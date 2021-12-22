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Посли G7 розчаровані зривом конкурсу на посаду голови САП

Посли G7 розчаровані зривом конкурсу на посаду голови САП

Посли G7 розчаровані тим, що конкурсна комісія із обрання керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) не проголосувала за кандидата з найбільшою кількістю балів.

Про це йдеться у повідомленні послів у твіттері, інформує Цензор.НЕТ.

"Посли G7 розчаровані відмовою призначених ВР членів відбіркової комісії Спеціалізованого антикорупційного прокурора визначити переможцем кандидата, що набрав найбільше балів. Ця подальша затримка є невиправданою та суперечить зобов’язанням України щодо призначення постійного керівника", - сказано у повідомленні.

Посли закликали відбіркову комісію якнайшвидше зібратися, щоб завершити процес.

Читайте: В обранні очільника САП оголосили перерву. Коли воно продовжиться - невідомо

"Спеціалізована антикорупційна прокуратура, як і всі незалежні антикорупційні інституції, потребує зміцнення для забезпечення верховенства права та ефективної боротьби з корупцією", - наголосили вони.

Посли G7 розчаровані відмовою призначених ВР членів відбіркової комісії Спеціалізованого антикорупційного прокурора визначити переможцем кандидата, що набрав найбільше балів. Ця подальша затримка є невиправданою та суперечить зобов’язанням 🇺🇦 щодо призначення постійного керівника

— G7AmbReformUA (@G7AmbReformUA) December 22, 2021

Автор: 

G-7 G7 (1032) конкурс (1286) САП (2212)


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Топ коментарі
+49
Єх, посли...посли. Якби Ви рахунки заморозили єрмакам/татаровим, і візи анулювали всі - от тоді може б до них дійшло, що слово тримати треба. А так, їм як з гуся вода
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22.12.2021 18:59
+32
ПОЗОР Зеленскому!
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22.12.2021 19:08
+30
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22.12.2021 19:32
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Єх, посли...посли. Якби Ви рахунки заморозили єрмакам/татаровим, і візи анулювали всі - от тоді може б до них дійшло, що слово тримати треба. А так, їм як з гуся вода
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22.12.2021 18:59 Відповісти
Хе-хе. У нас ще і не таке буває. Звикайте.
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22.12.2021 19:01 Відповісти
а як розчарований дядя Джо, як розчарований - словами не передати...
Але по справам буде дуже помітно.
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22.12.2021 19:02 Відповісти
ПОЗОР Зеленскому!
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22.12.2021 19:08 Відповісти
Якый позор, в Нато не берут, а тут позор. Мало що вам не нравится, нам тоже много чего не нравится. Правильно и сделал и вы не подпевайте разным G/
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22.12.2021 19:53 Відповісти
Юра Мудаков
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22.12.2021 20:06 Відповісти
Да нет, это надо записать в конституцию, тогда поверю. Вот понимаю. дол ................... пишет, но он по конституции главная ценность- человек, приходится соглашаться. Так что, прости, не соглашаюсь с тобой. и где бы я убил свое свободное время,не общая с такими.
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22.12.2021 20:20 Відповісти
Відібрати безвіз!
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22.12.2021 19:09 Відповісти
Все до того іде, і саме це потрібно ,як окупанту України ,так і "зеленим прорашистським слугам в Україні
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22.12.2021 19:16 Відповісти
А этот вопрос уже решен. Еще в 2020. "Отобрать" - дело простое. Но боятся 2х моментов: (1) повторный "взрыв" народа Украины, которого - меньшинство и это приведет опять к потерям, противостоянию, беженцам и т.д., и (2) факту, что этим воспользуется эрэфия и в кооперации с "зеленью" и при поддержке "вежливых" сымитируют "гражданский конфликт" - с приходом голобородька это сделать проще. Тогда вышеуказанное умножается на 10. А на эйфории - кто знает, на что пойдет фуйло со своим муссолинским бацькой.
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22.12.2021 23:20 Відповісти
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22.12.2021 19:12 Відповісти
Ннна тебе по зеленым щам, полшестое недоразумение! Рехформатор ты наш, шапитошечный! Следующий раз будет по крышке рояля...
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22.12.2021 19:12 Відповісти
Черговий "бєспредел" Зе-команди -махінації з САП.
ВРАЖАЄ ТЕ , як багато лохів73 ,не дивлячись на кричущі антидержавні дії блазня все ще підтримують його , а ПОРОХУ з подачі путлеровської пропаганди закидають надумані обвинувачення . ЗАШКВАР!! ЗЕБІЛИ !!! Цей "духовний лідер" 4 рази відкосив від армії , насміхався з українства , та свідомо провалив операцію вангеровців !!! І це ще далеко не всі його "заслуги ". А борцуни Лещенко , Наєм , та всі свободівці мовчать собі в тряпочку або навіть підтримують блазня.Лише Шабунін з усіх борцунів активно виступає проти махінацій Зе-команди.
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22.12.2021 19:13 Відповісти
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22.12.2021 19:13 Відповісти
Сцікун.
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22.12.2021 19:21 Відповісти
Опозорились на весь мир.
Совесть? Честь? Мораль? Не обнаружено
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22.12.2021 19:15 Відповісти
дивна річ, цивілізований світ розчарований поведінкою зеленої шмарклі і його холуїв, в даному випадку то стосується провалу обрання голови САП шістками від ОП. а хіба такий результат не був прогнозований? за 2,5 роки кловун залишився кловуном і тільки деградує не по днях а по годинах, неприємно інше - суспільству на те обрання, як виявилось - начхати, частково через те, що у людей уже нема довіри до всіх цих новостворених "кантор" по боротьбі з корупцією а частково через те що усім усе піх.й. а це саме те що треба ху.йлу якому вдалося сіяти розбрат і байдужість українців руками своїх агентів які засіли не де небудь а прямо в офісі янелоха тупувато-верховного.
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22.12.2021 19:20 Відповісти
ось і перший дзвіночок в ОП зе-наркоманів, що і очікуванно блазні
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22.12.2021 19:21 Відповісти
Нарешті послам та не тільки потрібно зрозуміти, з ким та з чим вони мають справу...
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22.12.2021 19:21 Відповісти
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22.12.2021 19:22 Відповісти
Це нам тре зрозуміти.
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22.12.2021 20:31 Відповісти
символично, накануне рождества. такое себе "послание послов" не спасителем.
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22.12.2021 19:28 Відповісти
бубосик посцяв в очі послів
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22.12.2021 19:31 Відповісти
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22.12.2021 19:32 Відповісти
При всем при том,
При всем при том,
Хоть весь он в позументах, -
Бревно останется бревном
И в орденах, и в лентах!
При всем при том,
При всем при том,
Награды, лесть
И прочее
Не заменяют ум и честь
И все такое прочее!
При всем при том,
При всем при том
Одно мы знаем твердо:
Что шут останется шутом
И в гордом званье лорда!
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22.12.2021 19:57 Відповісти
послы тупо ослы,ибо не читали 12 стульев. а там всё сказано чётко-утром деньги-вечером стулья!
а ОСЛЫ дали сначала стулья ,а теперь недовольны
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22.12.2021 19:35 Відповісти
Слово- ВАЗеленський:" ПАчему ми не в НАТА?"
Діло- вавині шістки знову зірвали конкурс на голову САП.
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22.12.2021 19:39 Відповісти
Опять зеленое ворье опустило Украину. Этих п___ов вешать на столбах на Хрещатике нужно, только тогда толк какой то будет. Начинать с Ермака и Татарова.
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22.12.2021 19:43 Відповісти
І гірляндами їх обвішувати,ілюмінація бажана на новорічні свята.Зелене на фоні каштанів дивитиметься чудово.
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22.12.2021 20:21 Відповісти
сначала было озабоченность, потом обеспокоенность, теперь, разочарование.
а не пора ли сказать зеленскому что он п....здабол и о....*****.
и что ...бет мозги всему миру, уже почти 3 года.
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22.12.2021 19:46 Відповісти
Ну просто с языка сняли!
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22.12.2021 19:49 Відповісти
когда узнаеш что ты не один так думаеш, появляеться надежда на будущее.
спасибо.
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22.12.2021 19:59 Відповісти
Посли в курсі кухні цього дійства, але змушені реагувати дипломатичною мовою. Це вже для керівників своїх держав будуть доповідати по-іншому.
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22.12.2021 19:50 Відповісти
нічіво!
зате завдання товаріща путєна виконано!
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22.12.2021 19:51 Відповісти
И что?Сейчас Зеля расскажет,что опять виноваты обстоятельства и объявит о предотвращенном госперевороте
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22.12.2021 19:52 Відповісти
Могут даже снова дорогую машину в гараже обстрелять, типа покушение...
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22.12.2021 20:35 Відповісти
Буба нарывается на ростовский чемодан всё больше и больше. Он забыл, что не на скотоматушке живёт?
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22.12.2021 19:55 Відповісти
в ростове зе не нужен.Путину бубочка нужен в Украине.А после сдачи неньки его выбросят как использованный кондом
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22.12.2021 20:28 Відповісти
а вове зелному пох их разочарование...
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22.12.2021 19:56 Відповісти
Никаких срывов не было. План дерибана и подготовка к последующей капитуляции выполняются чётко и неукоснительно, как и намечалось изначально...
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22.12.2021 20:03 Відповісти
План Путина выполняется на 5 баллов !
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22.12.2021 20:37 Відповісти
передайте послам G7, что Зеля Никакая - прездобол.. как бы нам, украинцам, это не было бы грустно, бо у нас тут, жлобами-экспериментаторами, понавыбирано говна всякого, сами мучаемся, разгребаем..(
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22.12.2021 20:05 Відповісти
Что там будет блеять гнуснявое чмо про Порошенко
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22.12.2021 20:09 Відповісти
запахло санкциями и бедностью
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22.12.2021 20:12 Відповісти
Почемумыневнато?!!!!!!😁
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22.12.2021 20:13 Відповісти
Известный историк Марк Солонин вчера вбросил новый видос в Ютьюб...1941 год.Совершенно секретно.Почему Сралин прослал войну....
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22.12.2021 20:17 Відповісти
Как это просрал? Или это Гитлер был в Москве, а не Сталин в Берлине
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22.12.2021 21:35 Відповісти
А сравнить уровень жизни проигравших немцев и вЯЯликих московитских победунов религия не позволяет?
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22.12.2021 23:08 Відповісти
Чекаєм на витік інформації про закордонні активи кварталівців. Зеленський ще дочекається кандидатури Ляшка на голову САП.
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22.12.2021 20:22 Відповісти
Гринпоц просто тупо выполняет хотелки *****.
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22.12.2021 20:22 Відповісти
Как будто это послам нужно, а не самим украинцам! Просто всем до одного места, что со страной творит наркоман.
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22.12.2021 20:23 Відповісти
А д'ерьмаку насрать. У вонючего продюсеришки дешёвых сериальчиков в заложниках вся Украина.
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22.12.2021 20:52 Відповісти
эти послы оказались самыми тупыми ослами (не обижать животное это к нему не относится)
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22.12.2021 21:00 Відповісти
Пока не будет независимого директора САП -не будет суда по и Роттердам+
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22.12.2021 21:13 Відповісти
Мафії не потрібен комісар Катані. Мафія і Закон - поняття несумісні. Закон мафії - омерта. Світова історія не знає прецеденту добровільної відмови мафії від впливу на державні інституції. Бандити розуміють тільки мову сили.
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22.12.2021 21:57 Відповісти
Якби ще український народ був розчарований.Та видно, поки що ні.
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22.12.2021 22:58 Відповісти
Шобла зе делает все возможное на разрыв отношений. Вагнер гейт, показания обвиняемого. я попросил его, я его предупредил, что готов передать ему всю информацию об этих людях, там были фамилии, мы понимали, кто это такие. Тем не менее Лукашенко сказал мне по телефону: «Я понимаю, дорогой Владимир Александрович, я не подведу, все будет нормально, я разберусь.
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23.12.2021 00:33 Відповісти
Депутаты сн в Куршевеле с россиянами опять тусуют? Весь мир на ушах от численности танков на границах, это Лошье каникулы устроило. Вместо организации тер. Обороны.... ввода чп
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23.12.2021 00:39 Відповісти
Зеленський в черговий раз показав усьому світові власну тупість і брехливість. І як з таким брехлом мати справу зарубіжним політикам? От через цього "малороса" і страждає держава Україна...
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23.12.2021 08:27 Відповісти
Народ хотів видовищ та вибрав під час війни керувати країною клоуна. Тепер кругом має бути цирк. Але чи буде усім весело?
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23.12.2021 08:32 Відповісти
А почему они вобще вмешиваются в дела суверенного государства? У них своих проблем нет?
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23.12.2021 09:14 Відповісти
 
 