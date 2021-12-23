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Понад 300 мешканців окупованого Донбасу вакцинували на вільній частині Донеччини

Понад 300 мешканців окупованого Донбасу вакцинували на вільній частині Донеччини

Понад 300 мешканців окремих районів Донецької області пройшли повний курс вакцинації від COVID-19 на підконтрольній українській владі території Донеччини.

Про це заявив заступник начальника управління стратегічного розвитку департаменту охорони здоров'я ДонОДА Олександр Педенко, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Новости Донбасса".

"Загалом людей, які заявили себе як мешканці тимчасово окупованої території України, щеплено першою дозою 327 осіб, двома дозами – 320. Усього зроблено 647 щеплень. Усі вакцини було запропоновано. Більшість одержали вакцину Coronavac", - розказав він.

Нагадаємо, загалом в Україні отримали дві дози вакцини проти Covid-19 та завершили курс щеплення понад 13,1 млн людей.

Читайте: Україна вводить ревакцинальну дозу проти COVID-19 для медиків та співробітників будинків інтернатного типу, - МОЗ

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вакцина (4418) Донбас (22354) Донецька область (8278) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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