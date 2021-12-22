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Личную помощницу Зеленского Левченко взяли в штат Офиса Президента. В 2020 году она работала на общественных началах, - ОП. ДОКУМЕНТ

Личную помощницу Зеленского Левченко взяли в штат Офиса Президента. В 2020 году она работала на общественных началах, - ОП. ДОКУМЕНТ

Личную помощницу президента Украины Марию Левченко, жену бывшего замминистра МВД Гогилашвили приняли в штат сотрудников Офиса Президента.

О принятии в штат сотрудников Офиса Президента говорится в документе, предоставленном Українським новинам, передает Цензор.НЕТ.

"Левченко Мария Валентиновна зачислена в штат Офиса Президента Украины, занимает должность заместителя Руководителя Кабинета Президента Украины - руководителя Службы обеспечения мероприятий Президента Украины (патронатная служба) и выполняет свои служебные обязанности в соответствии с должностными инструкциями. На общественных началах М.В. Левченко выполняла и выполняет обязанности личного помощника Президента Украины. В течение 2020 года М.В.Левченко работала на общественных началах", - говорится в документе.

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Личную помощницу Зеленского Левченко взяли в штат Офиса Президента. В 2020 году она работала на общественных началах, - ОП 01

Ранее сообщалось, что Мария Левченко не работает на государственной службе и за 2020 год получила 144 тыс. гривен зарплаты в ООО "Квартал 95". Об этом свидетельствует декларация Гогилашвили за прошлый год. Левченко не находится на государственной службе, и ее декларация в базе Нацагентства по предотвращению коррупции отсутствует. Жена Гогилашвили задекларировала зарплату по месту работы в ООО "Квартал 95". Ее зарплата в месяц составляла 12 тыс. гривен. Левченко не указала в декларации, что работает личной помощницей Зеленского.

Автор: 

Зеленский Владимир (20290) Квартал-95 (223) Офис Президента (1796) Гогилашвили Александр (75) Левченко Мария (14)


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Топ комментарии
+74
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22.12.2021 15:21
+53
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22.12.2021 15:56
+49
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22.12.2021 15:24
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А доступ к гостайне у нее был от работы на общественных началах или от работы на личном конце?
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22.12.2021 16:40 Ответить
Фанатку *****, рашистку з ;Квартал-95;, дружину кацапа Гогілашвілі офіційно ввели в штат ОПи. Зеленський вкотре поводив по губам свого лохторату своїм роялегральним органом.
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22.12.2021 16:41 Ответить
донаты мужу на увольняшке давать та треба с зпхи
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22.12.2021 16:45 Ответить
Ну зашибись теперь. раньше подстилка бубачкиного драгдиллера с паспортом рф была на общественных началах допущена к гостайне, а теперь официально. Круто поменяли, прям вот в корне решили проблему))
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22.12.2021 16:47 Ответить
мой ох..еватор окончательно сломался
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22.12.2021 16:48 Ответить
Аналогично.
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22.12.2021 16:59 Ответить
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22.12.2021 16:57 Ответить
Невміняєми .
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22.12.2021 16:59 Ответить
Ну, тогда все ок. Расходимся)))))
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22.12.2021 17:00 Ответить
Похоже они нас вообще держат за идиотов, откровенно издеваются над нами, ждут от нас оваций и криков НА БИС!!!
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22.12.2021 17:04 Ответить
Они даже дату не написали с какого числа она находится в штате)))
А нарид проглотит и облизнется.
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22.12.2021 17:19 Ответить
Да, держат за идиотов! Законодательство не предусматривает такой должности как "особистий помічник на громадських засадах". Т.е. по факту "на громадських засадах" - означает, что в никакой штат ее не включали! Что автоматически означает, что она не имела право получать не то что доступ к гостайне, но и банально доступ в ОП на постоянной основе
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22.12.2021 18:27 Ответить
Вона ж за Вагнергейт ще не відсиділа...
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22.12.2021 17:20 Ответить

Особисту помічницю Зеленського Левченко взяли до штату Офісу Президента. Джерело:

ЗГОДЕН -

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22.12.2021 17:23 Ответить
Ось іще заліковий варіант, тут навіть слово не потрібне )))

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22.12.2021 18:16 Ответить
Личную помощницу Зеленского Левченко взяли в штат Офиса Президента... как только

удостоверились , что она действительно штатно стучит лубянке и заслужила быть в крот овнике ...
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22.12.2021 17:28 Ответить
Если она не на держслубе и не имеет допуска к секретам какого х.. она делала на суперсекретном совещании по поимке вагнеровцев? А сейчас она какую посаду в т.н. Кабинете гаранта занимает??? Главная по сливу таемниц рашке? Видимо ермаковцы всех нас лохами считают
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22.12.2021 17:40 Ответить
Зеля уже не на пианине играет,а водит писосом во губам украинцев.Испанский стыд!
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22.12.2021 17:45 Ответить
два роки по офісу вешталися незрозумілі блді і - нарешті цих курв помітили у лице і дали "довідку"..
у "відповідних органів", які по черзі товкуться у будуарі Зелі Ніякої, геть нема відчуття гідності та честі - на паркеті та на елітній панелі залишилися лише плазуни та щурі за наші гроші...(
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22.12.2021 17:47 Ответить
Для зебілів і така відмазка згодиться. Схавають...
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22.12.2021 18:01 Ответить
Новость дня: Зеленский ввел Левченко в ОПУ.
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22.12.2021 18:15 Ответить
.
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22.12.2021 22:02 Ответить
Не верю, ему давно крышкой рояля сплющило.
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24.12.2021 01:51 Ответить
кажись Зеленський обідився на українців що Гогілашвілі зкинули з посади. . .
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22.12.2021 18:20 Ответить
Да это уж это зашквар, так любой может быть в курсе всего, но ни за что, не отвечать, в случае чего - я не я и хата не моя. ))
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22.12.2021 18:35 Ответить
На основании чего и какого документа она постоянно находилась рядом с высшим государственным лицом и имела доступ к официальным документам государства на протяжении длительного периода времени?

Ее ежедневно пропускала Служба Безопасности взад-вперед просто так, без всяких документов?

В любой стране за такое все лица, причастные к этому, уже находились бы под следствием или сидели, а органы безопасности проверяли - что вообще она узнала и кому что рассказала о государственных делах. Но в Украине даже никто не подумал уголовного дела завести за это.
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22.12.2021 18:36 Ответить
Пропуск выписали)по другому никак
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22.12.2021 19:14 Ответить
Пофиг,кому и что она говорила,если он Ермак работник фсб решает все дела)
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22.12.2021 19:16 Ответить
С каждым днём, всё больше и больше стукачей в офисе президента. В скором времени, там окажутся одни идиоты, которые готовы предать нашу страну. И всё это началось с нашего клоуна, когда пришёл он ко власти.
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22.12.2021 18:36 Ответить
Жму руку,обнимаю.
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22.12.2021 19:06 Ответить
фсбэшный бот , ты что здесь делаешь? Здесь водки нет)))
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22.12.2021 23:32 Ответить
Блазень має відповісти по закону за підбір таких кадрів та наділення їх широкими повноваженнями , в т.ч. - допуск до держтаєниці без детальної їх перевірки. ГОЛОВНІ прикмети зе-кадрів , в т.ч. блазня - їх профнепригодність та дебілизм.Виключення - кілька чоловік . А дебілів та явних ворогів держави - тьма. НАВИБИРАЛИ ЛОХИ73 !!!!
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22.12.2021 19:37 Ответить
Всех этих кварталовцев нужно будет отправлять на следствие. Агент на агенте.
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22.12.2021 19:47 Ответить
Ну що, 73%, як вам пердімонокль?
Одне запитання: я правильно зрозумів, що оце і є життя по-новому? Демонстративний такий, у зкріпно-расєйському "вєльможному" стилі, демарш для холопів. Щоб знали своє бидляче болото, гризли комбіхарч і не сіпались проти "їхніх сясєств".
До смаку? Хавай. Те
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22.12.2021 19:53 Ответить
НЕ БЫВАЕТ!
Людей с доступом к Гос ТАЙНЕ на "громадських засадах".
НЕ БЫВАЕТ!
Это уголовное преступление против безопасности страны!
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22.12.2021 20:01 Ответить
Кожен з нас Президент на громадських засадах.
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22.12.2021 20:14 Ответить
Гогі лашвілі тепер буде кататись з охороною і хамити патрульним, бо він член родини секретарки…
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22.12.2021 20:38 Ответить
Зате, яку блатну посаду їй придумали.
Заступник керівника кабінету Президента України.
Якщо Марія Левченко заступник керівника кабінету Президента України, то в мене питання. А хто керівник тоді отого кабінету??? Такого маразму я вже давно не чув.
То я так розумію що Зеленський вже не президент, а керівник кабінету. То як конюх і водітель кобили.
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22.12.2021 21:04 Ответить
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22.12.2021 21:15 Ответить
Понабирали отребье...
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22.12.2021 21:17 Ответить
А де підозра зеленому за злив державної інформації (у т.ч. вагнергейт) через секретутку та її сожителів з російським громадянством? де підозри бакановим та іншим сбушникам за службову недбалість?
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22.12.2021 21:27 Ответить
Зеленський - це велике лихо для країни, на мою особисту думку, або зрадник, або ідіот, який веде країну до краху. І зовсім загубив, або і не мав совісті.
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22.12.2021 21:41 Ответить
Господя, а у нас начальник генштаба случайно не на общественных началах ? Да, зескот понавыбирал, без мата и не описать
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22.12.2021 21:54 Ответить
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