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"Економічний паспорт українця" може привести Україну до дефолту, - нардеп

"Економічний паспорт українця" може привести країну до дефолту.

Про це заявив народний депутат, член фракції "Європейська солідарність" Володимир Ар’єв.

За його словами, ці кошти через кілька років можуть суттєво знецінитись, тож українці, яким обіцяють значні гроші за цією програмою при досягненні повноліття, отримають копійки.

"Це красива обіцянка, яка одночасно схожа і на фінансову піраміду, і на історію з приватизацією так званою, яка відбувалася на початку 90-х років, коли кожному видали сертифікати і потім ці сертифікати скуповувалися за те, що за схемою відбувалася така темна приватизація за цими сертифікатами", - зазначив Ар’єв.

На думку депутата, ініціатива влади застосувати при цьому механізм облігацій внутрішньої державної позики обернеться великими проблемами для країни, адже наслідком може стати дефолт.

"Коли все це робиться через державну позику, воно може луснути, як мильна бульбашка. І куди дінуться всі ті гроші, в тому числі накопичені красиво, після створення цього так званого фонду? І ми розуміємо, що якщо Україна оголосить дефолт. А це означає платити по своїм зобов’язанням", - сказав Ар’єв.

Читайте: Економічний паспорт – це популізм, який обернеться для бюджету великими втратами, – нардеп

Раніше член економічного дискусійного клубу Олег Пензін заявив, що реалізація президентської ініціативи про економічний паспорт українця призведе до недофінансування пенсій та соціальних виплат.

Водночас народний Олексій Гончаренко заявив, що економічний паспорт - дискримінує українських дітей за роком народження.

Нагадаємо, 6 грудня президент вніс до Верховної Ради два законопроекти щодо запровадження "економічного паспорта українця". Ініціатива передбачає відкриття для дітей, народжених з 1 січня 2019 року, рахунків на яких накопичуватимуться кошти від рентних платежів. Ці кошти діти зможуть використати після досягнення повноліття на освіту чи житло.

Автор: 

Ар’єв Володимир (320) економічний паспорт (17)


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Топ коментарі
+13
Кстати: а шо там с тем "вовиным миллиардом деревьев"? Что-то слышно? Уже колосятся паростки?
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22.12.2021 15:45
+11
Да никуда он не приведет, бо это зеленый бред. Типа коммунизма.
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22.12.2021 15:35
+11
Краще б дерева саджав. Але власними руками.
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22.12.2021 15:37
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22.12.2021 15:34 Відповісти
Краще б дерева саджав. Але власними руками.
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22.12.2021 15:37 Відповісти
Кстати: а шо там с тем "вовиным миллиардом деревьев"? Что-то слышно? Уже колосятся паростки?
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22.12.2021 15:45 Відповісти
Вже виконали зєлін план на 0,6% процента.
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22.12.2021 15:46 Відповісти
так і кажить - пасадити - не посадили ще нічого і нікого, бо напівшостий!
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22.12.2021 16:20 Відповісти
А как же! Каждую неделю (ладно, раз в месяц) полиция гектарами накрывают. Но то, правда, кусты
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22.12.2021 16:50 Відповісти
Коли у в'язницю посадять тоді і садитиме своїми руками. Поки що мільярд не посадить із в'язниці не вийде.
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22.12.2021 18:16 Відповісти
Да никуда он не приведет, бо это зеленый бред. Типа коммунизма.
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22.12.2021 15:35 Відповісти
21 лярд украдут и забудут) г+г будет отмалчиваться
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22.12.2021 15:42 Відповісти
да. просто посмотреть на совков - типо им строили шоб все у всех было, но чуток недостроили. так и тут - я вам Дам, но потом.
Ван Дам кстати не коммунист, но с охраной ходит, так и наша Зеля - всем все дает, но охраняем
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22.12.2021 16:05 Відповісти
Моя бабушка облигациями растапливала печку .
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22.12.2021 15:35 Відповісти
так зелена мерзлота цього і хоче
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22.12.2021 15:37 Відповісти
Так це і є стратегічна мета Бєні і Зєлі... Свої кошти оманський офшорник знає де ховати...
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22.12.2021 15:39 Відповісти
Ну отчего же, есть опыт конфискационной реформы 1947 года.
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22.12.2021 15:39 Відповісти
Что значит может?
У него задача такая!!!
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22.12.2021 15:39 Відповісти
Дефолт - єто хорошо. Так сказав Коломойський.
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22.12.2021 15:39 Відповісти
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22.12.2021 15:42 Відповісти
А что: у нас уже как на рассее -- низзя валежник собирать? Это державне багацтво?
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22.12.2021 15:43 Відповісти
Мы что, уже до уровня парашии скатились? С петициями ***** и собиранием валежника? Или это такой тупой троллинг?
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22.12.2021 16:33 Відповісти
дефолт - бенина мечта.
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22.12.2021 15:42 Відповісти
а-а-а... ариев... прахвиссианальный иканамист... морда чуть не треснет, мозгов нет... но лезет со своим тупым мнением на основе знаний лучшего украинского вуза...
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22.12.2021 15:44 Відповісти
Вирішується це все простіше простого, ввести для громадян новий податок, тобто відчислення на "економічний паспорт". Будуть платити всі, значить нікого не будуть дискримінувати. Беню і Ко не ущемлять, а нарід спочатку побурчить, а потім звикне.
Шах і мат порохоботи)
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22.12.2021 15:48 Відповісти
звучит красиво, а потом - кое-кто Абрамович, а решта - а чо вы заздрите?
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22.12.2021 16:01 Відповісти
Так Володя Гундосович і старається це зробити. І головне валить ісститути держави зо всіх боків. Йому тут головне дорого продати своїх "Сватів" і концерти "95 кварталу" і звалити на росію, коли все завалиться.
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22.12.2021 16:19 Відповісти
Что они, ЕС, так взвыли?
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22.12.2021 16:25 Відповісти
дерева зеля повинен саджати,чи ми для дітей своЇх? чи може вам американці будуть саджати?різати охочих багато,а садити?
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22.12.2021 16:39 Відповісти
ну наконец-то....каламойша уже третий год дефолта ждет...
а если серьезно!? к дефолту не то что движемся - а просто летим... на зеленых соплях все еле держится... ибо только на одних займах и брехне...лучше жить стало только зе-шобелке...
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22.12.2021 16:40 Відповісти
Постройте на эти деньги атомную электростанцию или мусороперерабатывающие заводы!
Вложение денег сбережет от инфляции, плюс прибыль от работающих предприятий.
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22.12.2021 16:41 Відповісти
Цього вона, пліснява, і добивається.
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22.12.2021 16:47 Відповісти
Не країна, а ПОЛЕ ЧУДЕС... Буратіноруліт ))))
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22.12.2021 17:34 Відповісти
Болтология всепропальщиков.
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22.12.2021 17:51 Відповісти
ну да, и в Норвегии обесценились все накополения. Если Фонд будет управляться нормально-то все будет в порядке. Если " Зе" депутатами- просто украдут.
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22.12.2021 18:02 Відповісти
сегодня бенефис у гоблинов из петиной "партии"????
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22.12.2021 18:45 Відповісти
Ты што сказать то хотєл, зубожілий?
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22.12.2021 20:53 Відповісти
 
 