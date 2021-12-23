Тверда позиція Заходу змусить Путіна змінити свою політику, - Гербст

Путін домагається поступок, погрожуючи Україні та іншим країнам. Але він легко змінить свою політику, якщо Захід займе тверду позицію.

Про це директор Євразійського центру Атлантичної ради, колишній посол США в Україні Джон Гербст заявив під час дискусії на тему "Як нині стримати Росію", інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Укрінформ".

"У мене немає жодних сумнівів у тому, що Путін може змінити свою політику, якщо відчує в цьому необхідність", - сказав він.

Гербст констатував: у той час, як Сполучені Штати заявляють про готовність домовлятися з Росією, Москва робить кроки, що прокладають шлях до війни.

На думку дипломата, США мають надавати Україні зброю вже зараз, що буде "сильним сигналом" для Путіна.

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"Якщо Байден дотримається своїх обіцянок щодо санкцій, вони завдадуть серйозного економічного удару по РФ, і Путін це зрозуміє. У нас має бути позиція сили... Ще не пізно зайняти дуже тверду позицію зараз, і ми повинні припинити ці розмови про переговори (щодо поступок. - Ред.)", - наголосив Гербст.