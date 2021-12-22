Рассмотрение судом дела Шеремета может растянуться на годы, - Дугарь

Фигурантка дела об убийстве журналиста Павла Шеремета Яна Дугарь считает, что судебный процесс намеренно затягивается.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

"На стадии добавления доказательств прокурора – это письменные доказательства, аудио, видео, вещевые, было и выездное заседание, – суды проводились регулярно. Как только закончил прокурор и началась стадия добавления доказательств стороной защиты, суды не просто начали переносить, а отменять по разным причинам". 24 декабря у меня суд, и мне нужно ехать в Киев. Это прокурор просит продлить возложенные обязанности еще на два месяца. В этом месяце неделю должны были проходить суды. Они не перенесены, просто отменены, потому что судья куда-то уехала", – рассказала Дугарь.

Она сообщила, что с сентября этого года проживает и работает реабилитологом во Львове.

"Это дело испортило всем нам жизнь. Я после окончания контракта с Вооруженными силами вынуждена была уволиться. Потому что у Минобороны есть такой приказ, что военнослужащий под следствием не имеет права подписывать контракт. Я пытаюсь жить и приехала во Львов. Трудно, потому что суды переносят, а я должна ездить, сама оплачивать билеты", – объяснила Дугарь.

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По ее мнению, сегодня у власти нет смелости извиниться за дело.

"Это дело можно завершить, если прокурор решится и заберет обвинения, откажется, суд будет работать в этом же режиме и прокурор откажется от большинства свидетелей. Заявлено 263 свидетеля, это лица, которых мы не знаем, а они нас. Если они ограничатся 20 свидетелями, которые ключевые и пересекаются со стороной защиты, тогда дело может затянуться до полугода. Или будут растягивать до конца каденции присяжных, и дело просто затянется на десятки лет", – считает Дугарь.

Дугарь планирует обращаться в будущем в Европейский суд по правам человека и потребовать от государства компенсацию за моральный ущерб.