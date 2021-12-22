Поведінка Галушка неприйнятна: "Слуга народу" вибачилась перед поліцейськими і пообіцяла покарати нардепа
Фракція політичної партії "Слуга Народу" засуджує дії народного депутата Миколи Галушка і вважає його поведінку у спілкуванні з поліцейськими неприйнятною для будь-якого громадянина. Тим більше – для члена парламенту.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила в телеграмі речниця "СН" Юлія Палійчук.
"Наша фракція приносить вибачення працівникам поліції й усім, кого могла образити ця ситуація.
Як нам вдалося з’ясувати, і це підтверджують дані самого відео, цей інцидент мав місце рік тому, 18 грудня 2020 року. Як стверджує сам депутат Галушко, він знав про існування цього відео, оскільки воно було предметом шантажу з боку тодішнього керівника МВС, який погрожував оприлюднити його у випадку відмови депутата підтримувати в парламенті його ініціативи", - написала вона.
Палійчук зазначила, що за словами депутата, поява цього відео в публічному просторі пов’язана з його позицією під час голосування за відставку керівника МВС, яке відбулося 15 липня. А з’явилося воно саме зараз, бо дата запису з камери минулого року збігається з нинішнім періодом року. І її можна сприйняти як нещодавній інцидент
"Тим не менше, цей факт не виправдовує Миколу Галушка та його вчинок, хоча й викликає багато запитань до правомірності дій попереднього керівництва МВС. Така поведінка депутата є неприйнятною і вона стане предметом розгляду етичного комітету партії, який визначить міру покарання для нього", - резюмувала речниця "СН".
Як повідомлялося раніше, інцидент стався 18 грудня 2020 року. Поліцейські зупинили авто в центрі Києва за порушення правил дорожнього руху – перетин подвійної смуги - приблизно о 4 ранку.
Нардеп Галушко приїхав "виручати" свого водія і довго, нецензурно висловлюючись, пояснював, правоохоронцям, що це авто народного депутата і вони, мовляв, не мали права його спиняти. На відео Галушко звинувачує правоохоронців у провокації, скаржиться, що його "висмикнули з-за столу", і обзиває поліцейських "дебілами".
Водночас вищезгадане авто Toyota Land Cruiser перебуває у власності матері депутата.
Примітно, що 42-річний Галушко – член комітету з правоохоронної діяльності, випускник Національної академії внутрішніх справ.
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без комітету).
\\\\\\На Олимпиаде 2022 в Пекине российская сборная по хоккею будет выступать в форме НКВД.
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и понятно что сразу начнется наездд на нас в комментах:
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https://gb.anekdot.ru/profile/?id=20183 Скарборо https://www.anekdot.ru/author-best/stars/#u20183 ★ • https://www.anekdot.ru/id/1278206/#c2077091 22.12.21 12:58
А украинская в форме Ваффен СС
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и покажите мне какую то суку шо будет об адыннароте говорить?
там тупо почти под каждым анекдотом "братья" визжат "за хохлов".
Ну давай, Путин, введи себе в бункере смазку, дедок поехавший.
кто блин встречать твое мясо будет с цветами, если даже на тупые анекдоты твои рссукие твари визжат о "хохлах" то? ничтожество бункерное
не сравнивай лысое ничтожество с Гитлером. я не нацсоц, но просто когда солдата с этим дерьмом сравнивают..... "миняажтрисет"
а то шо их обыдлили... да. и я вполне вижу как вроде бы норм. люди превращаются в это... а кацапам даже и много не надо. плюс "боярка"(кстати сам жру, вот щас тоже )
и да - при норм. пропаганде - наших даже как было - "освобождать Финляндию" - реально. рашка просто взяла из совка пропаганду. и я х.з. как Днобасситов возвращать... контрпропаганда, правда, интернет, ну и президент, а не то шо есть
👉Вибачення не приймаються. Усі у відставку із складенням повноважень, от тоді, можливо ... 👈
Сценарій 95 кварталу. Ще одна ЗЕ?%ядюга свій писок відкрила. Так була образа поліцейських чи ні ? Все решта шмельц.
Стоят полицейские и в сторону нардепа говорят:
- Мы запомнили твое хлебало !
Нарід, який голосував за це бидло, заслужив на таке відношення!
Николай Галушко родился 5 декабря 1979 в селе Аргаяш Аргаяшского района Челябинской области Российской Федерации в семье советского милиционера Леонида Галушка.
Его отец, Леонид Николаевич по милицейской линии переведен в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0 Украину , где он со временем дослужился до руководителя областного УБОПа. Связи с милицией помогли открыть в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Киевской области свой бизнес - частную охранную фирму под названием «Галид».
В 2001 году Николай окончил https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%B4%D0%B5%D0%BB_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B Национальную академию внутренних дел по специальности "Правоведение". В 2002-2005 годах работал в УБОП ГУ МВД в Киевской области.
С 2017 года рядом с должностью директора ЧП «ГАЛИД» Николай Галушко параллельно был советником директора ГП спиртовой и ликероводочной промышленности «Укрспирт».
Окончил Институт высшей квалификации https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82 Киевского национального торгово-экономического университета (специальностью «Экономика»)[1].
1997-2006 гг. - прохождение службы в ОВД.
ЭТОТ УТЫРОК САМ МЕНТ ПОЭТОМУ ЗНАЕТ САМ СЕБЕ ЦЕНУ И КТО ОН ТАКОЙ!
Элементарно Ватсон...взяли Бога за броду и таскают Его по всей Украине...
Доведення? Бо якщо немає доведення шантажу, то такі слова - злочин, набагато серйозніший від матюків Галушки.
Цікаво, а самих слуг образила ця ситуація?
Какой (л)идер партии - такие и члены !
І саму недоторканість давно потрібно зняти