В избрании главы САП объявили перерыв. Когда оно продолжится – неизвестно

Заседание конкурсной комиссии по избранию руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) не закрыто, дата продолжения заседания не известна.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Мы должны посоветоваться с кадровым подразделением Офиса генерального прокурора", - сказала глава комиссии Екатерина Коваль, аргументируя необходимость перерыва.

"Мы сегодня провели собеседования, несмотря на то, что есть решение ОАСК (Окружного административного суда Киева - ИФ)… у нас есть победители", - добавила она.

По словам Коваль, речь идет о согласовании процедурных моментов, а также проверке спецдопусков канидатов.

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Члены комиссии долго обсуждали сложившуюся ситуацию с отсутствием результативного голосования по утверждению итогов и победителей конкурса, не могли определить день, в который они могут собраться, и в целом найти компромисс.

Само заседание комиссии во вторник длилось около 10 часов.

Как сообщалось, комиссия утвердила, что детектив НАБУ Александр Клименко получил 246 баллов для занятия должности руководителя САП, а прокурор Офиса генпрокурора Андрей Синюк получил 229 баллов для занятия должности заместителя руководителя САП, но члены комиссии трижды не проголосовали за это.

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Отже, переможці конкурсу є, але технічно не затверджені результати, - комісія не набрала достатньої кількості голосів для затвердження проекту рішення.

"У вас есть общий результат всех членов конкурсной комиссии… Мы знаем математику, мы понимали, кто побеждает в конкурсе… То, что давят на нас… СБУ открыла уголовное производство. Если у нас есть решение суда (ОАСК), давайте идти по решению суда", - добавила она. При этом Коваль пояснила, что она не хочет, чтобы решение конкурсной комиссии было отменено из-за решения суда.

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"Наши результаты не изменятся, решение будут утверждено, сегодня или послезавтра – не имеет значения", - подытожила она.

На это утверждение "международники" в комиссии отметили, что решение ОАСК не вступило в силу.