Кабмін не планує підвищувати тарифи на тепло і гарячу воду в цьому опалювальному сезоні, - Шмигаль

Уряд не планує підвищувати тарифи на тепло.

Про це, як повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ, у Верховній Раді під час Години запитань до уряду сказав прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Ми не плануємо, що тарифи на тепло і гарячу воду в цьому опалювальному сезоні будуть змінюватися в порівнянні з минулим опалювальним сезоном. Ми не плануємо підвищувати тарифи", - підкреслив він.

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За словами прем'єра, уряд веде роботу з органами місцевого самоврядування щодо тарифів на тепло і гарячу воду. Шмигаль запевнив, що Кабмін готовий їм "підставити плече" в цьому питанні, щоб не було збільшення тарифів, і щоб не покладати "зайвого вантажу на плечі людей".