"Економічний паспорт українця" може привести Україну до дефолту, - нардеп

"Економічний паспорт українця" може привести країну до дефолту.

Про це заявив народний депутат, член фракції "Європейська солідарність" Володимир Ар’єв.

За його словами, ці кошти через кілька років можуть суттєво знецінитись, тож українці, яким обіцяють значні гроші за цією програмою при досягненні повноліття, отримають копійки.

"Це красива обіцянка, яка одночасно схожа і на фінансову піраміду, і на історію з приватизацією так званою, яка відбувалася на початку 90-х років, коли кожному видали сертифікати і потім ці сертифікати скуповувалися за те, що за схемою відбувалася така темна приватизація за цими сертифікатами", - зазначив Ар’єв.

На думку депутата, ініціатива влади застосувати при цьому механізм облігацій внутрішньої державної позики обернеться великими проблемами для країни, адже наслідком може стати дефолт.

"Коли все це робиться через державну позику, воно може луснути, як мильна бульбашка. І куди дінуться всі ті гроші, в тому числі накопичені красиво, після створення цього так званого фонду? І ми розуміємо, що якщо Україна оголосить дефолт. А це означає платити по своїм зобов’язанням", - сказав Ар’єв.

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Раніше член економічного дискусійного клубу Олег Пензін заявив, що реалізація президентської ініціативи про економічний паспорт українця призведе до недофінансування пенсій та соціальних виплат.

Водночас народний Олексій Гончаренко заявив, що економічний паспорт - дискримінує українських дітей за роком народження.

Нагадаємо, 6 грудня президент вніс до Верховної Ради два законопроекти щодо запровадження "економічного паспорта українця". Ініціатива передбачає відкриття для дітей, народжених з 1 січня 2019 року, рахунків на яких накопичуватимуться кошти від рентних платежів. Ці кошти діти зможуть використати після досягнення повноліття на освіту чи житло.