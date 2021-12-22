Посли G7 розчаровані зривом конкурсу на посаду голови САП

Посли G7 розчаровані тим, що конкурсна комісія із обрання керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) не проголосувала за кандидата з найбільшою кількістю балів.

Про це йдеться у повідомленні послів у твіттері, інформує Цензор.НЕТ.

"Посли G7 розчаровані відмовою призначених ВР членів відбіркової комісії Спеціалізованого антикорупційного прокурора визначити переможцем кандидата, що набрав найбільше балів. Ця подальша затримка є невиправданою та суперечить зобов’язанням України щодо призначення постійного керівника", - сказано у повідомленні.

Посли закликали відбіркову комісію якнайшвидше зібратися, щоб завершити процес.

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"Спеціалізована антикорупційна прокуратура, як і всі незалежні антикорупційні інституції, потребує зміцнення для забезпечення верховенства права та ефективної боротьби з корупцією", - наголосили вони.