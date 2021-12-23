Не искажайте указ Зеленского о комментировании внешней политики, - Кулеба

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал "не искажать" указ президента Владимира Зеленского о том, кто имеет право комментировать внешнюю политику.

Свою позицию он сформулировал в фейсбуке, сообщает Цензор.НЕТ.

"Это не указ о том, кто что может комментировать. Это указ о том, что вместо хаоса и самодеятельности во внешней политике со стороны органов и должностных лиц, не имеющих на это полномочий, приходят цивилизованный порядок и исполнение Конституции и Венской конвенции о дипломатических сношениях", – написал министр.

Кулеба призвал "не поддаваться хайпу".

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"Комментировать, выступать с разъяснением по поводу внешней политики могут и будут разные люди, уполномоченные на это в установленном порядке. И попытки сейчас навязать мнение, что руководитель Офиса Президента или спикер МИД не могут давать комментарии - это искажение реальности", - добавил он.