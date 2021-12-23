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Не искажайте указ Зеленского о комментировании внешней политики, - Кулеба

Не искажайте указ Зеленского о комментировании внешней политики, - Кулеба

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал "не искажать" указ президента Владимира Зеленского о том, кто имеет право комментировать внешнюю политику.

Свою позицию он сформулировал в фейсбуке, сообщает Цензор.НЕТ.

"Это не указ о том, кто что может комментировать. Это указ о том, что вместо хаоса и самодеятельности во внешней политике со стороны органов и должностных лиц, не имеющих на это полномочий, приходят цивилизованный порядок и исполнение Конституции и Венской конвенции о дипломатических сношениях", – написал министр.

Кулеба призвал "не поддаваться хайпу".

Читайте на "Цензор.НЕТ": С официальными заявлениями по внешней политике Украины могут выступать только президент, премьер и глава МИД, - указ Зеленского

"Комментировать, выступать с разъяснением по поводу внешней политики могут и будут разные люди, уполномоченные на это в установленном порядке. И попытки сейчас навязать мнение, что руководитель Офиса Президента или спикер МИД не могут давать комментарии - это искажение реальности", - добавил он.

Автор: 

Зеленский (20185) МИД (6933) Кулеба Дмитрий (2880)


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Топ комментарии
+25
Кто дал право Кулебе комментировать содержание указа президента, согласно которого он может комментировать только внешнеэкономический курс страны? Кулебе стал Минюстом и конституционным судом?
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23.12.2021 03:09
+22
Помним, помним, какую истерику закатил бубочка когда Климкин был еще руководителем МИД и ответил на российскую ноту.
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23.12.2021 02:04
+20
Що означає цей «указ»?! Яке кара передбачена за порушення?) Вовка править як якийсь мультяшний герой)) «укази» видає!)))
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23.12.2021 04:05
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А шо крутить? Там указаны трое респондентов, нуу и меж строк и ..я.
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23.12.2021 01:47 Ответить
кулеба фігурант цього указу і, отже йому виконувати указ,
а не тлумачити його
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23.12.2021 10:06 Ответить
ага чтобы Порошенко наказать за то что он НЕ ИМЕЕТ ПРАВО КОММЕНТИРОВАТЬ ВСЮ ПОЛИТИКУ ИДИОТА ВОВОЧКИ ПРИДУРКА КУЛЕБЫ И ЗЕСРАНЬ ДЕРЬМАКА И ПРОЧЕЙ ШОБЛЫ ОСОБЕННО ШЕСТЕРКИ АХМЕТКИ МЕНЕДЖЕРА КОТОРЫЙ СЕБЕ НА ПЕНСИЮ ПРЕМЬЕР МИНИСТРОМ ПОДРАБАТЫВАЕТ...Шмыгалйло....
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23.12.2021 10:41 Ответить
Ну так, **** зеленського для кацапів коментує навіть пересуваня українських військ
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23.12.2021 01:47 Ответить
так а якщо хтось iнший комeнтує то цe має якусь вагу? цe лишe вводить у нeпорозумння.
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23.12.2021 08:14 Ответить
цей наказ зеленського упорядковує дебілів від влади зе стати в чергу на купівлю мізків. цікаво чому немає наказу щодо покарання за порушення цього
указу Зеленського "про коментування зовнішної політики"
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23.12.2021 01:55 Ответить
нашо? просто усiх iнших нe трeбa слухати
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23.12.2021 08:16 Ответить
Бо тоді Єрмака доведеться посадити.
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23.12.2021 08:42 Ответить
Шо такоє, секрєтуткє дєрьмаку тоже можно коммєнтіровать?
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23.12.2021 01:57 Ответить
Ніззя!
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23.12.2021 08:42 Ответить
Так. Він над законами та указами навіть найвеличнішого.

"Коментувати, виступати з роз'ясненням щодо зовнішньої політики можуть і будуть різні люди, уповноважені на це в установленому порядку.

І спроби зараз нав'язати думку, що керівник Офісу президента або речник МЗС не можуть давати коментарі - це спотворення реальності", - додав він."

Джерело:
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23.12.2021 08:51 Ответить
кулёма дуполиз🤮🤮🤮🤮 д'ерьмака
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23.12.2021 09:37 Ответить
Помним, помним, какую истерику закатил бубочка когда Климкин был еще руководителем МИД и ответил на российскую ноту.
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23.12.2021 02:04 Ответить
а чого ти думаєш що цим указом у Климкiна забрали право комeнтувати висєри вказаних в законi клоунiв?
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23.12.2021 08:18 Ответить
Ти знаєш що я думаю? Телепат?

Тоді виходячи з істерики бубочки виходило, що тільки він має право щось офіційно робити в міжнародних справах.
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23.12.2021 12:29 Ответить
роблю висновки з твого комeнту i 20 лайкнувших
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23.12.2021 13:17 Ответить
Кто дал право Кулебе комментировать содержание указа президента, согласно которого он может комментировать только внешнеэкономический курс страны? Кулебе стал Минюстом и конституционным судом?
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23.12.2021 03:09 Ответить
Та ми зараз всі прєпіздєнти! Має право!
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23.12.2021 08:20 Ответить
Морду отьел, чувак хватит вылизывать все г... своего шефа
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23.12.2021 03:13 Ответить
печалька, директор здания на банковой стал заодно и директором министра иностранных дел
хотя у того министра начальник обычно должен был быть президент
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23.12.2021 09:57 Ответить
Кулеба, признайся, ти не візував Указ, таку дурню ти би не пропустив.
Звичайно, якби тебе слухав би хто...
Але тебе навіть до відома про указ д'Єрмака не поставили, навіть чорновик не дали почитати. Ну, кому шо...
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23.12.2021 03:23 Ответить
а курці дай просо поклювати
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23.12.2021 09:39 Ответить
Що означає цей «указ»?! Яке кара передбачена за порушення?) Вовка править як якийсь мультяшний герой)) «укази» видає!)))
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23.12.2021 04:05 Ответить
Тут ви не праві. Вава ще нагороди та звання роздає. Бикує, перед західними партнерами.
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23.12.2021 09:18 Ответить
Дивна, ця зелена зграя... Навіть кілька розумних, що там є, повинні косити під дурнів, щоб не виділятися. А як побачать, що у тебе IQ трохи вище, ніж у Юзіка, то можуть і в тюрму посадити, або й гірше.
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23.12.2021 05:14 Ответить
Навіть кілька розумних-- огласітє вєсь спісок!
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23.12.2021 08:22 Ответить
А зачем дибильны указы выпускать, о вещах которые и так приняты во всем мире
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23.12.2021 05:51 Ответить
зайдите на ФБ-страницу Кулебы и почитайте там коменты - Кулебой, потерявшим честь и превратившегося в шестерку завхоза вытерли пол...
Так низко опустился что пипец..

https://www.facebook.com/dmytro.kuleba/posts/10159595182723389?__cft__[0]=AZWrzC1Mu-ybQ71IycyAqNCVHf0wSbFk9ZQKOEogi9R3Bs_P4d148o7XonG2WdD7j1fr-V_vaVMXWEwzikO82nZCnsa9qYNvXy-oh3XLzO_bcuyYeuRi3OZlM61noQEWZYg&__tn__=%2CO%2CP-R
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23.12.2021 06:47 Ответить
Кулеба -настоящий профи. Редкость в команде клоунов. А коменты пишет нуськаная стая ватников , часто даже без оплаты
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23.12.2021 09:01 Ответить
Кулеба- пристосуванець. Чувак, без гідності і честі. Про патріотизм, і говорити нічого.
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23.12.2021 09:20 Ответить
Навіть якщо вважати, що Кулеба - "ложка меду", то що "в бочці меду" зміниться?
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23.12.2021 11:54 Ответить
Кулеба - ПРОФИ? Наркоман чи що?
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23.12.2021 13:21 Ответить
І це каже той ,кого Санду назвала тряпкою.?Не може тряпка коментувати Укази найвеличнішого 3.14здобола **********.Бо це державна зрада.
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23.12.2021 08:20 Ответить
надо кулебе подготовить сборник комментариев страниц эдак на 150... ведь больше делать нечего - внешняя политика, которую ведут синегубов, дерьмак и оно - провалена... пишите комментарии...
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23.12.2021 08:26 Ответить
І чрму ж на міжнародних зустрічах ти сидиш на "відшибі" а Дєрмак сидить біля Найвеличнішого?
Самостійний ти наш міністр...
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23.12.2021 08:30 Ответить
Ну так це слуги цей хаос продукують , їм і адресуйте , ну а взагалі сам по собі такий указ міг з'явитися тільки коли у владу потрапила маса випадкових нових , як зараз модно , **@л ..Такі часи Слугам взагалі деяким рота тр**а заборонити відкривати не те що зовнішню політику коментувати
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23.12.2021 08:31 Ответить
Та мы и не перекручиваем у нас главные " глашатаи" и так уроженец не то Грузии, не то Раши АРА-ХАМ ия и бывший помощник депутата регионала ( от криминала,Эльбруса Тадеева) - Ермакчило .
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23.12.2021 08:35 Ответить
Указ виключно для того щоб заткнути Порошенка. До речі, кацапи кажуть що скоро під прес потрапить і Турчинов.
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23.12.2021 08:39 Ответить
Треба терміново вносити зміни в указ найвеличнішого, зліплений з гівна та палок.)
Типу "тільки діючий президент, верховний головнокомандуючий ...."

Згідно інших, дозеленських, законів України Порошенко також президент.

"Звання Президента України охороняється законом і зберігається за ним довічно, якщо тільки Президент України не був усунений з поста в порядку імпічменту."

https://www.president.gov.ua/president/about-president

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23.12.2021 08:58 Ответить
щаз ЗеЧмо указ перепишет, где будет указано "действующий президент".
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23.12.2021 09:51 Ответить
Шибать Вовік лохонувся.
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23.12.2021 10:46 Ответить
Так то вова знову у калюжу перднув?
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23.12.2021 08:40 Ответить
Шота похолодало...Вова, издай указ об запрете морозов.
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23.12.2021 08:41 Ответить
Значит Ермак-таки имеет право?
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23.12.2021 08:45 Ответить
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23.12.2021 08:50 Ответить
Надо же как вовремя. Порох проводит ряд встреч на международном уровне, а бубаленок запиливает указ о том что Порох не входит в число лиц, имеющих право комментировать международную политику Украины...

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23.12.2021 08:52 Ответить
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23.12.2021 08:52 Ответить
надо вторую, парную жабу - "не ковыряйте перочинным ножом в носу. лезвие легко ржавеет" ))
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23.12.2021 11:51 Ответить
оце так
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23.12.2021 08:54 Ответить
Кулеба намекнул, что "юрист" сам не понимает подписываемые указы?....
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23.12.2021 08:56 Ответить
З офіційними заявами та коментарями з питань зовнішньої політики України та з ініціативами міжнародного характеру можуть виступати лише президент України, прем'єр-міністр України і міністр закордонних справ України. Про це йдеться в указі глави держави https://www.president.gov.ua/documents/6712021-41005 №671/2021 , інформує

Читать умеем? С*ка, оно тоже под коксом?
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23.12.2021 09:03 Ответить
Що там перекручувати...у нього в голові все перекручено і розкручено...
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23.12.2021 09:34 Ответить
Hellis


@13Hellis_13

·
https://twitter.com/13Hellis_13/status/1473702919987941381 14 год



Если внимательно прочитать, то все можно вместить в несколько фраз: 1. Мировой политикум отказался общаться с Зеленским 2. Порошенко очень мешает: Ермак и Вова тянут страну в Мордор, а он в цивилизацию 3. Запрещаем и приказываем прицеплять "смотрящих"
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23.12.2021 09:41 Ответить
гляньте комменти под постом Кулебы, народ засчитал прогиб под Ермака) при чем дважды) это успех товарищи) может Кулебе дадут даже новогоднюю премию, как лучшей болонке главы офиса президента!
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23.12.2021 09:46 Ответить
от дурбЄль вовчик - він що забув що всі тепер Президенти - на одному от Цензорі тут і найрозумнішші ПрЄзи е повні пакети Кабінету Міністрів - хЄксперти всіх рівнів, радники та всі інші - а зЄля каже що е проблема кадрового голоду ..- рано встав , зайшов на Цензор - набрав "погонял", запросив - назначив Указом ....і все за 100 днів в Україні Сінгапурське чудо - наступний же Рік Тигра
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23.12.2021 10:22 Ответить
мені вже жаль діючого президента, така ненависть до Пороха
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23.12.2021 10:57 Ответить
Как все предсказуемо у зебилов (. "Вы не понимаете, это другое. " Или " вырвали из контекста". Других комментариев они придумать не в состоянии.
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23.12.2021 11:01 Ответить
как член общества, как человек он глубокий ноль. Его подобрали перебирая всех остальных. Ксак профессионал он тряпка,(это определение гуляет с легкой руки госпожи Санду), Он коментрирует некоментируемое. Указ имеет одноразовую силу, призван дезавуировать все сказанное ПАП.
Эрмачок вот забацал десять шагом к другу. И правильно, заняли поцы антиукраинскую позицию, сколько же можно прятаться по кустам. Фюрер грозится начать войну, а эти уже портки симают, вот будет хохма, когда Путин отскочит а эти портки не успеют надеть. Прикроются тряпками, тоесть Кулебами
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23.12.2021 11:46 Ответить
Кулеба недоделанная закон почитай:

3. Повноваження щодо визначення та реалізації засад внутрішньої і зовнішньої політики здійснюють:
Верховна Рада України як єдиний орган законодавчої влади в Україні - шляхом визначення засад внутрішньої і зовнішньої політики, внесення у разі потреби змін до цього Закону, законодавчого регулювання відносин, спрямованого на впровадження засад внутрішньої та зовнішньої політики у відповідних сферах, здійснення кадрової політики в межах, визначених http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/Z960254K.html Конституцією України , здійснення парламентського контролю;
Президент України як глава держави, гарант державного суверенітету, територіальної цілісності України, додержання http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/Z960254K.html Конституції України , прав і свобод людини і громадянина - шляхом звернення із щорічними і позачерговими посланнями до Верховної Ради України про внутрішнє і зовнішнє становище України, в яких пропонується визначення, коригування засад внутрішньої і зовнішньої політики з урахуванням внутрішнього і зовнішнього становища України, здійснення керівництва зовнішньополітичною діяльністю держави, керівництва у сферах національної безпеки і оборони держави, реалізації права законодавчої ініціативи, зокрема щодо внесення змін до цього Закону, застосування права вето щодо прийнятих Верховною Радою України законів, у тому числі з підстав їх невідповідності визначеним цим Законом засадам внутрішньої і зовнішньої політики, здійснення кадрової політики в межах, визначених Конституцією України, видання на виконання Конституції і законів України указів та розпоряджень;
Рада національної безпеки і оборони України як контролюючий та координуючий орган у сфері національної безпеки і оборони при Президентові України - шляхом розгляду на своїх засіданнях стратегічних питань забезпечення національної безпеки і оборони, здійснення координації та контролю за діяльністю центральних та місцевих органів виконавчої влади у сферах національної безпеки і оборони;
Кабінет Міністрів України як вищий орган у системі органів виконавчої влади - шляхом забезпечення здійснення внутрішньої і зовнішньої політики держави, спрямованої на реалізацію засад такої політики, забезпечення розроблення з метою реалізації цих засад у відповідній сфері проектів законів та інших нормативно-правових актів, проведення експертизи таких проектів на відповідність засадам, визначеним цим Законом, здійснення координації роботи міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та спрямування її на забезпечення реалізації засад внутрішньої і зовнішньої політики у відповідних сферах суспільного і державного життя, здійснення кадрової політики в межах, визначених http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/Z960254K.html Конституцією та законами України, реалізації права законодавчої ініціативи та видання в межах своєї компетенції постанов і розпоряджень;
центральні та місцеві органи виконавчої влади, інші державні органи - шляхом участі в межах своєї компетенції у формуванні та реалізації внутрішньої і зовнішньої політики у відповідній сфері, розроблення в межах наданих повноважень проектів законів та інших нормативно-правових актів, спрямованих на реалізацію засад внутрішньої і зовнішньої політики, здійснення кадрової політики в межах, визначених законодавством;
органи місцевого самоврядування - шляхом вирішення в межах http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/Z960254K.html Конституції і законів України питань місцевого значення у відповідних сферах внутрішньої політики та у сфері зовнішньоекономічної діяльності.
4. У реалізації засад внутрішньої і зовнішньої політики беруть участь політичні партії, громадські організації у порядку, передбаченому законом.
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23.12.2021 12:03 Ответить
І спроби зараз нав'язати думку, що керівник Офісу президента або речник МЗС не можуть давати коментарі - це спотворення реальності", - додав він. Джерело:

Видно завгосп нагадав Кулебі, хто на Банкові господар)
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23.12.2021 12:07 Ответить
 
 