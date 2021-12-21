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Новини
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В обранні очільника САП оголосили перерву. Коли воно продовжиться - невідомо

В обранні очільника САП оголосили перерву. Коли воно продовжиться - невідомо

Засідання конкурсної комісії з обрання керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) не закрито, дата продовження засідання не відома.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Ми повинні порадитися з кадровим підрозділом Офісу генерального прокурора", - сказала голова комісії Катерина Коваль, аргументуючи необхідність перерви.

"Ми сьогодні провели співбесіди, незважаючи на те, що є рішення ОАСК (Окружного адміністративного суду Києва. - Ред.)... у нас є переможці", - додала вона.

За словами Коваль, йдеться про узгодження процедурних моментів, а також про перевірку спецдопусків кандидатів.

Члени комісії довго обговорювали ситуацію, що склалася з відсутністю результативного голосування щодо затвердження підсумків і переможців конкурсу, не могли визначити день, в який вони можуть зібратися, і загалом знайти компроміс.

Читайте: Конкурс на голову САП: переможця немає, найбільше балів - у детектива НАБУ Клименка

Саме засідання комісії у вівторок тривало близько 10 годин.

Як повідомлялося, комісія затвердила, що детектив НАБУ Олександр Клименко отримав 246 балів на зайняття посади керівника САП, а прокурор Офісу генпрокурора Андрій Синюк отримав 229 балів для зайняття посади заступника керівника САП, але члени комісії тричі не проголосували за це.

Отже, переможці конкурсу є, але технічно не затверджені результати, - комісія не набрала достатньої кількості голосів для затвердження проекту рішення.

"У вас є загальний результат всіх членів конкурсної комісії... ми знаємо математику, ми розуміли, хто перемагає в конкурсі ... те, що тиснуть на нас... СБУ відкрила кримінальне провадження. Якщо у нас є рішення суду (ОАСК), давайте йти за рішенням суду", - додала вона. Водночас Коваль пояснила, що вона не хоче, щоб рішення конкурсної комісії було скасовано через рішення суду.

Також читайте: Жернаков про конкурс з призначення голови САП: Перенести не вдалося - так просто взяли і зірвали затвердження переможця

"Наші результати не зміняться, рішення будуть затверджені, сьогодні або післязавтра - не має значення", - підсумувала вона.

На це твердження "міжнародники" в комісії зазначили, що рішення ОАСК не набуло чинності.

Автор: 

конкурс (1285) САП (2212)


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Топ коментарі
+18
зеле уже позняк метаться... он уже живой труп... Что-то еще булькает ртом, корчит рожи своим ******, но он уже мертвец...
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21.12.2021 22:12
+17
Даст ли наш верховный главнокомандующий Зеленский приказ на отпор врагу? Или все будет заглядывать в одно место *****?
Радуют ДЕТИ, защитники Родины с малых лет.
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21.12.2021 22:18
+15
навіть, якщо завтра оголосять переможця - то все-одно "суду все ясно". Тобто, керівники всіх демократичних країн, не лише США, не лише G7, вже мали і мають всі підстави зробити висновки: Зе = брехло. Причому брехло - смерюче.
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21.12.2021 22:18
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Зеле надо поторговаться с Байденом на счёт Бени.
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21.12.2021 22:07 Відповісти
зеле уже позняк метаться... он уже живой труп... Что-то еще булькает ртом, корчит рожи своим ******, но он уже мертвец...
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21.12.2021 22:12 Відповісти
да чё так про него плохо? не надо с ним так... но сесть он должен по всей строгости закона, по максимуму
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21.12.2021 22:45 Відповісти
сядут всякие безумные арахамии и прочая шушера, а Зельц, - не жилец. Это же очевидно, - нет?
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21.12.2021 22:55 Відповісти
и те сядут надеюсь и зельц не должен так легко уйти, там на пожизненное наработано, должен отбыть от звонка до белых тапок. Надеюсь второй раз до ростова не добегут, все зеленое руководство Порох обязан посадить, демократично это или нет
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21.12.2021 22:59 Відповісти
хотелось бы, конечно, чтобы оно село... но на его ***** уже печать смерти, - он окочурится уже совсем скоро
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21.12.2021 23:01 Відповісти
низя, у нас норм медицина...должны помочь! так просто свалить страну в жопу и уйти в лучший мир? не, Малюська и камеры делает платные даже (слушай, может он чтото знает?) ссаныч должен пройти весь свой жизненный пут согласно криминальному кодексу Украины! дай бог ему здоровья!
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21.12.2021 23:13 Відповісти
Байден, чому в них ще є безвіз?
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21.12.2021 22:10 Відповісти
ні, тільки не безвіз!
А, хоча би рахунки в банках...
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21.12.2021 22:19 Відповісти
Безвіз з диппаспортами в них і так був. Безвіз - для громадян.
А от рахунки ... Хіба хакерів немає?!
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21.12.2021 22:27 Відповісти
Даст ли наш верховный главнокомандующий Зеленский приказ на отпор врагу? Или все будет заглядывать в одно место *****?
Радуют ДЕТИ, защитники Родины с малых лет.
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21.12.2021 22:18 Відповісти
Какой отпор ? Его задача в другом.
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21.12.2021 22:25 Відповісти
навіть, якщо завтра оголосять переможця - то все-одно "суду все ясно". Тобто, керівники всіх демократичних країн, не лише США, не лише G7, вже мали і мають всі підстави зробити висновки: Зе = брехло. Причому брехло - смерюче.
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21.12.2021 22:18 Відповісти
Не тільки брехло,а брехло не маюче впливу на своїх підлеглих.
Все вирішують ЗА та ЗАМІСТЬ нього, незначущи примхи іноді виконують.
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21.12.2021 22:25 Відповісти
Навіть, коли у нього запитали, що він думає про підозру, яку оголосили Порошенко, сказав: "Я нічого не думаю". Ну навіщо ти брешеш у очі людям, брехло брехливе? Навіть, якщо було б нейтральне ставлення до людини, як можна не думати про винесення підозри про державну зраду Президенту? БРЕХЛО!
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22.12.2021 00:05 Відповісти

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21.12.2021 22:26 Відповісти
Highlander Freeman


@highlander_free

·
https://twitter.com/highlander_free/status/1473335455634571264 3 ч



На думку зелюка, ті люди які виходять на протести обов'язково проплачені боти як і в Інтернеті
https://twitter.com/i/status/1473335455634571264
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21.12.2021 22:30 Відповісти
Коли продовжиться? - Тоді, коли Зєлємоношобло витравимо з Банкової.
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21.12.2021 22:44 Відповісти
Кручу шарик - плачу гонорарик!
У волшебника Зелеймана все по честному, без обмана.
Кручу-верчу, запутать хочу.
Любимая игра Виктора Цоя, со времен застоя!
Еврейская рулетка, татарское лотто, можно выиграть Укрнафту, можно и пальто!
А ещё в придачу, ОАСК и дачу!
Пришел миллионер, ушёл - миллиардер!
Принимаем моно-банки, Дубилеты и дамские пистолеты!
За хорошее зрение - тысяча гривен премия,
За плохое зрение - в ДБР направление!
Ходим, ходим, мимо не проходим!
Смотрим конкурс внимательно, - через 1,5 года выиграем обязательно!
Если сильно повезет, можно выиграть вертолет, тур в Синю Гору и бесплатный перелет!
Кооператив "Слуга Народа", - приведем к власти любого урода!
Кручу верчу - запутать хочу!
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21.12.2021 22:53 Відповісти
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21.12.2021 22:55 Відповісти
Это для зекрысиного офшора ,чтоб меньше орал благим матом,когда до него дойдет,что Пороха снова не удалось посадить
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21.12.2021 23:31 Відповісти
ні, це для того, щоб Рошен не давав бабла на застави (викуп) неправедно арештованим.
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22.12.2021 00:09 Відповісти
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21.12.2021 23:05 Відповісти
Публично кинуть Байдена - премию Дарвина в студию
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21.12.2021 23:26 Відповісти
Коваль і остальні мудаки які в цій комісії,це зхвичайні пішаки,які бояться що завтра їх ...... чекають інструкцій.
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21.12.2021 23:39 Відповісти
Да не ужели нет порядочных военных которые вручат повестку об уходе этому Зе
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22.12.2021 05:02 Відповісти
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22.12.2021 06:13 Відповісти
Зелена зрадницько-шахрайська блювата!!
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22.12.2021 10:10 Відповісти
Черговий "бєспредел" Зе-команди -махінації з САП. ГОЛОВНІ прикмети зе-кадрів , в т.ч. блазня - їх профнепригодність та дебілизм.Виключення - кілька чоловік . А дебілів та явних ворогів держави - тьма. НАВИБИРАЛИ ЛОХИ73 !!!!
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22.12.2021 11:16 Відповісти
 
 