Жесткая позиция Запада заставит Путина изменить свою политику, - Хербст

Путин добивается уступок, угрожая Украине и другим странам. Но он легко изменит свою политику, если Запад займет жесткую позицию.

Об этом директор Евразийского центра Атлантического совета, бывший посол США в Украине Джон Хербст заявил во время дискуссии на тему "Как сейчас сдержать Россию", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"У меня нет никаких сомнений в том, что Путин может изменить свою политику, если почувствует в этом необходимость", - сказал он.

Хербст констатировал: в то время как Соединенные Штаты заявляют о готовности договариваться с Россией, Москва делает шаги, прокладывающие путь к войне.

По мнению дипломата, США должны предоставлять Украине оружие уже сейчас, что будет "сильным сигналом" для Путина.

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"Если Байден сдержит свои обещания по санкциям, они нанесут серьезный экономический удар по РФ, и Путин это поймет. У нас должна быть позиция силы... Еще не поздно занять очень твердую позицию сейчас, и мы должны прекратить эти разговоры о переговорах (относительно уступок. – Ред.)", - подчеркнул Хербст.