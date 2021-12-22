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Розгляд судом справи Шеремета може розтягнутись на роки, - Дугарь

Розгляд судом справи Шеремета може розтягнутись на роки, - Дугарь

Фігурантка справи про вбивство журналіста Павла Шеремета Яна Дугарь вважає, що судовий процес навмисно затягується.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"На стадії долучення доказів прокурора – це письмові докази, аудіо, відео, речові, було й виїзне засідання, – суди проводились регулярно. Як тільки закінчив прокурор і почалася стадія долучення доказів стороною захисту, суди не просто почали переносити, а відміняти з різних причин. 24 грудня у мене суд, і мені треба поїхати в Київ. Це прокурор просить продовжити покладені обов’язки ще на два місяці. У цьому місяці тиждень мали відбуватись суди. Вони не перенесені, просто відмінені, бо суддя кудись поїхала", ‒ розповіла Дугарь.

Вона повідомила, що від вересня цього року проживає і працює реабілітологом у Львові.

"Ця справа зіпсувала всім нам життя. Я після закінчення контракту зі Збройними силами змушена була звільнитись. Бо в Міноборони є такий наказ, що військовослужбовець під слідством не має права підписувати контракт. Я намагаюсь жити і приїхала до Львова. Важко, бо суди переносять, і ти мусиш їздити, сама оплачувати квитки", ‒ пояснила Дугарь.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дугарь підозрює, що за нею ведеться стеження: "Під будинком чужі, приходять відеоповідомлення про те, як за мною стежать"

На її думку, сьогодні влада не має сміливості вибачитись за справу.

"Цю справу можна завершити, якщо прокурор наважиться і забере обвинувачення, відмовиться, суд працюватиме в цьому ж режимі і прокурор відмовиться від більшості свідків. Заявлено 263 свідки, це особи, яких ми не знаємо, а вони нас. Якщо вони обмежаться 20 свідками, які ключові і перетинаються зі стороною захисту, тоді справа може затягнути до пів року. Або ж розтягуватимуть до кінця каденції присяжних, і справа просто затягнеться на десятки років", ‒ свважає Дугарь.

Дугарь планує звертатись у майбутньому до Європейського суду з прав людини і вимагатиме від держави компенсацію за моральну шкоду.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Дугарь підтвердила, що спілкується із Зеленським: Важливо донести переживання від того, що відбувається зі мною, Антоненком і Кузьменко

Нагадаємо, Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини.

Павло Шеремет - уродженець Білорусі. Він працював на телебаченні в Білорусі та Росії, у 1990-2000-х роках - завідувач білоруського бюро, а також керівник відділу спеціальних інформаційних проєктів ОРТ, потім - "Першого каналу". Протягом останніх п'яти років жив у Києві, працював в інтернет-виданні "Українська правда", був ведучим на радіо "Вести". Також Шеремет був одним із засновників видання "Белорусский партизан".

12 грудня 2019 р. поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні. Всім їм повідомили про підозру і було обрано запобіжний захід - утримання під вартою. Довше за всіх у СІЗО перебував Андрій Антоненко, іншим двом згодом змінили запобіжний захід на більш м'який.

30 квітня 2021 р. суд відпустив із СІЗО під домашній арешт обвинуваченого у вбивстві журналіста Павла Шеремета музиканта Андрія Антоненка. Його також зобов'язали носити електронний браслет.

Автор: 

суд (11646) Шеремет (520) Дугарь Яна (122)


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Топ коментарі
+12
Яна, все нормальные люди понимают, что Шеремета убили }{уйло с Лукой.
От них Зеле поступила команда сделать крайними патриотов Украины, и вас зебилы выбрали "по походочке", или "по росту", или по песням о спецназе, убивающем кацапов в Донбассе.
Вашим уголовным преследованием Зеля в очередной раз стал соучастником }{уйла в преступлениях против украинцев. Все его преступления уже 2,5 года фиксируются командой высококлассных юристов, и все собранные доказательства будут представлены в будущем суде над этой зебильной бандой.
Так что Ваши страдания, Яна, не напрасны, вы этим забиваете свой гвоздь в гроб зебильной банды предателей Украины и агентов }{уйла.

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22.12.2021 23:50
+10
дело закончистя когда клоуна повесят на центре шатра цирка....
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22.12.2021 23:16
+8
Як казали в селі: обісралися і засохло... А тепер думають: як же його відмити-відпрати?

От аби Аваков зара, як відлучений від годівниці, заговорив про ту пресконференцію і про ті звинувачення без вироку суду! Але ж сцикотно!
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22.12.2021 23:24
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треба адвокатам по справі зелю та авакова притягнути до суду як свідків
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22.12.2021 23:09 Відповісти
знИУДА МРАЗЬ ,а авакяшка продажный прислужник ,захотел выслужиться 🤮Знают гниды ,что это дело рук убийцы Лукашенко-Путлера ,но для них они учителя-диктаторы ,кумиры и старшие братья
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23.12.2021 06:44 Відповісти
Надо Новикова,адвоката.Тот порешает быстро.
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22.12.2021 23:12 Відповісти
дело закончистя когда клоуна повесят на центре шатра цирка....
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22.12.2021 23:16 Відповісти
понятно... если точнее то до ПОЛНОЙ смены власти - ибо, выйдут на самих себя...
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22.12.2021 23:17 Відповісти
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22.12.2021 23:19 Відповісти
Як казали в селі: обісралися і засохло... А тепер думають: як же його відмити-відпрати?

От аби Аваков зара, як відлучений від годівниці, заговорив про ту пресконференцію і про ті звинувачення без вироку суду! Але ж сцикотно!
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22.12.2021 23:24 Відповісти
як вірні учні Ігоря Валерійовича, вони просто торгуються з мінським маньяков( вірно підмітив О.Невзоров) Зараз торгуються, чи будуть торгуватись потім, невідомо. Бо маньяк може ляпнути з дуру, хто таки дзвонив по вагнерівцям. А тут раз і Шеремет з могили. Аваков,Луценко і всі прич етні прекрасно знали, що Лука організатор. Раніше він вже замахувався на Шеремета, до того ж вбив його телеоператора. А зараз Лука просто всяко обзиває нашого "гіганта думки"
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22.12.2021 23:39 Відповісти
а все таки, коли буде обрана нова верховна рада, із цією проблемою по строках розгляду судових справ потрібно все таки вирішити раз і на завжди. А то судячи із слів Дугар, майже рік приєднували прокурорські докази. А теперо будуть приеднувати адвокатські докази, більше року.
А суддя тячгне гуму як тільки може, і страшо і грошей не заробюиш, от і ховаються за строками. Верховний суд показав як вирішувати з адвокатськими проволочками - відклав на два дні, і проголосив рішення.
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22.12.2021 23:45 Відповісти
Яна, все нормальные люди понимают, что Шеремета убили }{уйло с Лукой.
От них Зеле поступила команда сделать крайними патриотов Украины, и вас зебилы выбрали "по походочке", или "по росту", или по песням о спецназе, убивающем кацапов в Донбассе.
Вашим уголовным преследованием Зеля в очередной раз стал соучастником }{уйла в преступлениях против украинцев. Все его преступления уже 2,5 года фиксируются командой высококлассных юристов, и все собранные доказательства будут представлены в будущем суде над этой зебильной бандой.
Так что Ваши страдания, Яна, не напрасны, вы этим забиваете свой гвоздь в гроб зебильной банды предателей Украины и агентов }{уйла.

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22.12.2021 23:50 Відповісти
все хорошо, одно возражение: не надо тащить в суд "все собранные доказательства". рассмотрение будет длиться годов 300. самые вопиющие зачитали и повесили - зе-саранчу на одном столбе, доказательства на соседнем. кто хочет - пусть читает.
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23.12.2021 00:39 Відповісти
По этим статьям УК (в т.ч. по 111-й) не предусмотрено залога. Будут сидеть до тех пор, пока не рассмотрят всё, а потом им так и так светит пожизненное. Так что- "какая разница".
Но для полного счастья к Зеле в камеру можно Люську Арестович подсадить- и фамилия подходящая, и ориентация. Пусть доказывают, что не верблюды- друг другу через дупу.
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23.12.2021 06:54 Відповісти
Поки керує "завгосп" ця справа так і буде тягнутися, прокуратура в "тупику" і намагається тягнути туди і суд.
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23.12.2021 06:34 Відповісти
то самое что и суд по делу убийства мера Кременчуга и убийство судьи Лободи ...
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23.12.2021 06:41 Відповісти
 
 