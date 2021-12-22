Личную помощницу Зеленского Левченко взяли в штат Офиса Президента. В 2020 году она работала на общественных началах, - ОП. ДОКУМЕНТ
Личную помощницу президента Украины Марию Левченко, жену бывшего замминистра МВД Гогилашвили приняли в штат сотрудников Офиса Президента.
О принятии в штат сотрудников Офиса Президента говорится в документе, предоставленном Українським новинам, передает Цензор.НЕТ.
"Левченко Мария Валентиновна зачислена в штат Офиса Президента Украины, занимает должность заместителя Руководителя Кабинета Президента Украины - руководителя Службы обеспечения мероприятий Президента Украины (патронатная служба) и выполняет свои служебные обязанности в соответствии с должностными инструкциями. На общественных началах М.В. Левченко выполняла и выполняет обязанности личного помощника Президента Украины. В течение 2020 года М.В.Левченко работала на общественных началах", - говорится в документе.
Ранее сообщалось, что Мария Левченко не работает на государственной службе и за 2020 год получила 144 тыс. гривен зарплаты в ООО "Квартал 95". Об этом свидетельствует декларация Гогилашвили за прошлый год. Левченко не находится на государственной службе, и ее декларация в базе Нацагентства по предотвращению коррупции отсутствует. Жена Гогилашвили задекларировала зарплату по месту работы в ООО "Квартал 95". Ее зарплата в месяц составляла 12 тыс. гривен. Левченко не указала в декларации, что работает личной помощницей Зеленского.
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А нарид проглотит и облизнется.
Особисту помічницю Зеленського Левченко взяли до штату Офісу Президента. Джерело:
ЗГОДЕН -
удостоверились , что она действительно штатно стучит лубянке и заслужила быть в крот овнике ...
у "відповідних органів", які по черзі товкуться у будуарі Зелі Ніякої, геть нема відчуття гідності та честі - на паркеті та на елітній панелі залишилися лише плазуни та щурі за наші гроші...(
Ее ежедневно пропускала Служба Безопасности взад-вперед просто так, без всяких документов?
В любой стране за такое все лица, причастные к этому, уже находились бы под следствием или сидели, а органы безопасности проверяли - что вообще она узнала и кому что рассказала о государственных делах. Но в Украине даже никто не подумал уголовного дела завести за это.
Одне запитання: я правильно зрозумів, що оце і є життя по-новому? Демонстративний такий, у зкріпно-расєйському "вєльможному" стилі, демарш для холопів. Щоб знали своє бидляче болото, гризли комбіхарч і не сіпались проти "їхніх сясєств".
До смаку? Хавай. Те
Людей с доступом к Гос ТАЙНЕ на "громадських засадах".
НЕ БЫВАЕТ!
Это уголовное преступление против безопасности страны!
Заступник керівника кабінету Президента України.
Якщо Марія Левченко заступник керівника кабінету Президента України, то в мене питання. А хто керівник тоді отого кабінету??? Такого маразму я вже давно не чув.
То я так розумію що Зеленський вже не президент, а керівник кабінету. То як конюх і водітель кобили.