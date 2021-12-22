Поведінка Галушка неприйнятна: "Слуга народу" вибачилась перед поліцейськими і пообіцяла покарати нардепа

Фракція політичної партії "Слуга Народу" засуджує дії народного депутата Миколи Галушка і вважає його поведінку у спілкуванні з поліцейськими неприйнятною для будь-якого громадянина. Тим більше – для члена парламенту.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила в телеграмі речниця "СН" Юлія Палійчук.

"Наша фракція приносить вибачення працівникам поліції й усім, кого могла образити ця ситуація.

Як нам вдалося з’ясувати, і це підтверджують дані самого відео, цей інцидент мав місце рік тому, 18 грудня 2020 року. Як стверджує сам депутат Галушко, він знав про існування цього відео, оскільки воно було предметом шантажу з боку тодішнього керівника МВС, який погрожував оприлюднити його у випадку відмови депутата підтримувати в парламенті його ініціативи", - написала вона.

Палійчук зазначила, що за словами депутата, поява цього відео в публічному просторі пов’язана з його позицією під час голосування за відставку керівника МВС, яке відбулося 15 липня. А з’явилося воно саме зараз, бо дата запису з камери минулого року збігається з нинішнім періодом року. І її можна сприйняти як нещодавній інцидент

"Тим не менше, цей факт не виправдовує Миколу Галушка та його вчинок, хоча й викликає багато запитань до правомірності дій попереднього керівництва МВС. Така поведінка депутата є неприйнятною і вона стане предметом розгляду етичного комітету партії, який визначить міру покарання для нього", - резюмувала речниця "СН".

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Як повідомлялося раніше, інцидент стався 18 грудня 2020 року. Поліцейські зупинили авто в центрі Києва за порушення правил дорожнього руху – перетин подвійної смуги - приблизно о 4 ранку.

Нардеп Галушко приїхав "виручати" свого водія і довго, нецензурно висловлюючись, пояснював, правоохоронцям, що це авто народного депутата і вони, мовляв, не мали права його спиняти. На відео Галушко звинувачує правоохоронців у провокації, скаржиться, що його "висмикнули з-за столу", і обзиває поліцейських "дебілами".

Водночас вищезгадане авто Toyota Land Cruiser перебуває у власності матері депутата.

Примітно, що 42-річний Галушко – член комітету з правоохоронної діяльності, випускник Національної академії внутрішніх справ.