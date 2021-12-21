В избрании главы САП объявили перерыв. Когда оно продолжится – неизвестно
Заседание конкурсной комиссии по избранию руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) не закрыто, дата продолжения заседания не известна.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Мы должны посоветоваться с кадровым подразделением Офиса генерального прокурора", - сказала глава комиссии Екатерина Коваль, аргументируя необходимость перерыва.
"Мы сегодня провели собеседования, несмотря на то, что есть решение ОАСК (Окружного административного суда Киева - ИФ)… у нас есть победители", - добавила она.
По словам Коваль, речь идет о согласовании процедурных моментов, а также проверке спецдопусков канидатов.
Члены комиссии долго обсуждали сложившуюся ситуацию с отсутствием результативного голосования по утверждению итогов и победителей конкурса, не могли определить день, в который они могут собраться, и в целом найти компромисс.
Само заседание комиссии во вторник длилось около 10 часов.
Как сообщалось, комиссия утвердила, что детектив НАБУ Александр Клименко получил 246 баллов для занятия должности руководителя САП, а прокурор Офиса генпрокурора Андрей Синюк получил 229 баллов для занятия должности заместителя руководителя САП, но члены комиссии трижды не проголосовали за это.
Отже, переможці конкурсу є, але технічно не затверджені результати, - комісія не набрала достатньої кількості голосів для затвердження проекту рішення.
"У вас есть общий результат всех членов конкурсной комиссии… Мы знаем математику, мы понимали, кто побеждает в конкурсе… То, что давят на нас… СБУ открыла уголовное производство. Если у нас есть решение суда (ОАСК), давайте идти по решению суда", - добавила она. При этом Коваль пояснила, что она не хочет, чтобы решение конкурсной комиссии было отменено из-за решения суда.
"Наши результаты не изменятся, решение будут утверждено, сегодня или послезавтра – не имеет значения", - подытожила она.
На это утверждение "международники" в комиссии отметили, что решение ОАСК не вступило в силу.
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А, хоча би рахунки в банках...
А от рахунки ... Хіба хакерів немає?!
Радуют ДЕТИ, защитники Родины с малых лет.
Все вирішують ЗА та ЗАМІСТЬ нього, незначущи примхи іноді виконують.
@highlander_free
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На думку зелюка, ті люди які виходять на протести обов'язково проплачені боти як і в Інтернеті
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