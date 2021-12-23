Не перекручуйте указ Зеленського про коментування зовнішної політики, - Кулеба

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав "не перекручувати" указ президента Володимира Зеленського про те, хто має право коментувати зовнішню політику.

Свою позицію він сформулював у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Це не указ про те, хто що може коментувати. Це указ про те, що замість хаосу і самодіяльності у зовнішній політиці з боку органів та посадовців, які не мають на це повноважень, приходять цивілізований порядок і виконання Конституції та Віденської конвенції про дипломатичні зносини", - написав міністр.

Кулеба закликав "не піддаватися на хайп".

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"Коментувати, виступати з роз’ясненням щодо зовнішньої політики можуть і будуть різні люди, уповноважені на це в установленому порядку. І спроби зараз нав’язати думку, що керівник Офісу президента або речник МЗС не можуть давати коментарі - це спотворення реальності", - додав він.