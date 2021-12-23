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Жесткая позиция Запада заставит Путина изменить свою политику, - Хербст

Жесткая позиция Запада заставит Путина изменить свою политику, - Хербст

Путин добивается уступок, угрожая Украине и другим странам. Но он легко изменит свою политику, если Запад займет жесткую позицию.

Об этом директор Евразийского центра Атлантического совета, бывший посол США в Украине Джон Хербст заявил во время дискуссии на тему "Как сейчас сдержать Россию", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"У меня нет никаких сомнений в том, что Путин может изменить свою политику, если почувствует в этом необходимость", - сказал он.

Хербст констатировал: в то время как Соединенные Штаты заявляют о готовности договариваться с Россией, Москва делает шаги, прокладывающие путь к войне.

По мнению дипломата, США должны предоставлять Украине оружие уже сейчас, что будет "сильным сигналом" для Путина.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путин накапливает войска у границ Украины из-за провала российской политики по Донбассу, - Хербст

"Если Байден сдержит свои обещания по санкциям, они нанесут серьезный экономический удар по РФ, и Путин это поймет. У нас должна быть позиция силы... Еще не поздно занять очень твердую позицию сейчас, и мы должны прекратить эти разговоры о переговорах (относительно уступок. – Ред.)", - подчеркнул Хербст.

Автор: 

путин (31191) россия (95308) санкции (11247) Хербст (124)


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Топ комментарии
+5
Твердая позиция запада, это когда запад будет обсуждать с рашкой когда Приднестровье вернётся в Молдову, Осетия и Абхазия в Грузию, ну и Донбасс с Крымом в Украину. Остальные обсуждения это позиция проигравшего.
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23.12.2021 02:11
+5
Ну вот здесь серьёзный моментик. это я про Стефанчука...."Сьогодні Росія, яка, нагадаю, стала гарантом ядерного роззброєння, натякає, що якщо ми продовжимо свій демократичний розвиток, то вона може завдати нам навіть ядерного удару. Жодна з даних нам у 1996 році гарантій (за Будапештським меморандумом) не працює", - заявив Стефанчук.
Она не намекает, это астойчивая позиция зеленого окурка, дословно!!, он настаивает!!! на ограниченном применении ядерного оружия. У России действительно есть около 2000 ТЯО. Это средства, которые применяются например с Пионов. Итак.....
1. Применение этих средств нигде не было изучено даже на полигонах. Как они себя поведут в реальности не знает даже генштаб. Вы видели когда нибудь придурков, которые вместо празднования Нового года(Рождества и т.д.) собрались наступать по ядерным воронкам??? Вы нет, я да.
2.При теплой зиме!!!, есть изменчивая роза ветров, массированное наземное открытое применение ТЯО равносильно сорванной крыше Чернобыля. Весь юг России, а это кормилица, будет зараженным на десятилетия. Вы видели когда нибудь таких дебилов? Вы нет, я да.
3.В итоге Россия имеет патовую ситуацию, у них есть средства но они их не могут применить. Вы видели когда нибудь придурков, которые бросают бомбы себе под ноги? Вы нет, я тоже пока нет.
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23.12.2021 07:16
+4
Одновременный удар сверхмощными санкциями по секторам экономики рашки и окружению Ху*ла даст ого-го какой результат. Путлера может и не утихомирит, но царские аппетиты точно сильно убавит.
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23.12.2021 02:38
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Твердая позиция запада, это когда запад будет обсуждать с рашкой когда Приднестровье вернётся в Молдову, Осетия и Абхазия в Грузию, ну и Донбасс с Крымом в Украину. Остальные обсуждения это позиция проигравшего.
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23.12.2021 02:11 Ответить
Одновременный удар сверхмощными санкциями по секторам экономики рашки и окружению Ху*ла даст ого-го какой результат. Путлера может и не утихомирит, но царские аппетиты точно сильно убавит.
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23.12.2021 02:38 Ответить
А можливо і свита табакеркою приб'є.
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23.12.2021 09:21 Ответить
Отож.
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23.12.2021 16:44 Ответить
В тему: мій пост ""
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23.12.2021 03:04 Ответить
Ага,
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23.12.2021 03:14 Ответить
Ну вот здесь серьёзный моментик. это я про Стефанчука...."Сьогодні Росія, яка, нагадаю, стала гарантом ядерного роззброєння, натякає, що якщо ми продовжимо свій демократичний розвиток, то вона може завдати нам навіть ядерного удару. Жодна з даних нам у 1996 році гарантій (за Будапештським меморандумом) не працює", - заявив Стефанчук.
Она не намекает, это астойчивая позиция зеленого окурка, дословно!!, он настаивает!!! на ограниченном применении ядерного оружия. У России действительно есть около 2000 ТЯО. Это средства, которые применяются например с Пионов. Итак.....
1. Применение этих средств нигде не было изучено даже на полигонах. Как они себя поведут в реальности не знает даже генштаб. Вы видели когда нибудь придурков, которые вместо празднования Нового года(Рождества и т.д.) собрались наступать по ядерным воронкам??? Вы нет, я да.
2.При теплой зиме!!!, есть изменчивая роза ветров, массированное наземное открытое применение ТЯО равносильно сорванной крыше Чернобыля. Весь юг России, а это кормилица, будет зараженным на десятилетия. Вы видели когда нибудь таких дебилов? Вы нет, я да.
3.В итоге Россия имеет патовую ситуацию, у них есть средства но они их не могут применить. Вы видели когда нибудь придурков, которые бросают бомбы себе под ноги? Вы нет, я тоже пока нет.
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23.12.2021 07:16 Ответить
Позиция Мордора известна замахнуться на грандиозное в конечном итоге взять минимум про Крым и Донбасс уже забыли?сейчас все уговаривают чекиста отвести войска а про Крым паралельно ни слова, кацапами сделано так нагнетание обстановки на границе признаков вторжения весь мир пытается отговорить маньяка пугает каждая страна что на этот раз будут санкции помощнее в итоге раша отводит войска и запад празднует победу что войну избежали а про Крым иДонбасс никто не вспомит мол скажите спасибо что всю Украину не захватили
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23.12.2021 08:24 Ответить
В этом есть логика.
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23.12.2021 11:48 Ответить
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23.12.2021 08:48 Ответить
"ТупАлев"(с)??? А что это за контора такая?
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23.12.2021 08:52 Ответить
Пуйло не боится крови, любит быть в центре, он может только усугублять ситуацию. Зжечь Рим или Храм Артемиды, но войти в Историю на крови детей, как его любимый Сталин
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23.12.2021 08:57 Ответить
Путин не боится крови ? А ему её пускали ?
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23.12.2021 09:04 Ответить
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23.12.2021 08:57 Ответить
Жесткая позиция, это стоя перед ними раком и жестко и крепко упираясь руками в забор. Да, это жестко, согласен.
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23.12.2021 09:32 Ответить
"После меня хоть потоп" - имхо, кредо *****. Заднюю не даст - гордыня, вяличие не позволят. Выход: начать Большую войну и даже без союзников, никто же не захочет против всех воевать. Ну, проиграет - это тоже результат.
Лучше б здох сейчас, чем в бункере с капсулой во рту
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23.12.2021 09:55 Ответить
Никто ему не позволит ничего начать - генералам война не нужна.
Действующей вертикали война не нужна, всё на мази.
Путин загнал себя в угол - это его приватные проблемы.
"В связи с долговременной болезнью, после длительного лечения..."
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23.12.2021 10:52 Ответить
 
 