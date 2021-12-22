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Послы G7 разочарованы срывом конкурса на должность главы САП

Послы G7 разочарованы срывом конкурса на должность главы САП

Послы G7 разочарованы, что конкурсная комиссия по избранию руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) не проголосовала за кандидата с наибольшим количеством баллов.

Об этом говорится в сообщении послов в твиттере, передает Цензор.НЕТ.

"Послы G7 разочарованы отказом назначенных ВР членов отборочной комиссии Специализированного антикоррупционного прокурора определить победителем кандидата, набравшего больше баллов. Эта дальнейшая задержка является неоправданной и противоречит обязательствам Украины по назначению постоянного руководителя", - сказано в сообщении.

Послы призвали отборочную комиссию как можно скорее собраться, чтобы завершить процесс.

Читайте на "Цензор.НЕТ": После того, как Зеленский подтерся своим обязательством перед Байденом по САП, нам бы хоть получить уже обещанную помощь, а не говорить о "четкой перспективе в НАТО", - Шабунин

"Специализированная антикоррупционная прокуратура, как и все независимые антикоррупционные институции, нуждается в укреплении для обеспечения верховенства права и эффективной борьбы с коррупцией", - подчеркнули они.

Посли G7 розчаровані відмовою призначених ВР членів відбіркової комісії Спеціалізованого антикорупційного прокурора визначити переможцем кандидата, що набрав найбільше балів. Ця подальша затримка є невиправданою та суперечить зобов’язанням 🇺🇦 щодо призначення постійного керівника

— G7AmbReformUA (@G7AmbReformUA) December 22, 2021

Автор: 

G7 (833) конкурс (1141) САП (2058)


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Топ комментарии
+49
Єх, посли...посли. Якби Ви рахунки заморозили єрмакам/татаровим, і візи анулювали всі - от тоді може б до них дійшло, що слово тримати треба. А так, їм як з гуся вода
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22.12.2021 18:59
+32
ПОЗОР Зеленскому!
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22.12.2021 19:08
+30
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22.12.2021 19:32
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Єх, посли...посли. Якби Ви рахунки заморозили єрмакам/татаровим, і візи анулювали всі - от тоді може б до них дійшло, що слово тримати треба. А так, їм як з гуся вода
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22.12.2021 18:59 Ответить
Хе-хе. У нас ще і не таке буває. Звикайте.
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22.12.2021 19:01 Ответить
а як розчарований дядя Джо, як розчарований - словами не передати...
Але по справам буде дуже помітно.
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22.12.2021 19:02 Ответить
ПОЗОР Зеленскому!
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22.12.2021 19:08 Ответить
Якый позор, в Нато не берут, а тут позор. Мало що вам не нравится, нам тоже много чего не нравится. Правильно и сделал и вы не подпевайте разным G/
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22.12.2021 19:53 Ответить
Юра Мудаков
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22.12.2021 20:06 Ответить
Да нет, это надо записать в конституцию, тогда поверю. Вот понимаю. дол ................... пишет, но он по конституции главная ценность- человек, приходится соглашаться. Так что, прости, не соглашаюсь с тобой. и где бы я убил свое свободное время,не общая с такими.
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22.12.2021 20:20 Ответить
Відібрати безвіз!
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22.12.2021 19:09 Ответить
Все до того іде, і саме це потрібно ,як окупанту України ,так і "зеленим прорашистським слугам в Україні
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22.12.2021 19:16 Ответить
А этот вопрос уже решен. Еще в 2020. "Отобрать" - дело простое. Но боятся 2х моментов: (1) повторный "взрыв" народа Украины, которого - меньшинство и это приведет опять к потерям, противостоянию, беженцам и т.д., и (2) факту, что этим воспользуется эрэфия и в кооперации с "зеленью" и при поддержке "вежливых" сымитируют "гражданский конфликт" - с приходом голобородька это сделать проще. Тогда вышеуказанное умножается на 10. А на эйфории - кто знает, на что пойдет фуйло со своим муссолинским бацькой.
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22.12.2021 23:20 Ответить
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22.12.2021 19:12 Ответить
Ннна тебе по зеленым щам, полшестое недоразумение! Рехформатор ты наш, шапитошечный! Следующий раз будет по крышке рояля...
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22.12.2021 19:12 Ответить
Черговий "бєспредел" Зе-команди -махінації з САП.
ВРАЖАЄ ТЕ , як багато лохів73 ,не дивлячись на кричущі антидержавні дії блазня все ще підтримують його , а ПОРОХУ з подачі путлеровської пропаганди закидають надумані обвинувачення . ЗАШКВАР!! ЗЕБІЛИ !!! Цей "духовний лідер" 4 рази відкосив від армії , насміхався з українства , та свідомо провалив операцію вангеровців !!! І це ще далеко не всі його "заслуги ". А борцуни Лещенко , Наєм , та всі свободівці мовчать собі в тряпочку або навіть підтримують блазня.Лише Шабунін з усіх борцунів активно виступає проти махінацій Зе-команди.
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22.12.2021 19:13 Ответить
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22.12.2021 19:13 Ответить
Сцікун.
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22.12.2021 19:21 Ответить
Опозорились на весь мир.
Совесть? Честь? Мораль? Не обнаружено
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22.12.2021 19:15 Ответить
дивна річ, цивілізований світ розчарований поведінкою зеленої шмарклі і його холуїв, в даному випадку то стосується провалу обрання голови САП шістками від ОП. а хіба такий результат не був прогнозований? за 2,5 роки кловун залишився кловуном і тільки деградує не по днях а по годинах, неприємно інше - суспільству на те обрання, як виявилось - начхати, частково через те, що у людей уже нема довіри до всіх цих новостворених "кантор" по боротьбі з корупцією а частково через те що усім усе піх.й. а це саме те що треба ху.йлу якому вдалося сіяти розбрат і байдужість українців руками своїх агентів які засіли не де небудь а прямо в офісі янелоха тупувато-верховного.
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22.12.2021 19:20 Ответить
ось і перший дзвіночок в ОП зе-наркоманів, що і очікуванно блазні
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22.12.2021 19:21 Ответить
Нарешті послам та не тільки потрібно зрозуміти, з ким та з чим вони мають справу...
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22.12.2021 19:21 Ответить
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22.12.2021 19:22 Ответить
Це нам тре зрозуміти.
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22.12.2021 20:31 Ответить
символично, накануне рождества. такое себе "послание послов" не спасителем.
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22.12.2021 19:28 Ответить
бубосик посцяв в очі послів
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22.12.2021 19:31 Ответить
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22.12.2021 19:32 Ответить
При всем при том,
При всем при том,
Хоть весь он в позументах, -
Бревно останется бревном
И в орденах, и в лентах!
При всем при том,
При всем при том,
Награды, лесть
И прочее
Не заменяют ум и честь
И все такое прочее!
При всем при том,
При всем при том
Одно мы знаем твердо:
Что шут останется шутом
И в гордом званье лорда!
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22.12.2021 19:57 Ответить
послы тупо ослы,ибо не читали 12 стульев. а там всё сказано чётко-утром деньги-вечером стулья!
а ОСЛЫ дали сначала стулья ,а теперь недовольны
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22.12.2021 19:35 Ответить
Слово- ВАЗеленський:" ПАчему ми не в НАТА?"
Діло- вавині шістки знову зірвали конкурс на голову САП.
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22.12.2021 19:39 Ответить
Опять зеленое ворье опустило Украину. Этих п___ов вешать на столбах на Хрещатике нужно, только тогда толк какой то будет. Начинать с Ермака и Татарова.
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22.12.2021 19:43 Ответить
І гірляндами їх обвішувати,ілюмінація бажана на новорічні свята.Зелене на фоні каштанів дивитиметься чудово.
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22.12.2021 20:21 Ответить
сначала было озабоченность, потом обеспокоенность, теперь, разочарование.
а не пора ли сказать зеленскому что он п....здабол и о....*****.
и что ...бет мозги всему миру, уже почти 3 года.
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22.12.2021 19:46 Ответить
Ну просто с языка сняли!
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22.12.2021 19:49 Ответить
когда узнаеш что ты не один так думаеш, появляеться надежда на будущее.
спасибо.
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22.12.2021 19:59 Ответить
Посли в курсі кухні цього дійства, але змушені реагувати дипломатичною мовою. Це вже для керівників своїх держав будуть доповідати по-іншому.
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22.12.2021 19:50 Ответить
нічіво!
зате завдання товаріща путєна виконано!
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22.12.2021 19:51 Ответить
И что?Сейчас Зеля расскажет,что опять виноваты обстоятельства и объявит о предотвращенном госперевороте
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22.12.2021 19:52 Ответить
Могут даже снова дорогую машину в гараже обстрелять, типа покушение...
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22.12.2021 20:35 Ответить
Буба нарывается на ростовский чемодан всё больше и больше. Он забыл, что не на скотоматушке живёт?
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22.12.2021 19:55 Ответить
в ростове зе не нужен.Путину бубочка нужен в Украине.А после сдачи неньки его выбросят как использованный кондом
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22.12.2021 20:28 Ответить
а вове зелному пох их разочарование...
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22.12.2021 19:56 Ответить
Никаких срывов не было. План дерибана и подготовка к последующей капитуляции выполняются чётко и неукоснительно, как и намечалось изначально...
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22.12.2021 20:03 Ответить
План Путина выполняется на 5 баллов !
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22.12.2021 20:37 Ответить
передайте послам G7, что Зеля Никакая - прездобол.. как бы нам, украинцам, это не было бы грустно, бо у нас тут, жлобами-экспериментаторами, понавыбирано говна всякого, сами мучаемся, разгребаем..(
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22.12.2021 20:05 Ответить
Что там будет блеять гнуснявое чмо про Порошенко
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22.12.2021 20:09 Ответить
запахло санкциями и бедностью
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22.12.2021 20:12 Ответить
Почемумыневнато?!!!!!!😁
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22.12.2021 20:13 Ответить
Известный историк Марк Солонин вчера вбросил новый видос в Ютьюб...1941 год.Совершенно секретно.Почему Сралин прослал войну....
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22.12.2021 20:17 Ответить
Как это просрал? Или это Гитлер был в Москве, а не Сталин в Берлине
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22.12.2021 21:35 Ответить
А сравнить уровень жизни проигравших немцев и вЯЯликих московитских победунов религия не позволяет?
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22.12.2021 23:08 Ответить
Чекаєм на витік інформації про закордонні активи кварталівців. Зеленський ще дочекається кандидатури Ляшка на голову САП.
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22.12.2021 20:22 Ответить
Гринпоц просто тупо выполняет хотелки *****.
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22.12.2021 20:22 Ответить
Как будто это послам нужно, а не самим украинцам! Просто всем до одного места, что со страной творит наркоман.
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22.12.2021 20:23 Ответить
А д'ерьмаку насрать. У вонючего продюсеришки дешёвых сериальчиков в заложниках вся Украина.
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22.12.2021 20:52 Ответить
эти послы оказались самыми тупыми ослами (не обижать животное это к нему не относится)
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22.12.2021 21:00 Ответить
Пока не будет независимого директора САП -не будет суда по и Роттердам+
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22.12.2021 21:13 Ответить
Мафії не потрібен комісар Катані. Мафія і Закон - поняття несумісні. Закон мафії - омерта. Світова історія не знає прецеденту добровільної відмови мафії від впливу на державні інституції. Бандити розуміють тільки мову сили.
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22.12.2021 21:57 Ответить
Якби ще український народ був розчарований.Та видно, поки що ні.
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22.12.2021 22:58 Ответить
Шобла зе делает все возможное на разрыв отношений. Вагнер гейт, показания обвиняемого. я попросил его, я его предупредил, что готов передать ему всю информацию об этих людях, там были фамилии, мы понимали, кто это такие. Тем не менее Лукашенко сказал мне по телефону: «Я понимаю, дорогой Владимир Александрович, я не подведу, все будет нормально, я разберусь.
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23.12.2021 00:33 Ответить
Депутаты сн в Куршевеле с россиянами опять тусуют? Весь мир на ушах от численности танков на границах, это Лошье каникулы устроило. Вместо организации тер. Обороны.... ввода чп
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23.12.2021 00:39 Ответить
Зеленський в черговий раз показав усьому світові власну тупість і брехливість. І як з таким брехлом мати справу зарубіжним політикам? От через цього "малороса" і страждає держава Україна...
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23.12.2021 08:27 Ответить
Народ хотів видовищ та вибрав під час війни керувати країною клоуна. Тепер кругом має бути цирк. Але чи буде усім весело?
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23.12.2021 08:32 Ответить
А почему они вобще вмешиваются в дела суверенного государства? У них своих проблем нет?
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23.12.2021 09:14 Ответить
 
 