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Новини
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Тверда позиція Заходу змусить Путіна змінити свою політику, - Гербст

Тверда позиція Заходу змусить Путіна змінити свою політику, - Гербст

Путін домагається поступок, погрожуючи Україні та іншим країнам. Але він легко змінить свою політику, якщо Захід займе тверду позицію.

Про це директор Євразійського центру Атлантичної ради, колишній посол США в Україні Джон Гербст заявив під час дискусії на тему "Як нині стримати Росію", інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Укрінформ".

"У мене немає жодних сумнівів у тому, що Путін може змінити свою політику, якщо відчує в цьому необхідність", - сказав він.

Гербст констатував: у той час, як Сполучені Штати заявляють про готовність домовлятися з Росією, Москва робить кроки, що прокладають шлях до війни.

На думку дипломата, США мають надавати Україні зброю вже зараз, що буде "сильним сигналом" для Путіна.

Читайте: Путін накопичує війська біля кордонів України через провал російської політики щодо Донбасу, - Гербст

"Якщо Байден дотримається своїх обіцянок щодо санкцій, вони завдадуть серйозного економічного удару по РФ, і Путін це зрозуміє. У нас має бути позиція сили... Ще не пізно зайняти дуже тверду позицію зараз, і ми повинні припинити ці розмови про переговори (щодо поступок. - Ред.)", - наголосив Гербст.

Автор: 

путін (23733) росія (64846) санкції (11744) Гербст (111)


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Топ коментарі
+5
Твердая позиция запада, это когда запад будет обсуждать с рашкой когда Приднестровье вернётся в Молдову, Осетия и Абхазия в Грузию, ну и Донбасс с Крымом в Украину. Остальные обсуждения это позиция проигравшего.
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23.12.2021 02:11
+5
Ну вот здесь серьёзный моментик. это я про Стефанчука...."Сьогодні Росія, яка, нагадаю, стала гарантом ядерного роззброєння, натякає, що якщо ми продовжимо свій демократичний розвиток, то вона може завдати нам навіть ядерного удару. Жодна з даних нам у 1996 році гарантій (за Будапештським меморандумом) не працює", - заявив Стефанчук.
Она не намекает, это астойчивая позиция зеленого окурка, дословно!!, он настаивает!!! на ограниченном применении ядерного оружия. У России действительно есть около 2000 ТЯО. Это средства, которые применяются например с Пионов. Итак.....
1. Применение этих средств нигде не было изучено даже на полигонах. Как они себя поведут в реальности не знает даже генштаб. Вы видели когда нибудь придурков, которые вместо празднования Нового года(Рождества и т.д.) собрались наступать по ядерным воронкам??? Вы нет, я да.
2.При теплой зиме!!!, есть изменчивая роза ветров, массированное наземное открытое применение ТЯО равносильно сорванной крыше Чернобыля. Весь юг России, а это кормилица, будет зараженным на десятилетия. Вы видели когда нибудь таких дебилов? Вы нет, я да.
3.В итоге Россия имеет патовую ситуацию, у них есть средства но они их не могут применить. Вы видели когда нибудь придурков, которые бросают бомбы себе под ноги? Вы нет, я тоже пока нет.
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23.12.2021 07:16
+4
Одновременный удар сверхмощными санкциями по секторам экономики рашки и окружению Ху*ла даст ого-го какой результат. Путлера может и не утихомирит, но царские аппетиты точно сильно убавит.
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23.12.2021 02:38
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Твердая позиция запада, это когда запад будет обсуждать с рашкой когда Приднестровье вернётся в Молдову, Осетия и Абхазия в Грузию, ну и Донбасс с Крымом в Украину. Остальные обсуждения это позиция проигравшего.
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23.12.2021 02:11 Відповісти
Одновременный удар сверхмощными санкциями по секторам экономики рашки и окружению Ху*ла даст ого-го какой результат. Путлера может и не утихомирит, но царские аппетиты точно сильно убавит.
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23.12.2021 02:38 Відповісти
А можливо і свита табакеркою приб'є.
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23.12.2021 09:21 Відповісти
Отож.
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23.12.2021 16:44 Відповісти
В тему: мій пост ""
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23.12.2021 03:04 Відповісти
Ага,
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23.12.2021 03:14 Відповісти
Ну вот здесь серьёзный моментик. это я про Стефанчука...."Сьогодні Росія, яка, нагадаю, стала гарантом ядерного роззброєння, натякає, що якщо ми продовжимо свій демократичний розвиток, то вона може завдати нам навіть ядерного удару. Жодна з даних нам у 1996 році гарантій (за Будапештським меморандумом) не працює", - заявив Стефанчук.
Она не намекает, это астойчивая позиция зеленого окурка, дословно!!, он настаивает!!! на ограниченном применении ядерного оружия. У России действительно есть около 2000 ТЯО. Это средства, которые применяются например с Пионов. Итак.....
1. Применение этих средств нигде не было изучено даже на полигонах. Как они себя поведут в реальности не знает даже генштаб. Вы видели когда нибудь придурков, которые вместо празднования Нового года(Рождества и т.д.) собрались наступать по ядерным воронкам??? Вы нет, я да.
2.При теплой зиме!!!, есть изменчивая роза ветров, массированное наземное открытое применение ТЯО равносильно сорванной крыше Чернобыля. Весь юг России, а это кормилица, будет зараженным на десятилетия. Вы видели когда нибудь таких дебилов? Вы нет, я да.
3.В итоге Россия имеет патовую ситуацию, у них есть средства но они их не могут применить. Вы видели когда нибудь придурков, которые бросают бомбы себе под ноги? Вы нет, я тоже пока нет.
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23.12.2021 07:16 Відповісти
Позиция Мордора известна замахнуться на грандиозное в конечном итоге взять минимум про Крым и Донбасс уже забыли?сейчас все уговаривают чекиста отвести войска а про Крым паралельно ни слова, кацапами сделано так нагнетание обстановки на границе признаков вторжения весь мир пытается отговорить маньяка пугает каждая страна что на этот раз будут санкции помощнее в итоге раша отводит войска и запад празднует победу что войну избежали а про Крым иДонбасс никто не вспомит мол скажите спасибо что всю Украину не захватили
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23.12.2021 08:24 Відповісти
В этом есть логика.
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23.12.2021 11:48 Відповісти
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23.12.2021 08:48 Відповісти
"ТупАлев"(с)??? А что это за контора такая?
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23.12.2021 08:52 Відповісти
Пуйло не боится крови, любит быть в центре, он может только усугублять ситуацию. Зжечь Рим или Храм Артемиды, но войти в Историю на крови детей, как его любимый Сталин
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23.12.2021 08:57 Відповісти
Путин не боится крови ? А ему её пускали ?
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23.12.2021 09:04 Відповісти
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23.12.2021 08:57 Відповісти
Жесткая позиция, это стоя перед ними раком и жестко и крепко упираясь руками в забор. Да, это жестко, согласен.
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23.12.2021 09:32 Відповісти
"После меня хоть потоп" - имхо, кредо *****. Заднюю не даст - гордыня, вяличие не позволят. Выход: начать Большую войну и даже без союзников, никто же не захочет против всех воевать. Ну, проиграет - это тоже результат.
Лучше б здох сейчас, чем в бункере с капсулой во рту
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23.12.2021 09:55 Відповісти
Никто ему не позволит ничего начать - генералам война не нужна.
Действующей вертикали война не нужна, всё на мази.
Путин загнал себя в угол - это его приватные проблемы.
"В связи с долговременной болезнью, после длительного лечения..."
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23.12.2021 10:52 Відповісти
 
 