Поведение Галушко неприемлемо: "Слуга народа" принесла извинения полицейским и пообещала наказать нардепа

Фракция политической партии "Слуга Народа" осуждает действия народного депутата Николая Галушко и считает его поведение в общении с полицейскими неприемлемым для любого гражданина. Тем более – для члена парламента.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила в телеграмме спикер "СН" Юлия Палийчук.

"Наша фракция приносит извинения работникам полиции и всем, кого могла оскорбить эта ситуация.

Как нам удалось выяснить, и это подтверждают данные самого видео, этот инцидент произошел год назад, 18 декабря 2020 года. Как утверждает сам депутат Галушко, он знал о существовании этого видео, поскольку оно являлось предметом шантажа со стороны тогдашнего руководителя МВД, который угрожал обнародовать его в случае отказа депутата поддерживать в парламенте его инициативы", - написала она.

Палийчук отметила, что, по словам депутата, появление этого видео в публичном пространстве связано с его позицией во время голосования за отставку руководителя МВД, которое состоялось 15 июля. А появилось оно именно сейчас, потому что дата записи с камеры в прошлом году совпадает с нынешним периодом года. И его можно воспринять как недавний инцидент.

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"Тем не менее, этот факт не оправдывает Николая Галушко и его поступок, хотя и вызывает много вопросов к правомерности действий предыдущего руководства МВД. Такое поведение депутата является неприемлемым и станет предметом рассмотрения этического комитета партии, который определит меру наказания для него", - резюмировала пресс-секретарь "СН".

Как сообщалось ранее, инцидент произошел 18 декабря 2020 года. Полицейские остановили авто в центре Киева за нарушение правил дорожного движения – пересечение двойной полосы – примерно в 4 утра.

Нардеп Галушко приехал "выручать" своего водителя и долго, нецензурно обращаясь, объяснял, правоохранителям, что это автомобиль народного депутата и они, мол, не имели права его останавливать. На видео Галушко обвиняет правоохранителей в провокации, жалуется, что его "выдернули из-за стола", и обзывает полицейских "дебилами".

В то же время вышеупомянутый автомобиль Toyota Land Cruiser находится в собственности матери депутата.

Примечательно, что 42-летний Галушко является членом комитета по правоохранительной деятельности, выпускником Национальной академии внутренних дел.