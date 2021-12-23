Тверда позиція Заходу змусить Путіна змінити свою політику, - Гербст
Путін домагається поступок, погрожуючи Україні та іншим країнам. Але він легко змінить свою політику, якщо Захід займе тверду позицію.
Про це директор Євразійського центру Атлантичної ради, колишній посол США в Україні Джон Гербст заявив під час дискусії на тему "Як нині стримати Росію", інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Укрінформ".
"У мене немає жодних сумнівів у тому, що Путін може змінити свою політику, якщо відчує в цьому необхідність", - сказав він.
Гербст констатував: у той час, як Сполучені Штати заявляють про готовність домовлятися з Росією, Москва робить кроки, що прокладають шлях до війни.
На думку дипломата, США мають надавати Україні зброю вже зараз, що буде "сильним сигналом" для Путіна.
"Якщо Байден дотримається своїх обіцянок щодо санкцій, вони завдадуть серйозного економічного удару по РФ, і Путін це зрозуміє. У нас має бути позиція сили... Ще не пізно зайняти дуже тверду позицію зараз, і ми повинні припинити ці розмови про переговори (щодо поступок. - Ред.)", - наголосив Гербст.
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Она не намекает, это астойчивая позиция зеленого окурка, дословно!!, он настаивает!!! на ограниченном применении ядерного оружия. У России действительно есть около 2000 ТЯО. Это средства, которые применяются например с Пионов. Итак.....
1. Применение этих средств нигде не было изучено даже на полигонах. Как они себя поведут в реальности не знает даже генштаб. Вы видели когда нибудь придурков, которые вместо празднования Нового года(Рождества и т.д.) собрались наступать по ядерным воронкам??? Вы нет, я да.
2.При теплой зиме!!!, есть изменчивая роза ветров, массированное наземное открытое применение ТЯО равносильно сорванной крыше Чернобыля. Весь юг России, а это кормилица, будет зараженным на десятилетия. Вы видели когда нибудь таких дебилов? Вы нет, я да.
3.В итоге Россия имеет патовую ситуацию, у них есть средства но они их не могут применить. Вы видели когда нибудь придурков, которые бросают бомбы себе под ноги? Вы нет, я тоже пока нет.
Лучше б здох сейчас, чем в бункере с капсулой во рту
Действующей вертикали война не нужна, всё на мази.
Путин загнал себя в угол - это его приватные проблемы.
"В связи с долговременной болезнью, после длительного лечения..."