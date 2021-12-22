Личную помощницу Зеленского Левченко взяли в штат Офиса Президента. В 2020 году она работала на общественных началах, - ОП. ДОКУМЕНТ

Личную помощницу президента Украины Марию Левченко, жену бывшего замминистра МВД Гогилашвили приняли в штат сотрудников Офиса Президента.

О принятии в штат сотрудников Офиса Президента говорится в документе, предоставленном Українським новинам, передает Цензор.НЕТ.

"Левченко Мария Валентиновна зачислена в штат Офиса Президента Украины, занимает должность заместителя Руководителя Кабинета Президента Украины - руководителя Службы обеспечения мероприятий Президента Украины (патронатная служба) и выполняет свои служебные обязанности в соответствии с должностными инструкциями. На общественных началах М.В. Левченко выполняла и выполняет обязанности личного помощника Президента Украины. В течение 2020 года М.В.Левченко работала на общественных началах", - говорится в документе.

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Ранее сообщалось, что Мария Левченко не работает на государственной службе и за 2020 год получила 144 тыс. гривен зарплаты в ООО "Квартал 95". Об этом свидетельствует декларация Гогилашвили за прошлый год. Левченко не находится на государственной службе, и ее декларация в базе Нацагентства по предотвращению коррупции отсутствует. Жена Гогилашвили задекларировала зарплату по месту работы в ООО "Квартал 95". Ее зарплата в месяц составляла 12 тыс. гривен. Левченко не указала в декларации, что работает личной помощницей Зеленского.