В обранні очільника САП оголосили перерву. Коли воно продовжиться - невідомо

Засідання конкурсної комісії з обрання керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) не закрито, дата продовження засідання не відома.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Ми повинні порадитися з кадровим підрозділом Офісу генерального прокурора", - сказала голова комісії Катерина Коваль, аргументуючи необхідність перерви.

"Ми сьогодні провели співбесіди, незважаючи на те, що є рішення ОАСК (Окружного адміністративного суду Києва. - Ред.)... у нас є переможці", - додала вона.

За словами Коваль, йдеться про узгодження процедурних моментів, а також про перевірку спецдопусків кандидатів.

Члени комісії довго обговорювали ситуацію, що склалася з відсутністю результативного голосування щодо затвердження підсумків і переможців конкурсу, не могли визначити день, в який вони можуть зібратися, і загалом знайти компроміс.

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Саме засідання комісії у вівторок тривало близько 10 годин.

Як повідомлялося, комісія затвердила, що детектив НАБУ Олександр Клименко отримав 246 балів на зайняття посади керівника САП, а прокурор Офісу генпрокурора Андрій Синюк отримав 229 балів для зайняття посади заступника керівника САП, але члени комісії тричі не проголосували за це.

Отже, переможці конкурсу є, але технічно не затверджені результати, - комісія не набрала достатньої кількості голосів для затвердження проекту рішення.

"У вас є загальний результат всіх членів конкурсної комісії... ми знаємо математику, ми розуміли, хто перемагає в конкурсі ... те, що тиснуть на нас... СБУ відкрила кримінальне провадження. Якщо у нас є рішення суду (ОАСК), давайте йти за рішенням суду", - додала вона. Водночас Коваль пояснила, що вона не хоче, щоб рішення конкурсної комісії було скасовано через рішення суду.

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"Наші результати не зміняться, рішення будуть затверджені, сьогодні або післязавтра - не має значення", - підсумувала вона.

На це твердження "міжнародники" в комісії зазначили, що рішення ОАСК не набуло чинності.