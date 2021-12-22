РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8073 посетителя онлайн
Новости
2 408 14

Рассмотрение судом дела Шеремета может растянуться на годы, - Дугарь

Рассмотрение судом дела Шеремета может растянуться на годы, - Дугарь

Фигурантка дела об убийстве журналиста Павла Шеремета Яна Дугарь считает, что судебный процесс намеренно затягивается.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

"На стадии добавления доказательств прокурора – это письменные доказательства, аудио, видео, вещевые, было и выездное заседание, – суды проводились регулярно. Как только закончил прокурор и началась стадия добавления доказательств стороной защиты, суды не просто начали переносить, а отменять по разным причинам". 24 декабря у меня суд, и мне нужно ехать в Киев. Это прокурор просит продлить возложенные обязанности еще на два месяца. В этом месяце неделю должны были проходить суды. Они не перенесены, просто отменены, потому что судья куда-то уехала", – рассказала Дугарь.

Она сообщила, что с сентября этого года проживает и работает реабилитологом во Львове.

"Это дело испортило всем нам жизнь. Я после окончания контракта с Вооруженными силами вынуждена была уволиться. Потому что у Минобороны есть такой приказ, что военнослужащий под следствием не имеет права подписывать контракт. Я пытаюсь жить и приехала во Львов. Трудно, потому что суды переносят, а я должна ездить, сама оплачивать билеты", – объяснила Дугарь.

Читайте также: Суд по делу Шеремета продлил на два месяца меры пресечения трем обвиняемым

По ее мнению, сегодня у власти нет смелости извиниться за дело.

"Это дело можно завершить, если прокурор решится и заберет обвинения, откажется, суд будет работать в этом же режиме и прокурор откажется от большинства свидетелей. Заявлено 263 свидетеля, это лица, которых мы не знаем, а они нас. Если они ограничатся 20 свидетелями, которые ключевые и пересекаются со стороной защиты, тогда дело может затянуться до полугода. Или будут растягивать до конца каденции присяжных, и дело просто затянется на десятки лет", – считает Дугарь.

Дугарь планирует обращаться в будущем в Европейский суд по правам человека и потребовать от государства компенсацию за моральный ущерб.

Автор: 

суд (25072) Шеремет (564) Дугарь Яна (126)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+12
Яна, все нормальные люди понимают, что Шеремета убили }{уйло с Лукой.
От них Зеле поступила команда сделать крайними патриотов Украины, и вас зебилы выбрали "по походочке", или "по росту", или по песням о спецназе, убивающем кацапов в Донбассе.
Вашим уголовным преследованием Зеля в очередной раз стал соучастником }{уйла в преступлениях против украинцев. Все его преступления уже 2,5 года фиксируются командой высококлассных юристов, и все собранные доказательства будут представлены в будущем суде над этой зебильной бандой.
Так что Ваши страдания, Яна, не напрасны, вы этим забиваете свой гвоздь в гроб зебильной банды предателей Украины и агентов }{уйла.

показать весь комментарий
22.12.2021 23:50
+10
дело закончистя когда клоуна повесят на центре шатра цирка....
показать весь комментарий
22.12.2021 23:16
+8
Як казали в селі: обісралися і засохло... А тепер думають: як же його відмити-відпрати?

От аби Аваков зара, як відлучений від годівниці, заговорив про ту пресконференцію і про ті звинувачення без вироку суду! Але ж сцикотно!
показать весь комментарий
22.12.2021 23:24
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
треба адвокатам по справі зелю та авакова притягнути до суду як свідків
показать весь комментарий
22.12.2021 23:09 Ответить
знИУДА МРАЗЬ ,а авакяшка продажный прислужник ,захотел выслужиться 🤮Знают гниды ,что это дело рук убийцы Лукашенко-Путлера ,но для них они учителя-диктаторы ,кумиры и старшие братья
показать весь комментарий
23.12.2021 06:44 Ответить
Надо Новикова,адвоката.Тот порешает быстро.
показать весь комментарий
22.12.2021 23:12 Ответить
дело закончистя когда клоуна повесят на центре шатра цирка....
показать весь комментарий
22.12.2021 23:16 Ответить
понятно... если точнее то до ПОЛНОЙ смены власти - ибо, выйдут на самих себя...
показать весь комментарий
22.12.2021 23:17 Ответить
показать весь комментарий
22.12.2021 23:19 Ответить
Як казали в селі: обісралися і засохло... А тепер думають: як же його відмити-відпрати?

От аби Аваков зара, як відлучений від годівниці, заговорив про ту пресконференцію і про ті звинувачення без вироку суду! Але ж сцикотно!
показать весь комментарий
22.12.2021 23:24 Ответить
як вірні учні Ігоря Валерійовича, вони просто торгуються з мінським маньяков( вірно підмітив О.Невзоров) Зараз торгуються, чи будуть торгуватись потім, невідомо. Бо маньяк може ляпнути з дуру, хто таки дзвонив по вагнерівцям. А тут раз і Шеремет з могили. Аваков,Луценко і всі прич етні прекрасно знали, що Лука організатор. Раніше він вже замахувався на Шеремета, до того ж вбив його телеоператора. А зараз Лука просто всяко обзиває нашого "гіганта думки"
показать весь комментарий
22.12.2021 23:39 Ответить
а все таки, коли буде обрана нова верховна рада, із цією проблемою по строках розгляду судових справ потрібно все таки вирішити раз і на завжди. А то судячи із слів Дугар, майже рік приєднували прокурорські докази. А теперо будуть приеднувати адвокатські докази, більше року.
А суддя тячгне гуму як тільки може, і страшо і грошей не заробюиш, от і ховаються за строками. Верховний суд показав як вирішувати з адвокатськими проволочками - відклав на два дні, і проголосив рішення.
показать весь комментарий
22.12.2021 23:45 Ответить
Яна, все нормальные люди понимают, что Шеремета убили }{уйло с Лукой.
От них Зеле поступила команда сделать крайними патриотов Украины, и вас зебилы выбрали "по походочке", или "по росту", или по песням о спецназе, убивающем кацапов в Донбассе.
Вашим уголовным преследованием Зеля в очередной раз стал соучастником }{уйла в преступлениях против украинцев. Все его преступления уже 2,5 года фиксируются командой высококлассных юристов, и все собранные доказательства будут представлены в будущем суде над этой зебильной бандой.
Так что Ваши страдания, Яна, не напрасны, вы этим забиваете свой гвоздь в гроб зебильной банды предателей Украины и агентов }{уйла.

показать весь комментарий
22.12.2021 23:50 Ответить
все хорошо, одно возражение: не надо тащить в суд "все собранные доказательства". рассмотрение будет длиться годов 300. самые вопиющие зачитали и повесили - зе-саранчу на одном столбе, доказательства на соседнем. кто хочет - пусть читает.
показать весь комментарий
23.12.2021 00:39 Ответить
По этим статьям УК (в т.ч. по 111-й) не предусмотрено залога. Будут сидеть до тех пор, пока не рассмотрят всё, а потом им так и так светит пожизненное. Так что- "какая разница".
Но для полного счастья к Зеле в камеру можно Люську Арестович подсадить- и фамилия подходящая, и ориентация. Пусть доказывают, что не верблюды- друг другу через дупу.
показать весь комментарий
23.12.2021 06:54 Ответить
Поки керує "завгосп" ця справа так і буде тягнутися, прокуратура в "тупику" і намагається тягнути туди і суд.
показать весь комментарий
23.12.2021 06:34 Ответить
то самое что и суд по делу убийства мера Кременчуга и убийство судьи Лободи ...
показать весь комментарий
23.12.2021 06:41 Ответить
 
 