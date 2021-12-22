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"Экономический паспорт украинца" может привести Украину к дефолту, - нардеп

"Экономический паспорт украинца" может привести страну к дефолту.

Об этом заявил народный депутат, член фракции "Европейская Солидарность" Владимир Арьев.

По его словам, эти средства через несколько лет могут существенно обесцениться, поэтому украинцы, которым обещают значительные деньги по этой программе при достижении совершеннолетия, получат копейки.

"Это красивое обещание, которое одновременно похоже и на финансовую пирамиду, и на историю с так называемой приватизацией, которая происходила в начале 90-х годов, когда каждому выдали сертификаты и потом эти сертификаты скупались за то, что по схеме происходила такая темная приватизация по этим сертификатам", - отметил Арьев.

По мнению депутата, инициатива властей применить при этом механизм облигаций внутреннего государственного займа обернется большими проблемами для страны, ведь следствием может стать дефолт.

"Когда все это делается через государственный заем, оно может лопнуть, как мыльный пузырь. И куда денутся все те деньги, в том числе накопленные красиво, после создания этого так называемого фонда? И мы понимаем, что если Украина объявит дефолт. А это значит платить по своим обязательствам", - сказал Арьев.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Экономический паспорт – это популизм, который обернется для бюджета большими потерями, – нардеп

Ранее член Экономического дискуссионного клуба Олег Пензин заявил, что реализация президентской инициативы об экономическом паспорте украинца приведет к недофинансированию пенсий и социальных выплат.

В то же время народный Алексей Гончаренко заявил, что экономический паспорт - дискриминирует украинских детей по году рождения.

Напомним, 6 декабря президент внес в Верховную раду два законопроекта о введении "экономического паспорта украинца". Инициатива предусматривает открытие для детей, рожденных с 1 января 2019 года, счетов на которых будут накапливаться средства от рентных платежей. Эти средства дети смогут использовать после достижения совершеннолетия на образование или жилье.

Автор: 

Арьев Владимир (660) экономический паспорт (13)


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Топ комментарии
+13
Кстати: а шо там с тем "вовиным миллиардом деревьев"? Что-то слышно? Уже колосятся паростки?
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22.12.2021 15:45
+11
Да никуда он не приведет, бо это зеленый бред. Типа коммунизма.
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22.12.2021 15:35
+11
Краще б дерева саджав. Але власними руками.
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22.12.2021 15:37
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22.12.2021 15:34 Ответить
Краще б дерева саджав. Але власними руками.
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22.12.2021 15:37 Ответить
Кстати: а шо там с тем "вовиным миллиардом деревьев"? Что-то слышно? Уже колосятся паростки?
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22.12.2021 15:45 Ответить
Вже виконали зєлін план на 0,6% процента.
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22.12.2021 15:46 Ответить
так і кажить - пасадити - не посадили ще нічого і нікого, бо напівшостий!
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22.12.2021 16:20 Ответить
А как же! Каждую неделю (ладно, раз в месяц) полиция гектарами накрывают. Но то, правда, кусты
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22.12.2021 16:50 Ответить
Коли у в'язницю посадять тоді і садитиме своїми руками. Поки що мільярд не посадить із в'язниці не вийде.
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22.12.2021 18:16 Ответить
Да никуда он не приведет, бо это зеленый бред. Типа коммунизма.
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22.12.2021 15:35 Ответить
21 лярд украдут и забудут) г+г будет отмалчиваться
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22.12.2021 15:42 Ответить
да. просто посмотреть на совков - типо им строили шоб все у всех было, но чуток недостроили. так и тут - я вам Дам, но потом.
Ван Дам кстати не коммунист, но с охраной ходит, так и наша Зеля - всем все дает, но охраняем
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22.12.2021 16:05 Ответить
Моя бабушка облигациями растапливала печку .
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22.12.2021 15:35 Ответить
так зелена мерзлота цього і хоче
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22.12.2021 15:37 Ответить
Так це і є стратегічна мета Бєні і Зєлі... Свої кошти оманський офшорник знає де ховати...
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22.12.2021 15:39 Ответить
Ну отчего же, есть опыт конфискационной реформы 1947 года.
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22.12.2021 15:39 Ответить
Что значит может?
У него задача такая!!!
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22.12.2021 15:39 Ответить
Дефолт - єто хорошо. Так сказав Коломойський.
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22.12.2021 15:39 Ответить
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22.12.2021 15:42 Ответить
А что: у нас уже как на рассее -- низзя валежник собирать? Это державне багацтво?
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22.12.2021 15:43 Ответить
Мы что, уже до уровня парашии скатились? С петициями ***** и собиранием валежника? Или это такой тупой троллинг?
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22.12.2021 16:33 Ответить
дефолт - бенина мечта.
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22.12.2021 15:42 Ответить
а-а-а... ариев... прахвиссианальный иканамист... морда чуть не треснет, мозгов нет... но лезет со своим тупым мнением на основе знаний лучшего украинского вуза...
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22.12.2021 15:44 Ответить
Вирішується це все простіше простого, ввести для громадян новий податок, тобто відчислення на "економічний паспорт". Будуть платити всі, значить нікого не будуть дискримінувати. Беню і Ко не ущемлять, а нарід спочатку побурчить, а потім звикне.
Шах і мат порохоботи)
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22.12.2021 15:48 Ответить
звучит красиво, а потом - кое-кто Абрамович, а решта - а чо вы заздрите?
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22.12.2021 16:01 Ответить
Так Володя Гундосович і старається це зробити. І головне валить ісститути держави зо всіх боків. Йому тут головне дорого продати своїх "Сватів" і концерти "95 кварталу" і звалити на росію, коли все завалиться.
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22.12.2021 16:19 Ответить
Что они, ЕС, так взвыли?
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22.12.2021 16:25 Ответить
дерева зеля повинен саджати,чи ми для дітей своЇх? чи може вам американці будуть саджати?різати охочих багато,а садити?
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22.12.2021 16:39 Ответить
ну наконец-то....каламойша уже третий год дефолта ждет...
а если серьезно!? к дефолту не то что движемся - а просто летим... на зеленых соплях все еле держится... ибо только на одних займах и брехне...лучше жить стало только зе-шобелке...
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22.12.2021 16:40 Ответить
Постройте на эти деньги атомную электростанцию или мусороперерабатывающие заводы!
Вложение денег сбережет от инфляции, плюс прибыль от работающих предприятий.
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22.12.2021 16:41 Ответить
Цього вона, пліснява, і добивається.
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22.12.2021 16:47 Ответить
Не країна, а ПОЛЕ ЧУДЕС... Буратіноруліт ))))
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22.12.2021 17:34 Ответить
Болтология всепропальщиков.
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22.12.2021 17:51 Ответить
ну да, и в Норвегии обесценились все накополения. Если Фонд будет управляться нормально-то все будет в порядке. Если " Зе" депутатами- просто украдут.
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22.12.2021 18:02 Ответить
сегодня бенефис у гоблинов из петиной "партии"????
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22.12.2021 18:45 Ответить
Ты што сказать то хотєл, зубожілий?
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22.12.2021 20:53 Ответить
 
 