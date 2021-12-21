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Новости
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В избрании главы САП объявили перерыв. Когда оно продолжится – неизвестно

В избрании главы САП объявили перерыв. Когда оно продолжится – неизвестно

Заседание конкурсной комиссии по избранию руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) не закрыто, дата продолжения заседания не известна.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Мы должны посоветоваться с кадровым подразделением Офиса генерального прокурора", - сказала глава комиссии Екатерина Коваль, аргументируя необходимость перерыва.

"Мы сегодня провели собеседования, несмотря на то, что есть решение ОАСК (Окружного административного суда Киева - ИФ)… у нас есть победители", - добавила она.

По словам Коваль, речь идет о согласовании процедурных моментов, а также проверке спецдопусков канидатов.

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Члены комиссии долго обсуждали сложившуюся ситуацию с отсутствием результативного голосования по утверждению итогов и победителей конкурса, не могли определить день, в который они могут собраться, и в целом найти компромисс.

Само заседание комиссии во вторник длилось около 10 часов.

Как сообщалось, комиссия утвердила, что детектив НАБУ Александр Клименко получил 246 баллов для занятия должности руководителя САП, а прокурор Офиса генпрокурора Андрей Синюк получил 229 баллов для занятия должности заместителя руководителя САП, но члены комиссии трижды не проголосовали за это.

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Отже, переможці конкурсу є, але технічно не затверджені результати, - комісія не набрала достатньої кількості голосів для затвердження проекту рішення.

"У вас есть общий результат всех членов конкурсной комиссии… Мы знаем математику, мы понимали, кто побеждает в конкурсе… То, что давят на нас… СБУ открыла уголовное производство. Если у нас есть решение суда (ОАСК), давайте идти по решению суда", - добавила она. При этом Коваль пояснила, что она не хочет, чтобы решение конкурсной комиссии было отменено из-за решения суда.

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"Наши результаты не изменятся, решение будут утверждено, сегодня или послезавтра – не имеет значения", - подытожила она.

На это утверждение "международники" в комиссии отметили, что решение ОАСК не вступило в силу.

Автор: 

конкурс (1142) САП (2062)


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Топ комментарии
+18
зеле уже позняк метаться... он уже живой труп... Что-то еще булькает ртом, корчит рожи своим ******, но он уже мертвец...
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21.12.2021 22:12
+17
Даст ли наш верховный главнокомандующий Зеленский приказ на отпор врагу? Или все будет заглядывать в одно место *****?
Радуют ДЕТИ, защитники Родины с малых лет.
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21.12.2021 22:18
+15
навіть, якщо завтра оголосять переможця - то все-одно "суду все ясно". Тобто, керівники всіх демократичних країн, не лише США, не лише G7, вже мали і мають всі підстави зробити висновки: Зе = брехло. Причому брехло - смерюче.
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21.12.2021 22:18
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Правила форума Совет форумчан
Зеле надо поторговаться с Байденом на счёт Бени.
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21.12.2021 22:07 Ответить
зеле уже позняк метаться... он уже живой труп... Что-то еще булькает ртом, корчит рожи своим ******, но он уже мертвец...
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21.12.2021 22:12 Ответить
да чё так про него плохо? не надо с ним так... но сесть он должен по всей строгости закона, по максимуму
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21.12.2021 22:45 Ответить
сядут всякие безумные арахамии и прочая шушера, а Зельц, - не жилец. Это же очевидно, - нет?
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21.12.2021 22:55 Ответить
и те сядут надеюсь и зельц не должен так легко уйти, там на пожизненное наработано, должен отбыть от звонка до белых тапок. Надеюсь второй раз до ростова не добегут, все зеленое руководство Порох обязан посадить, демократично это или нет
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21.12.2021 22:59 Ответить
хотелось бы, конечно, чтобы оно село... но на его ***** уже печать смерти, - он окочурится уже совсем скоро
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21.12.2021 23:01 Ответить
низя, у нас норм медицина...должны помочь! так просто свалить страну в жопу и уйти в лучший мир? не, Малюська и камеры делает платные даже (слушай, может он чтото знает?) ссаныч должен пройти весь свой жизненный пут согласно криминальному кодексу Украины! дай бог ему здоровья!
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21.12.2021 23:13 Ответить
Байден, чому в них ще є безвіз?
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21.12.2021 22:10 Ответить
ні, тільки не безвіз!
А, хоча би рахунки в банках...
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21.12.2021 22:19 Ответить
Безвіз з диппаспортами в них і так був. Безвіз - для громадян.
А от рахунки ... Хіба хакерів немає?!
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21.12.2021 22:27 Ответить
Даст ли наш верховный главнокомандующий Зеленский приказ на отпор врагу? Или все будет заглядывать в одно место *****?
Радуют ДЕТИ, защитники Родины с малых лет.
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21.12.2021 22:18 Ответить
Какой отпор ? Его задача в другом.
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21.12.2021 22:25 Ответить
навіть, якщо завтра оголосять переможця - то все-одно "суду все ясно". Тобто, керівники всіх демократичних країн, не лише США, не лише G7, вже мали і мають всі підстави зробити висновки: Зе = брехло. Причому брехло - смерюче.
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21.12.2021 22:18 Ответить
Не тільки брехло,а брехло не маюче впливу на своїх підлеглих.
Все вирішують ЗА та ЗАМІСТЬ нього, незначущи примхи іноді виконують.
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21.12.2021 22:25 Ответить
Навіть, коли у нього запитали, що він думає про підозру, яку оголосили Порошенко, сказав: "Я нічого не думаю". Ну навіщо ти брешеш у очі людям, брехло брехливе? Навіть, якщо було б нейтральне ставлення до людини, як можна не думати про винесення підозри про державну зраду Президенту? БРЕХЛО!
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22.12.2021 00:05 Ответить

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21.12.2021 22:26 Ответить
Highlander Freeman


@highlander_free

·
https://twitter.com/highlander_free/status/1473335455634571264 3 ч



На думку зелюка, ті люди які виходять на протести обов'язково проплачені боти як і в Інтернеті
https://twitter.com/i/status/1473335455634571264
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21.12.2021 22:30 Ответить
Коли продовжиться? - Тоді, коли Зєлємоношобло витравимо з Банкової.
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21.12.2021 22:44 Ответить
Кручу шарик - плачу гонорарик!
У волшебника Зелеймана все по честному, без обмана.
Кручу-верчу, запутать хочу.
Любимая игра Виктора Цоя, со времен застоя!
Еврейская рулетка, татарское лотто, можно выиграть Укрнафту, можно и пальто!
А ещё в придачу, ОАСК и дачу!
Пришел миллионер, ушёл - миллиардер!
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За хорошее зрение - тысяча гривен премия,
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Ходим, ходим, мимо не проходим!
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Кооператив "Слуга Народа", - приведем к власти любого урода!
Кручу верчу - запутать хочу!
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21.12.2021 22:53 Ответить
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21.12.2021 22:55 Ответить
Это для зекрысиного офшора ,чтоб меньше орал благим матом,когда до него дойдет,что Пороха снова не удалось посадить
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21.12.2021 23:31 Ответить
ні, це для того, щоб Рошен не давав бабла на застави (викуп) неправедно арештованим.
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22.12.2021 00:09 Ответить
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21.12.2021 23:05 Ответить
Публично кинуть Байдена - премию Дарвина в студию
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21.12.2021 23:26 Ответить
Коваль і остальні мудаки які в цій комісії,це зхвичайні пішаки,які бояться що завтра їх ...... чекають інструкцій.
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21.12.2021 23:39 Ответить
Да не ужели нет порядочных военных которые вручат повестку об уходе этому Зе
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22.12.2021 05:02 Ответить
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22.12.2021 06:13 Ответить
Зелена зрадницько-шахрайська блювата!!
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22.12.2021 10:10 Ответить
Черговий "бєспредел" Зе-команди -махінації з САП. ГОЛОВНІ прикмети зе-кадрів , в т.ч. блазня - їх профнепригодність та дебілизм.Виключення - кілька чоловік . А дебілів та явних ворогів держави - тьма. НАВИБИРАЛИ ЛОХИ73 !!!!
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22.12.2021 11:16 Ответить
 
 