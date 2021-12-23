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Новини
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Американські військові медики створюють вакцину проти всіх штамів COVID-19

Американські військові медики створюють вакцину проти всіх штамів COVID-19

Американські вчені, які працюють на армію, розробили та успішно провели перший етап випробування на людях вакцини, здатної ефективно протистояти різним штамам COVID-19.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Укрінформ".

Ця вакцина ефективна проти проти COVID-19 та всіх його варіантів, у тому числі Омікрону, а також попередніх вірусів SARS, які спричинили смерть мільйонів людей по всьому світу.

Робота над новою вакциною триває майже два роки. Препарат має назву Spike Ferritin Nanoparticle або SpFN. Цього місяця успішно завершилася перша фаза його випробувань на людях. Попереду - ще друга й третя фаза випробувань на добровольцях.

Читайте: Україна вводить ревакцинальну дозу проти COVID-19 для медиків та співробітників будинків інтернатного типу, - МОЗ

На відміну від існуючих вакцин, у SpFN використовується білок, схожий за формою на футбольний м’яч з 24 гранями, що дозволяє утримати шипи кількох штамів коронавірусу на різних гранях білка.

Представити вакцину збираються за кілька тижнів.

Автор: 

вакцина (4418) США (22395) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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Топ коментарі
+8
Как только я более модробно стал изучать все, что связано с болезнью Марека, все стало на свои места. Когда смертность поголовья птиц была в районе нескольких процентов,задача была поставлена четкая и конкретная, заставить вакцинировать птицу и сделать так, что бы невакцинированные не выживали. Затем переключились на кроликов, которых держали в каждом хозяйстве, теперь без вакцинации ни один не выживет. Из той же оперы болезни сельскохозяйственных культур, когда сейчас без химии и лекарств урожай не получишь. Этим НЕЛЮДЯМ из транснациональных коорпораций не нужны люди, ведущие здоровый образ жизни, имеющих нормальный иммунитет. Им нужны сидящие по своим квартирам и домам рабы, готовые по команде ширяться и самоуничтожаться. В интернете все меньше материалов пропагандирующих здоровый образ жизни, если и появится какой либо нормальный сайт, проплаченные боты превратят его в помойку, который из за гугл-рекламы вообще не просмотришь. Идеал для этих тварей, сидящий дома интернете человек, обвешанный датчиками и вшитыми всевозможными чипами, которые будут сигнализировать, что только для него в ближайшей аптеке, есть лекарство от депрессии, и пока он его не купит, даже утюга не сможет включить. Сейчас момент истинны! Или человечество поднимается против беспредела, или его превращают в скот, который будут колоть от всего не спрашивая. Я свой выбор сделал, а ВЫ...?
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23.12.2021 08:31
+7
побольше вакцины всякой-разной
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23.12.2021 03:25
+6
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23.12.2021 03:27
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Поки американські медики лише працюють над проблемою, українські науковці вже давно таку штуку створили, ще 1987 р. Це - лазерна терапія, яка дозволяє профілактично освітлювати ніс і горло людини впродовж 10 хвилин, що дає гарантію не захворіти на інфекції дихальних шляхів впродовж наступни 6 місяців. Український лазерний апарат "Геліос" (виліковує грип в тому числі типу ковід) за 2 дні, а тяжке запалення легенів за 4 дні: http://inerton.kiev.ua/HeliosBrochure(2017)[UKR].pdf
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23.12.2021 01:07 Відповісти
Фигня этот ваш лазер. Золотая пирамидка Ю-Шинсе всё равно лучше.
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23.12.2021 01:59 Відповісти
ні, цілющий бальзам матінки мудоньї все лікує!
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23.12.2021 09:47 Відповісти
а еще у кого-то ведь могла остаться трехлитровая банка воды, лечащей от всего и заряженной самим Кашпировским, через экран телевизора. если по капле капать, ого сколько можно спасти от всего и там иммунитет пожизненный, а не каких-то жалких 6 месяцев.
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23.12.2021 08:15 Відповісти
Ты опять все перепутал. Кутузов. Банки с водой заряжал Чумак, а не Кашпировский.
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23.12.2021 15:54 Відповісти
мне простительно, я только смеялся с "самых образованных в мире" советских людей, таких как ты, сидящих перед телевизором с банкой, не особо интересуясь фамилиями мошенников, имеющих мозги этих "самых образованных в мире". потому и не удивительно, что путаю этих "великих" людей, в отличии от тех, кто знает кто там из них кто и что заряжал.
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23.12.2021 16:06 Відповісти
Застенчивый,простительный ботик. Обиделся. модерам накапал. кляуза.
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23.12.2021 21:40 Відповісти
побольше вакцины всякой-разной
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23.12.2021 03:25 Відповісти
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23.12.2021 03:27 Відповісти
В точку!!!
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23.12.2021 10:19 Відповісти
Над вакциной хоть врачи работают. А здесь на форуме в основном боты своими языками чешут. Как говорится "кто на что учился".
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23.12.2021 15:58 Відповісти
Как только я более модробно стал изучать все, что связано с болезнью Марека, все стало на свои места. Когда смертность поголовья птиц была в районе нескольких процентов,задача была поставлена четкая и конкретная, заставить вакцинировать птицу и сделать так, что бы невакцинированные не выживали. Затем переключились на кроликов, которых держали в каждом хозяйстве, теперь без вакцинации ни один не выживет. Из той же оперы болезни сельскохозяйственных культур, когда сейчас без химии и лекарств урожай не получишь. Этим НЕЛЮДЯМ из транснациональных коорпораций не нужны люди, ведущие здоровый образ жизни, имеющих нормальный иммунитет. Им нужны сидящие по своим квартирам и домам рабы, готовые по команде ширяться и самоуничтожаться. В интернете все меньше материалов пропагандирующих здоровый образ жизни, если и появится какой либо нормальный сайт, проплаченные боты превратят его в помойку, который из за гугл-рекламы вообще не просмотришь. Идеал для этих тварей, сидящий дома интернете человек, обвешанный датчиками и вшитыми всевозможными чипами, которые будут сигнализировать, что только для него в ближайшей аптеке, есть лекарство от депрессии, и пока он его не купит, даже утюга не сможет включить. Сейчас момент истинны! Или человечество поднимается против беспредела, или его превращают в скот, который будут колоть от всего не спрашивая. Я свой выбор сделал, а ВЫ...?
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23.12.2021 08:31 Відповісти
Вы совершенно правы, увы.
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23.12.2021 12:15 Відповісти
Ты статью читал?"Умник". Прочти для начала. Прежде чем языком чесать. Как помелом. Какие ТНК? Не пиши бред. В статье говориться о военных медиках. И ни о ком более.
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23.12.2021 16:03 Відповісти
Это конечно не тигр,из навоза-но ничего.
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23.12.2021 08:46 Відповісти
А у нас медок
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23.12.2021 09:02 Відповісти
У вас? Паздравляю.
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23.12.2021 16:04 Відповісти
И шо
Нашли уже ? А КИМ давно нашел -
закрыл страну от вируса и все о, кэй ! Уволил пятерых путешественников в Юж. Корею , которые явились домой с COVID-19. И пандемия з а к о н ч и л а с ь !
https://www.bbc.com/russian/news-57666460

""""ЦТАК сообщило об увольнении нескольких высокопоставленных лиц, включая одного члена могущественного постоянного комитета политбюро ЦК Трудовой партии Кореи. В него входят всего пять человек, включая самого Кима.

Суть инцидента и имена провинившихся не раскрывались.После начала пандемии КНДР полностью закрыла свои границы.
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23.12.2021 16:16 Відповісти
 
 