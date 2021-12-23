Более 300 жителей оккупированного Донбасса вакцинировали на свободной части Донецкой области
Более 300 жителей отдельных районов Донецкой области прошли полный курс вакцинации от COVID-19 на подконтрольной украинским властям территории Донецкой области.
Об этом заявил заместитель начальника управления стратегического развития департамента здравоохранения ДонОГА Александр Педенко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Новости Донбасса".
"В целом людей, которые заявили себя как жители временно оккупированной территории Украины, привито первой дозой 327 человек, двумя дозами - 320. Всего сделано 647 прививок. Все вакцины были предложены. Большинство получили вакцину Coronavac", - рассказал он.
Напомним, всего в Украине получили две дозы вакцины против COVID-19 и завершили курс прививки
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