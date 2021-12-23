Американські військові медики створюють вакцину проти всіх штамів COVID-19
Американські вчені, які працюють на армію, розробили та успішно провели перший етап випробування на людях вакцини, здатної ефективно протистояти різним штамам COVID-19.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Укрінформ".
Ця вакцина ефективна проти проти COVID-19 та всіх його варіантів, у тому числі Омікрону, а також попередніх вірусів SARS, які спричинили смерть мільйонів людей по всьому світу.
Робота над новою вакциною триває майже два роки. Препарат має назву Spike Ferritin Nanoparticle або SpFN. Цього місяця успішно завершилася перша фаза його випробувань на людях. Попереду - ще друга й третя фаза випробувань на добровольцях.
На відміну від існуючих вакцин, у SpFN використовується білок, схожий за формою на футбольний м’яч з 24 гранями, що дозволяє утримати шипи кількох штамів коронавірусу на різних гранях білка.
Представити вакцину збираються за кілька тижнів.
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Нашли уже ? А КИМ давно нашел -
закрыл страну от вируса и все о, кэй ! Уволил пятерых путешественников в Юж. Корею , которые явились домой с COVID-19. И пандемия з а к о н ч и л а с ь !
https://www.bbc.com/russian/news-57666460
""""ЦТАК сообщило об увольнении нескольких высокопоставленных лиц, включая одного члена могущественного постоянного комитета политбюро ЦК Трудовой партии Кореи. В него входят всего пять человек, включая самого Кима.
Суть инцидента и имена провинившихся не раскрывались.После начала пандемии КНДР полностью закрыла свои границы.