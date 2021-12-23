Американские военные медики создают вакцину против всех штаммов COVID-19

Американские ученые, работающие на армию, разработали и успешно провели первый этап испытания на людях вакцины, способной эффективно противостоять разным штаммам COVID-19.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Укринформ".

Эта вакцина эффективна против COVID-19 и всех его вариантов, в том числе "Омикрона", а также предыдущих вирусов SARS, повлекших смерть миллионов людей по всему миру.

Работа над новой вакциной длится около двух лет. Препарат называется Spike Ferritin Nanoparticle или SpFN. В этом месяце успешно завершилась первая фаза его испытаний на людях. Впереди – еще вторая и третья фаза испытаний на добровольцах.

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В отличие от существующих вакцин, SpFN используется белок, похожий по форме на футбольный мяч с 24 гранями, что позволяет удержать шипы нескольких штаммов коронавируса на разных гранях белка.

Представить вакцину собираются через несколько недель.