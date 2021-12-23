Американские военные медики создают вакцину против всех штаммов COVID-19
Американские ученые, работающие на армию, разработали и успешно провели первый этап испытания на людях вакцины, способной эффективно противостоять разным штаммам COVID-19.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Укринформ".
Эта вакцина эффективна против COVID-19 и всех его вариантов, в том числе "Омикрона", а также предыдущих вирусов SARS, повлекших смерть миллионов людей по всему миру.
Работа над новой вакциной длится около двух лет. Препарат называется Spike Ferritin Nanoparticle или SpFN. В этом месяце успешно завершилась первая фаза его испытаний на людях. Впереди – еще вторая и третья фаза испытаний на добровольцах.
В отличие от существующих вакцин, SpFN используется белок, похожий по форме на футбольный мяч с 24 гранями, что позволяет удержать шипы нескольких штаммов коронавируса на разных гранях белка.
Представить вакцину собираются через несколько недель.
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Нашли уже ? А КИМ давно нашел -
закрыл страну от вируса и все о, кэй ! Уволил пятерых путешественников в Юж. Корею , которые явились домой с COVID-19. И пандемия з а к о н ч и л а с ь !
https://www.bbc.com/russian/news-57666460
""""ЦТАК сообщило об увольнении нескольких высокопоставленных лиц, включая одного члена могущественного постоянного комитета политбюро ЦК Трудовой партии Кореи. В него входят всего пять человек, включая самого Кима.
Суть инцидента и имена провинившихся не раскрывались.После начала пандемии КНДР полностью закрыла свои границы.