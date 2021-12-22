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Тарифы на воду поднимутся в Киеве

Тарифы на воду поднимутся в Киеве

Расходы для семьи из трех человек в среднем увеличатся на 32,5 грн.

Соответствующее решение приняла на заседании в среду Нацкомиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ). Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу АО "Киевводоканал".

"Установление НКРЭКУ тарифов на централизованное водоснабжение и централизованный водоотвод обусловит рост тарифов на 5,00 грн (с НДС), или составит в целом 30,38 грн за 1 м³ (в т.ч. НДС 5,06 грн), из них: централизованное водоснабжение 16,164 грн/м³ с НДС; централизованный водоотвод 14,22 грн/м³ с НДС", - говорится в сообщении.

В "Киевводоканале" утверждают, что расходы на среднестатистическую семью из трех человек, в течение месяца потребляющих в среднем 6,5 куб.м холодной воды, возрастут на 32,50 грн.

Читайте на "Цензор.НЕТ": До конца отопительного сезона тарифы на коммунальные услуги для населения повышаться не будут, - Зеленский. ВИДЕО

Сейчас тариф для населения на централизованное холодное водоснабжение в Киеве составляет 13,344 грн/м3, водоотвод – 12,036 грн/м3.

"Пересмотр тарифов комиссией обусловлен увеличением расходов на электроэнергию, увеличением расходов на теплоэнергию, увеличением расходов на природный газ, обеспечивающих технологический процесс и поддержание рабочего состояния основных средств для выполнения бесперебойной работы водопроводной и канализационной систем", - добавили в "Киевводоканале".

Автор: 

Тарифы на воду (748) Киев (25466) Киевводоканал (129) тарифы (1839) вода (918)


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Топ комментарии
+15
Зростання тарифів - це очікувано , так як вибрати цирк і не опинитися в ньому , дуже складно 😡
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22.12.2021 20:14
+12
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22.12.2021 21:01
+10
Ну це вже, нарешті, кінець епохи бідності чи ще ні?
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22.12.2021 20:15
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Доляр тут, доляр там - зедовбобоби пищать й платять)))
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22.12.2021 20:13 Ответить
Зростання тарифів - це очікувано , так як вибрати цирк і не опинитися в ньому , дуже складно 😡
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22.12.2021 20:14 Ответить
Якраз зедібіли і хотіли тарифи в два рази нижчі.
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22.12.2021 20:18 Ответить
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22.12.2021 21:01 Ответить
Вот Кличко может обидеться за такие слова.
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23.12.2021 10:35 Ответить
Ну це вже, нарешті, кінець епохи бідності чи ще ні?
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22.12.2021 20:15 Ответить
А запитай його, ну як прЕЗЕдент прЕЗЕдента....
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22.12.2021 20:41 Ответить
Це все Порошенко! Куди дивиться Антимонопольний комітет?
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22.12.2021 20:17 Ответить
Капец! Даже из-за границы умудряется тарифы поднимать!
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23.12.2021 02:08 Ответить
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22.12.2021 20:18 Ответить
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22.12.2021 20:19 Ответить
Все вірно.Єдина проблемка, що після такого смачного плювка, який він отримав від "наріду", навряд чи він тепер буде взагалі на цей "нарід" увагу звертати, навіть якщо виграє вибори - так що, купуй не купуй, все одне наріду **й.
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22.12.2021 20:24 Ответить
В провинции вода в два раза дороже, а зарплата намного ниже....
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22.12.2021 20:21 Ответить
З миру по нитці, а бідному КиївВодоканалу на хліб з товстим шаром масла.
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22.12.2021 20:32 Ответить
Ну вот. Украинцы раньше слишком много ели теперь слишком много моются. И когда нас возьмут в Европу грязных и голодных?
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22.12.2021 20:37 Ответить
Просто нада створювати сім'ї з двох осіб , а не з трьох . Так набагато простіше сплачувати комуналку і все решта
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22.12.2021 20:38 Ответить
А про абонплату (28 грн. в месяц) не написали ?Или в Киеве ее не вводят с 1-го января?
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22.12.2021 20:41 Ответить
а это другое )))
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22.12.2021 21:05 Ответить
За доставку воды хоть не платите?
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22.12.2021 22:09 Ответить
Ввели уже.
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22.12.2021 22:39 Ответить
чет вчера прочитал:
тариф на электрику в Израиле на 5% увеличат вна следуюший год... подумал.. - Нам бы бл,., ваши "проблемы"!
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22.12.2021 20:41 Ответить
Мудрому нарідові должно понравіцца!
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22.12.2021 20:46 Ответить
у нас в Борисполе куб стоит 23,46 грн,с водоотводом 44 с копейками...но правда и вода у нас качеством намного выше чем в Киеве.
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22.12.2021 20:46 Ответить
Если в стране ШОУ проживают такие деятели, что могут переименовывать страны, чего бы и не повысить. Пользуйтесь моментом, пока маразм преобладает. Простите, время вышло. Удачных вам комментарий, за вами скучаю.
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22.12.2021 20:54 Ответить
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22.12.2021 21:03 Ответить
зеЛеному быду очень понравится!
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22.12.2021 21:08 Ответить
Виталя рулит.
Молодец!!!
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22.12.2021 21:32 Ответить
Рулить зелена шобла , а не Віталик 😠
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22.12.2021 22:04 Ответить
А может вместе?
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22.12.2021 22:11 Ответить
Электроэнергия для бизнеса уже 6,6 грн за квт, газ 46 грн за куб...
зробили це разом!!!
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22.12.2021 21:53 Ответить
ура , всемыпрезиденты !!!
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22.12.2021 22:05 Ответить
Я напомню, что 2.5 года назад, киевляне подавляющим колличеством голосов избрали инфальтивного ******** президентом страны. Так что повышение комуналки меня не удивлят - сделали себя вместе.
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22.12.2021 22:30 Ответить
6,5 м3 на семью с трех лиц, они что бомжи и воняют постоянно?
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22.12.2021 22:55 Ответить
вот жеж зрада. при предыдущниках всё только дешевело.
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23.12.2021 00:00 Ответить
...нууу, воот "воды отошлиии"... щас схватки начнуться
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23.12.2021 03:50 Ответить
Воду можно экономить. Нет денег платить - можно не использовать совсем.
Отопление, и суммы повыше, экономит запрещено, за отключение "расстрел".
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23.12.2021 10:16 Ответить
 
 