Рассмотрение судом дела Шеремета может растянуться на годы, - Дугарь
Фигурантка дела об убийстве журналиста Павла Шеремета Яна Дугарь считает, что судебный процесс намеренно затягивается.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.
"На стадии добавления доказательств прокурора – это письменные доказательства, аудио, видео, вещевые, было и выездное заседание, – суды проводились регулярно. Как только закончил прокурор и началась стадия добавления доказательств стороной защиты, суды не просто начали переносить, а отменять по разным причинам". 24 декабря у меня суд, и мне нужно ехать в Киев. Это прокурор просит продлить возложенные обязанности еще на два месяца. В этом месяце неделю должны были проходить суды. Они не перенесены, просто отменены, потому что судья куда-то уехала", – рассказала Дугарь.
Она сообщила, что с сентября этого года проживает и работает реабилитологом во Львове.
"Это дело испортило всем нам жизнь. Я после окончания контракта с Вооруженными силами вынуждена была уволиться. Потому что у Минобороны есть такой приказ, что военнослужащий под следствием не имеет права подписывать контракт. Я пытаюсь жить и приехала во Львов. Трудно, потому что суды переносят, а я должна ездить, сама оплачивать билеты", – объяснила Дугарь.
По ее мнению, сегодня у власти нет смелости извиниться за дело.
"Это дело можно завершить, если прокурор решится и заберет обвинения, откажется, суд будет работать в этом же режиме и прокурор откажется от большинства свидетелей. Заявлено 263 свидетеля, это лица, которых мы не знаем, а они нас. Если они ограничатся 20 свидетелями, которые ключевые и пересекаются со стороной защиты, тогда дело может затянуться до полугода. Или будут растягивать до конца каденции присяжных, и дело просто затянется на десятки лет", – считает Дугарь.
Дугарь планирует обращаться в будущем в Европейский суд по правам человека и потребовать от государства компенсацию за моральный ущерб.
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От аби Аваков зара, як відлучений від годівниці, заговорив про ту пресконференцію і про ті звинувачення без вироку суду! Але ж сцикотно!
А суддя тячгне гуму як тільки може, і страшо і грошей не заробюиш, от і ховаються за строками. Верховний суд показав як вирішувати з адвокатськими проволочками - відклав на два дні, і проголосив рішення.
От них Зеле поступила команда сделать крайними патриотов Украины, и вас зебилы выбрали "по походочке", или "по росту", или по песням о спецназе, убивающем кацапов в Донбассе.
Вашим уголовным преследованием Зеля в очередной раз стал соучастником }{уйла в преступлениях против украинцев. Все его преступления уже 2,5 года фиксируются командой высококлассных юристов, и все собранные доказательства будут представлены в будущем суде над этой зебильной бандой.
Так что Ваши страдания, Яна, не напрасны, вы этим забиваете свой гвоздь в гроб зебильной банды предателей Украины и агентов }{уйла.
Но для полного счастья к Зеле в камеру можно Люську Арестович подсадить- и фамилия подходящая, и ориентация. Пусть доказывают, что не верблюды- друг другу через дупу.