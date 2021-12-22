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Новини Скандали в Слузі народу
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Поведінка Галушка неприйнятна: "Слуга народу" вибачилась перед поліцейськими і пообіцяла покарати нардепа

Фракція політичної партії "Слуга Народу" засуджує дії народного депутата Миколи Галушка і вважає його поведінку у спілкуванні з поліцейськими неприйнятною для будь-якого громадянина. Тим більше – для члена парламенту.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила в телеграмі речниця "СН" Юлія Палійчук.

"Наша фракція приносить вибачення працівникам поліції й усім, кого могла образити ця ситуація.

Як нам вдалося з’ясувати, і це підтверджують дані самого відео, цей інцидент мав місце рік тому, 18 грудня 2020 року. Як стверджує сам депутат Галушко, він знав про існування цього відео, оскільки воно було предметом шантажу з боку тодішнього керівника МВС, який погрожував оприлюднити його у випадку відмови депутата підтримувати в парламенті його ініціативи", - написала вона.

Палійчук зазначила, що за словами депутата, поява цього відео в публічному просторі пов’язана з його позицією під час голосування за відставку керівника МВС, яке відбулося 15 липня. А з’явилося воно саме зараз, бо дата запису з камери минулого року збігається з нинішнім періодом року. І її можна сприйняти як нещодавній інцидент

"Тим не менше, цей факт не виправдовує Миколу Галушка та його вчинок, хоча й викликає багато запитань до правомірності дій попереднього керівництва МВС. Така поведінка депутата є неприйнятною і вона стане предметом розгляду етичного комітету партії, який визначить міру покарання для нього", - резюмувала речниця "СН".

Читайте на "Цензор.НЕТ": "У нас поліція - наркомани і дебіли", - "слуга народу" Галушко ображає патрульних, які зупинили його автомобіль за порушення ПДР. ВIДЕО

Як повідомлялося раніше, інцидент стався 18 грудня 2020 року. Поліцейські зупинили авто в центрі Києва за порушення правил дорожнього руху – перетин подвійної смуги - приблизно о 4 ранку.

Нардеп Галушко приїхав "виручати" свого водія і довго, нецензурно висловлюючись, пояснював, правоохоронцям, що це авто народного депутата і вони, мовляв, не мали права його спиняти. На відео Галушко звинувачує правоохоронців у провокації, скаржиться, що його "висмикнули з-за столу", і обзиває поліцейських "дебілами".

Водночас вищезгадане авто Toyota Land Cruiser перебуває у власності матері депутата.

Примітно, що 42-річний Галушко – член комітету з правоохоронної діяльності, випускник Національної академії внутрішніх справ.

Поведінка Галушка неприйнятна: Слуга народу вибачилась перед поліцейськими і пообіцяла покарати нардепа 01

Слуга народу (2811) Микола Галушко (14)


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Топ коментарі
+22
Галушко - слуга урода, родом из Челябинской области. Этим всё сказано, плюс еще то, в слуге урода собрали всякий хлам
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22.12.2021 14:57
+16
То ви ще його тата не знаєте. Він путіна любить.
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22.12.2021 15:00
+15
Покарають, як і Трухіна.
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22.12.2021 14:57
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Кто-то из комментаторов написал, что будет извинение и на этом все.
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22.12.2021 14:55 Відповісти
Ось така муйня, малята, піонери, жовтенята.
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22.12.2021 15:07 Відповісти
Насрати біля ради, а потім вибачитись. Якось так.
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22.12.2021 15:18 Відповісти
- Только били меня потом. Чуть сердце у меня не выбили. Милиция отняла. Два дня лежал. Спиртом лечился.(с)
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22.12.2021 15:12 Відповісти
А ну если так! Уроды моральные... Зебобики гореть вам всем в аду!
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22.12.2021 14:56 Відповісти
Анал-табу.
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22.12.2021 14:56 Відповісти
Почему табу? Арахимия еще не решил, табу или не табу.
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22.12.2021 14:59 Відповісти
Безнал теж - табу, тільки нал.))
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22.12.2021 15:01 Відповісти
Коля повертайся в Галід.)
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22.12.2021 14:56 Відповісти
Покарають, як і Трухіна.
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22.12.2021 14:57 Відповісти
Ну ясный перец. Бубочка погрозит ему пальчиком и поставит в угол.
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22.12.2021 14:57 Відповісти
Галушко - слуга урода, родом из Челябинской области. Этим всё сказано, плюс еще то, в слуге урода собрали всякий хлам
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22.12.2021 14:57 Відповісти
То ви ще його тата не знаєте. Він путіна любить.
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22.12.2021 15:00 Відповісти
) если к члену привязать карандаш, он станет член-корреспондентом парламента.
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22.12.2021 14:57 Відповісти
а це бидло само ще до цього часу не вибачилось...
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22.12.2021 14:58 Відповісти
вчитeлi зазвичай на лiкарняний тiкають коли нашкодять. а всi зi школи вийшли
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22.12.2021 15:45 Відповісти
о, крім шкварок вже пішли й галушки
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22.12.2021 14:59 Відповісти
з галушок виростають брєжневи ))
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22.12.2021 15:01 Відповісти
СвежО, острО. Судя по твоим коментам, где все про члены да соития в том или ином смысле, галушка-брежнева тебе вполне-вполне. Мечтаешь, передёргиваешь?
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22.12.2021 15:13 Відповісти
Він не член комітету, а член (без комітету).
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22.12.2021 14:59 Відповісти
Не только он. В ЗЕбанутой моноФрикции все такие. Даже бабы.
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22.12.2021 15:02 Відповісти
Більше того ,в минулому парламенті таких було не менше.та й за всі роки незалежності бидлота при владі.
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22.12.2021 15:09 Відповісти
не. бабы там - сосны корабельные и не только.
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22.12.2021 20:26 Відповісти
Слуга народу руйнує державні інституції і чмирить народ. Чекаємо лютого, коли люди вийдуть вас зносити. Горіла хата палала))
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22.12.2021 14:59 Відповісти
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22.12.2021 16:58 Відповісти
Маячня та вигадки від речниці Слуги народу. Аваков казав, що навпаки, дзвонив своїм знайомим депутатам, щоб ті проголосували "ЗА" його відставку.
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22.12.2021 15:00 Відповісти
уверен, добровольная децимация партии СН улучшит как микроклимат внутри этой организации, так и ее имидж в глазах народа.
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22.12.2021 15:00 Відповісти
Підтвердили бикуватість свого ушлюпка і тільки тому, що виклали відео, а якби не було цього - то винні були б поліцейські. Бик, брехун, наркоман і малорос - це обличчя "зелені"
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22.12.2021 15:02 Відповісти
а в слг3і народу е не галушки я думаю нема
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22.12.2021 15:02 Відповісти
вот просто анекдот:

\\\\\\На Олимпиаде 2022 в Пекине российская сборная по хоккею будет выступать в форме НКВД.
\\\\\\\\\\\\\

и понятно что сразу начнется наездд на нас в комментах:

\\\\\\\\\

https://gb.anekdot.ru/profile/?id=20183 Скарборо https://www.anekdot.ru/author-best/stars/#u20183 ★ • https://www.anekdot.ru/id/1278206/#c2077091 22.12.21 12:58
А украинская в форме Ваффен СС
\\\\\\

и покажите мне какую то суку шо будет об адыннароте говорить?
там тупо почти под каждым анекдотом "братья" визжат "за хохлов".
Ну давай, Путин, введи себе в бункере смазку, дедок поехавший.
кто блин встречать твое мясо будет с цветами, если даже на тупые анекдоты твои рссукие твари визжат о "хохлах" то? ничтожество бункерное
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22.12.2021 15:06 Відповісти
Кацапы давно превращены в стадо свиней как раз с отмашки путлера. Всё по лекалам Геббельса.
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22.12.2021 15:25 Відповісти
просьба
не сравнивай лысое ничтожество с Гитлером. я не нацсоц, но просто когда солдата с этим дерьмом сравнивают..... "миняажтрисет"

а то шо их обыдлили... да. и я вполне вижу как вроде бы норм. люди превращаются в это... а кацапам даже и много не надо. плюс "боярка"(кстати сам жру, вот щас тоже )

и да - при норм. пропаганде - наших даже как было - "освобождать Финляндию" - реально. рашка просто взяла из совка пропаганду. и я х.з. как Днобасситов возвращать... контрпропаганда, правда, интернет, ну и президент, а не то шо есть
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22.12.2021 15:34 Відповісти
А вам мадам не кажется, что ваше "извините" уже всех нас **********?! Выгнать суку с конфискацией!!!! что бы другим зелебобикам не повадно было. А то, один извините, другой извинити и.т.д. гоги извините. Чушь!!!!
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22.12.2021 15:06 Відповісти
Что там у них с рейтингом ?
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22.12.2021 15:07 Відповісти
Йде в сраку.(с)
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22.12.2021 15:11 Відповісти
так пальчиком: ну ну ну і в куток на гречку поставлять
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22.12.2021 15:09 Відповісти
Ні дня без зашквару. Із цього бидла народний депутат, як із лайна куля. Це справжнє обличчя ЗЕшобли
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22.12.2021 15:09 Відповісти
"Наша фракція приносить вибачення працівникам поліції й усім, кого могла образити ця ситуація"
👉Вибачення не приймаються. Усі у відставку із складенням повноважень, от тоді, можливо ... 👈
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22.12.2021 15:11 Відповісти
Гасло слуг бубочкиних - жодного тижня без зашкварів!!!
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22.12.2021 15:14 Відповісти
Вони це роблять не спеціально, це їх спосіб життя - бикування, наркоманія, анал-табу. Але на другій каденції у ВР вони неодмінно виправляться. Але це не точно.
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22.12.2021 15:16 Відповісти
виправляться, якщо зарплату підіймуть, а то цієї платні вистачає тільки на розігрів. Тільки раз нюхнути, тільки одну стопку до рота піднести, і гроші скінчились, тому може ще за-за столу вийти.
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22.12.2021 15:31 Відповісти
Може їм ще й молоко безкоштовно видавати?
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22.12.2021 15:33 Відповісти
А как без этого? не кашерно получается без молока.... птичьего
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22.12.2021 15:47 Відповісти
Во, банда конченная и упоротая до власти дорвалась! Туши свет-сливай бензин... А сколько зашкваров ещё за кадром?! Не берусь даже предполагать!
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22.12.2021 15:18 Відповісти
"... оскільки воно було предметом шантажу з боку тодішнього керівника МВС,....." Джерело:
Сценарій 95 кварталу. Ще одна ЗЕ?%ядюга свій писок відкрила. Так була образа поліцейських чи ні ? Все решта шмельц.
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22.12.2021 15:23 Відповісти
Согласен совершенно! Эти гнилые отмазки вызывают одно- отвращение лютое!
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22.12.2021 15:27 Відповісти
Надо по всему Киеву развесить борды !
Стоят полицейские и в сторону нардепа говорят:
- Мы запомнили твое хлебало !
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22.12.2021 15:20 Відповісти
Тупых зелёных подонков начинают сливать все кому не лень. Сколько ещё подобных видео припасено. Скоро узнаем,кто там инъекционный наркоман,а кто с мальчиками развлекается после рабочего дня))
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22.12.2021 15:20 Відповісти
осуждаем . в наказание будет целый месяц есть не черную а красную икру
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22.12.2021 15:21 Відповісти
зеленое быдло,есть зеленое быдло.
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22.12.2021 15:21 Відповісти
шишку в жопу борову засунут?
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22.12.2021 15:23 Відповісти
Неприемлемо ?)))Ок,у силовиков ещё много видосов про вас)
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22.12.2021 15:24 Відповісти
Я вважаю, що для "служок" таке спілкування не тільки з поліцією, але із громадянами потрібно зафіксувати законодавчо як стандартне і прийнятне. Гогілашвілі так спілкувався на посаді, а інші гірші чи що...
Нарід, який голосував за це бидло, заслужив на таке відношення!
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22.12.2021 15:24 Відповісти
Поведение все фрикции слуг не народа...ДИКОЕ ТУПОЕ убожество.....причем НАВЕКА останутся эти удоды ....сами знаете кем...
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22.12.2021 15:26 Відповісти
Тепер ще й Аваков в штани нагадив. Мав-би яйця, то взяв-би камеру і вибачився офіційно перед поліціянтами. А так боявся,що від кормушки відлучать, що й співав під чужу дудку. Так і треба.
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22.12.2021 15:28 Відповісти
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!


Николай Галушко родился 5 декабря 1979 в селе Аргаяш Аргаяшского района Челябинской области Российской Федерации в семье советского милиционера Леонида Галушка.

Его отец, Леонид Николаевич по милицейской линии переведен в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0 Украину , где он со временем дослужился до руководителя областного УБОПа. Связи с милицией помогли открыть в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Киевской области свой бизнес - частную охранную фирму под названием «Галид».

В 2001 году Николай окончил https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%B4%D0%B5%D0%BB_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B Национальную академию внутренних дел по специальности "Правоведение". В 2002-2005 годах работал в УБОП ГУ МВД в Киевской области.

С 2017 года рядом с должностью директора ЧП «ГАЛИД» Николай Галушко параллельно был советником директора ГП спиртовой и ликероводочной промышленности «Укрспирт».

Окончил Институт высшей квалификации https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82 Киевского национального торгово-экономического университета (специальностью «Экономика»)[1].

1997-2006 гг. - прохождение службы в ОВД.
ЭТОТ УТЫРОК САМ МЕНТ ПОЭТОМУ ЗНАЕТ САМ СЕБЕ ЦЕНУ И КТО ОН ТАКОЙ!
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22.12.2021 15:30 Відповісти
Практически во всех этих вузах» можно получить корочку, а не знания, а совесть отсутствовала всегда, ее продали ещё в девяностые.
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22.12.2021 17:13 Відповісти
Ідіть звідси, розбійники… усім стадом
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22.12.2021 15:31 Відповісти
Холмс,это какой то беспредел,быдло себя называет элитой...

Элементарно Ватсон...взяли Бога за броду и таскают Его по всей Украине...
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22.12.2021 15:34 Відповісти
73 % Сээр...
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22.12.2021 15:37 Відповісти
Член комитета по правоохранительной деятельности, выпускник такой бурсы, как НАВД... Это просто песня, услада для ушей, мусор на видосах кучненько идёт один за одним. Парламент , за редким исключением, сборище клинических ДЛБв, нариков и просто решал. Видимо опять надо перезапускать, так как степень упоротости зашкаливает
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22.12.2021 15:40 Відповісти
Насмотрелись в Ютьюбе Гордона и доктором Кошмаровским и результат на морде кажого лица...у Гродона почти 3 миллиона подписчиков,у дохтара не знаю скоко..но тоже дофига идиотов...,это целая армия дураков як казав Леонід Макарич маємо те шо маємо 73% идиотов в итоге...
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22.12.2021 15:44 Відповісти
корч ребят. копы эту срань зеленую на майдане защищать не будут
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22.12.2021 15:46 Відповісти
А дебилашвили скажет: "А что, так можно было"?😁
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22.12.2021 15:53 Відповісти
Невже ці слуги народу так себе поводять? Та не може бути! Ніколи такого не було і ось знову!
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22.12.2021 15:55 Відповісти
"було предметом шантажу з боку тодішнього керівника МВС, який погрожував оприлюднити його у випадку відмови депутата підтримувати в парламенті його ініціативи".
Доведення? Бо якщо немає доведення шантажу, то такі слова - злочин, набагато серйозніший від матюків Галушки.
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22.12.2021 16:00 Відповісти
Шо вы хотите от хлопака , у него две ходки на Трускавец.
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22.12.2021 16:03 Відповісти
Наша фракція приносить вибачення працівникам поліції й усім, кого могла образити ця ситуація. Джерело:
Цікаво, а самих слуг образила ця ситуація?
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22.12.2021 16:13 Відповісти
Его поведение просто закономерно !
Какой (л)идер партии - такие и члены !
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22.12.2021 16:44 Відповісти
А за оскорбление при исполнении уже кроме "устного общественного порицания" ничего не полагается?
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22.12.2021 16:49 Відповісти
Якщо рік відео не з'являлося, значить галушка сидів на гачку у аваківських та працював за їх вказівками! Наглючий писок в цього вилупка!
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22.12.2021 16:54 Відповісти
А чи є серед "слуг урода" хоч хтось не "зашкварений"?
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22.12.2021 17:31 Відповісти
Да задолбали вы уже своими извинениями. Полная партия дебилов....
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22.12.2021 18:20 Відповісти
Цьго виродка треба гнати НАХЕР. Це бидло, скот. На мамку оформив чмошник. Саме головне що воно бидло ну дуже охренівше. Він що БОГ став, що народний депутат ? Він взагалі для чого в раді? Приймати закони для ЛЮДЕЙ, а не їздити та бикувати яке воно важливе ЧМО.
І саму недоторканість давно потрібно зняти
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22.12.2021 20:15 Відповісти
Слуги народные ...Выборы судьи САП провалили, людей при исполнении оскарбляют и многое другое...Они не слуги народные, а ****** всенародные!!!!!!!!!!!!!!!!
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22.12.2021 22:53 Відповісти
 
 