Посли G7 розчаровані зривом конкурсу на посаду голови САП
Посли G7 розчаровані тим, що конкурсна комісія із обрання керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) не проголосувала за кандидата з найбільшою кількістю балів.
Про це йдеться у повідомленні послів у твіттері, інформує Цензор.НЕТ.
"Посли G7 розчаровані відмовою призначених ВР членів відбіркової комісії Спеціалізованого антикорупційного прокурора визначити переможцем кандидата, що набрав найбільше балів. Ця подальша затримка є невиправданою та суперечить зобов’язанням України щодо призначення постійного керівника", - сказано у повідомленні.
Посли закликали відбіркову комісію якнайшвидше зібратися, щоб завершити процес.
"Спеціалізована антикорупційна прокуратура, як і всі незалежні антикорупційні інституції, потребує зміцнення для забезпечення верховенства права та ефективної боротьби з корупцією", - наголосили вони.
Посли G7 розчаровані відмовою призначених ВР членів відбіркової комісії Спеціалізованого антикорупційного прокурора визначити переможцем кандидата, що набрав найбільше балів. Ця подальша затримка є невиправданою та суперечить зобов’язанням 🇺🇦 щодо призначення постійного керівника— G7AmbReformUA (@G7AmbReformUA) December 22, 2021
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Але по справам буде дуже помітно.
ВРАЖАЄ ТЕ , як багато лохів73 ,не дивлячись на кричущі антидержавні дії блазня все ще підтримують його , а ПОРОХУ з подачі путлеровської пропаганди закидають надумані обвинувачення . ЗАШКВАР!! ЗЕБІЛИ !!! Цей "духовний лідер" 4 рази відкосив від армії , насміхався з українства , та свідомо провалив операцію вангеровців !!! І це ще далеко не всі його "заслуги ". А борцуни Лещенко , Наєм , та всі свободівці мовчать собі в тряпочку або навіть підтримують блазня.Лише Шабунін з усіх борцунів активно виступає проти махінацій Зе-команди.
Совесть? Честь? Мораль? Не обнаружено
При всем при том,
Хоть весь он в позументах, -
Бревно останется бревном
И в орденах, и в лентах!
При всем при том,
При всем при том,
Награды, лесть
И прочее
Не заменяют ум и честь
И все такое прочее!
При всем при том,
При всем при том
Одно мы знаем твердо:
Что шут останется шутом
И в гордом званье лорда!
а ОСЛЫ дали сначала стулья ,а теперь недовольны
Діло- вавині шістки знову зірвали конкурс на голову САП.
а не пора ли сказать зеленскому что он п....здабол и о....*****.
и что ...бет мозги всему миру, уже почти 3 года.
спасибо.
зате завдання товаріща путєна виконано!