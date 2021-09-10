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Кабмін не планує підвищувати тарифи на тепло і гарячу воду в цьому опалювальному сезоні, - Шмигаль

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Кабмін не планує підвищувати тарифи на тепло і гарячу воду в цьому опалювальному сезоні, - Шмигаль

Уряд не планує підвищувати тарифи на тепло.

Про це, як повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ, у Верховній Раді під час Години запитань до уряду сказав прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Ми не плануємо, що тарифи на тепло і гарячу воду в цьому опалювальному сезоні будуть змінюватися в порівнянні з минулим опалювальним сезоном. Ми не плануємо підвищувати тарифи", - підкреслив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна на 80% готова до опалювального сезону. Все йде відповідно до графіків, - Шмигаль

За словами прем'єра, уряд веде роботу з органами місцевого самоврядування щодо тарифів на тепло і гарячу воду. Шмигаль запевнив, що Кабмін готовий їм "підставити плече" в цьому питанні, щоб не було збільшення тарифів, і щоб не покладати "зайвого вантажу на плечі людей".

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+17
Кабмин не планирует повышать)))))))))) та вы уроды перекинули все на местную власть. клоун будет из телевизора обвинять, а сам типа весь пушистый.
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10.09.2021 11:48
+15
значит будут повышать.. и пары месяцев не пройдет..
тем более шмыгаль - уже использованная резинка, может болтать все что хочет))
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10.09.2021 11:48
+15
Кабмин не планирует повышать тарифы на тепло и горячую воду в этом отопительном сезоне, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 4647
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10.09.2021 11:49
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Кабмин не планирует повышать тарифы на тепло и горячую воду в этом отопительном сезоне, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 3304
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10.09.2021 11:46 Відповісти
Зеленський: Знайшли "цікаве рішення", щоб вдвічі знизити тарифи на тепло Кабмин не планирует повышать тарифы на тепло и горячую воду в этом отопительном сезоне, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 5137

Кабмин не планирует повышать тарифы на тепло и горячую воду в этом отопительном сезоне, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 37
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10.09.2021 11:47 Відповісти
Кабмин не планирует повышать тарифы на тепло и горячую воду в этом отопительном сезоне, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 8301
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10.09.2021 11:48 Відповісти
Кабмин не планирует повышать тарифы на тепло и горячую воду в этом отопительном сезоне, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 4647
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10.09.2021 11:49 Відповісти
Потому как бубачку мудрый нарид за тарифы из своего кармана сожрет с потрохами. А бубачка еще не выполнил план по большому крадивныцтву в свой карман и карман бабломойского. Где же он харчеваться будет, если за тарифы народ ему "козу" сделает?
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10.09.2021 15:23 Відповісти
Так этим заведуют местные власти а не Кабмин.
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10.09.2021 11:47 Відповісти
Забыли сказать слово: У Ж Е Кабмін не планує підвищувати тарифи на тепло і гарячу воду в цьому опалювальному сезоні, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 4699
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10.09.2021 12:06 Відповісти
Кабмин не планирует повышать)))))))))) та вы уроды перекинули все на местную власть. клоун будет из телевизора обвинять, а сам типа весь пушистый.
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10.09.2021 11:48 Відповісти
значит будут повышать.. и пары месяцев не пройдет..
тем более шмыгаль - уже использованная резинка, может болтать все что хочет))
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10.09.2021 11:48 Відповісти
Планировать они мастера, впереди планеты всей, но где же ихняя Программа, утверждення Радой.
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10.09.2021 11:51 Відповісти
был такой юмор-"правительство сказало в четверг вечером,что дефолта не будет до пятницы утра!"
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10.09.2021 11:54 Відповісти
Вот бы ещё этот шмыгаленыш пояснил каким образом они не будут повышать, если цены на газ выросли многократно, а КМ ничего не предпринял в этом направлении. Просто покроют разницу из бюджета, то есть за наш же счёт, нашими же деньгами.
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10.09.2021 12:11 Відповісти
газ на мировых рынках в три раза в цене поднялся, если шмыгаль не знает...
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10.09.2021 12:17 Відповісти
Ну до цен 2018-2019 годов. Теперь посмотрим как они будут держать цены уровня Пеци Кабмін не планує підвищувати тарифи на тепло і гарячу воду в цьому опалювальному сезоні, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 8948
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10.09.2021 13:47 Відповісти
смешно...не планировать...и не повышать - это две разные истории..
тем более что от кабмина это теперь уже не зависит...
зажмут местные советы в такие тиски...что мало не покажется...
с одно стороны кабмин не советует или даже запрещает повышать, а с другой стороны местные не имеют финансовой возможности все это датировать ...и как быть???
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10.09.2021 12:21 Відповісти
Жодного підвищення, просто +85% до ціни газу для ТКЕ і все.
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10.09.2021 13:15 Відповісти
Кабмін не планує підвищувати тарифи на тепло і гарячу воду в цьому опалювальному сезоні, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 8702 Уже первый пересчет пошел. За отопление принесли. Кому тыщенку, кому две Кабмін не планує підвищувати тарифи на тепло і гарячу воду в цьому опалювальному сезоні, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 2244
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10.09.2021 13:46 Відповісти
Они не планируют, они просто повышают без плана. В Херсоне теплокоммунэнерго уже официально объявило о повышении тарифа на тепло на 43%. А Шмыгаль все сказки для зебилов рассказывает.
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10.09.2021 14:01 Відповісти
Все буде навпаки.Кабмін непланує))бо зробить це через владу на місцях у якої зашморг на шії через постачальників енергоносіїв і яка відповідно і візьме весь негатив на себе замість центральної влади.
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10.09.2021 14:14 Відповісти
Кабмін не планує підвищувати тарифи на тепло і гарячу воду в цьому опалювальному сезоні, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 9230
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10.09.2021 19:01 Відповісти
Кому верить, да никому нельзя верить, из этой зелёной массы. Если сам "главарь" брехло, то и все там брехуны, эта истина проста.
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10.09.2021 19:24 Відповісти
Кабмін просто перекинув цю проблему на регіони, і підіймати ціни на комунальні послуги в Одесі буде Труханов, а кабмін, як той дурємар - ні при чому...
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10.09.2021 19:37 Відповісти
Кабмин то не планирует,но у Медведчука с Бойко на этот счет свое мнение.Из москвы получена директива,валить Зеленского. Как она начала реализовываться видно на примере беспредела облгазов.Народное недовольство политикой кабмина и Зеленского будет наростать,эти ребята знают,что делают.
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10.09.2021 20:18 Відповісти
 
 