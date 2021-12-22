Розгляд судом справи Шеремета може розтягнутись на роки, - Дугарь

Фігурантка справи про вбивство журналіста Павла Шеремета Яна Дугарь вважає, що судовий процес навмисно затягується.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"На стадії долучення доказів прокурора – це письмові докази, аудіо, відео, речові, було й виїзне засідання, – суди проводились регулярно. Як тільки закінчив прокурор і почалася стадія долучення доказів стороною захисту, суди не просто почали переносити, а відміняти з різних причин. 24 грудня у мене суд, і мені треба поїхати в Київ. Це прокурор просить продовжити покладені обов’язки ще на два місяці. У цьому місяці тиждень мали відбуватись суди. Вони не перенесені, просто відмінені, бо суддя кудись поїхала", ‒ розповіла Дугарь.

Вона повідомила, що від вересня цього року проживає і працює реабілітологом у Львові.

"Ця справа зіпсувала всім нам життя. Я після закінчення контракту зі Збройними силами змушена була звільнитись. Бо в Міноборони є такий наказ, що військовослужбовець під слідством не має права підписувати контракт. Я намагаюсь жити і приїхала до Львова. Важко, бо суди переносять, і ти мусиш їздити, сама оплачувати квитки", ‒ пояснила Дугарь.

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На її думку, сьогодні влада не має сміливості вибачитись за справу.

"Цю справу можна завершити, якщо прокурор наважиться і забере обвинувачення, відмовиться, суд працюватиме в цьому ж режимі і прокурор відмовиться від більшості свідків. Заявлено 263 свідки, це особи, яких ми не знаємо, а вони нас. Якщо вони обмежаться 20 свідками, які ключові і перетинаються зі стороною захисту, тоді справа може затягнути до пів року. Або ж розтягуватимуть до кінця каденції присяжних, і справа просто затягнеться на десятки років", ‒ свважає Дугарь.

Дугарь планує звертатись у майбутньому до Європейського суду з прав людини і вимагатиме від держави компенсацію за моральну шкоду.

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Нагадаємо, Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини.

Павло Шеремет - уродженець Білорусі. Він працював на телебаченні в Білорусі та Росії, у 1990-2000-х роках - завідувач білоруського бюро, а також керівник відділу спеціальних інформаційних проєктів ОРТ, потім - "Першого каналу". Протягом останніх п'яти років жив у Києві, працював в інтернет-виданні "Українська правда", був ведучим на радіо "Вести". Також Шеремет був одним із засновників видання "Белорусский партизан".

12 грудня 2019 р. поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні. Всім їм повідомили про підозру і було обрано запобіжний захід - утримання під вартою. Довше за всіх у СІЗО перебував Андрій Антоненко, іншим двом згодом змінили запобіжний захід на більш м'який.

30 квітня 2021 р. суд відпустив із СІЗО під домашній арешт обвинуваченого у вбивстві журналіста Павла Шеремета музиканта Андрія Антоненка. Його також зобов'язали носити електронний браслет.