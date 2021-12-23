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Американские военные медики создают вакцину против всех штаммов COVID-19

Американские военные медики создают вакцину против всех штаммов COVID-19

Американские ученые, работающие на армию, разработали и успешно провели первый этап испытания на людях вакцины, способной эффективно противостоять разным штаммам COVID-19.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Укринформ".

Эта вакцина эффективна против COVID-19 и всех его вариантов, в том числе "Омикрона", а также предыдущих вирусов SARS, повлекших смерть миллионов людей по всему миру.

Работа над новой вакциной длится около двух лет. Препарат называется Spike Ferritin Nanoparticle или SpFN. В этом месяце успешно завершилась первая фаза его испытаний на людях. Впереди – еще вторая и третья фаза испытаний на добровольцах.

Также читайте: Украина вводит ревакцинальную дозу против COVID-19 для медиков и сотрудников домов интернатного типа, - Минздрав

В отличие от существующих вакцин, SpFN используется белок, похожий по форме на футбольный мяч с 24 гранями, что позволяет удержать шипы нескольких штаммов коронавируса на разных гранях белка.

Представить вакцину собираются через несколько недель.

Автор: 

вакцина (3814) США (26313) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+8
Как только я более модробно стал изучать все, что связано с болезнью Марека, все стало на свои места. Когда смертность поголовья птиц была в районе нескольких процентов,задача была поставлена четкая и конкретная, заставить вакцинировать птицу и сделать так, что бы невакцинированные не выживали. Затем переключились на кроликов, которых держали в каждом хозяйстве, теперь без вакцинации ни один не выживет. Из той же оперы болезни сельскохозяйственных культур, когда сейчас без химии и лекарств урожай не получишь. Этим НЕЛЮДЯМ из транснациональных коорпораций не нужны люди, ведущие здоровый образ жизни, имеющих нормальный иммунитет. Им нужны сидящие по своим квартирам и домам рабы, готовые по команде ширяться и самоуничтожаться. В интернете все меньше материалов пропагандирующих здоровый образ жизни, если и появится какой либо нормальный сайт, проплаченные боты превратят его в помойку, который из за гугл-рекламы вообще не просмотришь. Идеал для этих тварей, сидящий дома интернете человек, обвешанный датчиками и вшитыми всевозможными чипами, которые будут сигнализировать, что только для него в ближайшей аптеке, есть лекарство от депрессии, и пока он его не купит, даже утюга не сможет включить. Сейчас момент истинны! Или человечество поднимается против беспредела, или его превращают в скот, который будут колоть от всего не спрашивая. Я свой выбор сделал, а ВЫ...?
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23.12.2021 08:31
+7
побольше вакцины всякой-разной
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23.12.2021 03:25
+6
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23.12.2021 03:27
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Правила форума Совет форумчан
Поки американські медики лише працюють над проблемою, українські науковці вже давно таку штуку створили, ще 1987 р. Це - лазерна терапія, яка дозволяє профілактично освітлювати ніс і горло людини впродовж 10 хвилин, що дає гарантію не захворіти на інфекції дихальних шляхів впродовж наступни 6 місяців. Український лазерний апарат "Геліос" (виліковує грип в тому числі типу ковід) за 2 дні, а тяжке запалення легенів за 4 дні: http://inerton.kiev.ua/HeliosBrochure(2017)[UKR].pdf
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23.12.2021 01:07 Ответить
Фигня этот ваш лазер. Золотая пирамидка Ю-Шинсе всё равно лучше.
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23.12.2021 01:59 Ответить
ні, цілющий бальзам матінки мудоньї все лікує!
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23.12.2021 09:47 Ответить
а еще у кого-то ведь могла остаться трехлитровая банка воды, лечащей от всего и заряженной самим Кашпировским, через экран телевизора. если по капле капать, ого сколько можно спасти от всего и там иммунитет пожизненный, а не каких-то жалких 6 месяцев.
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23.12.2021 08:15 Ответить
Ты опять все перепутал. Кутузов. Банки с водой заряжал Чумак, а не Кашпировский.
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23.12.2021 15:54 Ответить
мне простительно, я только смеялся с "самых образованных в мире" советских людей, таких как ты, сидящих перед телевизором с банкой, не особо интересуясь фамилиями мошенников, имеющих мозги этих "самых образованных в мире". потому и не удивительно, что путаю этих "великих" людей, в отличии от тех, кто знает кто там из них кто и что заряжал.
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23.12.2021 16:06 Ответить
Застенчивый,простительный ботик. Обиделся. модерам накапал. кляуза.
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23.12.2021 21:40 Ответить
побольше вакцины всякой-разной
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23.12.2021 03:25 Ответить
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23.12.2021 03:27 Ответить
В точку!!!
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23.12.2021 10:19 Ответить
Над вакциной хоть врачи работают. А здесь на форуме в основном боты своими языками чешут. Как говорится "кто на что учился".
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23.12.2021 15:58 Ответить
Как только я более модробно стал изучать все, что связано с болезнью Марека, все стало на свои места. Когда смертность поголовья птиц была в районе нескольких процентов,задача была поставлена четкая и конкретная, заставить вакцинировать птицу и сделать так, что бы невакцинированные не выживали. Затем переключились на кроликов, которых держали в каждом хозяйстве, теперь без вакцинации ни один не выживет. Из той же оперы болезни сельскохозяйственных культур, когда сейчас без химии и лекарств урожай не получишь. Этим НЕЛЮДЯМ из транснациональных коорпораций не нужны люди, ведущие здоровый образ жизни, имеющих нормальный иммунитет. Им нужны сидящие по своим квартирам и домам рабы, готовые по команде ширяться и самоуничтожаться. В интернете все меньше материалов пропагандирующих здоровый образ жизни, если и появится какой либо нормальный сайт, проплаченные боты превратят его в помойку, который из за гугл-рекламы вообще не просмотришь. Идеал для этих тварей, сидящий дома интернете человек, обвешанный датчиками и вшитыми всевозможными чипами, которые будут сигнализировать, что только для него в ближайшей аптеке, есть лекарство от депрессии, и пока он его не купит, даже утюга не сможет включить. Сейчас момент истинны! Или человечество поднимается против беспредела, или его превращают в скот, который будут колоть от всего не спрашивая. Я свой выбор сделал, а ВЫ...?
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23.12.2021 08:31 Ответить
Вы совершенно правы, увы.
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23.12.2021 12:15 Ответить
Ты статью читал?"Умник". Прочти для начала. Прежде чем языком чесать. Как помелом. Какие ТНК? Не пиши бред. В статье говориться о военных медиках. И ни о ком более.
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23.12.2021 16:03 Ответить
Это конечно не тигр,из навоза-но ничего.
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23.12.2021 08:46 Ответить
А у нас медок
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23.12.2021 09:02 Ответить
У вас? Паздравляю.
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23.12.2021 16:04 Ответить
И шо
Нашли уже ? А КИМ давно нашел -
закрыл страну от вируса и все о, кэй ! Уволил пятерых путешественников в Юж. Корею , которые явились домой с COVID-19. И пандемия з а к о н ч и л а с ь !
https://www.bbc.com/russian/news-57666460

""""ЦТАК сообщило об увольнении нескольких высокопоставленных лиц, включая одного члена могущественного постоянного комитета политбюро ЦК Трудовой партии Кореи. В него входят всего пять человек, включая самого Кима.

Суть инцидента и имена провинившихся не раскрывались.После начала пандемии КНДР полностью закрыла свои границы.
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23.12.2021 16:16 Ответить
 
 