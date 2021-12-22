Поведение Галушко неприемлемо: "Слуга народа" принесла извинения полицейским и пообещала наказать нардепа
Фракция политической партии "Слуга Народа" осуждает действия народного депутата Николая Галушко и считает его поведение в общении с полицейскими неприемлемым для любого гражданина. Тем более – для члена парламента.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила в телеграмме спикер "СН" Юлия Палийчук.
"Наша фракция приносит извинения работникам полиции и всем, кого могла оскорбить эта ситуация.
Как нам удалось выяснить, и это подтверждают данные самого видео, этот инцидент произошел год назад, 18 декабря 2020 года. Как утверждает сам депутат Галушко, он знал о существовании этого видео, поскольку оно являлось предметом шантажа со стороны тогдашнего руководителя МВД, который угрожал обнародовать его в случае отказа депутата поддерживать в парламенте его инициативы", - написала она.
Палийчук отметила, что, по словам депутата, появление этого видео в публичном пространстве связано с его позицией во время голосования за отставку руководителя МВД, которое состоялось 15 июля. А появилось оно именно сейчас, потому что дата записи с камеры в прошлом году совпадает с нынешним периодом года. И его можно воспринять как недавний инцидент.
"Тем не менее, этот факт не оправдывает Николая Галушко и его поступок, хотя и вызывает много вопросов к правомерности действий предыдущего руководства МВД. Такое поведение депутата является неприемлемым и станет предметом рассмотрения этического комитета партии, который определит меру наказания для него", - резюмировала пресс-секретарь "СН".
Как сообщалось ранее, инцидент произошел 18 декабря 2020 года. Полицейские остановили авто в центре Киева за нарушение правил дорожного движения – пересечение двойной полосы – примерно в 4 утра.
Нардеп Галушко приехал "выручать" своего водителя и долго, нецензурно обращаясь, объяснял, правоохранителям, что это автомобиль народного депутата и они, мол, не имели права его останавливать. На видео Галушко обвиняет правоохранителей в провокации, жалуется, что его "выдернули из-за стола", и обзывает полицейских "дебилами".
В то же время вышеупомянутый автомобиль Toyota Land Cruiser находится в собственности матери депутата.
Примечательно, что 42-летний Галушко является членом комитета по правоохранительной деятельности, выпускником Национальной академии внутренних дел.
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без комітету).
\\\\\\На Олимпиаде 2022 в Пекине российская сборная по хоккею будет выступать в форме НКВД.
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и понятно что сразу начнется наездд на нас в комментах:
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https://gb.anekdot.ru/profile/?id=20183 Скарборо https://www.anekdot.ru/author-best/stars/#u20183 ★ • https://www.anekdot.ru/id/1278206/#c2077091 22.12.21 12:58
А украинская в форме Ваффен СС
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и покажите мне какую то суку шо будет об адыннароте говорить?
там тупо почти под каждым анекдотом "братья" визжат "за хохлов".
Ну давай, Путин, введи себе в бункере смазку, дедок поехавший.
кто блин встречать твое мясо будет с цветами, если даже на тупые анекдоты твои рссукие твари визжат о "хохлах" то? ничтожество бункерное
не сравнивай лысое ничтожество с Гитлером. я не нацсоц, но просто когда солдата с этим дерьмом сравнивают..... "миняажтрисет"
а то шо их обыдлили... да. и я вполне вижу как вроде бы норм. люди превращаются в это... а кацапам даже и много не надо. плюс "боярка"(кстати сам жру, вот щас тоже )
и да - при норм. пропаганде - наших даже как было - "освобождать Финляндию" - реально. рашка просто взяла из совка пропаганду. и я х.з. как Днобасситов возвращать... контрпропаганда, правда, интернет, ну и президент, а не то шо есть
👉Вибачення не приймаються. Усі у відставку із складенням повноважень, от тоді, можливо ... 👈
Сценарій 95 кварталу. Ще одна ЗЕ?%ядюга свій писок відкрила. Так була образа поліцейських чи ні ? Все решта шмельц.
Стоят полицейские и в сторону нардепа говорят:
- Мы запомнили твое хлебало !
Нарід, який голосував за це бидло, заслужив на таке відношення!
Николай Галушко родился 5 декабря 1979 в селе Аргаяш Аргаяшского района Челябинской области Российской Федерации в семье советского милиционера Леонида Галушка.
Его отец, Леонид Николаевич по милицейской линии переведен в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0 Украину , где он со временем дослужился до руководителя областного УБОПа. Связи с милицией помогли открыть в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Киевской области свой бизнес - частную охранную фирму под названием «Галид».
В 2001 году Николай окончил https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%B4%D0%B5%D0%BB_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B Национальную академию внутренних дел по специальности "Правоведение". В 2002-2005 годах работал в УБОП ГУ МВД в Киевской области.
С 2017 года рядом с должностью директора ЧП «ГАЛИД» Николай Галушко параллельно был советником директора ГП спиртовой и ликероводочной промышленности «Укрспирт».
Окончил Институт высшей квалификации https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82 Киевского национального торгово-экономического университета (специальностью «Экономика»)[1].
1997-2006 гг. - прохождение службы в ОВД.
ЭТОТ УТЫРОК САМ МЕНТ ПОЭТОМУ ЗНАЕТ САМ СЕБЕ ЦЕНУ И КТО ОН ТАКОЙ!
Элементарно Ватсон...взяли Бога за броду и таскают Его по всей Украине...
Доведення? Бо якщо немає доведення шантажу, то такі слова - злочин, набагато серйозніший від матюків Галушки.
Цікаво, а самих слуг образила ця ситуація?
Какой (л)идер партии - такие и члены !
І саму недоторканість давно потрібно зняти