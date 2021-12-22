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Новини
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Тарифи на воду зростуть у Києві

Тарифи на воду зростуть у Києві

Витрати для сім’ї з трьох осіб в середньому збільшаться на 32,5 грн.

Відповідне рішення ухвалила на засіданні в середу Нацкомісія, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП). Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу АТ "Київводоканал".

"Встановлення НКРЕКП тарифів на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення зумовить зростання тарифів на 5,00 грн (з ПДВ), або становитиме в цілому 30,38 грн за 1 м³ (у т.ч. ПДВ 5,06 грн), з них: централізоване водопостачання 16,164 грн/м³ з ПДВ; централізоване водовідведення 14,22 грн/м³ з ПДВ", - йдеться у повідомленні.

У "Київводоканалі" твердять, що витрати на середньостатистичну сім'ю з трьох осіб, які протягом місяця споживають у середньому 6,5 куб.м холодної води, зростуть на 32,50 грн.

Читайте: Вдалося уникнути різкого зростання тарифів на послуги ЖКГ в Україні. Можливе незначне корегування на рівні 10-11%, - заступник керівника ОПУ Шурма

Зараз тариф для населення на централізоване холодне водопостачання в Києві становить 13,344 грн/м3, водовідведення - 12,036 грн/м3.

"Перегляд тарифів комісією зумовлений збільшенням витрат на електроенергію, збільшенням витрат на теплоенергію, збільшенням витрат на природний газ, що забезпечують технологічний процес і підтримання робочого стану основних засобів для виконання безперебійної роботи водопровідної та каналізаційної систем", - додали у "Київводоканалі".

Також читайте: Кабмін не планує підвищувати тарифи на тепло і гарячу воду в цьому опалювальному сезоні, - Шмигаль

Автор: 

Тарифи на воду (397) Київ (19400) Київводоканал (156) тарифи (1982) вода (1175)


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Топ коментарі
+15
Зростання тарифів - це очікувано , так як вибрати цирк і не опинитися в ньому , дуже складно 😡
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22.12.2021 20:14
+12
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22.12.2021 21:01
+10
Ну це вже, нарешті, кінець епохи бідності чи ще ні?
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22.12.2021 20:15
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Доляр тут, доляр там - зедовбобоби пищать й платять)))
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22.12.2021 20:13 Відповісти
Зростання тарифів - це очікувано , так як вибрати цирк і не опинитися в ньому , дуже складно 😡
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22.12.2021 20:14 Відповісти
Якраз зедібіли і хотіли тарифи в два рази нижчі.
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22.12.2021 20:18 Відповісти
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22.12.2021 21:01 Відповісти
Вот Кличко может обидеться за такие слова.
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23.12.2021 10:35 Відповісти
Ну це вже, нарешті, кінець епохи бідності чи ще ні?
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22.12.2021 20:15 Відповісти
А запитай його, ну як прЕЗЕдент прЕЗЕдента....
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22.12.2021 20:41 Відповісти
Це все Порошенко! Куди дивиться Антимонопольний комітет?
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22.12.2021 20:17 Відповісти
Капец! Даже из-за границы умудряется тарифы поднимать!
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23.12.2021 02:08 Відповісти
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22.12.2021 20:18 Відповісти
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22.12.2021 20:19 Відповісти
Все вірно.Єдина проблемка, що після такого смачного плювка, який він отримав від "наріду", навряд чи він тепер буде взагалі на цей "нарід" увагу звертати, навіть якщо виграє вибори - так що, купуй не купуй, все одне наріду **й.
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22.12.2021 20:24 Відповісти
В провинции вода в два раза дороже, а зарплата намного ниже....
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22.12.2021 20:21 Відповісти
З миру по нитці, а бідному КиївВодоканалу на хліб з товстим шаром масла.
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22.12.2021 20:32 Відповісти
Ну вот. Украинцы раньше слишком много ели теперь слишком много моются. И когда нас возьмут в Европу грязных и голодных?
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22.12.2021 20:37 Відповісти
Просто нада створювати сім'ї з двох осіб , а не з трьох . Так набагато простіше сплачувати комуналку і все решта
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22.12.2021 20:38 Відповісти
А про абонплату (28 грн. в месяц) не написали ?Или в Киеве ее не вводят с 1-го января?
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22.12.2021 20:41 Відповісти
а это другое )))
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22.12.2021 21:05 Відповісти
За доставку воды хоть не платите?
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22.12.2021 22:09 Відповісти
Ввели уже.
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22.12.2021 22:39 Відповісти
чет вчера прочитал:
тариф на электрику в Израиле на 5% увеличат вна следуюший год... подумал.. - Нам бы бл,., ваши "проблемы"!
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22.12.2021 20:41 Відповісти
Мудрому нарідові должно понравіцца!
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22.12.2021 20:46 Відповісти
у нас в Борисполе куб стоит 23,46 грн,с водоотводом 44 с копейками...но правда и вода у нас качеством намного выше чем в Киеве.
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22.12.2021 20:46 Відповісти
Если в стране ШОУ проживают такие деятели, что могут переименовывать страны, чего бы и не повысить. Пользуйтесь моментом, пока маразм преобладает. Простите, время вышло. Удачных вам комментарий, за вами скучаю.
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22.12.2021 20:54 Відповісти
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22.12.2021 21:03 Відповісти
зеЛеному быду очень понравится!
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22.12.2021 21:08 Відповісти
Виталя рулит.
Молодец!!!
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22.12.2021 21:32 Відповісти
Рулить зелена шобла , а не Віталик 😠
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22.12.2021 22:04 Відповісти
А может вместе?
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22.12.2021 22:11 Відповісти
Электроэнергия для бизнеса уже 6,6 грн за квт, газ 46 грн за куб...
зробили це разом!!!
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22.12.2021 21:53 Відповісти
ура , всемыпрезиденты !!!
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22.12.2021 22:05 Відповісти
Я напомню, что 2.5 года назад, киевляне подавляющим колличеством голосов избрали инфальтивного ******** президентом страны. Так что повышение комуналки меня не удивлят - сделали себя вместе.
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22.12.2021 22:30 Відповісти
6,5 м3 на семью с трех лиц, они что бомжи и воняют постоянно?
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22.12.2021 22:55 Відповісти
вот жеж зрада. при предыдущниках всё только дешевело.
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23.12.2021 00:00 Відповісти
...нууу, воот "воды отошлиии"... щас схватки начнуться
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23.12.2021 03:50 Відповісти
Воду можно экономить. Нет денег платить - можно не использовать совсем.
Отопление, и суммы повыше, экономит запрещено, за отключение "расстрел".
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23.12.2021 10:16 Відповісти
 
 