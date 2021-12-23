Понад 300 мешканців окупованого Донбасу вакцинували на вільній частині Донеччини

Понад 300 мешканців окремих районів Донецької області пройшли повний курс вакцинації від COVID-19 на підконтрольній українській владі території Донеччини.

Про це заявив заступник начальника управління стратегічного розвитку департаменту охорони здоров'я ДонОДА Олександр Педенко, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Новости Донбасса".

"Загалом людей, які заявили себе як мешканці тимчасово окупованої території України, щеплено першою дозою 327 осіб, двома дозами – 320. Усього зроблено 647 щеплень. Усі вакцини було запропоновано. Більшість одержали вакцину Coronavac", - розказав він.

Нагадаємо, загалом в Україні отримали дві дози вакцини проти Covid-19 та завершили курс щеплення понад 13,1 млн людей.

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