментарі
+8
в лигу сексуальных реформ обратитесь когда газ был летом по 200 бакинских вы портфели делили, зато теперь проснулись....
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22.12.2021 14:33
+3
ты методичку переверни) им на нас наплевать - геополитика
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22.12.2021 14:35
+3
Газпром специально даёт малые лимиты в ЕС, чтоб Украине не было где брать. Нечего на кацапов надеятся. Нужно вкладывать бабло в водород.
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22.12.2021 15:16
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Нормальна така скарга.
Путін не зможе довго гратись у монополіста. Його змусять бути ввічливим.
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22.12.2021 14:28 Відповісти
Бюргери у ***** купують газ задешево. ***** мєркєль з ****** в змові, а тепер вона тіпа нє прє дєлах. А тон у всьому цьому в Європі задають бюргери, але їх все влаштовує. Вони нічого робити не будуть.
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22.12.2021 14:29 Відповісти
Ти щоооо. Газмяс для европи це мишебраття
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22.12.2021 14:33 Відповісти
в лигу сексуальных реформ обратитесь когда газ был летом по 200 бакинских вы портфели делили, зато теперь проснулись....
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22.12.2021 14:33 Відповісти
Кацапский газовый шантаж не состоялся, американцы и австралийцы протянули руку помощи Европе направив свои СПГ танкеры. Нас они тоже не оставят в беде, а кацапы обосрались в очередной раз.
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22.12.2021 14:34 Відповісти
ты методичку переверни) им на нас наплевать - геополитика
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22.12.2021 14:35 Відповісти
Геополитика-это лишь отмазки кацапской срани.

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22.12.2021 15:08 Відповісти
Цена в Европе намного выше, чем в Азии. Бизнесмены америки и австралии, хотят заработать в Европе. Вот упадет Европейская цена до 1500, тогда опять все танкеры пойдут в Азию. Ничего личного, только бизнес.
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22.12.2021 15:20 Відповісти
Не верят брокеры в американские и австралийские газовозы, т.к. - Цена газа в Европе снова закрепилась выше $2000
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22.12.2021 15:41 Відповісти
Уже не доминируют...норвежская компания GASSCO потеснила быдло Путлера на второе место...доведя суточную добычу до 400 млн кубов в сутки в ЕС...
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22.12.2021 15:01 Відповісти
Это же хорошо вся Европа будет покупать дешёвый и не вонючий норвежский газ и Раша окажется в попе
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22.12.2021 17:01 Відповісти
боюсь даже предположить что теперь будет...
скорее всего - ничего ! рашка сама себе режиссер...
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22.12.2021 15:01 Відповісти
Сертификацмя Северного говна Анналена Бербок отложила на сентябрь 2022 года....РАБссия в ЖО.....потому и пишуть цидульки в НАТО и Госдеп...тиа Ультиматумы Путлера....стадо баранов...вы НИКТО...
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22.12.2021 15:03 Відповісти
Т.е. ***** будет еще больше получать прибыли за кубометр газа?
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22.12.2021 15:40 Відповісти
*****-да, свинособакия-нет
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22.12.2021 15:47 Відповісти
Какой же ты дятел.С такими ценами СП-2 уже себя отбил,а до сентября еще три раза оправдает.
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22.12.2021 18:00 Відповісти
Мавзолейные идиоты вы еще пару раз прикрутите вентиль...Норвежці ждут момент....
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22.12.2021 15:05 Відповісти
Запуск Норвежского Газогона Baltic Pipe Польшу Украину Литву и Словакию намечен на лето 2022 года....Северній потоп запустят в сентябре....И то я не уверен что запустят...Аналена Бербок порвет Путлера...
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22.12.2021 15:10 Відповісти
10 млрд кубов в год.
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22.12.2021 15:25 Відповісти
Газпром специально даёт малые лимиты в ЕС, чтоб Украине не было где брать. Нечего на кацапов надеятся. Нужно вкладывать бабло в водород.
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22.12.2021 15:16 Відповісти
Газ есть где брать - в Норвегии, но по цене спота.
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22.12.2021 15:22 Відповісти
Это с Крымом и Донбассом Украине надо было в год 30 ярдов кубиков...сейчас намного меньше...
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22.12.2021 15:19 Відповісти
28 декабря 2019

Украина простила России $7,4 млрд долга по газу - решение Кабмина...
https://delo.ua/econonomyandpoliticsinukraine/ukraina-prostila-rossii-74-mlrd-dolga-po-gazu-362817/

Що для Клоуна ці гроші, тим паче вони державні...
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22.12.2021 15:20 Відповісти
Ищем резервы...население Польши и Украины одинаково Польше газа нужно 8-10 ярдов в год....Украине в 2 раза больше....странная Ыканомика у Фирташа и Коломойского....вам не кажецца?
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22.12.2021 15:21 Відповісти
Потребление природного газа Польшей 21,6 млрд кубометров в 2020 году.
Потребление природного газа в Украине в 2020 году - 29,3 миллиарда кубометров.
https://www.statista.com/statistics/703670/natural-gas-consumption-poland/
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22.12.2021 15:35 Відповісти
Миллер в подземном переходе метро с помятой шляпой милостыню собирает. Да дайте ему на зиму мешок картошки, он и подобреет, станет газ продавать всем желающим.
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22.12.2021 15:28 Відповісти
мы просим Европейскую Комиссию должным образом отреагировать на нарушения

С 01.01.2022 запретят рашка-газ в ЕС?
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22.12.2021 15:38 Відповісти
Адназчачна! Вот москали попрыгают!
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22.12.2021 16:09 Відповісти
...У Петербурзі Газпром веде набір IT-фахівців у новий підрозділ.
Під нього відведено цілий поверх у "Лахта-центрі".

Відбір ведеться через посередників. Підрозділ нібито має працювати над софтом для Газпрому. Виглядає правдоподібно з урахуванням введення в РФ закону про софт.

Але існує й інша версія: це новий підрозділ "кухаря Путіна" Пригожина - своєрідний кібер-Вагнер. Отже, продовження буде…

На тлі американських подій в Україні не просто слід подумати над захистом нашої критичної інфраструктури, передусім енергетичної. Необхідно діяти. Тим більше, що вона вже була атакована кілька разів у минулі роки.

Але навіть законопроєкт "Про критичну інфраструктуру та її захист" на восьмому році російської агресії проти України усе ще залишається проєктом.

Отже, Росія прогнозовано збирається продовжувати кібернапади. А чом би й ні? Адже її ніхто не зупиняє в реальному просторі, тільки погрожують "пекельними санкціями", то за логікою Кремля, в кіберпросторі ступінь свободи дій куди вища, а удари можна завдати не менш дошкульні, ніж застосуванням тактичної ядерної зброї.

Настав час для США "промацати кібербагнетом газпромівські мережі". Тим більше, що хтось мені казав у D.C., що Байден під час Женевського рандеву натякнув Путіну, що в Росії багато різних трубопроводів...

Просто Путін не розуміє натяки. Йому потрібно так, щоб кількадесятметровий факел з розірваного трубопроводу запалав десь біля Кремля! - https://gazeta.ua/blog/56283/moskva-gotuye-masshtabnij-kibernapad-na-********
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22.12.2021 15:56 Відповісти
Так может вообще запретить газпрому поставлять газ в ЕС? Цены нормализуются.
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22.12.2021 16:39 Відповісти
на рынке и так дефицит , убираем с рынка еще 35 процентов товара, точно цены стабилизируются,но только на отметке 4000
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22.12.2021 23:46 Відповісти
Мордорский газ уберут, зайдут нормальные компании. Все выровняют.
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22.12.2021 23:54 Відповісти
какие нормальные?в европе дефицит , им газа много надо а сша спг тащит в азию, ну не станут у кацапов брать, что изменится? да ничего, дефицит станет ещё больше, кацапы дают нереальную цифру примерно 200 млрд в год, где эти объемы взять? кто сможет такое компенсировать? как в поговорке гладко было на бумаге, вот мы не берем у кацапов и что цена стабилизировалась? пришли другие продавать нам? у нас на бирже для предприятий уже по 2500 торгуют
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23.12.2021 10:28 Відповісти
Главное у кацапов меньше денег будеит. Остальное неважно, можно патирпеть.
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23.12.2021 11:32 Відповісти
да глупости, просто кацапы на китай переорентируются, в европе вообще все развалится, цены на газ всю продукцию сделают нелеквидной, китай и так всех давит, а с дешевым российским газом вообще без вариантов,всех сожрут.
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24.12.2021 12:13 Відповісти
Европейцам нравится, когда их принуждают. А вот Ю.В. пытается их из комфортной позы поднять.
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22.12.2021 16:47 Відповісти
 
 