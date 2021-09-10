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Кабмін не планує підвищувати тарифи на тепло і гарячу воду в цьому опалювальному сезоні, - Шмигаль
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Уряд не планує підвищувати тарифи на тепло.
Про це, як повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ, у Верховній Раді під час Години запитань до уряду сказав прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
"Ми не плануємо, що тарифи на тепло і гарячу воду в цьому опалювальному сезоні будуть змінюватися в порівнянні з минулим опалювальним сезоном. Ми не плануємо підвищувати тарифи", - підкреслив він.
За словами прем'єра, уряд веде роботу з органами місцевого самоврядування щодо тарифів на тепло і гарячу воду. Шмигаль запевнив, що Кабмін готовий їм "підставити плече" в цьому питанні, щоб не було збільшення тарифів, і щоб не покладати "зайвого вантажу на плечі людей".
Топ коментарі
+17 Диды Выпивали
показати весь коментар10.09.2021 11:48
+15 Scorpman Y
показати весь коментар10.09.2021 11:48
+15 Рома Маестро
показати весь коментар10.09.2021 11:49
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Будь ласка, зачекайте...
тем более шмыгаль - уже использованная резинка, может болтать все что хочет))
тем более что от кабмина это теперь уже не зависит...
зажмут местные советы в такие тиски...что мало не покажется...
с одно стороны кабмин не советует или даже запрещает повышать, а с другой стороны местные не имеют финансовой возможности все это датировать ...и как быть???