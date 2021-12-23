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Не перекручуйте указ Зеленського про коментування зовнішної політики, - Кулеба

Не перекручуйте указ Зеленського про коментування зовнішної політики, - Кулеба

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав "не перекручувати" указ президента Володимира Зеленського про те, хто має право коментувати зовнішню політику.

Свою позицію він сформулював у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Це не указ про те, хто що може коментувати. Це указ про те, що замість хаосу і самодіяльності у зовнішній політиці з боку органів та посадовців, які не мають на це повноважень, приходять цивілізований порядок і виконання Конституції та Віденської конвенції про дипломатичні зносини", - написав міністр.

Кулеба закликав "не піддаватися на хайп".

Читайте: Із офіційними заявами щодо зовнішньої політики України можуть виступати лише президент, прем’єр та голова МЗС, - указ Зеленського

"Коментувати, виступати з роз’ясненням щодо зовнішньої політики можуть і будуть різні люди, уповноважені на це в установленому порядку. І спроби зараз нав’язати думку, що керівник Офісу президента або речник МЗС не можуть давати коментарі - це спотворення реальності", - додав він.

Автор: 

Зеленський (23642) МЗС (4106) Кулеба Дмитро (3604)


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Топ коментарі
+25
Кто дал право Кулебе комментировать содержание указа президента, согласно которого он может комментировать только внешнеэкономический курс страны? Кулебе стал Минюстом и конституционным судом?
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23.12.2021 03:09
+22
Помним, помним, какую истерику закатил бубочка когда Климкин был еще руководителем МИД и ответил на российскую ноту.
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23.12.2021 02:04
+20
Що означає цей «указ»?! Яке кара передбачена за порушення?) Вовка править як якийсь мультяшний герой)) «укази» видає!)))
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23.12.2021 04:05
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А шо крутить? Там указаны трое респондентов, нуу и меж строк и ..я.
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23.12.2021 01:47 Відповісти
кулеба фігурант цього указу і, отже йому виконувати указ,
а не тлумачити його
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23.12.2021 10:06 Відповісти
ага чтобы Порошенко наказать за то что он НЕ ИМЕЕТ ПРАВО КОММЕНТИРОВАТЬ ВСЮ ПОЛИТИКУ ИДИОТА ВОВОЧКИ ПРИДУРКА КУЛЕБЫ И ЗЕСРАНЬ ДЕРЬМАКА И ПРОЧЕЙ ШОБЛЫ ОСОБЕННО ШЕСТЕРКИ АХМЕТКИ МЕНЕДЖЕРА КОТОРЫЙ СЕБЕ НА ПЕНСИЮ ПРЕМЬЕР МИНИСТРОМ ПОДРАБАТЫВАЕТ...Шмыгалйло....
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23.12.2021 10:41 Відповісти
Ну так, **** зеленського для кацапів коментує навіть пересуваня українських військ
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23.12.2021 01:47 Відповісти
так а якщо хтось iнший комeнтує то цe має якусь вагу? цe лишe вводить у нeпорозумння.
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23.12.2021 08:14 Відповісти
цей наказ зеленського упорядковує дебілів від влади зе стати в чергу на купівлю мізків. цікаво чому немає наказу щодо покарання за порушення цього
указу Зеленського "про коментування зовнішної політики"
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23.12.2021 01:55 Відповісти
нашо? просто усiх iнших нe трeбa слухати
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23.12.2021 08:16 Відповісти
Бо тоді Єрмака доведеться посадити.
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23.12.2021 08:42 Відповісти
Шо такоє, секрєтуткє дєрьмаку тоже можно коммєнтіровать?
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23.12.2021 01:57 Відповісти
Ніззя!
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23.12.2021 08:42 Відповісти
Так. Він над законами та указами навіть найвеличнішого.

"Коментувати, виступати з роз'ясненням щодо зовнішньої політики можуть і будуть різні люди, уповноважені на це в установленому порядку.

І спроби зараз нав'язати думку, що керівник Офісу президента або речник МЗС не можуть давати коментарі - це спотворення реальності", - додав він."

Джерело:
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23.12.2021 08:51 Відповісти
кулёма дуполиз🤮🤮🤮🤮 д'ерьмака
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23.12.2021 09:37 Відповісти
Помним, помним, какую истерику закатил бубочка когда Климкин был еще руководителем МИД и ответил на российскую ноту.
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23.12.2021 02:04 Відповісти
а чого ти думаєш що цим указом у Климкiна забрали право комeнтувати висєри вказаних в законi клоунiв?
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23.12.2021 08:18 Відповісти
Ти знаєш що я думаю? Телепат?

Тоді виходячи з істерики бубочки виходило, що тільки він має право щось офіційно робити в міжнародних справах.
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23.12.2021 12:29 Відповісти
роблю висновки з твого комeнту i 20 лайкнувших
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23.12.2021 13:17 Відповісти
Кто дал право Кулебе комментировать содержание указа президента, согласно которого он может комментировать только внешнеэкономический курс страны? Кулебе стал Минюстом и конституционным судом?
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23.12.2021 03:09 Відповісти
Та ми зараз всі прєпіздєнти! Має право!
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23.12.2021 08:20 Відповісти
Морду отьел, чувак хватит вылизывать все г... своего шефа
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23.12.2021 03:13 Відповісти
печалька, директор здания на банковой стал заодно и директором министра иностранных дел
хотя у того министра начальник обычно должен был быть президент
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23.12.2021 09:57 Відповісти
Кулеба, признайся, ти не візував Указ, таку дурню ти би не пропустив.
Звичайно, якби тебе слухав би хто...
Але тебе навіть до відома про указ д'Єрмака не поставили, навіть чорновик не дали почитати. Ну, кому шо...
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23.12.2021 03:23 Відповісти
а курці дай просо поклювати
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23.12.2021 09:39 Відповісти
Що означає цей «указ»?! Яке кара передбачена за порушення?) Вовка править як якийсь мультяшний герой)) «укази» видає!)))
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23.12.2021 04:05 Відповісти
Тут ви не праві. Вава ще нагороди та звання роздає. Бикує, перед західними партнерами.
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23.12.2021 09:18 Відповісти
Дивна, ця зелена зграя... Навіть кілька розумних, що там є, повинні косити під дурнів, щоб не виділятися. А як побачать, що у тебе IQ трохи вище, ніж у Юзіка, то можуть і в тюрму посадити, або й гірше.
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23.12.2021 05:14 Відповісти
Навіть кілька розумних-- огласітє вєсь спісок!
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23.12.2021 08:22 Відповісти
А зачем дибильны указы выпускать, о вещах которые и так приняты во всем мире
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23.12.2021 05:51 Відповісти
зайдите на ФБ-страницу Кулебы и почитайте там коменты - Кулебой, потерявшим честь и превратившегося в шестерку завхоза вытерли пол...
Так низко опустился что пипец..

https://www.facebook.com/dmytro.kuleba/posts/10159595182723389?__cft__[0]=AZWrzC1Mu-ybQ71IycyAqNCVHf0wSbFk9ZQKOEogi9R3Bs_P4d148o7XonG2WdD7j1fr-V_vaVMXWEwzikO82nZCnsa9qYNvXy-oh3XLzO_bcuyYeuRi3OZlM61noQEWZYg&__tn__=%2CO%2CP-R
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23.12.2021 06:47 Відповісти
Кулеба -настоящий профи. Редкость в команде клоунов. А коменты пишет нуськаная стая ватников , часто даже без оплаты
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23.12.2021 09:01 Відповісти
Кулеба- пристосуванець. Чувак, без гідності і честі. Про патріотизм, і говорити нічого.
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23.12.2021 09:20 Відповісти
Навіть якщо вважати, що Кулеба - "ложка меду", то що "в бочці меду" зміниться?
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23.12.2021 11:54 Відповісти
Кулеба - ПРОФИ? Наркоман чи що?
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23.12.2021 13:21 Відповісти
І це каже той ,кого Санду назвала тряпкою.?Не може тряпка коментувати Укази найвеличнішого 3.14здобола **********.Бо це державна зрада.
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23.12.2021 08:20 Відповісти
надо кулебе подготовить сборник комментариев страниц эдак на 150... ведь больше делать нечего - внешняя политика, которую ведут синегубов, дерьмак и оно - провалена... пишите комментарии...
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23.12.2021 08:26 Відповісти
І чрму ж на міжнародних зустрічах ти сидиш на "відшибі" а Дєрмак сидить біля Найвеличнішого?
Самостійний ти наш міністр...
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23.12.2021 08:30 Відповісти
Ну так це слуги цей хаос продукують , їм і адресуйте , ну а взагалі сам по собі такий указ міг з'явитися тільки коли у владу потрапила маса випадкових нових , як зараз модно , **@л ..Такі часи Слугам взагалі деяким рота тр**а заборонити відкривати не те що зовнішню політику коментувати
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23.12.2021 08:31 Відповісти
Та мы и не перекручиваем у нас главные " глашатаи" и так уроженец не то Грузии, не то Раши АРА-ХАМ ия и бывший помощник депутата регионала ( от криминала,Эльбруса Тадеева) - Ермакчило .
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23.12.2021 08:35 Відповісти
Указ виключно для того щоб заткнути Порошенка. До речі, кацапи кажуть що скоро під прес потрапить і Турчинов.
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23.12.2021 08:39 Відповісти
Треба терміново вносити зміни в указ найвеличнішого, зліплений з гівна та палок.)
Типу "тільки діючий президент, верховний головнокомандуючий ...."

Згідно інших, дозеленських, законів України Порошенко також президент.

"Звання Президента України охороняється законом і зберігається за ним довічно, якщо тільки Президент України не був усунений з поста в порядку імпічменту."

https://www.president.gov.ua/president/about-president

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23.12.2021 08:58 Відповісти
щаз ЗеЧмо указ перепишет, где будет указано "действующий президент".
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23.12.2021 09:51 Відповісти
Шибать Вовік лохонувся.
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23.12.2021 10:46 Відповісти
Так то вова знову у калюжу перднув?
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23.12.2021 08:40 Відповісти
Шота похолодало...Вова, издай указ об запрете морозов.
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23.12.2021 08:41 Відповісти
Значит Ермак-таки имеет право?
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23.12.2021 08:45 Відповісти
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23.12.2021 08:50 Відповісти
Надо же как вовремя. Порох проводит ряд встреч на международном уровне, а бубаленок запиливает указ о том что Порох не входит в число лиц, имеющих право комментировать международную политику Украины...

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23.12.2021 08:52 Відповісти
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23.12.2021 08:52 Відповісти
надо вторую, парную жабу - "не ковыряйте перочинным ножом в носу. лезвие легко ржавеет" ))
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23.12.2021 11:51 Відповісти
оце так
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23.12.2021 08:54 Відповісти
Кулеба намекнул, что "юрист" сам не понимает подписываемые указы?....
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23.12.2021 08:56 Відповісти
З офіційними заявами та коментарями з питань зовнішньої політики України та з ініціативами міжнародного характеру можуть виступати лише президент України, прем'єр-міністр України і міністр закордонних справ України. Про це йдеться в указі глави держави https://www.president.gov.ua/documents/6712021-41005 №671/2021 , інформує

Читать умеем? С*ка, оно тоже под коксом?
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23.12.2021 09:03 Відповісти
Що там перекручувати...у нього в голові все перекручено і розкручено...
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23.12.2021 09:34 Відповісти
Hellis


@13Hellis_13

·
https://twitter.com/13Hellis_13/status/1473702919987941381 14 год



Если внимательно прочитать, то все можно вместить в несколько фраз: 1. Мировой политикум отказался общаться с Зеленским 2. Порошенко очень мешает: Ермак и Вова тянут страну в Мордор, а он в цивилизацию 3. Запрещаем и приказываем прицеплять "смотрящих"
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23.12.2021 09:41 Відповісти
гляньте комменти под постом Кулебы, народ засчитал прогиб под Ермака) при чем дважды) это успех товарищи) может Кулебе дадут даже новогоднюю премию, как лучшей болонке главы офиса президента!
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23.12.2021 09:46 Відповісти
от дурбЄль вовчик - він що забув що всі тепер Президенти - на одному от Цензорі тут і найрозумнішші ПрЄзи е повні пакети Кабінету Міністрів - хЄксперти всіх рівнів, радники та всі інші - а зЄля каже що е проблема кадрового голоду ..- рано встав , зайшов на Цензор - набрав "погонял", запросив - назначив Указом ....і все за 100 днів в Україні Сінгапурське чудо - наступний же Рік Тигра
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23.12.2021 10:22 Відповісти
мені вже жаль діючого президента, така ненависть до Пороха
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23.12.2021 10:57 Відповісти
Как все предсказуемо у зебилов (. "Вы не понимаете, это другое. " Или " вырвали из контекста". Других комментариев они придумать не в состоянии.
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23.12.2021 11:01 Відповісти
как член общества, как человек он глубокий ноль. Его подобрали перебирая всех остальных. Ксак профессионал он тряпка,(это определение гуляет с легкой руки госпожи Санду), Он коментрирует некоментируемое. Указ имеет одноразовую силу, призван дезавуировать все сказанное ПАП.
Эрмачок вот забацал десять шагом к другу. И правильно, заняли поцы антиукраинскую позицию, сколько же можно прятаться по кустам. Фюрер грозится начать войну, а эти уже портки симают, вот будет хохма, когда Путин отскочит а эти портки не успеют надеть. Прикроются тряпками, тоесть Кулебами
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23.12.2021 11:46 Відповісти
Кулеба недоделанная закон почитай:

3. Повноваження щодо визначення та реалізації засад внутрішньої і зовнішньої політики здійснюють:
Верховна Рада України як єдиний орган законодавчої влади в Україні - шляхом визначення засад внутрішньої і зовнішньої політики, внесення у разі потреби змін до цього Закону, законодавчого регулювання відносин, спрямованого на впровадження засад внутрішньої та зовнішньої політики у відповідних сферах, здійснення кадрової політики в межах, визначених http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/Z960254K.html Конституцією України , здійснення парламентського контролю;
Президент України як глава держави, гарант державного суверенітету, територіальної цілісності України, додержання http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/Z960254K.html Конституції України , прав і свобод людини і громадянина - шляхом звернення із щорічними і позачерговими посланнями до Верховної Ради України про внутрішнє і зовнішнє становище України, в яких пропонується визначення, коригування засад внутрішньої і зовнішньої політики з урахуванням внутрішнього і зовнішнього становища України, здійснення керівництва зовнішньополітичною діяльністю держави, керівництва у сферах національної безпеки і оборони держави, реалізації права законодавчої ініціативи, зокрема щодо внесення змін до цього Закону, застосування права вето щодо прийнятих Верховною Радою України законів, у тому числі з підстав їх невідповідності визначеним цим Законом засадам внутрішньої і зовнішньої політики, здійснення кадрової політики в межах, визначених Конституцією України, видання на виконання Конституції і законів України указів та розпоряджень;
Рада національної безпеки і оборони України як контролюючий та координуючий орган у сфері національної безпеки і оборони при Президентові України - шляхом розгляду на своїх засіданнях стратегічних питань забезпечення національної безпеки і оборони, здійснення координації та контролю за діяльністю центральних та місцевих органів виконавчої влади у сферах національної безпеки і оборони;
Кабінет Міністрів України як вищий орган у системі органів виконавчої влади - шляхом забезпечення здійснення внутрішньої і зовнішньої політики держави, спрямованої на реалізацію засад такої політики, забезпечення розроблення з метою реалізації цих засад у відповідній сфері проектів законів та інших нормативно-правових актів, проведення експертизи таких проектів на відповідність засадам, визначеним цим Законом, здійснення координації роботи міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та спрямування її на забезпечення реалізації засад внутрішньої і зовнішньої політики у відповідних сферах суспільного і державного життя, здійснення кадрової політики в межах, визначених http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/Z960254K.html Конституцією та законами України, реалізації права законодавчої ініціативи та видання в межах своєї компетенції постанов і розпоряджень;
центральні та місцеві органи виконавчої влади, інші державні органи - шляхом участі в межах своєї компетенції у формуванні та реалізації внутрішньої і зовнішньої політики у відповідній сфері, розроблення в межах наданих повноважень проектів законів та інших нормативно-правових актів, спрямованих на реалізацію засад внутрішньої і зовнішньої політики, здійснення кадрової політики в межах, визначених законодавством;
органи місцевого самоврядування - шляхом вирішення в межах http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/Z960254K.html Конституції і законів України питань місцевого значення у відповідних сферах внутрішньої політики та у сфері зовнішньоекономічної діяльності.
4. У реалізації засад внутрішньої і зовнішньої політики беруть участь політичні партії, громадські організації у порядку, передбаченому законом.
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23.12.2021 12:03 Відповісти
І спроби зараз нав'язати думку, що керівник Офісу президента або речник МЗС не можуть давати коментарі - це спотворення реальності", - додав він. Джерело:

Видно завгосп нагадав Кулебі, хто на Банкові господар)
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23.12.2021 12:07 Відповісти
 
 