Не искажайте указ Зеленского о комментировании внешней политики, - Кулеба
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал "не искажать" указ президента Владимира Зеленского о том, кто имеет право комментировать внешнюю политику.
Свою позицию он сформулировал в фейсбуке, сообщает Цензор.НЕТ.
"Это не указ о том, кто что может комментировать. Это указ о том, что вместо хаоса и самодеятельности во внешней политике со стороны органов и должностных лиц, не имеющих на это полномочий, приходят цивилизованный порядок и исполнение Конституции и Венской конвенции о дипломатических сношениях", – написал министр.
Кулеба призвал "не поддаваться хайпу".
"Комментировать, выступать с разъяснением по поводу внешней политики могут и будут разные люди, уполномоченные на это в установленном порядке. И попытки сейчас навязать мнение, что руководитель Офиса Президента или спикер МИД не могут давать комментарии - это искажение реальности", - добавил он.
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а не тлумачити його
указу Зеленського "про коментування зовнішної політики"
"Коментувати, виступати з роз'ясненням щодо зовнішньої політики можуть і будуть різні люди, уповноважені на це в установленому порядку.
І спроби зараз нав'язати думку, що керівник Офісу президента або речник МЗС не можуть давати коментарі - це спотворення реальності", - додав він."
Джерело:
Тоді виходячи з істерики бубочки виходило, що тільки він має право щось офіційно робити в міжнародних справах.
хотя у того министра начальник обычно должен был быть президент
Звичайно, якби тебе слухав би хто...
Але тебе навіть до відома про указ д'Єрмака не поставили, навіть чорновик не дали почитати. Ну, кому шо...
Так низко опустился что пипец..
https://www.facebook.com/dmytro.kuleba/posts/10159595182723389?__cft__[0]=AZWrzC1Mu-ybQ71IycyAqNCVHf0wSbFk9ZQKOEogi9R3Bs_P4d148o7XonG2WdD7j1fr-V_vaVMXWEwzikO82nZCnsa9qYNvXy-oh3XLzO_bcuyYeuRi3OZlM61noQEWZYg&__tn__=%2CO%2CP-R
Самостійний ти наш міністр...
Типу "тільки діючий президент, верховний головнокомандуючий ...."
Згідно інших, дозеленських, законів України Порошенко також президент.
"Звання Президента України охороняється законом і зберігається за ним довічно, якщо тільки Президент України не був усунений з поста в порядку імпічменту."
https://www.president.gov.ua/president/about-president
Читать умеем? С*ка, оно тоже под коксом?
@13Hellis_13
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https://twitter.com/13Hellis_13/status/1473702919987941381 14 год
Если внимательно прочитать, то все можно вместить в несколько фраз: 1. Мировой политикум отказался общаться с Зеленским 2. Порошенко очень мешает: Ермак и Вова тянут страну в Мордор, а он в цивилизацию 3. Запрещаем и приказываем прицеплять "смотрящих"
Эрмачок вот забацал десять шагом к другу. И правильно, заняли поцы антиукраинскую позицию, сколько же можно прятаться по кустам. Фюрер грозится начать войну, а эти уже портки симают, вот будет хохма, когда Путин отскочит а эти портки не успеют надеть. Прикроются тряпками, тоесть Кулебами
3. Повноваження щодо визначення та реалізації засад внутрішньої і зовнішньої політики здійснюють:
Верховна Рада України як єдиний орган законодавчої влади в Україні - шляхом визначення засад внутрішньої і зовнішньої політики, внесення у разі потреби змін до цього Закону, законодавчого регулювання відносин, спрямованого на впровадження засад внутрішньої та зовнішньої політики у відповідних сферах, здійснення кадрової політики в межах, визначених http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/Z960254K.html Конституцією України , здійснення парламентського контролю;
Президент України як глава держави, гарант державного суверенітету, територіальної цілісності України, додержання http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/Z960254K.html Конституції України , прав і свобод людини і громадянина - шляхом звернення із щорічними і позачерговими посланнями до Верховної Ради України про внутрішнє і зовнішнє становище України, в яких пропонується визначення, коригування засад внутрішньої і зовнішньої політики з урахуванням внутрішнього і зовнішнього становища України, здійснення керівництва зовнішньополітичною діяльністю держави, керівництва у сферах національної безпеки і оборони держави, реалізації права законодавчої ініціативи, зокрема щодо внесення змін до цього Закону, застосування права вето щодо прийнятих Верховною Радою України законів, у тому числі з підстав їх невідповідності визначеним цим Законом засадам внутрішньої і зовнішньої політики, здійснення кадрової політики в межах, визначених Конституцією України, видання на виконання Конституції і законів України указів та розпоряджень;
Рада національної безпеки і оборони України як контролюючий та координуючий орган у сфері національної безпеки і оборони при Президентові України - шляхом розгляду на своїх засіданнях стратегічних питань забезпечення національної безпеки і оборони, здійснення координації та контролю за діяльністю центральних та місцевих органів виконавчої влади у сферах національної безпеки і оборони;
Кабінет Міністрів України як вищий орган у системі органів виконавчої влади - шляхом забезпечення здійснення внутрішньої і зовнішньої політики держави, спрямованої на реалізацію засад такої політики, забезпечення розроблення з метою реалізації цих засад у відповідній сфері проектів законів та інших нормативно-правових актів, проведення експертизи таких проектів на відповідність засадам, визначеним цим Законом, здійснення координації роботи міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та спрямування її на забезпечення реалізації засад внутрішньої і зовнішньої політики у відповідних сферах суспільного і державного життя, здійснення кадрової політики в межах, визначених http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/Z960254K.html Конституцією та законами України, реалізації права законодавчої ініціативи та видання в межах своєї компетенції постанов і розпоряджень;
центральні та місцеві органи виконавчої влади, інші державні органи - шляхом участі в межах своєї компетенції у формуванні та реалізації внутрішньої і зовнішньої політики у відповідній сфері, розроблення в межах наданих повноважень проектів законів та інших нормативно-правових актів, спрямованих на реалізацію засад внутрішньої і зовнішньої політики, здійснення кадрової політики в межах, визначених законодавством;
органи місцевого самоврядування - шляхом вирішення в межах http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/Z960254K.html Конституції і законів України питань місцевого значення у відповідних сферах внутрішньої політики та у сфері зовнішньоекономічної діяльності.
4. У реалізації засад внутрішньої і зовнішньої політики беруть участь політичні партії, громадські організації у порядку, передбаченому законом.
Видно завгосп нагадав Кулебі, хто на Банкові господар)