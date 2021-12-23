Жесткая позиция Запада заставит Путина изменить свою политику, - Хербст
Путин добивается уступок, угрожая Украине и другим странам. Но он легко изменит свою политику, если Запад займет жесткую позицию.
Об этом директор Евразийского центра Атлантического совета, бывший посол США в Украине Джон Хербст заявил во время дискуссии на тему "Как сейчас сдержать Россию", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".
"У меня нет никаких сомнений в том, что Путин может изменить свою политику, если почувствует в этом необходимость", - сказал он.
Хербст констатировал: в то время как Соединенные Штаты заявляют о готовности договариваться с Россией, Москва делает шаги, прокладывающие путь к войне.
По мнению дипломата, США должны предоставлять Украине оружие уже сейчас, что будет "сильным сигналом" для Путина.
"Если Байден сдержит свои обещания по санкциям, они нанесут серьезный экономический удар по РФ, и Путин это поймет. У нас должна быть позиция силы... Еще не поздно занять очень твердую позицию сейчас, и мы должны прекратить эти разговоры о переговорах (относительно уступок. – Ред.)", - подчеркнул Хербст.
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Она не намекает, это астойчивая позиция зеленого окурка, дословно!!, он настаивает!!! на ограниченном применении ядерного оружия. У России действительно есть около 2000 ТЯО. Это средства, которые применяются например с Пионов. Итак.....
1. Применение этих средств нигде не было изучено даже на полигонах. Как они себя поведут в реальности не знает даже генштаб. Вы видели когда нибудь придурков, которые вместо празднования Нового года(Рождества и т.д.) собрались наступать по ядерным воронкам??? Вы нет, я да.
2.При теплой зиме!!!, есть изменчивая роза ветров, массированное наземное открытое применение ТЯО равносильно сорванной крыше Чернобыля. Весь юг России, а это кормилица, будет зараженным на десятилетия. Вы видели когда нибудь таких дебилов? Вы нет, я да.
3.В итоге Россия имеет патовую ситуацию, у них есть средства но они их не могут применить. Вы видели когда нибудь придурков, которые бросают бомбы себе под ноги? Вы нет, я тоже пока нет.
Лучше б здох сейчас, чем в бункере с капсулой во рту
Действующей вертикали война не нужна, всё на мази.
Путин загнал себя в угол - это его приватные проблемы.
"В связи с долговременной болезнью, после длительного лечения..."